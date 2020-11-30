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Новини Коронавірус і карантин
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Підприємці зможуть отримати допомогу вже з наступного тижня, - "слуга народу" Корнієнко

Підприємці зможуть отримати допомогу вже з наступного тижня, -

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що виплати підприємцям та найманим працівникам можуть початися вже наступного тижня.

Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, для цього парламент має ухвалити пакет з трьох президентських законопроєктів для підтримки бізнесу.

"Сподіваюсь, що вже завтра ми внесемо законопроєкти до порядку денного сесії. Доречно було б за них проголосувати за них вже цього тижня - наприклад, у п’ятницю. З тим, щоб до понеділка президент разом із головою Верховної ради їх підписали. Тоді з наступного тижня зможемо почати надавати допомогу підприємцям та іншим категоріям громадян. Багато хто вже на неї зачекався", - заявив Корнієнко.

За його словами, важливо, аби програми підтримки для українців запрацювали до імовірного посилення карантинних обмежень.

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Автор: 

карантин (18172) підприємці (618) Корнієнко (666) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
предприниматели - это ахметов, пинчук, коломойский, боголюбов, гереги, новинский, ярославский, косюк, жеваго, тигипко, хорошковский, хомутинник, фирташ, суркисы, кауфман... кого-то ж точно забыл))))))
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30.11.2020 17:26
+6
помосчь будєт прєдоставлєна білєтамі на шоу Кв95

пєрвий транш 22 дєкабря

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30.11.2020 17:37
+5
За ним просил не занимать
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30.11.2020 17:31
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Свои 8 я зеле на похороны жертвую.
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30.11.2020 17:17 Відповісти
Вы читали кто может получить? Я точно в пролёте!
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30.11.2020 17:26 Відповісти
На этой неделе никакие результирующие заседания по бюджету невозможны. Большинство "депутатов" занято вырыванием кусков бюджета под личные (корпоративные) нужды. Денег на всех не хватает, потому любые попытки проголосовать обречены.

