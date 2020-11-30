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Президентка Молдови Санду хоче замінити російських "миротворців" спостерігачами ОБСЄ, Москва закликає "не робити різких кроків"

Президентка Молдови Санду хоче замінити російських

Обрана президенткою Молдови Мая Санду заявила, що розквартированих у Придністров'ї "миротворців" РФ потрібно замінити місією спостерігачів ОБСЄ.

Про це вона сказав в інтерв'ю РБК, інформує Цензор.НЕТ.

Санду пояснила, що на території Молдови присутні два роди російських військ - ОГРВ (оперативна група російських військ) і миротворча місія. Російська сторона, як сказала вона, каже, що ОГРВ охороняє склади боєприпасів, при цьому "немає ніяких двосторонніх домовленостей з приводу ОГРВ і з приводу складів озброєнь".

"ОГРВ перебуває на території нашої країни без узгодження нашого уряду. Для нас велика проблема те, що там ці склади озброєнь. Це небезпечно. Це озброєння потрібно вивозити. І ОГРВ потрібно вивести. Молдавська сторона завжди це говорила, при всіх урядах, при всіх президентах", - сказала вона.

Також читайте: Новообрана президентка Молдови Санду збирається в Україну в січні 2021 року

Миротворці перебувають у країні на підставі угоди 1992 року, додала Санду.

"І ми вважаємо, що цю місію потрібно перетворити на місію цивільних спостерігачів, яка була б при ОБСЄ. Знову ж таки, ця позиція не нова. Це позиція, яку молдавська сторона просуває вже багато років", - сказала вона.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що Мая Санду не обговорювала з Москвою висновок росіян з території Молдови, повідомляє російський "Інтерфакс".

За його словами, з попереднім президентом Молдови Ігорем Додоном був "набагато більш конструктивний" діалог.

Також читайте: Євроінтеграція та співпраця з Україною будуть серед пріоритетів новообраної президентки Санду, - заступник голови парламенту Молдови Попшой

"Ми розраховуємо на те, що цей конструктивізм триватиме, що в цьому плані буде певна спадкоємність, і що ми будемо враховувати всі можливі негативні наслідки будь-яких різких кроків", - сказав Пєсков.

Автор: 

миротворці (813) Молдова (2062) ОБСЄ (3497) Пєсков (1606) Придністров'я (473) росія (64895) Мая Санду (252)


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Топ коментарі
+34
да это примрно как "педофил-воспитатель" в детском саде
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30.11.2020 17:37
+32
По мнению пуйловского ерша через 30 лет это очень резко.

Нужно подождать еще лет 50?
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30.11.2020 17:30
+18
российских "миротворцев"
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30.11.2020 17:32
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По мнению пуйловского ерша через 30 лет это очень резко.

Нужно подождать еще лет 50?
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30.11.2020 17:30 Відповісти
Такое слепое и глухое ОБСЕ не намного лучше
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30.11.2020 18:00 Відповісти
для нас это намного лучше
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30.11.2020 18:51 Відповісти
Для ху*ла цифры здесь неуместны, только слово - вечно.
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01.12.2020 07:59 Відповісти
российских "миротворцев"
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30.11.2020 17:32 Відповісти
да это примрно как "педофил-воспитатель" в детском саде
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30.11.2020 17:37 Відповісти
Пока на Рашке шухер не начнется, ни один "миротворец" ни куда не денется. У кацапов поговорка такая - "Что взято - то свято"
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30.11.2020 17:33 Відповісти
Если банда клептократов,свой народ не считает за людей,то что ждать соседям этой территории от них?
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30.11.2020 17:34 Відповісти
Тихановская хочет одно, Санду другое..., но обе они - хотят.
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30.11.2020 17:40 Відповісти
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник https://ria.ru/20201130/sandu-1586940068.html заявила , что готова работать над установлением хороших отношений с Россией.

