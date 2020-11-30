Вперше з вересня зафіксовано зниження кількості хворих на COVID-19 за тиждень, - ВООЗ

Кількість нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 в усьому світі і в Європі минулого тижня скоротилася вперше з вересня 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус.

"Минулого тижня кількість нових виявлених випадків по всьому світу вперше з вересня скоротилася, що пов'язано зі скороченням кількості випадків в Європі завдяки ефективності складних, але необхідних заходів, запроваджених останніми тижнями", - сказав гендиректор ВООЗ на брифінгу.

Від початку пандемії у всьому світі виявили понад 63 млн випадків зараження коронавірусом, понад 1,4 млн осіб померли від наслідків зараження. При цьому експерти зазначають, що реальна кількість хворих може бути значно вищою.

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