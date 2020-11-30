Підприємці зможуть отримати допомогу вже з наступного тижня, - "слуга народу" Корнієнко
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що виплати підприємцям та найманим працівникам можуть початися вже наступного тижня.
Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, для цього парламент має ухвалити пакет з трьох президентських законопроєктів для підтримки бізнесу.
"Сподіваюсь, що вже завтра ми внесемо законопроєкти до порядку денного сесії. Доречно було б за них проголосувати за них вже цього тижня - наприклад, у п’ятницю. З тим, щоб до понеділка президент разом із головою Верховної ради їх підписали. Тоді з наступного тижня зможемо почати надавати допомогу підприємцям та іншим категоріям громадян. Багато хто вже на неї зачекався", - заявив Корнієнко.
За його словами, важливо, аби програми підтримки для українців запрацювали до імовірного посилення карантинних обмежень.
Будь ласка, зачекайте...
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Доходы бюджета 2021 власть Зеленского планирует на уровне 1 трлн 92 млрд гривен. При этом 561 млрд. гривен (51,37%) они собираются получить от ВНУТРЕННИХ заимствований. Денег таких в стране просто нет. Осуществляться это будет путем вымывания золотовалютных запасов через ОВГЗ и скупкой этих бумажек банками с выдачей им рефинансирования от НБУ. ЗВЗ Украины уменьшаются уже с сентября месяца 2020 года. С таким бюджетом, под конец года, там останется не более 10-12% от нынешнего состояния.
маопартии к грошам государства?
Если к примеру у вас производство, то вы и ваши сотрудники в пролете!
Работать не дадут, налоги заплати... От такие ***** выплаты...
пєрвий транш 22 дєкабря
Локдаун в Україні діятиме з 23 грудня до 15 січня, повідомляють ЗМІ з посиланням на джерело в Кабінеті міністрів. (с)
Вообщем примерно 1700грн в мес (плюс-минус). И это только на себя, + на каждого наемного примерно 1300грн в мес.
2млн фопов дают работу минимум 4млн людей (включая самих же фопов) От работоспособного населения это 30%