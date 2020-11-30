"Слуга народу" Третьякова "хоче подивитись" на ФОПа, який сплатив 8 тисяч податків на рік

Очільниця комітету Ради з питань соціальної політики, нардепка СН Галина Третьякова вважає, що із законопроекту президента Зеленського про підтримку підприємців не можна прибирати норму, за якою 8000 можуть отримати тільки працівники, за яких повністю сплачено Єдиний соціальний внесок.

Про це вона заявила на засіданні комітету, де розглядали законопроєкт президента Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

На засіданні виникла дискусія, чи потрібно прибрати норму, за якою претендувати на допомогу не зможуть працівники, за яких не повністю сплатили Єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Третьякова виступила за збереження норми, зазначивши, що це має бути стимул для працівників тиснути на роботодавця, аби він сплатив ЄСВ.

"Це справедливо — якщо ти сплачуєш податки, ти отримуєш допомогу, якщо ти не сплачуєш, то перепрошую", — наголосила вона.

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Як приклад такої системи вона навела Німеччину, де, мовляв, держава платить лише тим, хто сплатив податки.

"Самозайняті особи в Німеччині, вони, наприклад, сплатили 9 тисяч євро податків на рік — отримали 5 чи 6. Навіть не 100-відсотково сплачений розмір податків вони отримують. Я хочу подивитися на ФОПа, який сплатив податків на рік 8 тисяч гривень. Хочу подивитися, чесно", — підсумувала депутатка.

"Громадське" зазначає, що розмір ЄСВ цьогоріч перевищив 1000 грн. на місяць. Щоправда, навесні ФОП були звільнені від його сплати. "За 9 місяців вони оплатили не менше 6300 гривень ЄСВ. За підсумками року це ще буде +3300 грн, тобто всього 9600 - і це тільки ЄСВ", - підрахували журналісти.