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Новини Коронавірус і карантин
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Вперше з вересня зафіксовано зниження кількості хворих на COVID-19 за тиждень, - ВООЗ

Вперше з вересня зафіксовано зниження кількості хворих на COVID-19 за тиждень, - ВООЗ

Кількість нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 в усьому світі і в Європі минулого тижня скоротилася вперше з вересня 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус.

"Минулого тижня кількість нових виявлених випадків по всьому світу вперше з вересня скоротилася, що пов'язано зі скороченням кількості випадків в Європі завдяки ефективності складних, але необхідних заходів, запроваджених останніми тижнями", - сказав гендиректор ВООЗ на брифінгу.

Від початку пандемії у всьому світі виявили понад 63 млн випадків зараження коронавірусом, понад 1,4 млн осіб померли від наслідків зараження. При цьому експерти зазначають, що реальна кількість хворих може бути значно вищою.

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Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) Гебреєсус (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Впервые с сентября зафиксировано снижение числа заболевших COVID-19 за неделю, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 2333
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30.11.2020 19:31 Відповісти
Дякуємо Богу !
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30.11.2020 20:02 Відповісти
Интересная тенденция - , как только возникает новая вакцина от ковида , так сразу падает статистика заболеваний от ковида во всём мире . ))
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30.11.2020 20:10 Відповісти
повводили жесткие карантины, вот и снизилась. Но это не про нас
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01.12.2020 00:31 Відповісти
 
 