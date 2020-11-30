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Новини Коронавірус і карантин
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Волонтерка Ножевнікова про ситуацію з COVID-19: Система рухнула. І що б вам не говорили з екранів - вони не справляються

Волонтерка Ножевнікова про ситуацію з COVID-19: Система рухнула. І що б вам не говорили з екранів - вони не справляються

Станом на шосту ранку 29 листопада в шести лікарнях Одеси залишилося 18 місць для хворих із COVID-19. У 10 населених пунктах області - 113.

Про це написала в Facebook Катерина Ножевнікова, голова благодійного фонду "Корпорація монстрів", яка допомагає одеським пацієнтам і лікарням, передає Цензор.НЕТ.

"Але і не це найстрашніше. У місті немає місць у реанімаціях. Позавчора реанімаційного пацієнта відвезли в Роздільну. Вчора в міській лікарні лікар зателефонував родичам (дружина пацієнта - жінка похилого віку, хворіє вдома, важко) і порадив терміново знайти місце в реанімації будь-якої лікарні міста, бо чоловік - на кисні, сатурація - 75-80, без кисню - нижче 60, потребує реанімаційних дій, а місць у реанімації їхнього стаціонару немає. А ще немає лікарів. І коли у квітні купували ШВЛ всі, як божевільні, я попереджала що реаніматологів, анестезіологів і реанімаційних сестер купити буде ніде. Так і вийшло. ШВЛ є, реанімацій нема. Лікарів нема. Будь ласка! Насувається катастрофа", - впевнена Ножевнікова.

Вона закликала одеситів дотримуватися дистанції і носити маски: "Припиніть товпитися в магазинах, ресторанах і розважальних центрах! Ви приносите це додому. Дедалі більше помирає людей похилого віку, але вже вмирають і молоді. Дедалі важчий перебіг хвороби".

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За інформацією Ножевнікової, лікарі - на межі. "Як вам описати, що відбувається у стаціонарах, де один реаніматолог біжить з відділення реанімації в палату інтенсивної терапії (метрів 200-300 вулицею), щоб надати допомогу пацієнтам, які лежать на кисневій масці? Де одна сестра на 30 пацієнтів (а кожному потрібно зробити крапельницю, виміряти сатурацію, тиск і т.д.). Як показати, що навіть у приватних клініках вже не вистачає співробітників, а хворих вже стільки, що листи очікування складають", - повідомила волонтер.

Вона також розповіла кілька історій людей, які звернулися до неї по допомогу: "4 дні тому вона прийшла взяти у нас концентратор. Дівчина меншого за мене зросту, з величезними оленячими очима з-за маски - "допоможіть врятувати маму і тата". Я подивилася аналізи тата і порадила терміново його госпіталізувати. Тата, звичайно ж, брати не хотіли. Влаштували в ручному режимі. Вчора вночі в такому ж режимі госпіталізували маму. По прибуттю в новий стаціонар на Троїцькій, сатурація - 85, але кисню не дали, оскільки його там просто не було. Вранці туди передала 30 машин Наталія Одарій.

Лена (за освітою вірусолог) намагалася дізнатися у мене, як влаштуватися відразу в стаціонар на роботу, щоби бути поруч із мамою - мама дуже слабка). У момент, коли госпіталізували маму, тато Олени вмирав, але ми про це не знали. Вранці, коли Лена робила вже собі КТ (за ці дні з'явилася сильна слабкість і всі симптоми), їй подзвонили з моргу. Навіть не з лікарні. Зараз мама - в реанімації, і телефон туди з собою не дають. І зв'язку немає. І не буде. Тому що лікарі працюють у брудній зоні без телефонів, рацій майже ніде немає і часу вже теж ні у кого немає".

Ножевнікова повідомила про те, що і куди передала, а також підкреслила, що не зможе забезпечити всіх.

