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Новини Коронавірус і карантин
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Від початку квітня 2020 року звільнилося 5 тисяч спеціалізованих лікарів, - Нацслужба здоров'я

Від початку квітня 2020 року звільнилося 5 тисяч спеціалізованих лікарів, - Нацслужба здоров'я

В Україні з квітня звільнилося п'ять тисяч лікарів спеціалізованої ланки. А нових лікарів зареєстровано понад тисячу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацслужби здоров'я України.

"За даними електронної системи охорони здоров'я, з квітня цього року звільнилися трохи більше 5 тисяч лікарів спеціалізованої ланки. Також система зареєструвала понад тисячу нових фахівців. Трансформація системи виявила прогалини на медичному ринку праці і створила попит на нові спеціальності", - зазначено в повідомленні НСЗУ.

Відомство зазначає, що за квітень-вересень середня зарплата українських медиків до вирахування податків у медустановах, які надають спеціалізовану допомогу, становить для керівників установ - 23,5 тисячі гривень, для лікарів - майже 9 тисяч, для середнього медперсоналу - 7,5 тисячі, для молодшого медперсоналу - 6,1 тисячі гривень.

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карантин (18172) звільнення (2664) лікарі (1285) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+3
Самі упороті працюють за 6 або 7 тисяч )) І обалдівають від щедрот простого наріду. Одне діло - зарплата. Но зовсім друге, када лікар очікує на 100 гриВень, запханих йому в кишеню. Це чувство сравніме з оргазмом! А хворий набуває самосознаніє мецената і хазяїна жизні. Так і живем. А кулі.
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30.11.2020 18:44
+3
Во время пандемии,которая угрожает людям потерей не только здоровьем,а и жизни,врачи массово увольняются.Как то можно назвать без мата?В принципе то то же самое,что я капитан штурмовых войск и тут началась война и я говорю звиняйте я уволняюсь,патаму шо война,а я могу служить Родине только в невоенное время.Полный абсурд
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30.11.2020 18:45
+2
Конечно увольняются. Медсестер еще больше. И правильно делают. Только немного опоздали. Надо было давно увольнятся и уезжать в другие страны. А за 5-6 тысяч гривен пускай депутаты в больницах лечат. Ах, да. Я - врач. Уехал уже, еще до ковида. И да - долг стране отдал 12 годами работы за нищенскую зарплату.
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30.11.2020 19:48
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А куда потом деваются врачи? В частные клиники уходят, где делают тоже самое, только за сумасшедшие деньги или пытаются в Европу прорваться и работать по специальности?
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30.11.2020 18:30 Відповісти
Самі упороті працюють за 6 або 7 тисяч )) І обалдівають від щедрот простого наріду. Одне діло - зарплата. Но зовсім друге, када лікар очікує на 100 гриВень, запханих йому в кишеню. Це чувство сравніме з оргазмом! А хворий набуває самосознаніє мецената і хазяїна жизні. Так і живем. А кулі.
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30.11.2020 18:44 Відповісти
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30.11.2020 19:56 Відповісти
Кому потрібен шмаркач на телефонному дроті
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30.11.2020 18:32 Відповісти
Куди ж вони?!! Нарід їх годував-нодував, а вони... Неблагодарні якісь ))) Зажралися напевно.
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30.11.2020 18:33 Відповісти
Ну, за шо боролись...
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30.11.2020 18:41 Відповісти
За такие деньги будут работать или лохи или воры!
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30.11.2020 18:42 Відповісти
Во время пандемии,которая угрожает людям потерей не только здоровьем,а и жизни,врачи массово увольняются.Как то можно назвать без мата?В принципе то то же самое,что я капитан штурмовых войск и тут началась война и я говорю звиняйте я уволняюсь,патаму шо война,а я могу служить Родине только в невоенное время.Полный абсурд
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30.11.2020 18:45 Відповісти
