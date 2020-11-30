Від початку квітня 2020 року звільнилося 5 тисяч спеціалізованих лікарів, - Нацслужба здоров'я
В Україні з квітня звільнилося п'ять тисяч лікарів спеціалізованої ланки. А нових лікарів зареєстровано понад тисячу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацслужби здоров'я України.
"За даними електронної системи охорони здоров'я, з квітня цього року звільнилися трохи більше 5 тисяч лікарів спеціалізованої ланки. Також система зареєструвала понад тисячу нових фахівців. Трансформація системи виявила прогалини на медичному ринку праці і створила попит на нові спеціальності", - зазначено в повідомленні НСЗУ.
Відомство зазначає, що за квітень-вересень середня зарплата українських медиків до вирахування податків у медустановах, які надають спеціалізовану допомогу, становить для керівників установ - 23,5 тисячі гривень, для лікарів - майже 9 тисяч, для середнього медперсоналу - 7,5 тисячі, для молодшого медперсоналу - 6,1 тисячі гривень.
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"Роешь окоп - прячешься. Что торчит, лишнее, враг отстреливает"
Если бы в чистом поле остановились и по полю рассредоточились таких массовых потерь не было бы. Там техника вплотную стояла. Как домино пошло. рваться. Если бы л.с во время движения колонны по мобильникам не трепал, кацап бы РСЗО взял левее. Или это министр обороны контролировать должен?
Ошибки роста. Страна 30 лет не воевала.
я писал когда-то, если бы на месте оплаченцев и кацапов были немцы, то от ВСУ бы мало шо осталось.
и потом - окапываться, по кр. мере от армии Азерб. и Турции, ну, думаю вы понял.... это скорее демаскировка будет. ПВО у нас же точно такое как и у ар было(было, да )
былА вернее, оп, редактирование коментов сделали, ура))
кто виноват шо они увольняются без последствий (для себя)?
Мне нравится пожарником работать. Ходи по киоскам проверяй розетки. Спи всё дежурство на боку. Малина. Правда если пожар - хоть увольняйся.