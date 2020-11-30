Волонтерка Ножевнікова про ситуацію з COVID-19: Система рухнула. І що б вам не говорили з екранів - вони не справляються

Станом на шосту ранку 29 листопада в шести лікарнях Одеси залишилося 18 місць для хворих із COVID-19. У 10 населених пунктах області - 113.

Про це написала в Facebook Катерина Ножевнікова, голова благодійного фонду "Корпорація монстрів", яка допомагає одеським пацієнтам і лікарням, передає Цензор.НЕТ.

"Але і не це найстрашніше. У місті немає місць у реанімаціях. Позавчора реанімаційного пацієнта відвезли в Роздільну. Вчора в міській лікарні лікар зателефонував родичам (дружина пацієнта - жінка похилого віку, хворіє вдома, важко) і порадив терміново знайти місце в реанімації будь-якої лікарні міста, бо чоловік - на кисні, сатурація - 75-80, без кисню - нижче 60, потребує реанімаційних дій, а місць у реанімації їхнього стаціонару немає. А ще немає лікарів. І коли у квітні купували ШВЛ всі, як божевільні, я попереджала що реаніматологів, анестезіологів і реанімаційних сестер купити буде ніде. Так і вийшло. ШВЛ є, реанімацій нема. Лікарів нема. Будь ласка! Насувається катастрофа", - впевнена Ножевнікова.

Вона закликала одеситів дотримуватися дистанції і носити маски: "Припиніть товпитися в магазинах, ресторанах і розважальних центрах! Ви приносите це додому. Дедалі більше помирає людей похилого віку, але вже вмирають і молоді. Дедалі важчий перебіг хвороби".

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За інформацією Ножевнікової, лікарі - на межі. "Як вам описати, що відбувається у стаціонарах, де один реаніматолог біжить з відділення реанімації в палату інтенсивної терапії (метрів 200-300 вулицею), щоб надати допомогу пацієнтам, які лежать на кисневій масці? Де одна сестра на 30 пацієнтів (а кожному потрібно зробити крапельницю, виміряти сатурацію, тиск і т.д.). Як показати, що навіть у приватних клініках вже не вистачає співробітників, а хворих вже стільки, що листи очікування складають", - повідомила волонтер.

Вона також розповіла кілька історій людей, які звернулися до неї по допомогу: "4 дні тому вона прийшла взяти у нас концентратор. Дівчина меншого за мене зросту, з величезними оленячими очима з-за маски - "допоможіть врятувати маму і тата". Я подивилася аналізи тата і порадила терміново його госпіталізувати. Тата, звичайно ж, брати не хотіли. Влаштували в ручному режимі. Вчора вночі в такому ж режимі госпіталізували маму. По прибуттю в новий стаціонар на Троїцькій, сатурація - 85, але кисню не дали, оскільки його там просто не було. Вранці туди передала 30 машин Наталія Одарій.

Лена (за освітою вірусолог) намагалася дізнатися у мене, як влаштуватися відразу в стаціонар на роботу, щоби бути поруч із мамою - мама дуже слабка). У момент, коли госпіталізували маму, тато Олени вмирав, але ми про це не знали. Вранці, коли Лена робила вже собі КТ (за ці дні з'явилася сильна слабкість і всі симптоми), їй подзвонили з моргу. Навіть не з лікарні. Зараз мама - в реанімації, і телефон туди з собою не дають. І зв'язку немає. І не буде. Тому що лікарі працюють у брудній зоні без телефонів, рацій майже ніде немає і часу вже теж ні у кого немає".

Ножевнікова повідомила про те, що і куди передала, а також підкреслила, що не зможе забезпечити всіх.

"Я не можу просити лікарів підходити до ваших родичів частіше - не просіть! Я вже не можу знайти лікарів, які можуть допомогти вам лікуватися вдома. А дзвінків, аналізів у приват, прохань про допомогу - сотні! Зате я бачу сотні призначень із гроприносином, або з антибіотиками в крапельницях на три листа призначень навіть без направлення на загальний аналіз крові! Я не можу влаштувати в реанімацію, де немає місць. Ніхто не буде виносити пацієнта, щоб покласти вашого. Я не можу і не буду влаштовувати за гроші головлікарям – і не пропонуйте. Мені все одно, скільки у вас грошей. А ще величезне прохання припинити тиск на лікарів. "Сильні світу цього" творять таке, що соромно писати... Прийшов час, коли ваші гроші не вирішують все, як ви звикли. Єдине, що я поки що можу - це дати вам додому кисень. Але він сам по собі - не панацея. І без лікаря і лікування він теж не допоможе. І кисню цього вже теж дуже мало", - пише волонтерка.

Вона додає: "Система рухнула. І що б вам не говорили з екранів - вони не справляються і не зможуть ситуацію виправити. Ми залишаємося тут самі по собі".

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