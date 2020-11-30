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Новини Агресія Росії проти України
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Штатна чисельність російсько-окупаційних військ на Донбасі - 35,5 тисячі осіб, - представник ГУР МО Скібіцький

Штатна чисельність російсько-окупаційних військ на Донбасі - 35,5 тисячі осіб, - представник ГУР МО Скібіцький

Укомплектованість окупаційних військових об'єднань на сході України - до 80 відсотків.

Про це в ефірі передачі "Донбасс.Реалії" заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Коментуючи проведення російською окупаційною адміністрацією перевірки мобілізаційної готовності, Скібіцький зазначив, що найбільш укомплектовані тилові частини і підрозділи забезпечення найманців РФ.

"Проблема, пов'язана з мобілізаційними ресурсами, була виявлена ​​під час перевірок 1 і 2 АК комісією Генерального штабу ЗС Росії, і в авральному порядку зараз здійснюється усунення недоліків", - заявив представник ГУР МО України.

За даними військової розвідки України, штатна чисельність російських окупаційних військ становить 35,5 тисячі осіб. У 1 і 2 АК проходять службу близько 3 тисяч кадрових військових ЗС РФ.

Однак, за інформацією військової розвідки України, відзначається відтік військовослужбовців із частин 1 і 2 АК і зменшення мобілізаційного ресурсу. Це зумовлено тим, що внаслідок важких соціально-економічних умов більшість населення так званих "республік" виїжджає на територію Росії. У цих умовах російська окупаційна адміністрація всіляко блокує виїзд громадян 18-50 років.

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Автор: 

Міноборони (7300) розвідка (3854) Донбас (22354) Скібіцький (293) операція Об’єднаних сил (6725)


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30.11.2020 19:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SDxzWB1KNkQ

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.......
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30.11.2020 19:10 Відповісти
носить вам , не переносить
Штатна чисельність російсько-окупаційних військ на Донбасі - 35,5 тисячі осіб, - представник ГУР МО Скібіцький - Цензор.НЕТ 7431
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30.11.2020 19:34 Відповісти
35.5 тыс. проклятых людей вместе с их семьями...
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30.11.2020 21:13 Відповісти
 
 