У штаті Аризона, де штаб Трампа оскаржував результати голосування, підтвердили перемогу Байдена

Влада штату Аризона в понеділок сертифікувала результати виборів президента США, згідно з якими перемогу в штаті здобув демократ Джо Байден.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють американські ЗМІ.

Держсекретар штату Кеті Гоббс і губернатор Арізони Даг Дьюсі поставили свої підписи на документах, які підтверджують, що Байден переміг із перевагою в більш ніж 10 тис. голосів.

"Ми успішно організуємо вибори в Аризоні. Наша система надійна", - сказав Дьюсі.

Гоббс у свою чергу зазначила, що вибори були проведені "транспарентно і чесно".

Трамп переміг у штаті Арізона в ході виборів 2016 року. А Байден став другим демократом за 70 років, який здобув перемогу в цьому штаті на президентських виборах.

Голосування в США відбулося 3 листопада. Більшість голосів вже підраховано, однак офіційні результати обробки бюлетенів у Сполучених Штатах будуть відомі пізніше в листопаді. На підставі наявних даних провідні американські ЗМІ спрогнозували перемогу кандидата від Демократичної парії Джо Байдена на виборах президента. Сам Байден також вважає себе переможцем виборів, з успіхом на них його привітали багато світових лідерів.

Однак Трамп, який намагався переобратися на пост, з цим не згоден і оскаржує результати голосування в кількох штатах, зокрема - в Аризоні. Адвокати Трампа прагнуть довести, що вибори відбулись з порушеннями.

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