"Я буду работать над установлением хороших отношений с Россией, у нас есть очень серьезная повестка для работы с этой страной. Мы хотим открыть экспорт в Россию, позаботиться о наших гражданах, работающих там. Я готова встречаться со всеми, кто готов помочь в подобных вопросах", - сказала Санду.
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30.11.2020 18:13 Відповісти
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник https://ria.ru/20201130/sandu-1586940068.html заявила , что готова работать над установлением хороших отношений с Россией.

"Я буду работать над установлением хороших отношений с Россией, у нас есть очень серьезная повестка для работы с этой страной. Мы хотим открыть экспорт в Россию, позаботиться о наших гражданах, работающих там. Я готова встречаться со всеми, кто готов помочь в подобных вопросах", - сказала Санду.
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30.11.2020 18:14 Відповісти
Для москви і для Кишинева "хороші відносини" мають чи не протилежне значення.
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30.11.2020 20:33 Відповісти
миромироПРИТВОРЦЫ
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30.11.2020 17:46 Відповісти
Их в дверь они в окно, мифотворцы.
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30.11.2020 17:48 Відповісти
Украина туда миротворцев введёт.
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30.11.2020 17:48 Відповісти
Хто тя раньше времени за язык тянул?

Санду обратилась к Зеленскому за помощью - ей очень понравилось, как скоро Азербайджан при помощи Турции вернул себе Карабах, и она хочет провернуть тот же сценарий с возвращением Приднестровья под сень Кишинёва. Начать она предлагает с малого - с полной блокады непризнанной республики, а вооружённое вторжение пойдёт вторым актом, после того, как Тирасполь будет в значительной степени обескровлен. Как сообщают наши источники из администрации президента Украины, «понимание достигнуто».

Со дня на день украинские военные блокируют непризнанную республику, ограничив поставки туда продовольствия и медикаментов. Поскольку ПМР граничит только с Молдавией и Украиной, она, таким образом, окажется в полной блокаде. Запасов должно хватить недели на 3-4, так что уже в январе, по расчетам Санду, Тирасполь запросит пощады.

***

Взамен Санду пообещала Зеленскому поддержать его «Крымскую платформу» - продвигаемую МИД Украины идею вернуть полуостров под управление Украины при помощи международного давления.

Источник: https://versia.ru/majya-sandu-prosit-vladimira-zelenskogo-chtoby-ukraina-sygrala-v-pmr-rol-turcii-v-karabaxskom-konflikte
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30.11.2020 18:16 Відповісти
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30.11.2020 17:48 Відповісти
Молдове выгодно, что бы на её земле небыло окупантов ! И им всё равно что там крякает похожее на утку !
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30.11.2020 18:17 Відповісти
Конечно, руSSкочелюстной *ондон кормился с рашистского стола, пусть объедками, но с хозяйского стола. Так чего ж ему не быть договороспособным и конструктивным. Майя САНДУ- политик другой генерации и придерживается других, западных ценностей. И нахождение, по сути оккупантов, на территории молдавского Приднестровья идет вразрез с ее видением дальнейшего развития ее страны. ПУСТЬ У НЕЕ ПОЛУЧИТСЯ ВЫТУРИТЬ руSSких ИЗ МОЛДОВЫ!!! После Азербайджана это будет еще одним весомым щелчком по носу оккупантам и прецидентом, с какой позиции надо вести с ними диалог. ГЛАВНОЕ,- ВСТАТЬ С КОЛЕН и НЕ ЗАГЛЯДЫВАТЬ В ГЛАЗА!
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30.11.2020 17:49 Відповісти
Резких шагов конечно не нужно делать. Только большой жирный пендель под заднее место.
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30.11.2020 17:59 Відповісти
"висновок росіян з території Молдови" Гугел Транслейт рулит...
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30.11.2020 18:02 Відповісти
Пусть ЕС им дополнительную порцию санкций выпишет - ещё и за оккупацию Молдовы.
Раз по хорошему не понимают...
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30.11.2020 18:03 Відповісти
Нічого М. Санду не зробить, як не зробили "всі попередні молдавські уряди і президенти". Причина в непереборних протиріччях між Молдовою і Придністрянщиною. М.Санду тягне Молдову у Румунію, маскуючи це т.з. "європейським вибором". А Придністрянщина то споконвічні українські землі, споконвіків заселені українцями, котрі органічно противляться чужій для них румунізації.. Т.з. ПМР була штучно зліплена з українських земель Лівобережжя і передана МРСР. Як лише в Кишиневі і Бухаресті синхронно заговорять про т.з "возз"єднання в Романію Марє" - Дністер тут же перетвориться в лінію фронту.

