Під час обшуку СБУ в благодійному фонді на Закарпатті виявлено сепаратистські матеріали про "велику Угорщину". ФОТОрепортаж

Служба безпеки України провела у Закарпатській області обшуки у функціонерів одного із місцевих благодійних фондів, якого підозрюють у діяльності, направленій на порушення державного суверенітету України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Зокрема, вивчається можливе втручання у внутрішні справи нашої держави та заподіяння шкоди державній безпеці України через фейкове поширення дії законодавства Угорщини і юрисдикції її державних органів на окремі регіони нашої країни", - зазначається в повідомленні.

Досудове слідство також досліджує факти сприяння іноземній державі окремими українськими публічними діячами, яких підозрюють у підтримці державних органів сусідньої країни у веденні підривної діяльності на шкоду Україні, зокрема й у вчиненні дій із ознаками державної зради.

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Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" та створення етнічної автономії на Закарпатті. Також вилучено комп’ютерну техніку засоби зв’язку та інші матеріали, які слідчі будуть досліджувати як доказову базу протиправної діяльності фігурантів.

Слідчі дії тривають.