Доходы бюджета 2021 власть Зеленского планирует на уровне 1 трлн 92 млрд гривен. При этом 561 млрд. гривен (51,37%) они собираются получить от ВНУТРЕННИХ заимствований. Денег таких в стране просто нет. Осуществляться это будет путем вымывания золотовалютных запасов через ОВГЗ и скупкой этих бумажек банками с выдачей им рефинансирования от НБУ. ЗВЗ Украины уменьшаются уже с сентября месяца 2020 года. С таким бюджетом, под конец года, там останется не более 10-12% от нынешнего состояния.
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30.11.2020 17:19 Відповісти
Расслабьтесь. И будет лучше(для вас же), если забудете про эти 8К. Будет меньше разочарований.
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30.11.2020 17:20 Відповісти
мля,никак не пойму,каким боком председатель маопартии к грошам государства?
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30.11.2020 17:24 Відповісти
Вони всі презЕденти, як і обіцяли наріду перед виборами.
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30.11.2020 17:30 Відповісти
але ж президент за констітуцією теж не має дотику до розподілення грошей (до виконавчої влади)
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30.11.2020 17:46 Відповісти
По графіку його черга бути в ролі глашатая, все згідно сценарія і відведених ролей.
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30.11.2020 17:59 Відповісти
Кто крайний? Буду за вами.
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30.11.2020 17:24 Відповісти
предприниматели - это ахметов, пинчук, коломойский, боголюбов, гереги, новинский, ярославский, косюк, жеваго, тигипко, хорошковский, хомутинник, фирташ, суркисы, кауфман... кого-то ж точно забыл))))))
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30.11.2020 17:26 Відповісти
Не чіпайте їх! Це жертви режиму Порошенка! Вони потребують підтримки.
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30.11.2020 18:10 Відповісти
та це жертви не тільки режиму Порошенко, ще з часів кучми їх підтримували і їм жертвували мабуть усі українці...
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30.11.2020 18:19 Відповісти
Блін з тим новим дизайном, знов жму не там дек треба! Хотів зазначити, що ці "жертви" при всіх режимах звикли жерти як не в себе.
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30.11.2020 18:28 Відповісти
а я перед тим як відповісти спочатку відправляю у спам... лякаюсь... витягую зі спаму і тільки тоді починаю пригадувати що саме хотів сказати ))))
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30.11.2020 18:33 Відповісти
Та таке щойно і трапилось. При чому вже не вперше, прийшлося вибачатися за такі випадкові спами. Буду більш уважним.
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30.11.2020 18:53 Відповісти
Засуньте себе в жопу ваши 8 штук это помощь? Это компенсация такая что месяц как минимум будут сидеть без работы, Это половина зп месячной обычного сотрудника, лучше уж вообще ничего не давали так как это насмешка просто
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30.11.2020 17:26 Відповісти
Не нервничайте, там такие условия что получить смогут только сотрудники аппарата президента и ВР! Ну еще их жены, дети и другие "одаренные" пизнесмены!
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30.11.2020 17:29 Відповісти
а еще отсюда надо будет заплатить налоги, потому как пока никто ничего не отменил!
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30.11.2020 17:33 Відповісти
бабломойский первый в очереди
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30.11.2020 17:29 Відповісти
За ним просил не занимать
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30.11.2020 17:31 Відповісти
Мало того,что живут на спекуляции, но ещё и помощь им подавай. А электрик со слесарем когда помощь получит?
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30.11.2020 17:29 Відповісти
Так и ты скотина живи, кто тебе не дает?
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30.11.2020 17:30 Відповісти
зебилы почему вы такие тупые? написано же - наемные работники то же со следующей недели - вот вы дебилы - еще раз убедился
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30.11.2020 17:35 Відповісти
Ьам не все так просто. Под выплату попадает только определенный список КВЭДов. Мало того этот КВЭД у ФОПа должен быть первым (основным) в его деятельности!
Если к примеру у вас производство, то вы и ваши сотрудники в пролете!
Работать не дадут, налоги заплати... От такие ***** выплаты...
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30.11.2020 17:39 Відповісти
Ты с какой тайги выпползло, недоразвитое?
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30.11.2020 17:53 Відповісти
Скільки грошей з "ковід- фонду", виділених на "допомогу", осяде в кишенях "правІльнихлюдей"?
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30.11.2020 17:33 Відповісти
помосчь будєт прєдоставлєна білєтамі на шоу Кв95

пєрвий транш 22 дєкабря

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30.11.2020 17:37 Відповісти
но на следующий день все должны разбежаться по домам!

Локдаун в Україні діятиме з 23 грудня до 15 січня, повідомляють ЗМІ з посиланням на джерело в Кабінеті міністрів. (с)
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30.11.2020 17:41 Відповісти
...кто в Оман, кто в Емірати
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30.11.2020 17:43 Відповісти
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30.11.2020 17:39 Відповісти
ФОП 2я группа - 20% налог от минималки +22 ЕСВ от минималки
Вообщем примерно 1700грн в мес (плюс-минус). И это только на себя, + на каждого наемного примерно 1300грн в мес.
2млн фопов дают работу минимум 4млн людей (включая самих же фопов) От работоспособного населения это 30%
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30.11.2020 17:44 Відповісти
На неї і 8000 на день не вистачить.
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30.11.2020 18:02 Відповісти
Из бюджета на ОФис Зеленского выделено почти 1 млрд грн. Это почти 2.8 млн.. грн. в день ОДИН ДЕНЬ содержания нелоха и его прислуги, равен одноразовой компенсации для 340 предпринимателей. Не слишком ли жирно живет членограй?
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30.11.2020 17:49 Відповісти
Яке там жирно, впроголодь! Вже аж обличчя розпухло. Якби не кафешки і солдатські столовки та не лікарня в Феофанії, то могли би втратити.
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30.11.2020 18:07 Відповісти
Сдать несколько тонн макулатуры в виде заяв, как с кредитами.
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30.11.2020 19:24 Відповісти
 
 