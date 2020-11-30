Волонтерка Ножевнікова про ситуацію з COVID-19: Система рухнула. І що б вам не говорили з екранів - вони не справляються
Станом на шосту ранку 29 листопада в шести лікарнях Одеси залишилося 18 місць для хворих із COVID-19. У 10 населених пунктах області - 113.
Про це написала в Facebook Катерина Ножевнікова, голова благодійного фонду "Корпорація монстрів", яка допомагає одеським пацієнтам і лікарням, передає Цензор.НЕТ.
"Але і не це найстрашніше. У місті немає місць у реанімаціях. Позавчора реанімаційного пацієнта відвезли в Роздільну. Вчора в міській лікарні лікар зателефонував родичам (дружина пацієнта - жінка похилого віку, хворіє вдома, важко) і порадив терміново знайти місце в реанімації будь-якої лікарні міста, бо чоловік - на кисні, сатурація - 75-80, без кисню - нижче 60, потребує реанімаційних дій, а місць у реанімації їхнього стаціонару немає. А ще немає лікарів. І коли у квітні купували ШВЛ всі, як божевільні, я попереджала що реаніматологів, анестезіологів і реанімаційних сестер купити буде ніде. Так і вийшло. ШВЛ є, реанімацій нема. Лікарів нема. Будь ласка! Насувається катастрофа", - впевнена Ножевнікова.
Вона закликала одеситів дотримуватися дистанції і носити маски: "Припиніть товпитися в магазинах, ресторанах і розважальних центрах! Ви приносите це додому. Дедалі більше помирає людей похилого віку, але вже вмирають і молоді. Дедалі важчий перебіг хвороби".
За інформацією Ножевнікової, лікарі - на межі. "Як вам описати, що відбувається у стаціонарах, де один реаніматолог біжить з відділення реанімації в палату інтенсивної терапії (метрів 200-300 вулицею), щоб надати допомогу пацієнтам, які лежать на кисневій масці? Де одна сестра на 30 пацієнтів (а кожному потрібно зробити крапельницю, виміряти сатурацію, тиск і т.д.). Як показати, що навіть у приватних клініках вже не вистачає співробітників, а хворих вже стільки, що листи очікування складають", - повідомила волонтер.
Вона також розповіла кілька історій людей, які звернулися до неї по допомогу: "4 дні тому вона прийшла взяти у нас концентратор. Дівчина меншого за мене зросту, з величезними оленячими очима з-за маски - "допоможіть врятувати маму і тата". Я подивилася аналізи тата і порадила терміново його госпіталізувати. Тата, звичайно ж, брати не хотіли. Влаштували в ручному режимі. Вчора вночі в такому ж режимі госпіталізували маму. По прибуттю в новий стаціонар на Троїцькій, сатурація - 85, але кисню не дали, оскільки його там просто не було. Вранці туди передала 30 машин Наталія Одарій.
Лена (за освітою вірусолог) намагалася дізнатися у мене, як влаштуватися відразу в стаціонар на роботу, щоби бути поруч із мамою - мама дуже слабка). У момент, коли госпіталізували маму, тато Олени вмирав, але ми про це не знали. Вранці, коли Лена робила вже собі КТ (за ці дні з'явилася сильна слабкість і всі симптоми), їй подзвонили з моргу. Навіть не з лікарні. Зараз мама - в реанімації, і телефон туди з собою не дають. І зв'язку немає. І не буде. Тому що лікарі працюють у брудній зоні без телефонів, рацій майже ніде немає і часу вже теж ні у кого немає".
Ножевнікова повідомила про те, що і куди передала, а також підкреслила, що не зможе забезпечити всіх.
"Я не можу просити лікарів підходити до ваших родичів частіше - не просіть! Я вже не можу знайти лікарів, які можуть допомогти вам лікуватися вдома. А дзвінків, аналізів у приват, прохань про допомогу - сотні! Зате я бачу сотні призначень із гроприносином, або з антибіотиками в крапельницях на три листа призначень навіть без направлення на загальний аналіз крові! Я не можу влаштувати в реанімацію, де немає місць. Ніхто не буде виносити пацієнта, щоб покласти вашого. Я не можу і не буду влаштовувати за гроші головлікарям – і не пропонуйте. Мені все одно, скільки у вас грошей. А ще величезне прохання припинити тиск на лікарів. "Сильні світу цього" творять таке, що соромно писати... Прийшов час, коли ваші гроші не вирішують все, як ви звикли. Єдине, що я поки що можу - це дати вам додому кисень. Але він сам по собі - не панацея. І без лікаря і лікування він теж не допоможе. І кисню цього вже теж дуже мало", - пише волонтерка.
Вона додає: "Система рухнула. І що б вам не говорили з екранів - вони не справляються і не зможуть ситуацію виправити. Ми залишаємося тут самі по собі".
Будь ласка, зачекайте...
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2) на імпічмент,допоки пропонуєте повернути Баригу,Україна більшістю згоду не дасть
2) "Украина" - это ты очевидно?
Наскільки ще тобі терпіння вистачить???
Нарід- терпіла.
Тьху, ***.
https://patrioty.org.ua/society/statystyka-vidkryvaie-zhakhlyvi-fakty-pro-shcho-movchat-zelenskyi-i-stepanov-skilky-ukraintsiv-naspravdi-vmyraie-vid-covid-19-infohrafika-354391.html
https://www.facebook.com/photo/?fbid=185949529733556&set=pob.100049555310705
Источник: https://censor.net/ru/n3234121
Как интересно, оказывается, в Украине палаты реанимации и платаы интенсивной терапии - это совершенно разные палаты, хотя реанимация и интенсивная терапия - это синонимы.
Мне никогда в Австралии не встречались отдельно палаты реанимации и палаты интенсивной терапии, а вот поди же ты, в Украине они существую отдельно, век живи - век учись.
"Реаниматоло́гия (интенсивная терапия) - это теоретическая дисциплина, научные выводы которой используются при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F реанимации в клинике" (Википедия)
"Отделе́ние реанима́ции и интенси́вной терапи́и (ОРиИТ), иногда просто отделение реанимации или реанимацияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B8#cite_note-:0-1 [1] - стационарное отделение в крупном https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F медицинском учреждении (больнице, госпитале), при медицинском университете, предназначенное для оказания неотложной медицинской помощи, проведения реанимации и интенсивной терапии больных. " (Википедия)
Скажите, "Волонтер Ножевникова" - она врач? Или она медсестра?
И в каком конкретно стационаре отделение реанимации находится отдельно от отделения интенсивной терапии, так что бежать между ними приходится по улице "200-300 метров" (очевидно, разные корпуса)?
Спсб.
Источник: https://censor.net/ru/n3234121
Хорошо, я понимаю, поставить капельницу занимает время.
Мне ставили много раз, примерно 5 минут занимает.
Измерение давленния занимает 2 минуты (манжетку надеть на руку, прибор меряет, сестра записывает)
Но скажите, не томите, КАК вы меряете сатурацию кислорода?
Неужели вы делаете забор артериальной крови?
Очень волнуюсь.
Или все таки "прищепкой" на палец, которая сама меряет?
Спсб.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 Умный стандартный прибор пульсоксиметр
Так что , с большой вероятностью предполагаю что до 22/12 локдауна не будет(вне зависимости сколько украинцев умирает в сутки).
Ну а что, 73% избирателей выбрали себе на президентских выборах Квартал (а не качественную медицину), так что они его и получат. а " Какая разница" ?
За все треба платити, в тому числі і за свою тупість.