Єдине з чим можна погодитися з М.Санду - це з вимогою виводу московської банди з Придністрянщини . А далі - увести туди український миротворчий (істинно) контингент і поступово зробити те, що логічно і природньо.

PS. Молдові давно час зрозуміти, що Придністрянщина не потрібна передусім Кишиневу.
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30.11.2020 18:04 Відповісти
Полная чушь! То же самое можно говорить и о южных и северных территориях Румынии оторванных Сталиным,и отданным Украине. А это значит,что ты провокатор! Нужно просто соблюдать международное право!
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30.11.2020 18:14 Відповісти
Як лише звідти вийде московський військовий контингент - питання самовизначення Лівобережжя лише в часі. Доречі, офіційний Тирасполь уже звертався ло Києва з цього питання...

Щодо т.з. "южних і сєвєрних територій" - там нікому і нічого не світить.Вийди на вулиці Чернівців, Кіцмані, Стороженця, Заставни, Ізмаїла, Одеси, Татарбунар, Сарати, Болграда, Арциза.... і запитайся, чи хочуть вони до Румунії з Молдавією: отримаєш вичерпну відповідь і більше не захочеш.
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30.11.2020 18:57 Відповісти
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30.11.2020 19:02 Відповісти
Це все, на що ви здатні - заспамити і переводити стрілки. А до Ізмаїла і Чернівців все-таки приїдь - прозрієш.
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30.11.2020 19:14 Відповісти
Посмотри выше в 19.02
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01.12.2020 05:22 Відповісти
Я читала про те звернення. Українці Придністров*я були ображені.
А молдавани мені давно розказували, як Румунія роздає їм свої паспорти.
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01.12.2020 08:07 Відповісти
Что значит "раздает" ? Если мои деды,родители были румынами,а сралин назвал меня мАлдАванином,то я не имею право восстановить мое гражданство? Кстати,я не имею румынское гражданство,а ОГРОМНОЕ число "русских" то есть рАссеян,украинцев,гагаузов и других,часто ВООБЩЕ не знающих румынский язык,зато исправно служащих спецслужбам мордора,-ИМЕЮТ! Вы считаете это правильно?
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01.12.2020 08:34 Відповісти
Вони це пробували зробити тут на Півдні - їх взяли за шкірку і сказали: хочеш в Румунію - на каруцу і в Румунію! Румунам ні тут, ні, тим більше в Придністрянщині нічого не світить.
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01.12.2020 12:33 Відповісти
Сиди ровно,ХОЛОП! Пей свой боярышник и жуй ягель,Алень!
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01.12.2020 17:04 Відповісти
З "холопом" ти вже повторяєшся, словесний запас з методички закінчився? Тоді видай щось більш румунсько-інтелектуальне. Наприклад, час уже вдатися до переліку статевих органів і фізіологічних актів в казармовому варіанті. Дафай, дафай...думай.
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01.12.2020 18:07 Відповісти
Мне на тебя нас.ать!
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01.12.2020 19:26 Відповісти
Дві країни одною мовою розмовляють - румунською.
Церква одна - православна.
Але Румунія не ставить завдання - поглинати Молдову.
Країни зможуть спокійно в рамках ЄС співпрацювати - без кордонів та митниць.
Якщо можна наступний коментар пишить без цитат з раша-ТБ, як це: "тягне Молдову у Румунію".
Тягне в болото тільки Росія, доречі усіх сусідів. Бо для них трагедія буде, що хтось буде будувати європейську державу.
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30.11.2020 18:52 Відповісти
"Румунія не ставить завдання поглинати Молдову"?! Румуни, до Вашого відому, не вважають молдаванів за окрему націю, називаючи їх сталінською видумкою. Звісно, на офіційному рівні все прилизано - право на самовизначення, суверенітет ітп. Точно так же, як московити про Українців - "єдіний народ", єдіновєріє", єдіноязичіє" - а, насправді? Ви не володієте ситуацією.

