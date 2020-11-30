Посилювати карантин треба вже сьогодні, щоб була можливість трохи послабити на Новий рік, - керівник програм охорони здоров'я ЮНІСЕФ Славуцький

Вводити локдаун 24 грудня запізно, повний локдаун матиме відчутний результат для епідеміологічної ситуації, якщо його ввести найближчими днями.

Про це в ефірі Громадського радіо сказав керівник програм охорони здоров’я ЮНІСЕФ Андрій Славуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість підтверджених випадків COVID-19 вже сягала 15-16 тисяч на добу. До прогнозованого локдауну ми вийдемо на цифру у майже 25 тисяч. Після введення локдауну потрібно 2-3 тижні, аби він спрацював ефективно. Крім того, ми прогнозуємо близько 25-30 тисяч підтверджених випадків на новорічні свята. Тільки потім крива піде на спад, і ми повернемося до нинішних цифр наприкінці лютого — у березні", — каже він.

За словами Славуцького, більш жорсткі карантинні заходи та жорсткіший контроль над їх дотриманням спрацював би, якби їх ввели 2-3 тижні тому.

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"Якщо вже спізнилися, то було б розумно посилювати карантин зараз, найближчими днями. Так за три тижні ми могли б дійти до новорічних свят з незначним зростанням кількості хворих. У такому разі епідеміологічна ситуація була б геть іншою, на свята б можна було трохи послабити карантин", — каже він.

Нагадаємо, 30 листопада джерело в Кабміні повідомило ЗМІ, що дата локдауну нібито вже узгоджена. За його словами, локдаун введуть з 23 грудня по 15 січня.

Прессекретарка президента Юлія Мендель зазначила, що точна дата ще не визначена.