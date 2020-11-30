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Санкції щодо білоруських нафтопродуктів і добрив допоможуть зламати режим Лукашенка, - керівник порталу Хартыя'97

Санкції щодо білоруських нафтопродуктів і добрив допоможуть зламати режим Лукашенка, - керівник порталу Хартыя'97

Найбільшою допомогою білоруського народу з боку України і країн Заходу зараз була б тимчасова відмова від вироблених на підприємствах Білорусі нафтопродуктів і добрив, а також видворення дипломатів Лукашенка.

За повідомленням УНІАН, про це керівник опозиційного білоруського порталу "Хартыя'97" Наталія Радіна заявила в ефірі Еспресо.TV.

"Ми сьогодні маємо вимагати серйозних економічних і фінансових санкцій проти режиму Лукашенка. І тут я б хотіла закликати і владу України, щоб вона приєдналася до цих економічних санкцій. Перш за все йдеться про закупівлі в Білорусі нафтопродуктів. Я знаю, що велика частина бензину, дизеля в Україні - білоруського походження", - зазначила вона.

З аналогічним закликом Радіна звернулася до країн Заходу. "Ми закликаємо сьогодні Євросоюз, США ввести ці санкції проти фашистського режиму в Білорусі", - сказала опозиціонерка.

"Це і заборона на поставки нафтопродуктів, і калійних добрив, і відключення фінансової системи Білорусі від системи SWIFT, і введення санкцій проти підприємств, де сьогодні порушується право працівників на страйк. Це і видворення білоруських дипломатів", - деталізувала Радіна.

"Це те, що може сьогодні дуже сильно допомогти нам, білоруському народу. Україна - країна двох революцій. Ви чудово розумієте, наскільки важлива солідарність. Я знаю, що український народ, українська влада апелювала до цієї солідарності після Євромайдану і після Помаранчевої революції. А сьогодні білоруси в точно такій самій ситуації", - підкреслила Наталія Радіна.

Згідно з даними Державної митної служби, Україна в січні-жовтні 2020 року імпортувала нафтопродуктів на 2,77 млрд дол., при цьому імпорт нафтопродуктів із Білорусі становив 963,3 млн дол. (або 34,7% від усього обсягу імпорту нафтопродуктів в Україну).

Україна також є одним з головних споживачів вироблених в Білорусі мінеральних добрив. За даними Національного статистичного комітету Республіки Білорусь, за підсумками 8 місяців 2020 року Україна стала найбільшим покупцем білоруських NPK/NP добрив у світі. Обсяги експорту білоруських NPK добрив у 2020 році зросли на 8,2% до 690,7 тис. тонн на суму 208,4 млн дол. США. Велика частина - 386,1 тис. тонн (56%) - було закуплено Україною. NP-добрив усього експортовано на 15,2 млн дол. США в обсязі 59,7 тис. тонн, з яких Україною було закуплено 57,7 тис. тонн (96,6%).

Автор: 

Білорусь (7922) Лукашенко (2653) репресії (1621) санкції (11760) мінеральні добрива (69) нафтопродукти (609) добрива (243)


