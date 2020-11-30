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Під час обшуку СБУ в благодійному фонді на Закарпатті виявлено сепаратистські матеріали про "велику Угорщину". ФОТОрепортаж

Під час обшуку СБУ в благодійному фонді на Закарпатті виявлено сепаратистські матеріали про

Служба безпеки України провела у Закарпатській області обшуки у функціонерів одного із місцевих благодійних фондів, якого підозрюють у діяльності, направленій на порушення державного суверенітету України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Зокрема, вивчається можливе втручання у внутрішні справи нашої держави та заподіяння шкоди державній безпеці України через фейкове поширення дії законодавства Угорщини і юрисдикції її державних органів на окремі регіони нашої країни", - зазначається в повідомленні.

Досудове слідство також досліджує факти сприяння іноземній державі окремими українськими публічними діячами, яких підозрюють у підтримці державних органів сусідньої країни у веденні підривної діяльності на шкоду Україні, зокрема й у вчиненні дій із ознаками державної зради.

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Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" та створення етнічної автономії на Закарпатті. Також вилучено комп’ютерну техніку засоби зв’язку та інші матеріали, які слідчі будуть досліджувати як доказову базу протиправної діяльності фігурантів.

Слідчі дії тривають.

Під час обшуку СБУ в благодійному фонді на Закарпатті виявлено сепаратистські матеріали про велику Угорщину 01
Під час обшуку СБУ в благодійному фонді на Закарпатті виявлено сепаратистські матеріали про велику Угорщину 02
Під час обшуку СБУ в благодійному фонді на Закарпатті виявлено сепаратистські матеріали про велику Угорщину 03
Під час обшуку СБУ в благодійному фонді на Закарпатті виявлено сепаратистські матеріали про велику Угорщину 04
Під час обшуку СБУ в благодійному фонді на Закарпатті виявлено сепаратистські матеріали про велику Угорщину 05
Під час обшуку СБУ в благодійному фонді на Закарпатті виявлено сепаратистські матеріали про велику Угорщину 06

Автор: 

Угорщина (2257) СБУ (12765) сепаратизм (757) Закарпатська область (2043)


