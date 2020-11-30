УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10610 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
499 2

Найманці РФ від початку доби відкривали вогонь поблизу Водяного, зафіксовано політ ворожого безпілотника, - штаб ООС

Найманці РФ від початку доби відкривали вогонь поблизу Водяного, зафіксовано політ ворожого безпілотника, - штаб ООС

Зафіксовано два порушення домовленостей, досягнутих під час засідання Тристоронньої контактної групи, з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Так, режим припинення вогню противник порушив, застосувавши станковий протитанковий гранатомет і стрілецьку зброю в районі Водяного.

Крім того, на цій же ділянці було виявлено проліт ворожого БПЛА типу "Квадро" з перетином лінії розмежування. Пострілами зі стрілецької зброї ворожий безпілотний літальний апарат було збито.

На інших напрямках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша. Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Належно виконують завдання в районі проведення операції інші складові сил оборони. Сапери ДСНС знешкодили понад 1 гектар території у прифронтовому районі і передали на знищення 34 вибухонебезпечні предмети.

Обстановка в районі проведення операції залишається стабільною і контрольованою підрозділами Об'єднаних сил.

Читайте також: Українські воїни зірвали спробу ДРГ ворога провести мінування позицій ЗСУ і збили ворожий безпілотник. Втрат немає

Автор: 

обстріл (28183) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Але ми "ніправакуємо"!
показати весь коментар
30.11.2020 17:30 Відповісти
Правильно должно было быть -"Зафиксировано падение вражеского беспилотника".
показати весь коментар
30.11.2020 17:37 Відповісти
 
 