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Топ коментарі
+4
І нашу теж. Ідіоти.
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30.11.2020 16:57
+4
Активистам надо забыть дорогу в страны ОДКБ.Конечным бенефициаром отстрела украинских активистов есть Кремль и Беларусский Вампир.Торговлю со странамиОДКБ запретить и ввести санкции на бизнесменов ,торгующих с этими странами,иначе мы спонсируем войну против нас.США тоже закругляется с Китаем.Приложения от Гугла уже никак не установишь на Хуавей..Сейчас его можно использовать,как кнопочник и калькулятор.
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30.11.2020 17:08
+3
Я вважаю, не тільки проти Білорусі такі санкції треба ввести, а й проти Росії... Але росіяни на донбасі вбили більше 12 тисяч українців, але серйозні санкції США та ЄС проти Росії не ввели. А якби їх відключити від SWIFT?
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30.11.2020 16:50
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Я вважаю, не тільки проти Білорусі такі санкції треба ввести, а й проти Росії... Але росіяни на донбасі вбили більше 12 тисяч українців, але серйозні санкції США та ЄС проти Росії не ввели. А якби їх відключити від SWIFT?
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30.11.2020 16:50 Відповісти
А они в в качестве антисанкций за отключенный SWIFT? возьмут и отключатся от доллара.
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30.11.2020 17:15 Відповісти
и ? что дальше ? будут с китаем торговать по бартеру ? типа мы вам земли на байкале, а вы нам зеркальца и бусы ?
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30.11.2020 17:50 Відповісти
или вы считаете что туалетная бумага-сРубли - что то стоит и кому то нужна ?
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30.11.2020 17:51 Відповісти
аааа... я понял, они будут свой основной экспорт - нефтепродукты, продавать за свои же рубли, вместо доллара ? ну зашибись. будет как в совке - официальный курс доллара 60 копеек, а реальный - 6 рублей.
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30.11.2020 17:54 Відповісти
Буде крах російської економіки. СССР мав значно сильнішу економіку порівняно з росією путіна.
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30.11.2020 18:33 Відповісти
А почему у тебя только рубль и доллар на уме? Почему именно эти две крайности? Не стану я говорить, что американская экономика идёт на дно, но опережающими темпами растут третьи страны. Бреттон-Вудская система скоро перестанет работать по любому. Для штатов уход России от рубля в этой неустойчиво шаткой ситуации очень опасен. Они уже грохнули Муамора Каддафи и Садама Хусейна, когда те вздумали самовольничать с долларом. Но у россии есть ЯО.
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30.11.2020 19:23 Відповісти
такие как ты кацапы про то что америка сдохнет и доллар парашная бумага - воют еще со времен совка.... "при путине за доллар стали давать вдвое больше рублей" (С) тупая баба
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30.11.2020 19:25 Відповісти
во вторых я хочу спросить... а где например роттенберги или песков или путин, хранят свои сбережения и в какой валюте ? неужто в рублях ? или в венесуэльских песо (или как там у них деньги называются) ? а ? почему их дети не в рососисии-матушке живут, учатся, лечатся ?
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30.11.2020 19:28 Відповісти
Где хотят там и хранят и накопления и своих детей. Дети живут там где им хорошо сегодня, а завтра могут и переехать в новое место. Миром правит невидимая рука рынка. Мы с тобой её не видим, но можем просчитать как те астрономы высчитывают невидимые звёзды по траекториям видимых. У нас с тобой тоже есть некоторые исходные статистические данные. ВВП стран, и графики их роста или падения.
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30.11.2020 20:06 Відповісти
Да. Именно на основании подобной аналитики - я прекрасно вижу что курс рубля рухнул вместе с доллароаой ценой на нефть. Потому что в РФ курс валюты привязан в бочке нефти, ибо больше ничего интересного и ценного нету. Арабы могут и по 15 долларов барель продавать с выгодой для себя... тогда росии вобще киздец будет. И никакие сиськандеры и ядерное оружие не помогут.
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30.11.2020 20:16 Відповісти
Ну прямой пропорции цена на нефть и курс рубля в России всё же нет. Нефть рухнула, сельхоз продукция вышла на первое место по доходам. Есть и металл, уголь химическая продукция и просто золото с алмазами. А у Арабов зависимость куда более сильная. По 15 $ если станут продавать то что бы свести бюджет, придётся в четыре раза объёмы увеличить. Тогда она от переизбытка ещё больше упадёт. Да и союзники и США и их союзники экспортёры нефти будут недовольны. Канада, Норвегия, Бразилия, Нигерия, даже Британия, зависят от экспорта своей нефти.
