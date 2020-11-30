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Новини Коронавірус і карантин
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Посилювати карантин треба вже сьогодні, щоб була можливість трохи послабити на Новий рік, - керівник програм охорони здоров'я ЮНІСЕФ Славуцький

Посилювати карантин треба вже сьогодні, щоб була можливість трохи послабити на Новий рік, - керівник програм охорони здоров'я ЮНІСЕФ Славуцький

Вводити локдаун 24 грудня запізно, повний локдаун матиме відчутний результат для епідеміологічної ситуації, якщо його ввести найближчими днями.

Про це в ефірі Громадського радіо сказав керівник програм охорони здоров’я ЮНІСЕФ Андрій Славуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість підтверджених випадків COVID-19 вже сягала 15-16 тисяч на добу. До прогнозованого локдауну ми вийдемо на цифру у майже 25 тисяч. Після введення локдауну потрібно 2-3 тижні, аби він спрацював ефективно. Крім того, ми прогнозуємо близько 25-30 тисяч підтверджених випадків на новорічні свята. Тільки потім крива піде на спад, і ми повернемося до нинішних цифр наприкінці лютого — у березні", — каже він.

За словами Славуцького, більш жорсткі карантинні заходи та жорсткіший контроль над їх дотриманням спрацював би, якби їх ввели 2-3 тижні тому.

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"Якщо вже спізнилися, то було б розумно посилювати карантин зараз, найближчими днями. Так за три тижні ми могли б дійти до новорічних свят з незначним зростанням кількості хворих. У такому разі епідеміологічна ситуація була б геть іншою, на свята б можна було трохи послабити карантин", — каже він.

Нагадаємо, 30 листопада джерело в Кабміні повідомило ЗМІ, що дата локдауну нібито вже узгоджена. За його словами, локдаун введуть з 23 грудня по 15 січня.

Прессекретарка президента Юлія Мендель зазначила, що точна дата ще не визначена.

Автор: 

карантин (18172) Новий рік (551) ЮНІСЕФ (156) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) локдаун (339)


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Топ коментарі
+9
глазам не верю, старый добрый Цензор вернулся?
ото ж бо....
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30.11.2020 19:18
+6
О. Хоч не по темі, але дякую, що повернули стару версію сайту.
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30.11.2020 19:18
+5
точно, все на месте вроде никто никуда и не уходил.
можно не глядя по новостям кататься - руки то помнят)))
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30.11.2020 19:29
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глазам не верю, старый добрый Цензор вернулся?
ото ж бо....
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30.11.2020 19:18 Відповісти
Синхронно.
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30.11.2020 19:18 Відповісти
то-то стало видно лайки
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30.11.2020 19:25 Відповісти
точно, все на месте вроде никто никуда и не уходил.
можно не глядя по новостям кататься - руки то помнят)))
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30.11.2020 19:29 Відповісти
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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30.11.2020 20:03 Відповісти
О. Хоч не по темі, але дякую, що повернули стару версію сайту.
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30.11.2020 19:18 Відповісти
Да,давайте прибейте бизнес окончательно
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30.11.2020 19:22 Відповісти
чувствуете как сразу на душе потеплело???
(много ли нам бродягам по сайту надо? )))))
пардон что не по теме!
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30.11.2020 19:23 Відповісти
Надо закрыть полностью все супермаркеты. Оставить торговлю на свежем воздухе, - базарчики и мини-магазинчики на два покупателя.
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30.11.2020 19:24 Відповісти
ага щас закроют они свои магазины
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30.11.2020 20:01 Відповісти
Андрюша, как так!? Ты же полгода вкручивал тут, что ковид - это фуфло!
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01.12.2020 00:34 Відповісти
Еще одного чертылу выпустили из дурдома
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30.11.2020 19:28 Відповісти
Ну да, как же. На Новый год послабление, а через две недели опять вспышка, сортировка и 90% занятых коек?. Уж потерпите до вакцины, немного осталось . Зря что ли целый год бизнес уничтожали?
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30.11.2020 19:35 Відповісти
На нг и так каникулы и выходные что там послаблять то.
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30.11.2020 19:47 Відповісти
Еще один "иксперд", мля..
И где вы только берётесь, карантологи хреновы?
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30.11.2020 22:09 Відповісти
 
 