PS раша ТБ жодного разу не дивився і не слухав... кажуть що гидота.
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30.11.2020 19:10 Відповісти
"Румуни не вважають молдаванів за окрему націю" - ось це пряма цитата Скабєєвої.
Румуни поважають держави та їхні кордони.
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30.11.2020 20:39 Відповісти
Похоже,что https://censor.net/ru/user/478155,вообще безмозглый холоп.
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01.12.2020 05:24 Відповісти
Грубо як для 5 години ранку. Але у вас це генетично закладено...
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01.12.2020 08:43 Відповісти
Генетично,генетично! Я всегда тупиц втаптываю в грязь,и посылаю далеко! Понял,урод-провокатор московский?
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01.12.2020 12:19 Відповісти
Ні, переходити на хамство і образи, а потім втікати у кущі - ось що у вас генетично закладено. Проаналізуй свої виступи, це не складно.
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01.12.2020 12:36 Відповісти
Баран,у меня все логично. Попробуй одолеть,-если какой то КРЕТИН,пытается вбить клинья между Украиной и своими соседями,-значит он враг тех соседей Украины,также он ВРАГ УКРАИНЫ,и он работает на истинных врагов Украины -кацапов из мордора? Фарштейн,швайне? Потому ты КРЕТИН!
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01.12.2020 12:50 Відповісти
"баран", "кретин", "швайне", "урод", "тупіца","холоп"... до кінця розкрив свій інтелектуальний потенціал? Чи перейдеш на х., п., б? А тепер від свого генетично закладеного хамства вернийся до основної теми дискусії - чому вас вигнали з української Придністрянщини. З такими Українці жити в одній державі не будуть н і к о л и.
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01.12.2020 14:31 Відповісти
Да мне нас.ать на тебя и на таких украинцев как ты! Понял,дебил? Вот и иди
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01.12.2020 14:47 Відповісти
Ти вже майже досяг рівня досконалості "румунського інтелектуала". Залишилося ще ковтнути жбан вина, заїсти мамалигою і заспівати про Антонеску на бойовому коні, котрий грізно споглядає на лівий берег Дністра. Н у, дафай, дафай...
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01.12.2020 17:13 Відповісти
Тупица! Антонеску твоих фашиков расстреливал из пулеметов! Потому твои московские хозяева и ненавидели его! Фарштейн,швайне?
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01.12.2020 19:29 Відповісти
Твої антонески "хоробро" пострілювали з-за широкої спини Вермахту і СС і все на що були здалі, то грабували мирне населення т.з. Трансністрії. Може пригадаєш, як драпали від Кавказу і Сталінграду до Бухаресту і сиділи там, як руді миші з 1945 до 1990 року під орудою тих же "московських хазяїв". А "фЕрштейн, швайне" - це ви добре усвоїли від своїх попередніх "німецьких хазяїв"? Вони крім цих слів до вас по-інакшому і не зверталися - ви на інакше не заслуговували. Дотяпав? Тепер ти
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01.12.2020 20:16 Відповісти
Ты тупой козел! Антонеску расстреливал ТВОИХ фашистов в Кишиневе,на центральном бульваре! Мне это рассказал человек который держал ленту пулемета. Понял рашен швайне,который тужится на украинском языке? Пшол вон,скот мАсковский!
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02.12.2020 06:04 Відповісти
Этот расстрел был ДО войны,ШВАЙНЕ! А во время войны твои обос.анные предки,ползали пьяными за румынской армией,вплоть до взятия Будапешта! И убегали твои московские хозяева от румын в 1918 году так,что пыль стояла над всей Европой! Понял,вояка обос.анный? Иди
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02.12.2020 06:10 Відповісти
Почитай пост цього "румуна" (01.12. 08.34) - ще треба щось пояснювати?
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01.12.2020 10:29 Відповісти
"румун" такое же "оскорбительное" слово как "украинец",-понял ХОЛОП московский?
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01.12.2020 12:12 Відповісти
