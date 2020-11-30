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Від 1 вересня на коронавірус захворіли вдвічі більше вчителів, ніж учнів, - Ляшко
Через контакт із хворим на коронавірусну інфекцію на самоізоляції перебувають понад 121 тис. учнів і 7,8 тис. учителів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.
"Зараз в Україні на коронавірус хворіють 5 195 учнів. Від 1 вересня захворіли майже 12 тис. учнів. Вчителів поки хворіє 9,6 тис., а з 1 вересня - 24 496 вчителів. На самоізоляції, через контакт із хворим, перебувають більш ніж 121 тис. учнів і 7,8 тис. вчителів. Загалом на самоізоляції - 4 741 клас", - зазначив Ляшко.
За словами головного санлікаря, дистанційно працює 591 школа.
Топ коментарі
+4 Oleg Mamont
показати весь коментар30.11.2020 18:00
+3 Eugeniusz 1
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+2 Меркава
показати весь коментар30.11.2020 17:58
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Так учетилей в 30 раз меньше чем учиников
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
ляшки, бл.. бездарі