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Указом Зеленського в Карпатах створено новий національний парк "Королівські Бескиди"

Указом Зеленського в Карпатах створено новий національний парк

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення національно-природного парку "Королівські Бескиди" у Львівській області.

Як передає Цензор.НЕТ, згідно з текстом указу № 526/2020, оприлюдненому на сайті президента, територія парку охопить 8 691 гектар земель "Старосамбірського дочірнього лісогосподарського підприємства "Галсільліс", які вилучаються та надаються національному природному парку в постійне користування, і 306 гектарів у межах Дністровського лісництва, що включаються до його території без вилучення у землекористувача.

Кабінет міністрів України зобов'язується забезпечити затвердження у шестимісячний строк Положення про національний природний парк "Королівські Бескиди", а також передбачити в проєкті держбюджету на 2021 рік і наступні роки кошти, необхідні для функціонування парку.

Також Зеленський підписав указ № 525/2020 "Про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного призначення", яким оголосив об'єктами загальнодержавного значення ландшафтний заказник "Кручі" в Донецькій області, ботанічний заказник "Долина ірисів" і парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва "Адамівка" у Львівській області.

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Кабміну доручається затвердити положення про оголошені указом заказники і парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, забезпечити режим охорони та збереження створених територій та об'єктів, а також розробити відповідно до законодавства проєкти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду, які оголошуються заказниками та парком-пам'яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

Автор: 

заповідник (103) Карпати (259) наказ (445)


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Топ коментарі
+4
все вже вирубали.... хіба змінити назву на "Королівські пеньки"
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30.11.2020 18:48
+4
На Закарпатті депутати Сюртівської ОТГ після присяги заспівали гімн Угорщини.

https://twitter.com/svecha62/status/1333429565545394176
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30.11.2020 18:48
+2
"don't shoot the piano player he is doing his best"
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30.11.2020 18:48
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Молодец еврейчик!!!! Будем считать, что этим указом ты повысил минимальную пенсию на 1000грн. Во долдона выбрали балбесы.
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30.11.2020 18:47 Відповісти
все вже вирубали.... хіба змінити назву на "Королівські пеньки"
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30.11.2020 18:48 Відповісти
А хто рубав, я вибачаюсь- якісь кацапські зайди?
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30.11.2020 18:52 Відповісти
На Закарпатті депутати Сюртівської ОТГ після присяги заспівали гімн Угорщини.

https://twitter.com/svecha62/status/1333429565545394176
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30.11.2020 18:48 Відповісти
да какая разница какой гимн петь
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30.11.2020 19:05 Відповісти
дійсно.... дорога в селі заасфальтована і освітлена..... можна і гімн Папуа Гвінеї заспівати
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30.11.2020 19:07 Відповісти
в Иерусалиме нужно транслировать гимн Хамаса, что бы сшить Израиль...
за ради мира, и ради хороших дорог, и потому что - какая разница!
надо что бы наш жиденек поехал туда и предложил...

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30.11.2020 19:14 Відповісти
Да,какаразніца. Потом и землю ,и жизненное пространство
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30.11.2020 21:18 Відповісти
"don't shoot the piano player he is doing his best"
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30.11.2020 18:48 Відповісти
Гарна справа- бо природа сама себе не захистить.
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30.11.2020 18:51 Відповісти
Охрененная,когда кинули учителей и врачей на бабло и разворовали ковидфонт.Вы,зебилы,все олигофрены
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30.11.2020 19:32 Відповісти
В пані десь клепка вилетіла? То шукайте іі швиденько.
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30.11.2020 19:34 Відповісти
Угу,у кого еще вылетела та клепка -словили зелю на воровстве на "Большой стройке",так оно решило на заповедниках воровать...а то что из за ковидфонда МВФ нам транш не дадут уже окончательно,что в бюджет не вошли зарплаты ни врачам ,ни учителям...и вообще,на какой второй срок ваш зекретин надеется,если он даже бюджет сформировать не смог,после полного года своего президенства?))))
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30.11.2020 19:42 Відповісти
Ви новину читали- чи у вас вже умовний рефлекс на президента"?
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30.11.2020 19:50 Відповісти
Прочитала,что это ,с какого то ляда,будет прописано в бюджете,а зарплаты врачам и учителям-нет
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30.11.2020 20:28 Відповісти
А рядом нужно построить концлагерь для венгерских сепаратистов - депутатов местного закарпатского совета, которые после принятия присяги спели Гимн Венгрии.
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30.11.2020 21:02 Відповісти
І хто власник парку?
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30.11.2020 23:04 Відповісти
НЕОБХОДИМО НА ВЫРУБКУ ЛЕСА НА ГУГЛКАРТАХ ПРОВЕРИТ !!! МОЖЕТ ЭТО УЖЕ ЛЫСЫЕ БЕСКИДЫ !!!???
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01.12.2020 01:46 Відповісти
 
 