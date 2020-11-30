Указом Зеленського в Карпатах створено новий національний парк "Королівські Бескиди"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення національно-природного парку "Королівські Бескиди" у Львівській області.

Як передає Цензор.НЕТ, згідно з текстом указу № 526/2020, оприлюдненому на сайті президента, територія парку охопить 8 691 гектар земель "Старосамбірського дочірнього лісогосподарського підприємства "Галсільліс", які вилучаються та надаються національному природному парку в постійне користування, і 306 гектарів у межах Дністровського лісництва, що включаються до його території без вилучення у землекористувача.

Кабінет міністрів України зобов'язується забезпечити затвердження у шестимісячний строк Положення про національний природний парк "Королівські Бескиди", а також передбачити в проєкті держбюджету на 2021 рік і наступні роки кошти, необхідні для функціонування парку.

Також Зеленський підписав указ № 525/2020 "Про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного призначення", яким оголосив об'єктами загальнодержавного значення ландшафтний заказник "Кручі" в Донецькій області, ботанічний заказник "Долина ірисів" і парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва "Адамівка" у Львівській області.

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Кабміну доручається затвердити положення про оголошені указом заказники і парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, забезпечити режим охорони та збереження створених територій та об'єктів, а також розробити відповідно до законодавства проєкти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду, які оголошуються заказниками та парком-пам'яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.