"Я не можу просити лікарів підходити до ваших родичів частіше - не просіть! Я вже не можу знайти лікарів, які можуть допомогти вам лікуватися вдома. А дзвінків, аналізів у приват, прохань про допомогу - сотні! Зате я бачу сотні призначень із гроприносином, або з антибіотиками в крапельницях на три листа призначень навіть без направлення на загальний аналіз крові! Я не можу влаштувати в реанімацію, де немає місць. Ніхто не буде виносити пацієнта, щоб покласти вашого. Я не можу і не буду влаштовувати за гроші головлікарям – і не пропонуйте. Мені все одно, скільки у вас грошей. А ще величезне прохання припинити тиск на лікарів. "Сильні світу цього" творять таке, що соромно писати... Прийшов час, коли ваші гроші не вирішують все, як ви звикли. Єдине, що я поки що можу - це дати вам додому кисень. Але він сам по собі - не панацея. І без лікаря і лікування він теж не допоможе. І кисню цього вже теж дуже мало", - пише волонтерка.

Вона додає: "Система рухнула. І що б вам не говорили з екранів - вони не справляються і не зможуть ситуацію виправити. Ми залишаємося тут самі по собі".

Волонтерка Ножевнікова про ситуацію з COVID-19: Система рухнула. І що б вам не говорили з екранів - вони не справляються 01

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Автор: 

карантин (18172) Одеса (5432) Одеська область (3179) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Ножевнікова (12)


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Топ коментарі
+40
Зато посмотрите, какие дороги. Кстати, а где дороги?
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30.11.2020 18:05
+26
а то я не знаю ? я в больнице с ковидом лежал. насмотрелся на ходячих мертвецов. без денег к тебе никто даже не подойдет.
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30.11.2020 18:03
+26
Есть еще хуже там

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30.11.2020 18:15
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это пока армагедец
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30.11.2020 19:57 Відповісти
Все в бункеры, товарищи! Ну или накрыться одеялом с головой ))
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30.11.2020 20:48 Відповісти
Хорошо, хоть не медным тазом.
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30.11.2020 21:31 Відповісти
Весной эту зелень будут рвать на части везде, нужно собирать голоса на импичмент пока они не развалили страну до фундамента
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30.11.2020 18:54 Відповісти
1)у них монобільшість.Який імпічмент?
2) на імпічмент,допоки пропонуєте повернути Баригу,Україна більшістю згоду не дасть
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30.11.2020 19:47 Відповісти
правильно, усрусь, но не покорюсь!
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30.11.2020 21:32 Відповісти
1) какая монобильшисть, акстись! нет ее давно
2) "Украина" - это ты очевидно?
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01.12.2020 03:56 Відповісти
у тебя в нике лишняя буква,догадаешься сам(а)?
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01.12.2020 08:22 Відповісти
Должен Вас огорчить, выберут тех же. Прочтите на УП "Новый майдан".
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30.11.2020 19:50 Відповісти
А с дизелем проблем не будет? А в целом, идея здравая.
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30.11.2020 19:51 Відповісти
Ніякої системи ніколи не було,ви всі ніяк не можете цього зрозуміти.А щодо Одеса.То там дорогущих автівок повно,з яких хлопчики і дівчатка виходять.Звідки в них гроші? В нас є тільки корупційна система.В тій же Одесі за кого на виборах голосують? Це стосується і усієї України.Спочатку обрали Кравчука,потім двічі Кучму,а того року обрали Зеленського.Що ви зараз хочете всі? Давайте змоделюємо ситуацію,а якби повномасштабно напали москалі,то що би було?
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30.11.2020 20:36 Відповісти
За Одессу отвечает Труханишко,за Львов- СудовыйТрухан дурака включил и стрелки переводит.А должен сидеть за халатность.
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30.11.2020 20:37 Відповісти
Зеленосракие мрази во главе с мокрожопой Бубочкой, у которого голос как у простуженого питара, успешно только бабки деребанят, во всем остальном у них полная жопа
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30.11.2020 21:13 Відповісти
САТАНА666 -НЕ ЗРОЗУМIЛО, ЧОМУ ПИТАННЯ ДО ЗЕЛЕНОСРАКОГО,ЗАМIСТЬ МОКРОЖОПОГО тРУХАНОВА? читайте пост Ярмоличака.чортиняка повножопа.
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30.11.2020 22:32 Відповісти
АКАКАЯРАЗНІЦА ?
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30.11.2020 22:36 Відповісти
Если по-хорошему не доходит, то через смерть уж точно должно дойти. Хотя и это под сомнением...
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30.11.2020 21:16 Відповісти
Мудрий нарід!!!

