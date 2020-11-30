Санкції щодо білоруських нафтопродуктів і добрив допоможуть зламати режим Лукашенка, - керівник порталу Хартыя'97

Найбільшою допомогою білоруського народу з боку України і країн Заходу зараз була б тимчасова відмова від вироблених на підприємствах Білорусі нафтопродуктів і добрив, а також видворення дипломатів Лукашенка.

За повідомленням УНІАН, про це керівник опозиційного білоруського порталу "Хартыя'97" Наталія Радіна заявила в ефірі Еспресо.TV.

"Ми сьогодні маємо вимагати серйозних економічних і фінансових санкцій проти режиму Лукашенка. І тут я б хотіла закликати і владу України, щоб вона приєдналася до цих економічних санкцій. Перш за все йдеться про закупівлі в Білорусі нафтопродуктів. Я знаю, що велика частина бензину, дизеля в Україні - білоруського походження", - зазначила вона.

З аналогічним закликом Радіна звернулася до країн Заходу. "Ми закликаємо сьогодні Євросоюз, США ввести ці санкції проти фашистського режиму в Білорусі", - сказала опозиціонерка.

"Це і заборона на поставки нафтопродуктів, і калійних добрив, і відключення фінансової системи Білорусі від системи SWIFT, і введення санкцій проти підприємств, де сьогодні порушується право працівників на страйк. Це і видворення білоруських дипломатів", - деталізувала Радіна.

"Це те, що може сьогодні дуже сильно допомогти нам, білоруському народу. Україна - країна двох революцій. Ви чудово розумієте, наскільки важлива солідарність. Я знаю, що український народ, українська влада апелювала до цієї солідарності після Євромайдану і після Помаранчевої революції. А сьогодні білоруси в точно такій самій ситуації", - підкреслила Наталія Радіна.

Згідно з даними Державної митної служби, Україна в січні-жовтні 2020 року імпортувала нафтопродуктів на 2,77 млрд дол., при цьому імпорт нафтопродуктів із Білорусі становив 963,3 млн дол. (або 34,7% від усього обсягу імпорту нафтопродуктів в Україну).

Україна також є одним з головних споживачів вироблених в Білорусі мінеральних добрив. За даними Національного статистичного комітету Республіки Білорусь, за підсумками 8 місяців 2020 року Україна стала найбільшим покупцем білоруських NPK/NP добрив у світі. Обсяги експорту білоруських NPK добрив у 2020 році зросли на 8,2% до 690,7 тис. тонн на суму 208,4 млн дол. США. Велика частина - 386,1 тис. тонн (56%) - було закуплено Україною. NP-добрив усього експортовано на 15,2 млн дол. США в обсязі 59,7 тис. тонн, з яких Україною було закуплено 57,7 тис. тонн (96,6%).