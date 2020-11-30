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"Слуга народу" Третьякова "хоче подивитись" на ФОПа, який сплатив 8 тисяч податків на рік

Очільниця комітету Ради з питань соціальної політики, нардепка СН Галина Третьякова вважає, що із законопроекту президента Зеленського про підтримку підприємців не можна прибирати норму, за якою 8000 можуть отримати тільки працівники, за яких повністю сплачено Єдиний соціальний внесок.

Про це вона заявила на засіданні комітету, де розглядали законопроєкт президента Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

На засіданні виникла дискусія, чи потрібно прибрати норму, за якою претендувати на допомогу не зможуть працівники, за яких не повністю сплатили Єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Третьякова виступила за збереження норми, зазначивши, що це має бути стимул для працівників тиснути на роботодавця, аби він сплатив ЄСВ.

"Це справедливо — якщо ти сплачуєш податки, ти отримуєш допомогу, якщо ти не сплачуєш, то перепрошую", — наголосила вона.

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Як приклад такої системи вона навела Німеччину, де, мовляв, держава платить лише тим, хто сплатив податки.

"Самозайняті особи в Німеччині, вони, наприклад, сплатили 9 тисяч євро податків на рік — отримали 5 чи 6. Навіть не 100-відсотково сплачений розмір податків вони отримують. Я хочу подивитися на ФОПа, який сплатив податків на рік 8 тисяч гривень. Хочу подивитися, чесно", — підсумувала депутатка.

"Громадське" зазначає, що розмір ЄСВ цьогоріч перевищив 1000 грн. на місяць. Щоправда, навесні ФОП були звільнені від його сплати. "За 9 місяців вони оплатили не менше 6300 гривень ЄСВ. За підсумками року це ще буде +3300 грн, тобто всього 9600 - і це тільки ЄСВ", - підрахували журналісти.

Автор: 

карантин (18172) допомога (8284) підприємці (618) Третьякова Галина (111) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+63
Хотелось бы посмотреть,что вообще полезного для города, общества,страны за всю свою жизнь создало это чудо.
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30.11.2020 21:18
+60
ох і куриця зєбільна!
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30.11.2020 21:15
+48
Как что? https://censor.net/ru/video_news/3204174/u_poluchateleyi_sotspomoschi_rojdayutsya_deti_nizkogo_kachestva_kotorye_toje_sadyatsya_na_gosudarstvennye. Забывать такое нельзя.
Любим, помним.
Со временем воздадим должное.
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30.11.2020 21:24
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Предприниматели,по их мнению,нахлебники для государства,несмотря на то,что платят налоги - ви брешете. Ніх.ра вони не платять. В усякому разі, тотальна їх більшість бере з бюджету більше, ніж туди дає. Єдине, що може хоч якось перекриває, це ПДВ із їх тіньових прибутків, коли вони їх витрачають і то, з цим теж є проблема.
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01.12.2020 13:31 Відповісти
Ну опять же палка в двух концах.... государство что б было как в Германи должно и поступать как в Германии.
Да народ избегает налогов, старается причём в любой стране, но сам аппарат государственный делает так что б не смогли избегать налогов. Потом что б хотеть от народа правильных налогов постройте инфраструктуру, уригулируйте рынок цен на необходимое, продукты питание, сделайте медицину, сделайте государство в которое будут хотеть инвестировать, тем самы вы создатите рабочие места, воспитывайте патриотизм здоровый к нации. Не возможно дать людям пенсию в 1600 а цены тем самым в 15 раз, не возможно дать зп в 5000 и что б на них выжила семья. Не может быть доход ниже прожиточного уровня как и пенсия, но и цены не должны подниматься пока состояние граждан не улучшится. Сделайте программы на дотации правильные.
Чем вы занимаетесь кроме популистических высказываний и увеличения своих расходов на своё содержание???
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01.12.2020 12:28 Відповісти
а хто це має зробити? Чарівник який прилетить на посаду президента? Німцям це зробили їх батьки та діди, тяжкою працею. Наші зробили те, що ми маємо, значить "робити" маємо ми. Покажіть мені тих, хто так вважає?
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01.12.2020 13:30 Відповісти
ну а я о чем??? честно иногда поражаюсь коментам я в основном о том и пишу))) если народ сам не образумится ничего не будет это да но как???если выбор такой что паражает все предыдущие
Да и согласитесь сам народ хочет много как в Европе но не готов многим жертвовать и мы приходим к воде в ступе
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01.12.2020 19:12 Відповісти
Давайте зеленый спец предложение. ФОП группа "Зе" - единый налог на год, 8000грн. Я уверен, что 99% ФОПов судовольствием перейдут на нее
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01.12.2020 13:11 Відповісти
единый налог на год? Про що мова, про ЄСВ, за яким вони ж прийдуть колись до ПФУ чи про спекуляцію на ширпотребі, який вони за 300 євро хабара з буса, через кордон тягнуть?
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01.12.2020 13:28 Відповісти
Той рідкий випадок, коли змушений підтримати представника Зебілів.
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01.12.2020 13:34 Відповісти
Не прихильник Третьякової, но тут в 10-ку. Браво.
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01.12.2020 13:50 Відповісти
Правду она сказала, у безработных рождаются дети дебилы такие как ты! Тут даже не в 10ку а в 20ку!
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01.12.2020 21:20 Відповісти
*****, подлый трус - выходи! галя поппинс хочет тебе в глаза заглянуть. и прочитать "я уплатил 8тыщ налога в год" ))
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01.12.2020 14:06 Відповісти
фопы это украинские оффшоры. нужно отделить реальных фопов от минимизаторов налогов. фоп должен вести первичную документацию. продают товар, а где они его взяли отвечать не обязаны))) бред какой то
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01.12.2020 19:41 Відповісти
Как хорошо, что среди "Слуг народа" есть такие дуры. Возможно, что ТАК до народа быстрее дойдет, чем чревато избрание коррупционеров, клоунов и котов в мешках!!!
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01.12.2020 21:03 Відповісти
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