раскажи это корчинскому который воевал за хрюssкий мир в пмр ,шо воно там шукало? ,,у тебя ярёма с под рясы копыта видны !
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30.11.2020 19:03 Відповісти
Українські добровольці воювали там за УКРАЇНЦІВ Придністрянщини - корінний народ на своїх споконвічних землях, відданих чужому державному утворенню.
Цікавий епізод - упіймали наші добровольці під Дубасарами "козачків" з Кубані: добровольці говорять українською, мешканці села - українською, "козачки" - українською(!) Питаємося - за що воюєте? Ми один народ, одною мовою говоримо. Відповідають - то "наша кубанська балачка". А воюють "проти бандерівців(!)". Забрали у них зброю і відпустили.
Питання повернення Лівобережжя до складу України - то лише питання часу.
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30.11.2020 19:27 Відповісти
Дуже погано що плодами такого визволення скористалась Кацапія і завела туди свої війська
Краще б то була Молдова, а не Приднестрів я
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30.11.2020 20:22 Відповісти
Російська (радянська) 14 Армія генерала О. Лєбєдя там і стояла, ніхто її туди не "заводив". Конфлікт перейшов в гостру фазу, коли тодішній президент Молдови Мірча Снєгур віддав наказ "навести конституційний лад" і послав озброєну поліцію і добровольців молдавських націоналістів у Бендери. Було убито багато мирних жителів, генерал Лєбєдь наказав армії вибити молдаванів за Дністер, що і було зроблено. Потім конфлікт перейшов у хронічну фазу, підключилися українські добровольці з УНА-УНСО, "козачки" з Кубані.
І вже тоді кінцево стало всім (і москалям, і УНСО, і "козачкам" і місцевому українському населенню) зрозуміло, що Придністрянщина (Лівобережжя) ніколи не буде з Молдавією.
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30.11.2020 21:21 Відповісти
Чув я цю казку (ніколи не будемо) від своїх родичів які там живуть (Приднестрів я) - хай краще це буде Молдавія ніж прокацапський регіон
Мені це нагадує позицію. московитів які живуть в Латвії і не хочуть вчити латвійську мову і поважати місцеві звички і традиції, а треба, бо Латвія це Європа, а не Москоквія.
Не думаю що варто Приднестрів я тягнути в Україну - на те є Кубань, Бєлгородська, Воронежська області..
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01.12.2020 00:57 Відповісти
А питання часу не раніш як розвалиться Московія
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30.11.2020 20:23 Відповісти
Принаймні, на перших порах, як звідти вийде московська "миротворча" банда і забере звідти своє озброєння і склади. Щоб місцеві українці могли не озираючись провести референдум.
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30.11.2020 21:25 Відповісти
З якого дива кацапи залишали території на яких їх поселив цар?
Тільки як фани Кобзона, бо цивілізованого нічого не розуміють.
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01.12.2020 01:01 Відповісти
І що ти видав нового? Що подавляюча більшість населення Придністрянщини, включно Бєльц, Тирасполя - етнічні Українці? А я тобі про що торочу з білого дня? Що українські добровольці з УНА-УНСО воювали там не за "русскій мір"(як ти бовкнув), а за своїх Українців, котрих убивала молдавська поліція і націоналісти за наказом Мірчи Снєгура?
Ти не володієш інформацією, голубе, навіть на рівні школяра молодших класів. Не кажучи уже про те, що тебе там не було. Учи матчасть. Те, що твоя "жєна молдавская нємка по мамє"(??)... що ж - передай амя комплємєнті пентру фємєя. Напті буна!
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30.11.2020 21:49 Відповісти
А вот Вам и доказательства "братства": -В Молдове обнаружены 200 тонн гречки из россии,в которых процент примесей в 58 (!) раз выше допустимых норм,-в том числе есть примеси КАНЦЕРОГЕННЫЕ !
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30.11.2020 18:08 Відповісти
А как рашен зольдатен квартированные в ПМР получают снабжение, осуществляют ротацию если данное образование не имеет границы с рашкой? Кто в теме подскажите?
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30.11.2020 18:14 Відповісти
Про снабжение не скажу,не вожа. И спрашивать боюсь.

