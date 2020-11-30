У нещодавно відкритому відділенні для хворих на COVID-19 в Одесі не вистачає лікарів і точок підключення кисню, - волонтерка Ножевнікова

На Троїцькій в Одесі 28 листопада з помпою відкривали відділення для прийому хворих на COVID-19, проте в ньому не вистачає лікарів і лише 15 точок підключення кисню.

Про це написала в Facebook Катерина Ножевнікова, голова благодійного фонду "Корпорація монстрів", яка допомагає одеським пацієнтам і лікарням, передає Цензор.НЕТ.

"Відкрили на Троїцькій відділення з фанфарами. На 90 ліжок. Журналісти, мер, департамент. Забули, щоправда, розповісти, що лікарів там не вистачає, а кисню у принципі немає - 15 точок. Наступного ранку туди привезли концентратори від області (30 штук), але лікарі змушені підключати тих, кому гірше. А от тих, у кого 88-85, відключають. І лікарів зрозуміти можна - діють по протоколу, надаючи допомогу тим, кому потрібніше", - повідомила вона.

Сама Ножевнікова "насилу прорвалася крізь натовп збожеволілих родичів, які намагаються дізнатися що з їхніми родичами, де взяти списки, передати медикаменти, їжу", щоб передати ще два концентратори.

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"Там всі кричать і плачуть. Лікарі з жахом намагаються відбитися і не розуміють, що їм робити. У мене тут мама, допоможіть. У мене тут бабуся, у неї інсульт, вона без телефону. Пустіть, будь ласка. Пустіть. Допоможіть. Привезла два концентратори. Ледве прорвалася, щоб пояснити пацієнтам, як підключитися. З погрозами і криками. Вийшла. Поки пояснювала цим, ще два дзвінки з тієї ж лікарні. Нам не дають кисень. До нас не підходять вже добу. Везу останні два. Що далі робити - не знаю", - констатувала Ножевнікова.

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