Наскільки ще тобі терпіння вистачить???

Нарід- терпіла.

Тьху, ***.
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30.11.2020 21:26 Відповісти
В марте Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что в Украине от коронавируса "умрут все пенсионеры".Большинство и я в том числе, записывали дедугана в дурку.А видать всё к этому катится.На каркал.
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30.11.2020 22:14 Відповісти
походу у них єто запланировано бьіло еще в 2019
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30.11.2020 22:30 Відповісти
Статистіка - брехня.

https://patrioty.org.ua/society/statystyka-vidkryvaie-zhakhlyvi-fakty-pro-shcho-movchat-zelenskyi-i-stepanov-skilky-ukraintsiv-naspravdi-vmyraie-vid-covid-19-infohrafika-354391.html
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30.11.2020 22:23 Відповісти
Тобто виходить, що відповідно до статистики цього року вмерло в 4 рази більше, ніж з офіційно зафіксованим діагнозам - ковід. Але, нема ніяких офіційних доказів, що ріст смертності спричинив ковід...
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30.11.2020 22:45 Відповісти
Та видно просто народ состарился резко и вымирать начал. Ковид ессно не виноват. А может народ решил что дальше жить скучно и самое время свалить в иной мир. Не, ковид точно не виноват. ))
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01.12.2020 10:39 Відповісти
Це система, чи не система: "В Україні з квітня звільнилися понад п'ять тисяч лікарів спеціалізованої ланки, - НСЗУ" https://espreso.tv/news/2020/11/30/****************************************************************
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30.11.2020 22:53 Відповісти
Дані трохи різні, але головне, що офіційні: "Більше 7 тисяч медиків звільнились із лікарень Києва за 9 місяців - Кличко ЧЕТВЕР, 15 ЖОВТНЯ 2020, 15:5 https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/15/7270015/
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30.11.2020 23:00 Відповісти
Та ж НСЗУ ще в березні категорично спростувала інформацію про звільнення 50 тис. медпрацівників через недофінансування: "Інформація про звільнення 50 тис. медпрацівників через недофінансування галузі не відповідає дійсності, повідомляється у відеозверненні Національної служби здоров'я (НСЗУ)". https://ua.interfax.com.ua/news/general/660966.html
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30.11.2020 23:07 Відповісти
Павло Дубра и Чи ти Павло Дурак)
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30.11.2020 23:28 Відповісти
Ми пропонували лікарням подарувати наш лазерний апарат "Геліос" для лікування хворих на грип (зокрема КОВІД-19 з його запаленням легенів). Але жодна лікарня в Україні так і не захотіла взяти собі цей апарат (ринкова ціна - $40 000). Уряд виробляти їх не бажає - жодного замовлення чи хоча б запиту - ще це таке? Таке враження, що за 30 років ми відкотилися в розвиткові до рівня бронзового віку... Ось тут трохи більше про "Геліос":
https://www.facebook.com/photo/?fbid=185949529733556&set=pob.100049555310705
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01.12.2020 00:06 Відповісти
А шо, ВОЗ рекомендует лазерные аппараты для лечения Ковида? Прям исследования, отличные результаты? Какой врач будет лечить ковид лазерами, когда нет такого протокола?
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01.12.2020 10:43 Відповісти
Я не знаю, хто що інший буде рекомендувати, я лише раджу використовувати лазерну терапію - це найпотужніша терапія яка по суті є монотерапією, тобто, нічого іншого не потрібно - запускається фотосинтез в організмі і організм сам себе відновлює - вбиває інфекцію за лічені хвилини, за 20 хвилин опромінення крові хворого у нього вже наростає 0,5 літрів свіжої молодої крові, величезна кількість нових молодих здорових Т-лімфоцитів та ін. клітин які тільки й шукають в тілі - де якого паразити знайти і вбити і яку поломку на клітинному рівні поремонтувати. Протоколи лікування інфекційних хвороб "Геліосом" вже давно розроблені, адже перший апарат був створений аж 33 роки тому. Я вчора переклав нашу англомовну брошуру українською мовою - то ж даю тут посилання: http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017)[UKR].pdf
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01.12.2020 12:15 Відповісти
ПРОСТО ПОРА ЛЮБИТЕЛЯМ ВСЕХ ВЛАСТЕЙ С ЧЕРНЫМ ЮМОРОМ ПОРА ПОКАЗАТЬ ГДЕ РАКИ ЗИМУЮТ !!!
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01.12.2020 00:24 Відповісти
Ах, Одесса, город отрицателей, где массово гуляли без масок. Ну что ж, всё логично.
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01.12.2020 04:05 Відповісти
Летом в Одессе дурка - толпы без масок всюду. Типа ковид побежден, в жопу карантин! Италия тоже летом расслабилась и приняла туристов, щаз народ вымирает от ковида.
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01.12.2020 10:45 Відповісти
Так там все умерли давно, еще в середине сентября после Дня Города. До этого все поумирали летом патамучто купались в Черном море без масок.
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01.12.2020 10:46 Відповісти
Одесса - самый коррумпированный гнойник в Украине. Взятки, поборы, кумовство, стяжательство начиная от чиновников всех мастей и заканчивая медперсоналом и работниками образования - закреплено на всех уровнях по умолчанию.
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01.12.2020 08:17 Відповісти
" что происходит в стационарах, где один реаниматолог бежит из отделения реанимации в палаты интенсивной терапии (метров 200-300) по улице, чтобы оказать помощь пациентам, которые лежат на кислородной маске?"
Источник: https://censor.net/ru/n3234121

