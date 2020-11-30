У штаті Аризона, де штаб Трампа оскаржував результати голосування, підтвердили перемогу Байдена
Влада штату Аризона в понеділок сертифікувала результати виборів президента США, згідно з якими перемогу в штаті здобув демократ Джо Байден.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють американські ЗМІ.
Держсекретар штату Кеті Гоббс і губернатор Арізони Даг Дьюсі поставили свої підписи на документах, які підтверджують, що Байден переміг із перевагою в більш ніж 10 тис. голосів.
"Ми успішно організуємо вибори в Аризоні. Наша система надійна", - сказав Дьюсі.
Гоббс у свою чергу зазначила, що вибори були проведені "транспарентно і чесно".
Трамп переміг у штаті Арізона в ході виборів 2016 року. А Байден став другим демократом за 70 років, який здобув перемогу в цьому штаті на президентських виборах.
Голосування в США відбулося 3 листопада. Більшість голосів вже підраховано, однак офіційні результати обробки бюлетенів у Сполучених Штатах будуть відомі пізніше в листопаді. На підставі наявних даних провідні американські ЗМІ спрогнозували перемогу кандидата від Демократичної парії Джо Байдена на виборах президента. Сам Байден також вважає себе переможцем виборів, з успіхом на них його привітали багато світових лідерів.
Однак Трамп, який намагався переобратися на пост, з цим не згоден і оскаржує результати голосування в кількох штатах, зокрема - в Аризоні. Адвокати Трампа прагнуть довести, що вибори відбулись з порушеннями.
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А ЧЬЯ МАМА ?
P.S. Соціалістом із демократів вони назиають не Байдена, а Сандерса. Байден якраз є далеким від лівих ідей...
А в Арізоні просто виступила вдова МакКейна (він ж звідти) і прямо закликала голосувати проти Трампа. МакКейн там авторитет!
Под дурачка косит, чтоб в тюрьму не сесть.
Кажуть Хусейн Обама їх розпустив, люди взагалі зараз на грошах повернуті, що в Америці що в Україні. Покоління яке мало хоч якусь честь - вже відійшло. Наприклад, я памятаю ще достойних людей в керівництві компаній де працював, а ось 15 років тому почали заходити всілякі гнилі мразі.
Щодо можливого диссонансу, то по Канаді треба дивитись канал https://www.youtube.com/c/RebelMediaTV/videos Ребел Нюз там показують як воно справді є з правами і мораллю.
Уважающий себя мужчина давно постригся бы, как Эйзенхауэр.
И уж подавно не имел бы внешних личных долгов.
А конкурсы красоты? А "контроверсионные" отношения с родной дочерью? А банкротства?
Трамп - позор республиканской партии, недоразумение, помрачение, ошибка.