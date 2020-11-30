У Раді зареєстрували законопроєкт про відповідальність за недостовірне декларування, в якому не передбачається позбавлення волі, - "слуга народу" Совгиря

Робоча група Верховної Ради з урегулювання конституційної кризи зареєструвала законопроєкт щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook написала заступниця керівника робочої групи, заступниця голови Комітету, Верховної Ради України з питань правової політики Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу").

"Законопроєктом передбачається запровадження кримінальної відповідальності окремо за умисне неподання декларації та за декларування недостовірної інформації із відповідною диференціацією міри покарання в залежності від розміру різниці між достовірними та недостовірними відомостями, які підлягають декларуванню. Суворість покарання буде залежати від того, чи перевищує така різниця 3000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, при цьому кримінальна відповідальність починається у разі, якщо така різниця перевищує 500 прожиткових мінімумів", - розповіла Совгиря.

Відповідно, за її словами, "підвищується також межа різниці між достовірними та недостовірними відомостями, за якої наступає адміністративна відповідальність - до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб".

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Згідно із законопроєктом, за вчинення кримінальних правопорушень у вигляді умисного неподання декларації і декларування недостовірної інформації пропонується передбачити міру покарання у вигляді накладення штрафу або громадські роботи, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. "Тобто виключається можливість позбавлення волі", - уточнила парламентарій.

При цьому Совгиря зазначила, що розгляд цих справ залишається у предметній підсудності Вищого антикорупційного суду.

Крім цього, проєктом також пропонується розширення кола посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, зокрема шляхом включення до переліку цих посад першого заступника та заступника директора НАБУ, голови НАЗК і його заступників, керівника Офісу Президента України, його першого заступника та заступника.

Законопроєкт зарегистрирован в парламенте 30 ноября под № 4141.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроєкт, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

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30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроєкт, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроєкт о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленского не рассматривали.