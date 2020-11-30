Президентка Молдови Санду хоче замінити російських "миротворців" спостерігачами ОБСЄ, Москва закликає "не робити різких кроків"
Обрана президенткою Молдови Мая Санду заявила, що розквартированих у Придністров'ї "миротворців" РФ потрібно замінити місією спостерігачів ОБСЄ.
Про це вона сказав в інтерв'ю РБК, інформує Цензор.НЕТ.
Санду пояснила, що на території Молдови присутні два роди російських військ - ОГРВ (оперативна група російських військ) і миротворча місія. Російська сторона, як сказала вона, каже, що ОГРВ охороняє склади боєприпасів, при цьому "немає ніяких двосторонніх домовленостей з приводу ОГРВ і з приводу складів озброєнь".
"ОГРВ перебуває на території нашої країни без узгодження нашого уряду. Для нас велика проблема те, що там ці склади озброєнь. Це небезпечно. Це озброєння потрібно вивозити. І ОГРВ потрібно вивести. Молдавська сторона завжди це говорила, при всіх урядах, при всіх президентах", - сказала вона.
Миротворці перебувають у країні на підставі угоди 1992 року, додала Санду.
"І ми вважаємо, що цю місію потрібно перетворити на місію цивільних спостерігачів, яка була б при ОБСЄ. Знову ж таки, ця позиція не нова. Це позиція, яку молдавська сторона просуває вже багато років", - сказала вона.
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що Мая Санду не обговорювала з Москвою висновок росіян з території Молдови, повідомляє російський "Інтерфакс".
За його словами, з попереднім президентом Молдови Ігорем Додоном був "набагато більш конструктивний" діалог.
"Ми розраховуємо на те, що цей конструктивізм триватиме, що в цьому плані буде певна спадкоємність, і що ми будемо враховувати всі можливі негативні наслідки будь-яких різких кроків", - сказав Пєсков.
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"Я буду работать над установлением хороших отношений с Россией, у нас есть очень серьезная повестка для работы с этой страной. Мы хотим открыть экспорт в Россию, позаботиться о наших гражданах, работающих там. Я готова встречаться со всеми, кто готов помочь в подобных вопросах", - сказала Санду.
"Я буду работать над установлением хороших отношений с Россией, у нас есть очень серьезная повестка для работы с этой страной. Мы хотим открыть экспорт в Россию, позаботиться о наших гражданах, работающих там. Я готова встречаться со всеми, кто готов помочь в подобных вопросах", - сказала Санду.
Санду обратилась к Зеленскому за помощью - ей очень понравилось, как скоро Азербайджан при помощи Турции вернул себе Карабах, и она хочет провернуть тот же сценарий с возвращением Приднестровья под сень Кишинёва. Начать она предлагает с малого - с полной блокады непризнанной республики, а вооружённое вторжение пойдёт вторым актом, после того, как Тирасполь будет в значительной степени обескровлен. Как сообщают наши источники из администрации президента Украины, «понимание достигнуто».
Со дня на день украинские военные блокируют непризнанную республику, ограничив поставки туда продовольствия и медикаментов. Поскольку ПМР граничит только с Молдавией и Украиной, она, таким образом, окажется в полной блокаде. Запасов должно хватить недели на 3-4, так что уже в январе, по расчетам Санду, Тирасполь запросит пощады.
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Взамен Санду пообещала Зеленскому поддержать его «Крымскую платформу» - продвигаемую МИД Украины идею вернуть полуостров под управление Украины при помощи международного давления.
Источник: https://versia.ru/majya-sandu-prosit-vladimira-zelenskogo-chtoby-ukraina-sygrala-v-pmr-rol-turcii-v-karabaxskom-konflikte
Раз по хорошему не понимают...
Єдине з чим можна погодитися з М.Санду - це з вимогою виводу московської банди з Придністрянщини . А далі - увести туди український миротворчий (істинно) контингент і поступово зробити те, що логічно і природньо.
PS. Молдові давно час зрозуміти, що Придністрянщина не потрібна передусім Кишиневу.
Щодо т.з. "южних і сєвєрних територій" - там нікому і нічого не світить.Вийди на вулиці Чернівців, Кіцмані, Стороженця, Заставни, Ізмаїла, Одеси, Татарбунар, Сарати, Болграда, Арциза.... і запитайся, чи хочуть вони до Румунії з Молдавією: отримаєш вичерпну відповідь і більше не захочеш.
А молдавани мені давно розказували, як Румунія роздає їм свої паспорти.
Церква одна - православна.
Але Румунія не ставить завдання - поглинати Молдову.
Країни зможуть спокійно в рамках ЄС співпрацювати - без кордонів та митниць.
Якщо можна наступний коментар пишить без цитат з раша-ТБ, як це: "тягне Молдову у Румунію".
Тягне в болото тільки Росія, доречі усіх сусідів. Бо для них трагедія буде, що хтось буде будувати європейську державу.
PS раша ТБ жодного разу не дивився і не слухав... кажуть що гидота.
Румуни поважають держави та їхні кордони.
Цікавий епізод - упіймали наші добровольці під Дубасарами "козачків" з Кубані: добровольці говорять українською, мешканці села - українською, "козачки" - українською(!) Питаємося - за що воюєте? Ми один народ, одною мовою говоримо. Відповідають - то "наша кубанська балачка". А воюють "проти бандерівців(!)". Забрали у них зброю і відпустили.
Питання повернення Лівобережжя до складу України - то лише питання часу.
Краще б то була Молдова, а не Приднестрів я
І вже тоді кінцево стало всім (і москалям, і УНСО, і "козачкам" і місцевому українському населенню) зрозуміло, що Придністрянщина (Лівобережжя) ніколи не буде з Молдавією.
Мені це нагадує позицію. московитів які живуть в Латвії і не хочуть вчити латвійську мову і поважати місцеві звички і традиції, а треба, бо Латвія це Європа, а не Москоквія.
Не думаю що варто Приднестрів я тягнути в Україну - на те є Кубань, Бєлгородська, Воронежська області..
Тільки як фани Кобзона, бо цивілізованого нічого не розуміють.
Ти не володієш інформацією, голубе, навіть на рівні школяра молодших класів. Не кажучи уже про те, що тебе там не було. Учи матчасть. Те, що твоя "жєна молдавская нємка по мамє"(??)... що ж - передай амя комплємєнті пентру фємєя. Напті буна!
Ротация осуществляется полулегальным образом. В Кишинёв прилетают как частные лица. Далее в Тирасполь.
Мне кажется и Санду это понимает, но хочет что то выторговать от Рашки.
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Молодець Санду, кацапів на вихід
Медленно, без резких движений.