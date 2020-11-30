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Новини Коронавірус і карантин
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У нещодавно відкритому відділенні для хворих на COVID-19 в Одесі не вистачає лікарів і точок підключення кисню, - волонтерка Ножевнікова

У нещодавно відкритому відділенні для хворих на COVID-19 в Одесі не вистачає лікарів і точок підключення кисню, - волонтерка Ножевнікова

На Троїцькій в Одесі 28 листопада з помпою відкривали відділення для прийому хворих на COVID-19, проте в ньому не вистачає лікарів і лише 15 точок підключення кисню.

Про це написала в Facebook Катерина Ножевнікова, голова благодійного фонду "Корпорація монстрів", яка допомагає одеським пацієнтам і лікарням, передає Цензор.НЕТ.

"Відкрили на Троїцькій відділення з фанфарами. На 90 ліжок. Журналісти, мер, департамент. Забули, щоправда, розповісти, що лікарів там не вистачає, а кисню у принципі немає - 15 точок. Наступного ранку туди привезли концентратори від області (30 штук), але лікарі змушені підключати тих, кому гірше. А от тих, у кого 88-85, відключають. І лікарів зрозуміти можна - діють по протоколу, надаючи допомогу тим, кому потрібніше", - повідомила вона.

Сама Ножевнікова "насилу прорвалася крізь натовп збожеволілих родичів, які намагаються дізнатися що з їхніми родичами, де взяти списки, передати медикаменти, їжу", щоб передати ще два концентратори.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Волонтерка Ножевнікова про ситуацію з COVID-19: Система рухнула. І що б вам не говорили з екранів - вони не справляються

"Там всі кричать і плачуть. Лікарі з жахом намагаються відбитися і не розуміють, що їм робити. У мене тут мама, допоможіть. У мене тут бабуся, у неї інсульт, вона без телефону. Пустіть, будь ласка. Пустіть. Допоможіть. Привезла два концентратори. Ледве прорвалася, щоб пояснити пацієнтам, як підключитися. З погрозами і криками. Вийшла. Поки пояснювала цим, ще два дзвінки з тієї ж лікарні. Нам не дають кисень. До нас не підходять вже добу. Везу останні два. Що далі робити - не знаю", - констатувала Ножевнікова.

У нещодавно відкритому відділенні для хворих на COVID-19 в Одесі не вистачає лікарів і точок підключення кисню, - волонтерка Ножевнікова 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один день у лікарні пацієнту з COVID-19 коштує 2-2,5 тис. грн, в реанімації - 5-6 тис. грн, - головлікар львівського Центру здоров'я легенів Рак

Автор: 

карантин (18172) Одеса (5432) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Ножевнікова (12)


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Топ коментарі
+3
это беда! вот поэтому оптимистичные заявы о готовности открывать дополнительные больнички и полевые госпиталя...думающих людей не радуют...ибо персонал и оборудование к ним не появиться из ниоткуда... поэтому рапортовать о возможности и дополнительных койках - это ничто! койки можно расставить и в любом госучереждении...а дальше?
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30.11.2020 20:10
+2
А в Феофанию больных отправляйте,там все есть все там выздоравливают.
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30.11.2020 20:03
+2
а чем тогда занимается любимый мэр ватной Одессы товарисч Труханов?
это ужас, если написанное правда...
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30.11.2020 20:04
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А в Феофанию больных отправляйте,там все есть все там выздоравливают.
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30.11.2020 20:03 Відповісти
А сатана Степанов об этом не вещает каждый день. Что ему врачи, кислород? Он что заботится о людях? Он за 10 мес не наладил бесперебойную поставку кислорода в больницы. И спецом это делает. А зеленый арахамло говорит - коняку степанова на переправе не менять! Коняка будет всех колоть какой-то хренью под видом вакцины.Так что подыхайте украинцы с этим конякой.
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30.11.2020 20:25 Відповісти
а чем тогда занимается любимый мэр ватной Одессы товарисч Труханов?
это ужас, если написанное правда...
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30.11.2020 20:04 Відповісти
а зе лох дауны нам брешут напропалую...
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30.11.2020 20:10 Відповісти
это беда! вот поэтому оптимистичные заявы о готовности открывать дополнительные больнички и полевые госпиталя...думающих людей не радуют...ибо персонал и оборудование к ним не появиться из ниоткуда... поэтому рапортовать о возможности и дополнительных койках - это ничто! койки можно расставить и в любом госучереждении...а дальше?
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30.11.2020 20:10 Відповісти
Ай-яй-яй. Одеса и Харьков - первые по списку за Зе отдали голоса. Посмеялись?
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30.11.2020 20:32 Відповісти
Носите маски! Маски носите! Носите маски, вашу мать!!! Народный маразм среди одесситов с отрицанием эпидемии и ненужностью масок приводит к ******* медицины и нехватке больниц. То что вы еще не болеете, значит что вас плохо диагностировали. Пофигизм смертельно опасен!
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30.11.2020 21:41 Відповісти
Ну в Харкові є зоопарк і мер наперсточник,а що є в Одесі? Звичайно крім мерім мера угаловніка.
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30.11.2020 22:48 Відповісти
В Одессе почти все пассажиры общественного транспорта без масок. В магазинах маски в редких случаях закрывают рот и нос, а у большинства нос открыт или она висит на подбородке. Охранникам, в замусоленных масках, на все наплевать. Что это - беспечность, безграмотность или, просто пофигизм?
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30.11.2020 23:47 Відповісти
"Что с человеком не делай - он упорно позёт на кладбище", - Мих. Мих. Жванецкий.

А коли в маршрутці їдуть чоловік тридцять, і з них тільки 2-3 у масках, то вони про що думають? Що їх пронесе?
Здається мені, що настали часи, коли Земля позбавляється від тих, хто так і не навчився користуватись мозком з призначенням.
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01.12.2020 04:34 Відповісти
 
 