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30.11.2020 20:27 Відповісти
алмазы... алмазами машину не заправиш, и в топку тепловоза не закинеш, тоесть нужны они намного реже кому то. США впервые за 50 лет расконсервировала нефтедобычу, и качает в чудовищных количествах, с чего бы это ? до этого они только чужой пользовались.
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30.11.2020 20:30 Відповісти
подобный фокус уже проворачивали, история кацапов ничему не учит... когда ссср развалился, США с союзниками нефть до 30 баксов опустили.
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30.11.2020 20:32 Відповісти
расконсервировала нефтедобычу от нищеты. Набитую фразу придётся произнести. А Вы посмотрите на их долг. При развале СССРа его не было. И ножки Буша тогда ели вместо ножек Путина. Жрачки совсем не было. А как известно, миром правит желудок. (Собственно борьба за рынки сбыта правят миром). Сегодня Россия прекрасно обходится и без хамона и без пармезана. Сегодня её блокадой трудно удушить. Тут еще и неожиданный полуторамиллиардный союзник у неё появился.
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30.11.2020 20:39 Відповісти
это тот самый союзник, который продает свои микросхемы в военные компьютеры, чья техника в каждой руке, доме и машине ?, отжимает по чуть чуть сибирь, и спит и видит как бы небольшими группами по миллиону солдат через границу перейти ? а ну да ну да... дрочидопот северокорейский и то более надежный союзник, он хоть реально зависит от РФ, а вот китай считпет что РФ зависит от него, а не наоборот.
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30.11.2020 20:45 Відповісти
чеж не перешли на валюту "союзника" ? а ну да... юань ведь не конвертируемый, и до недавних пор его вобще из китая вывозить нельзя было ни под каким соусом.
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30.11.2020 20:46 Відповісти
вобщем я понял... пиндосы так обнищали, что развивают космическую программу, разрабатывают технику, электротранспорт пытаются пропагандировать (что бы РФ подавилась своей нефтью и она стала еще дешевле лет через 10), а в РФ из достижений только распил бабла на всех уровнях, в этом даже украинцы догнать не могут.
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30.11.2020 20:50 Відповісти
Вообще то нефть, это не только энергия, это и рубашки с зонтиками и игрушки детские и поликарбонат для теплиц и строительные материалы, трубы, мебель,сантехника, корпуса для пылесосов и телевизоров. Вывозить её за рубеж не нужно. Нужно Китайцев заманивать на Россию, для наращивания Российского производства. Жизнь, она сама живётся. Всё так и будет. Это нормально.
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30.11.2020 20:58 Відповісти
в росии есть производство чего либо кроме помоек автоваза/сборки чужих машин, производства оружия, матрешек и балалаек ? может электронику какую то умеют делать самостоятельно ? по вашим словам - такая багатая страна, горы золота, алмазов, море нефти.... чеж такие нищие тогда ? отъедь от москвы или питера - и в другой мир попадаеш, на другую планету.
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30.11.2020 21:04 Відповісти
Да у нас всего полно. У нас даже Украинский президент имеется. Наверное он бы в Венесуэлу переселился или в Мозамбик, если бы так было как ты описываешь. И промышленность у нас своя неплохо под зарубежными брендами всякую бытовую технику клепает и даже вам продаёт. А, что там у вас нового в Европах? Игналинскую АЭС запустили уже? Гастарбайтеры из Азии в Украину ломанулись? Рождаемость повышается?
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30.11.2020 21:13 Відповісти
да и у нас тут неплохо вполне. кто хочет работать - работает. например водитель мусоровоза получает 27 000 в киеве. это чуть меньше штуки баксов. а кто нехочет работать - ноет как тут плохо, кто нехочет платить налоги или научиться чему нибудь что реально нужно - киздует по европам батрачить . все как везде.
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30.11.2020 21:16 Відповісти
Ну дай Бог, вам всего! И мусоровозов тоже чтоб на всех хватало..
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30.11.2020 21:22 Відповісти
ну мусоровоз я пример как пример. их постоянно нехватает, а ноющие сограждане жалуются что работы нет. есть ***** работа, просто захотеть надо. и даже оплачивается нормально. средняяя зарплата по киеву - 500 баксов. на эти деньги учитывая цены - вполне себе можно жить. конечно понаехавшие вертят носом, потому что им жилье еще снимать надо. нормальные специалисты востребованных професий зарабатывают 800-1500 - что вполне неплохо по нашим меркам.
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30.11.2020 21:26 Відповісти