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Топ коментарі
+18
Оцей реальна робота СБУ- респект!
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30.11.2020 19:06
+13
а генерал москаль розказував що все тихо на закарпатті-судити цих сепаратистів поки не пізно-
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30.11.2020 19:04
+13
Был на Закарпатье, ситуация беда-печаль. Куча машин на венгерских номерах, украинского мало услышишь, а венгерский паспорт - у бОльшей части населения. Причем своей мечты о том, чтоб стать частью Венгрии многие не скрывают. Утешает лишь то, что Венгрия - член НАТО (без одобрения Альянса ни один член не имеет право на военные действия) и ЕС (тоже чреваты попытки). Но массовая выдача своих паспортов жителям Закарпатья как бы намекает, что к мечтам о "Великой Венгрии" стоит относиться серьезно.
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30.11.2020 19:29
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по 10 лет с конфискацией организаторы заработали...
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30.11.2020 19:02 Відповісти
Мадяри - понаєхавшиє з Приуралля. (Уго́рці, мадя́ри (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 угор. magyarok - «мо́дьорок» - народ з фіно-угорської групи - вікіпедія). Приперлись у Європу але залишились азіопою а-ля Московія.
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30.11.2020 20:10 Відповісти
"вяликаявенгрия"---той венгрии ,как бердичевская область
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30.11.2020 21:16 Відповісти
а генерал москаль розказував що все тихо на закарпатті-судити цих сепаратистів поки не пізно-
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30.11.2020 19:04 Відповісти
Оцей реальна робота СБУ- респект!
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30.11.2020 19:06 Відповісти
Она занята другими угро-финнами и подозреваю ,что они не захотят делиться территориями,пусть даже и со своими дальнеродственниками
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30.11.2020 21:32 Відповісти
******* ЗУМР (западно украинскую мадьярскую республику) надумали сделать ? расстрелять !
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30.11.2020 19:08 Відповісти
закінчиться тим, що на Закарпатті зявиться будапештський район з центром в Будапештово
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30.11.2020 19:13 Відповісти
не при этой власти... они там ******* жопу лизнули уже... неизвестно что дальше будет.
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30.11.2020 19:19 Відповісти
Ха, у меня старая добрая версия сайта заработала)))
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30.11.2020 19:11 Відповісти
все могут и хотят жить по старому ))
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30.11.2020 19:13 Відповісти
Паскудні ці ******,не знаю жодної нормальної людини,всі якісь *********
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30.11.2020 19:17 Відповісти
Угорці в НАТО - члени. Але можуть догратися і членство їм не допоможе.
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30.11.2020 19:25 Відповісти
Был на Закарпатье, ситуация беда-печаль. Куча машин на венгерских номерах, украинского мало услышишь, а венгерский паспорт - у бОльшей части населения. Причем своей мечты о том, чтоб стать частью Венгрии многие не скрывают. Утешает лишь то, что Венгрия - член НАТО (без одобрения Альянса ни один член не имеет право на военные действия) и ЕС (тоже чреваты попытки). Но массовая выдача своих паспортов жителям Закарпатья как бы намекает, что к мечтам о "Великой Венгрии" стоит относиться серьезно.
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30.11.2020 19:29 Відповісти
поражает как власти забивают на это. вместо этого пилят видосики и олимпиадами бредят, а там - реальная опасность сепаратизма
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30.11.2020 19:37 Відповісти
Ну, почему забивают... вот обыск был, задержание. Венгрия уже кипеж подняла, обещает у НАТО помощи просить. Вот и приходится властям лавировать. К сожалению, мы не в том положении сегодня, чтоб жестко ответку дать члену ЕС и НАТО.
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01.12.2020 00:04 Відповісти
коцапов не хватает - ещё эти лезут...
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30.11.2020 19:36 Відповісти
Это реалии нашей жизни и мировой политики. У каждой из стран есть свои претензии к соседям даже у стран-членов НАТО и ЕС вот только некоторые из них:Греция и Турция спорят за Кипр,Испания и Великобритания за Гибралтар, Португалия считает приграничный испанский городишко Оливенсы своим , Канада и Дания за остров Ганс,а также спорит со штатами о принадлежности нескольких приграничных островков и о морских границах в проливах,Хорватия и Словения тоже не могут не могут поделить морскую границу ну а Венгрия со времени распада Австро-венгерской империи считает себя обделённой и спорит со всеми её окружающими соседями,за якобы несправедливо отторгнутые у её территории,претензии к Украине тут не исключение
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30.11.2020 21:27 Відповісти
кожна мразь хоче відкусити від України шматочок і стати царем новоспеченого держави, просто наявність крадених грошей вже не влаштовує....
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30.11.2020 19:55 Відповісти
Зара як йовбаки виплигнуть!
Під час обшуку СБУ в благодійному фонді на Закарпатті виявлено сепаратистські матеріали про "велику Угорщину" - Цензор.НЕТ 8623
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30.11.2020 20:45 Відповісти
Батьківщина історична угрів...десь район в Поволжі,Уралу,Ками. Але вони вже давно з Будапешту розкривають ротяку на наші українські землі. І зараз для них найзручніша пора....Наша Україна політично та авторитетно Слаба і Уразлива. Порошенко укріпляв Державність і підняв її рівень до Міжнародного. Слідуючим етапом було б Укріплення фізичне усіх Ознак і Основ. До цього готувались. Що тепер? Самі бачите: лайно на усіх рівнях. Навіть визначення "Державність" відсутнє як в парламенті,Судах,Рішеннях РНБО, відосіках самого ....не знаю,як назвати!
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30.11.2020 21:10 Відповісти
Хватить гратися з Закарпаттям! Невже Крим нічого не навчив?
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30.11.2020 22:22 Відповісти
Плохо,что наше правительство не имеет яиц,и как сказал Яценюк,даже перепелиных.Сейчас самый момент устроить международный скандал,чтоб потом заткнулись ****** со своими претензиями к языку и меньшинствам.
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30.11.2020 22:26 Відповісти
Це хороший довід для того, щоб клопотати про виключення угорщини зі складу НАТО я к москальську шльондру, що поплюжить принципи організації
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30.11.2020 22:59 Відповісти
Прозвучить банально, але країни-члени НАТО теж сплачують внески в штаб-квартиру Альянсу. Ніхто із ситих бюрократів у скляних натівських офісах добровільно не відмовиться від регулярних грошових надходжень від ******** через якусь Україну. Ось якби дебільні ******* перейшли дорогу інтересам США чи Великобританії, тоді була б інша розмова. І тоді нащадки мадярських нацистів отримали б достойних звіздюлєй
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01.12.2020 00:08 Відповісти
що заважає вже зараз поставить це питання перед керівництвом НАТО та американською адміністрацією? Кулєба? може Зеля?
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01.12.2020 00:32 Відповісти
ВЕЛИКАЯ ХУНГАРИЯ ЯВНО СВЯЗАННО С ХЙЛОМ !)
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01.12.2020 01:43 Відповісти
Если зиленый со сворой не наведут там порядок в ближайшее время то будет второй Крым.
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01.12.2020 05:35 Відповісти
Давно эту мадьярскую сеператню надо было потрусить. Чмошники недоимперские.
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01.12.2020 09:27 Відповісти
 
 