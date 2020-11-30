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Новини Коронавірус і карантин
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Від 1 вересня на коронавірус захворіли вдвічі більше вчителів, ніж учнів, - Ляшко

Від 1 вересня на коронавірус захворіли вдвічі більше вчителів, ніж учнів, - Ляшко

Через контакт із хворим на коронавірусну інфекцію на самоізоляції перебувають понад 121 тис. учнів і 7,8 тис. учителів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

"Зараз в Україні на коронавірус хворіють 5 195 учнів. Від 1 вересня захворіли майже 12 тис. учнів. Вчителів поки хворіє 9,6 тис., а з 1 вересня - 24 496 вчителів. На самоізоляції, через контакт із хворим, перебувають більш ніж 121 тис. учнів і 7,8 тис. вчителів. Загалом на самоізоляції - 4 741 клас", - зазначив Ляшко.

За словами головного санлікаря, дистанційно працює 591 школа.

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Автор: 

діти (5038) карантин (18172) школа (2203) вчитель (394) Ляшко Віктор (1511) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
удивительно... а кто то сомневался что малолетние киздюки, которые маску только для вида одевают, являются разносчиками и заражают немолодых учителей ? зато в выходные я немогу поехать купить какую то херню где то, или пойти пива попить в ближайшем баре.

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30.11.2020 18:00
+3
дебилы мля...
Так учетилей в 30 раз меньше чем учиников
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30.11.2020 17:56
+2
Учителя и медики этой стране не нужны - кому еще непонятно.
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30.11.2020 17:58
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дебилы мля...
Так учетилей в 30 раз меньше чем учиников
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30.11.2020 17:56 Відповісти
Треба негайно переводити школярів на дистанційну освіту, хоча б молодшу ланку. В класах нема третини учнів, хворіють дуже багато педагогів, постійно приходять сумні новини, що ще один вчитель з сусідньоі школи помер. Діти легко хворіють, але переносять ковід додому, заражаючись в переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. В транспорті діти майже завжди без масок: іх не оштрафуєш. Всі сусіди :Польша, Чехія, Румунія, Угорщина закрили школи, а в них медицина набагато краща за нашу. Ви хочете скоротити кількість вчителів-пенсіонерів, зебобіки? Це все брехня, що вчителі обрали зелену владу. Гройсман, в якого мати вчителька, реально підняв освітянам зарплатню, а Зеленському вірили лише маргінали, яких в нас із кожним роком стає все більше та більше, судячи по новому поколінню дітей...
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30.11.2020 20:09 Відповісти
Учителя и медики этой стране не нужны - кому еще непонятно.
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30.11.2020 17:58 Відповісти
Навіть класи смертників є, провірено, хто тільки зайде з учителів в того ковід
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30.11.2020 17:59 Відповісти
удивительно... а кто то сомневался что малолетние киздюки, которые маску только для вида одевают, являются разносчиками и заражают немолодых учителей ? зато в выходные я немогу поехать купить какую то херню где то, или пойти пива попить в ближайшем баре.

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30.11.2020 18:00 Відповісти
ребенок в школу принес справку, что контактировал с ковидником, 2 недели пробыл в карантине - заставили переделывать справку, что он болел орз... учительница говорит пол класа с этими дурацкими ковидными справками принесли - вы что закрытия класа хотите* переделывайте!
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30.11.2020 18:02 Відповісти
тогда пусть не ноют старые шмары что дохнут. если у учителей мозгов нет, так почему у детей должны быть ?
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30.11.2020 18:05 Відповісти
Та вони всі симулянти. Їм липові аналізи роблять.
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30.11.2020 18:15 Відповісти
Масса вчителів хворіє, але мало хто має довідку що то Ковід. Зазвичай пишуть шо то ОРЗ бо тести не підтверджують. Але усі симптоми на лице - і смак пропадає. Особисто знаю вчительку, у якої, після підтвердженого у наї тестом коронавіруса, помер чоловік, який був в групі ризику.
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30.11.2020 18:17 Відповісти
ооо...а давайте еще сравним медиков и всех больных (в любом соотношении) или болезных в зРаде и преЗЕдентские посиденьки ))))
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30.11.2020 18:23 Відповісти
Соседка учительница принесла со школы корону....Заболели сын, мать и отец... Четыре дня назад вышла на работу..даже тест на корону никто не требовал....а вчера она похоронила отца... Браво зеле-твари !!!! Так держать !!!!
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30.11.2020 18:41 Відповісти
дети болеют массово, только тесты им никто не делает из-за легкой формы, у нас в классе с сентября протемпературили или прокашляли практически все дети, но только одна маманя свозила дите на платный тест и получила позитивный ответ, несколько учителей переболели серьезно и с тестами, но детей-то не тестировали, а их легко переболело реально больше.
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30.11.2020 19:58 Відповісти
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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30.11.2020 20:08 Відповісти
Це непрофесійна влада і непрофесійне галузеве керівництво. Малюки, діти переносять коронавірусну хворобу в легкій формі, як легку простуду. Родичі з цим як правило нікуди не звертаються, аналізи на ПЦР діти не здають, отже хворі не реєструються, Проте школярі являються рознощиками і заразними для дорослих (і вчителів у т.ч.), котрі переносять хворобу важче і потребують лікарняних листів, отже - реєструються, здають аналізи.
ляшки, бл.. бездарі
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30.11.2020 20:57 Відповісти
Те ж саме в Канаді. Саме школярі є розповсюджувачами вірусу. І на це нема ради. В Торонто ввели локдаун, але школи не закрили. Результат буде мінімальний. Скоріше б вже канікули.
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01.12.2020 01:22 Відповісти
 
 