Я не спорю и искренне желаю добра Украине. Спесивость, чванство, главный враг Украинца. Вечно он недоволен. То шесть президентов подряд были плохими, то у соседа корова не сдохла, то бисер мелкий.
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30.11.2020 21:36 Відповісти
недовольство щас есть куда направить - кое кто сдуру сунулся сюда земельки отобрать, типа своей мало... так что ненависть будет ближайшие лет 20 точно. а то что между собой разборки устраиваем - так то наше дело, кого на вилы, а кого на трон.
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30.11.2020 21:40 Відповісти
Ага! Зелёнкой ещё можно живых людей пообливать и в мусорный контейнер их, а там и мусоровозам их с зарплатой по 500 баксов и лалала.
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30.11.2020 21:51 Відповісти
Ну или распи... всех дубинами и рассовать по автозакам на манежной площади... или посадить за пост в интернете. Вы там сначала в своем гулаге разберитесь, а потом других жизни учите.
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30.11.2020 21:56 Відповісти
на технику которую в росии сделали и спроэктировали самостоятельно - без слез смотреть неполучится. я не говорю что в украине лучше, но украина не бьет себя пяткой в грудь и не кричит что она супердержава. а вот РФ когда свтавали с колен - застряли в позе раком.
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30.11.2020 21:07 Відповісти
вяликая страна пользуется техникой... разработаной ненавистными пиндосами, сделаной с помощью рук их узкоглазых рабов, с операционными системами написаными индийскими рабами пиндосов... катается на автомобилях собраных немецкими турками в стране которая "спасибо деду за победу" "можем повторить", считает узкоглазых рабов пиндосов своими союзниками, вые...ается по всему миру, не понимая что счелчком кнопки не то что свифт выключат, но и базовые станции сотовых операторов, интернет, компьютеры, телефоны... ага ?
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30.11.2020 21:14 Відповісти
Не в теме ты совсем . Добывать стали фракингом потому как Трамп снял все ограничения на такой способ добычи . По запасам нефти и газа США обгоняют Саудитов и расею вместе взятых . Долг США это теперь проблема того кто давал деньги в долг , а не США.
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30.11.2020 21:19 Відповісти
Да че там непонятного. Долги нечем отдавать. Другими словами, это и есть дефолт. Только растянутый из-за наследия Бреттон-Вудской системы и Ямайского продолжения. Вначале Китайцы с Японцами перестанут долги покупать, а когда акции рухнут то и от доллара все шарахнутся. Я же об этом и писал в самом начале.
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30.11.2020 21:29 Відповісти
..Было бы это так просто они бы давно "отключились" от доллара, сейчас это практически невозможно, их экономика тесно связана с мировой экономикой, поэтому никак не получится..
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30.11.2020 18:37 Відповісти
Правильно. Проявить солидарность и добить их экономику.
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30.11.2020 16:55 Відповісти
І нашу теж. Ідіоти.
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30.11.2020 16:57 Відповісти
"Поки товстий схудне, худий - здохне..."
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30.11.2020 16:59 Відповісти
Та никто никаких санкций не введёт, зе и лу-два брата дегенерата.
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30.11.2020 17:06 Відповісти
Активистам надо забыть дорогу в страны ОДКБ.Конечным бенефициаром отстрела украинских активистов есть Кремль и Беларусский Вампир.Торговлю со странамиОДКБ запретить и ввести санкции на бизнесменов ,торгующих с этими странами,иначе мы спонсируем войну против нас.США тоже закругляется с Китаем.Приложения от Гугла уже никак не установишь на Хуавей..Сейчас его можно использовать,как кнопочник и калькулятор.
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30.11.2020 17:08 Відповісти
Санкції це додаток.Самі білоруси повині зламати.
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30.11.2020 17:10 Відповісти
А помочь не? Вы такие "доброжалетали", а когда нужна помощь и пальцем не пошевелите.
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30.11.2020 17:15 Відповісти
Кому допомагати? Сцикливим блазням, які дарують квіти своїм катам?
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30.11.2020 20:06 Відповісти
Калийные удобрения, нефть, дешевый газ. Она прделагает убить экономику своей страны, чтобы стать полностью зависимой от рашки.
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30.11.2020 17:11 Відповісти
Я вот только не понял одного, а где Украина будет брать топливо и удобрения взамен беларуских? Да, и что-то не заметно общебеларуских забастовок и массовой остановки предприятий. Всё ждут что пресловутый Запад поможет? Может вместо плакатиков и хождений по улицам уже серьёзно ответить Бульбофюреру, а не других призывать?
