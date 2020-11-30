Від початку квітня 2020 року звільнилося 5 тисяч спеціалізованих лікарів, - Нацслужба здоров'я

В Україні з квітня звільнилося п'ять тисяч лікарів спеціалізованої ланки. А нових лікарів зареєстровано понад тисячу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацслужби здоров'я України.

"За даними електронної системи охорони здоров'я, з квітня цього року звільнилися трохи більше 5 тисяч лікарів спеціалізованої ланки. Також система зареєструвала понад тисячу нових фахівців. Трансформація системи виявила прогалини на медичному ринку праці і створила попит на нові спеціальності", - зазначено в повідомленні НСЗУ.

Відомство зазначає, що за квітень-вересень середня зарплата українських медиків до вирахування податків у медустановах, які надають спеціалізовану допомогу, становить для керівників установ - 23,5 тисячі гривень, для лікарів - майже 9 тисяч, для середнього медперсоналу - 7,5 тисячі, для молодшого медперсоналу - 6,1 тисячі гривень.

Читайте також: Кабмін не передбачив підвищення зарплати медикам у проєкті Держбюджету-2021, - Степанов