Как интересно, оказывается, в Украине палаты реанимации и платаы интенсивной терапии - это совершенно разные палаты, хотя реанимация и интенсивная терапия - это синонимы.

Мне никогда в Австралии не встречались отдельно палаты реанимации и палаты интенсивной терапии, а вот поди же ты, в Украине они существую отдельно, век живи - век учись.

"Реаниматоло́гия (интенсивная терапия) - это теоретическая дисциплина, научные выводы которой используются при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F реанимации в клинике" (Википедия)

"Отделе́ние реанима́ции и интенси́вной терапи́и (ОРиИТ), иногда просто отделение реанимации или реанимацияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B8#cite_note-:0-1 [1] - стационарное отделение в крупном https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F медицинском учреждении (больнице, госпитале), при медицинском университете, предназначенное для оказания неотложной медицинской помощи, проведения реанимации и интенсивной терапии больных. " (Википедия)

Скажите, "Волонтер Ножевникова" - она врач? Или она медсестра?
И в каком конкретно стационаре отделение реанимации находится отдельно от отделения интенсивной терапии, так что бежать между ними приходится по улице "200-300 метров" (очевидно, разные корпуса)?
Спсб.
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01.12.2020 08:22 Відповісти
Это из той же серии как - "Отдал сыну подышать кислородом свою пайку и умер". Следующим будет как забыли на труп натянуть маску и он снова умер от Ковида.
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01.12.2020 10:45 Відповісти
" Где одна сестра на 30 пациентов (а каждому нужно сделать капельницу, измерить сатурацию, давление и т.д.)."
Источник: https://censor.net/ru/n3234121

Хорошо, я понимаю, поставить капельницу занимает время.
Мне ставили много раз, примерно 5 минут занимает.
Измерение давленния занимает 2 минуты (манжетку надеть на руку, прибор меряет, сестра записывает)
Но скажите, не томите, КАК вы меряете сатурацию кислорода?
Неужели вы делаете забор артериальной крови?
Очень волнуюсь.
Или все таки "прищепкой" на палец, которая сама меряет?

Спсб.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 Умный стандартный прибор пульсоксиметр
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01.12.2020 08:28 Відповісти
Видел афиши, что на 22 декабря запланированы сьемки "Новогодний Квартал95", билеты в продаже....
Так что , с большой вероятностью предполагаю что до 22/12 локдауна не будет(вне зависимости сколько украинцев умирает в сутки).
Ну а что, 73% избирателей выбрали себе на президентских выборах Квартал (а не качественную медицину), так что они его и получат. а " Какая разница" ?
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01.12.2020 09:02 Відповісти
Абсолютный бред и ложь. Неужели кто то еще таким писулькам верит?
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01.12.2020 10:43 Відповісти
Літом в Одесі з нас ржали і тикали пальцями коли ми заходили в трамвай в масках.
За все треба платити, в тому числі і за свою тупість.
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01.12.2020 10:48 Відповісти
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