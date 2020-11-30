Найманці РФ від початку доби відкривали вогонь поблизу Водяного, зафіксовано політ ворожого безпілотника, - штаб ООС

Зафіксовано два порушення домовленостей, досягнутих під час засідання Тристоронньої контактної групи, з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Так, режим припинення вогню противник порушив, застосувавши станковий протитанковий гранатомет і стрілецьку зброю в районі Водяного.

Крім того, на цій же ділянці було виявлено проліт ворожого БПЛА типу "Квадро" з перетином лінії розмежування. Пострілами зі стрілецької зброї ворожий безпілотний літальний апарат було збито.

На інших напрямках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша. Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Належно виконують завдання в районі проведення операції інші складові сил оборони. Сапери ДСНС знешкодили понад 1 гектар території у прифронтовому районі і передали на знищення 34 вибухонебезпечні предмети.

Обстановка в районі проведення операції залишається стабільною і контрольованою підрозділами Об'єднаних сил.

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