Посилювати карантин треба вже сьогодні, щоб була можливість трохи послабити на Новий рік, - керівник програм охорони здоров'я ЮНІСЕФ Славуцький
Вводити локдаун 24 грудня запізно, повний локдаун матиме відчутний результат для епідеміологічної ситуації, якщо його ввести найближчими днями.
Про це в ефірі Громадського радіо сказав керівник програм охорони здоров’я ЮНІСЕФ Андрій Славуцький, інформує Цензор.НЕТ.
"Кількість підтверджених випадків COVID-19 вже сягала 15-16 тисяч на добу. До прогнозованого локдауну ми вийдемо на цифру у майже 25 тисяч. Після введення локдауну потрібно 2-3 тижні, аби він спрацював ефективно. Крім того, ми прогнозуємо близько 25-30 тисяч підтверджених випадків на новорічні свята. Тільки потім крива піде на спад, і ми повернемося до нинішних цифр наприкінці лютого — у березні", — каже він.
За словами Славуцького, більш жорсткі карантинні заходи та жорсткіший контроль над їх дотриманням спрацював би, якби їх ввели 2-3 тижні тому.
"Якщо вже спізнилися, то було б розумно посилювати карантин зараз, найближчими днями. Так за три тижні ми могли б дійти до новорічних свят з незначним зростанням кількості хворих. У такому разі епідеміологічна ситуація була б геть іншою, на свята б можна було трохи послабити карантин", — каже він.
Нагадаємо, 30 листопада джерело в Кабміні повідомило ЗМІ, що дата локдауну нібито вже узгоджена. За його словами, локдаун введуть з 23 грудня по 15 січня.
Прессекретарка президента Юлія Мендель зазначила, що точна дата ще не визначена.
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ото ж бо....
можно не глядя по новостям кататься - руки то помнят)))
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
(много ли нам бродягам по сайту надо? )))))
пардон что не по теме!
И где вы только берётесь, карантологи хреновы?