Президентка Молдови Санду хоче замінити російських "миротворців" спостерігачами ОБСЄ, Москва закликає "не робити різких кроків"

Обрана президенткою Молдови Мая Санду заявила, що розквартированих у Придністров'ї "миротворців" РФ потрібно замінити місією спостерігачів ОБСЄ.

Про це вона сказав в інтерв'ю РБК, інформує Цензор.НЕТ.

Санду пояснила, що на території Молдови присутні два роди російських військ - ОГРВ (оперативна група російських військ) і миротворча місія. Російська сторона, як сказала вона, каже, що ОГРВ охороняє склади боєприпасів, при цьому "немає ніяких двосторонніх домовленостей з приводу ОГРВ і з приводу складів озброєнь".

"ОГРВ перебуває на території нашої країни без узгодження нашого уряду. Для нас велика проблема те, що там ці склади озброєнь. Це небезпечно. Це озброєння потрібно вивозити. І ОГРВ потрібно вивести. Молдавська сторона завжди це говорила, при всіх урядах, при всіх президентах", - сказала вона.

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Миротворці перебувають у країні на підставі угоди 1992 року, додала Санду.

"І ми вважаємо, що цю місію потрібно перетворити на місію цивільних спостерігачів, яка була б при ОБСЄ. Знову ж таки, ця позиція не нова. Це позиція, яку молдавська сторона просуває вже багато років", - сказала вона.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що Мая Санду не обговорювала з Москвою висновок росіян з території Молдови, повідомляє російський "Інтерфакс".

За його словами, з попереднім президентом Молдови Ігорем Додоном був "набагато більш конструктивний" діалог.

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"Ми розраховуємо на те, що цей конструктивізм триватиме, що в цьому плані буде певна спадкоємність, і що ми будемо враховувати всі можливі негативні наслідки будь-яких різких кроків", - сказав Пєсков.