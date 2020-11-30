Підприємці зможуть отримати допомогу вже з наступного тижня, - "слуга народу" Корнієнко

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що виплати підприємцям та найманим працівникам можуть початися вже наступного тижня.

Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, для цього парламент має ухвалити пакет з трьох президентських законопроєктів для підтримки бізнесу.

"Сподіваюсь, що вже завтра ми внесемо законопроєкти до порядку денного сесії. Доречно було б за них проголосувати за них вже цього тижня - наприклад, у п’ятницю. З тим, щоб до понеділка президент разом із головою Верховної ради їх підписали. Тоді з наступного тижня зможемо почати надавати допомогу підприємцям та іншим категоріям громадян. Багато хто вже на неї зачекався", - заявив Корнієнко.

За його словами, важливо, аби програми підтримки для українців запрацювали до імовірного посилення карантинних обмежень.

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