Ротация осуществляется полулегальным образом. В Кишинёв прилетают как частные лица. Далее в Тирасполь.
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30.11.2020 18:54 Відповісти
Короче молдоване просто закрывают на это глаза, значит оно им так надо, все это пустая болтовня
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02.12.2020 00:41 Відповісти
Так на куй з поля, уперод: там ,ноти, зустрічі, демарші, маляви до ООН-у в ОБСЄ. Виводьте, заводьте....Працюйте
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30.11.2020 18:17 Відповісти
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30.11.2020 18:23 Відповісти
Очень неплохо. Нормальные шаги...
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30.11.2020 18:27 Відповісти
Російські вбивці мають бути покарані за окупацію і вбивства!!!
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30.11.2020 18:28 Відповісти
Вигоните московитів і через місяць наступить мир, бо де московит там горе, сльози і кров.
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30.11.2020 18:32 Відповісти
а краще - знищити. Прикопаний москаль менше смердить.
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30.11.2020 20:19 Відповісти
Гнать в три шеи козломордых варваров и дикарей в Козляндию к ип....й матери.
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30.11.2020 18:37 Відповісти
Кремль не уберет свои войска из Приднестровья,потому что там плацдарм. И при этом стратегический плацдарм на автономной территории где зомбированное население .

Мне кажется и Санду это понимает, но хочет что то выторговать от Рашки.
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30.11.2020 18:56 Відповісти
Оставить всю технику , - а самих росийских военных , - убраться и уйти на...й в росию .
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30.11.2020 19:07 Відповісти
Женщина с мужскими яйцами ... . )
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30.11.2020 19:01 Відповісти
Скоро найдут какой-нить компромат на нее и она замолкнет, будет каждый год ездить на 9-ое мая в Москву.
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30.11.2020 19:05 Відповісти
Навряд . Это не долдон с плахотнюком и с украинским кумом - подельником .
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30.11.2020 19:11 Відповісти
Прямо с языка снял, только хотел написать, что подождем 9 мая, у старого гебешника и на нее найдется компромат, вся раша уже негодует по ее нетрадиционной якобы ориентации.
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30.11.2020 20:07 Відповісти
А какое дело молдаванке -президенту-до " всярашка негодует"- да пусть хоть лопнут! А поповоду компромата-она после совка, на нее в КГБ ничего нет.
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30.11.2020 21:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SDxzWB1KNkQ

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30.11.2020 19:24 Відповісти
Избранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что расквартированных в Приднестровье "миротворцев" РФ следует заменить миссией наблюдателей ОБСЕ. Источник: https://censor.net/ru/n3234110

Молодець Санду, кацапів на вихід
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30.11.2020 20:18 Відповісти
Короткий анекдот,, москаль-миритворец,,.
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30.11.2020 22:45 Відповісти
Для начала надо отключить контингенту водопровод.
Медленно, без резких движений.
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01.12.2020 04:33 Відповісти
гоните кацапоидных мирных творцев... без тени сомнения... нормальный мир поддержит Молдавию... и пусть кацапы воют, кричат о русофобии... гоните и счастье обрящете...
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01.12.2020 10:14 Відповісти
 
 