Те кто на слуху. Билецкий, Семенченко, Ярош. Они извинились и объяснили что служить Родине могут только в составе добровольных анархических батальонов.
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30.11.2020 19:12 Відповісти
Так бо не хотели такого как было под Зеленопольем - расположились в чистом поле - стреляй не хочу.
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30.11.2020 19:15 Відповісти
Техника безопасности и устав - кровью пишется. Кто выжил ленивыми не будут.
"Роешь окоп - прячешься. Что торчит, лишнее, враг отстреливает"
Если бы в чистом поле остановились и по полю рассредоточились таких массовых потерь не было бы. Там техника вплотную стояла. Как домино пошло. рваться. Если бы л.с во время движения колонны по мобильникам не трепал, кацап бы РСЗО взял левее. Или это министр обороны контролировать должен?
Ошибки роста. Страна 30 лет не воевала.
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30.11.2020 19:33 Відповісти
нам сильно повезло.... шо враги такие же расп....
я писал когда-то, если бы на месте оплаченцев и кацапов были немцы, то от ВСУ бы мало шо осталось.
и потом - окапываться, по кр. мере от армии Азерб. и Турции, ну, думаю вы понял.... это скорее демаскировка будет. ПВО у нас же точно такое как и у ар было(было, да )
былА вернее, оп, редактирование коментов сделали, ура))
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01.12.2020 09:31 Відповісти
А чего же тады нету шо если НС, или эпидемия, то увольняться низзя? само собой шоп были средства защиты и т.д.?
кто виноват шо они увольняются без последствий (для себя)?
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30.11.2020 19:14 Відповісти
Можно.
Мне нравится пожарником работать. Ходи по киоскам проверяй розетки. Спи всё дежурство на боку. Малина. Правда если пожар - хоть увольняйся.
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30.11.2020 19:36 Відповісти
Ізя - капітан "штурмовых войск" ? )))
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30.11.2020 19:58 Відповісти
Явно Супрунша подговорила врачей, голосовавших за Зелень гнусавую
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30.11.2020 19:44 Відповісти
Конечно увольняются. Медсестер еще больше. И правильно делают. Только немного опоздали. Надо было давно увольнятся и уезжать в другие страны. А за 5-6 тысяч гривен пускай депутаты в больницах лечат. Ах, да. Я - врач. Уехал уже, еще до ковида. И да - долг стране отдал 12 годами работы за нищенскую зарплату.
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30.11.2020 19:48 Відповісти
)) А всенародна любов яка! Одної любві ще тисяч на 5! Канхвети, каняки і шампанскоє рікою! Живи і радуйся. Так нє. Всьо їм мало.
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30.11.2020 20:40 Відповісти
Кляли, клянуть і клясти будуть. Ні, краще на чужині, чим з цими 73% + 25%.
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30.11.2020 20:42 Відповісти
Коли люди не розуміють, скільки коштує справжня медицина... І що більшість лікарів в Україні - заручники держави у своїй професії...
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30.11.2020 20:47 Відповісти
Люди хочуть все і безкоштовно. Не платять податки в більшості своїй, підприємці бастують через введення касових апаратів, хочуть жититвчорну, хочуть рабів в медицині і освіті. А потім раптом згадують про чиїсь клятви і совість. Спочатку треба на зеркало в себе подивитися. Не подобаються втікаючі лікарі - а що кожен з людей зробив для того, щоб вони не втікали? Не подобається розвалена лікарня - а що кожен з людей зробив, щоб вона була іншою? Знали лікарі куди йшли - ну от і пацієнти знають, куди йдуть при відвідуванні лікарні, нема чого їм возмущатися потім по фейсбуках. Пацієнти йдуть туди ж саме і з тим же самим розумінням, куди йшли вчитися і працювати лікарі. Мені не подобалося, як лікарю - я виїхав. Комусь не подобається українська медицина - Шаріте, чартер, поряд з Кернесом можете лікуватися.
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30.11.2020 20:59 Відповісти
Если поменять жалование, которое получают паразити-чинуши/политики с жалованием врачей, то к нам би из других стран поехали врачи.
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01.12.2020 08:50 Відповісти
 
 