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30.11.2020 17:15 Відповісти
местные меня забросали тапками, когда я попытался объяснить что могу и по 40 гривен за литр заправлять свой внедорожник, и по 60... а им непонятно, что если подорожает топливо (потому что пойдет другим маршрутом и из прибалтики и из той же Беларуси через польшу) - денег нехватит заплатитить за еду и товары привезеные в магазин грузовиком заправленным по 50 фонючим дизелем.
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30.11.2020 17:23 Відповісти
А по 200 грн за 1 литр бензина можете позволить себе? Не ну а чо, заправщики я уверен будут рады такой цене, как и роснефтянники. Вот только есть здравый смысл, рынок и покупательская способность всего населения. У нас и так растут цены на всё непонятно с какого перепуга. В мире кризис, пандемия, народ старается экономить, а мы на необитаемом острове, и ценники растут по-любому и на всё. Норвегию и Швейцарию видимо хотим догнать, но зарпаты у на смешные по сравнению с ними
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30.11.2020 17:31 Відповісти
могу. а что ?
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30.11.2020 17:32 Відповісти
То, что все остальные украинцы не могут себе позволить бензин по 8 долларов за 1 литр, при цене нефти сегодня 47 за баррель, потому, что кому-то хочеться, чтобы мы не покупали топливо и удобрения в Беларуси. Вроде бы всё очевидно
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30.11.2020 17:37 Відповісти
очевидно то что бензин привязан к курсу доллара, как и мой заработок. и мне насрать сколько стоит доллар в гривневом еквиваленте. а вот людям которым я пытаюсь обяснить что смена транзита, и отказ от БРСМ - приведут к серьезному подорожанию топлива не только из Беларуси но и из Прибалтики - нихрена не понятно, что ВСЕ что доставляется автотранспортом и поездами на дизельной тяге, а так же ТЭЦ которые сжигают ГСМ взвинтят цены до неба. дебилы, что с них взять.
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30.11.2020 17:40 Відповісти
постройте нефтеперегонные заводы и покупайте только нефть . зависимость от поставок бензина и дизеля исчезнет . почему не делаете ? все ваши олигархи близки с росийскими и лукашенко . поетому еще трут союзное распределение труда .
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30.11.2020 21:24 Відповісти
да тут разворовали практически все. строить можно только из говна и палок, других стройматериалов уже не осталось.
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30.11.2020 21:29 Відповісти
Да а она подумала где Украина возмет эти 35% топлива, и кто компенсирует резкий рост цен на украинских заправках.
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30.11.2020 17:22 Відповісти
Деградація і виродження ідуть з багатства,прогрес і розвиток ідуть з бідності...Саме тому Росія живе в бруді,хламстві,хамстві і бл...дстві,а європейські народи - навпаки...Хочете Росію зробити процвітаючою - зробіть її бідною,киньте її в болото...Від усяких смут,заколотів і революцій Росія тільки жиріла і прибавлялась новими землями...А тепер щодо Білорусі...Санкціі по ній потоплять спершу народ,а бацька залишиться плавати з мішком бабла...обидва не потонуть...
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30.11.2020 17:31 Відповісти
Бред, эти обьемы будут заменены на российские, а там еще и ответные санкции будут, зачем Украине этот гемор.
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30.11.2020 17:38 Відповісти
не при цій чмошній владі, на жаль
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30.11.2020 17:39 Відповісти
А при какой? Ваш Петя даже против Рашки санкции по топливу не ввел, а уж там то повод намного существенней.
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30.11.2020 17:43 Відповісти
тка, він багато чого не зробив, а ше вірив в демократію, але наш народ і особливо п'ята колона демократії ще не заслуговують, але ці дві влади навіть не до порівняння, при клоуні йде злив України по всіх напрямках
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30.11.2020 19:40 Відповісти
Это типо задавите Беларось голодом, чтобы Лукашенко умер от голода. Бредячая затея.
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30.11.2020 18:21 Відповісти
Все роблять для Кремля. Там, що Лукашенко працює на нафтозаводах?
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30.11.2020 18:25 Відповісти
Чий Крим ? Хто путін ?

Інакше ніяк . Ватна свідомість мусить здохнути .
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30.11.2020 18:28 Відповісти
Pro nefti produktam eto realno daze vygodno samomu ES bilo v dani moment.Svojio neimejet gde det
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30.11.2020 18:34 Відповісти
 
 