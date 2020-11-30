Від 1 вересня на коронавірус захворіли вдвічі більше вчителів, ніж учнів, - Ляшко

Через контакт із хворим на коронавірусну інфекцію на самоізоляції перебувають понад 121 тис. учнів і 7,8 тис. учителів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

"Зараз в Україні на коронавірус хворіють 5 195 учнів. Від 1 вересня захворіли майже 12 тис. учнів. Вчителів поки хворіє 9,6 тис., а з 1 вересня - 24 496 вчителів. На самоізоляції, через контакт із хворим, перебувають більш ніж 121 тис. учнів і 7,8 тис. вчителів. Загалом на самоізоляції - 4 741 клас", - зазначив Ляшко.

За словами головного санлікаря, дистанційно працює 591 школа.

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