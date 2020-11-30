Посол у Німеччині Мельник розкритикував Бундестаг за затягування ухвалення резолюції стосовно Голодомору

Посол України у Федеративній Республіці Німеччина Андрій Мельник розкритикував Бундестаг через затягування з визнанням Голодомору геноцидом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба посольства України у Федеративній Республіці Німеччина.

Зокрема, глава дипмісії в інтерв'ю "Чому Бундестаг ніяк не наважиться визнати Голодомор геноцидом?" назвав "розчаруванням те, яким чином у Бундестагу поводяться із Голодомором і наскільки легковажать цією центральною для кожного українця темою".

Вказано, що головною причиною для Бундестагу не займатися Голодомором є, очевидно, саме страх перед подальшою конфронтацією із путінською Росією, що посол називає "ганебним".

Автором інтерв'ю, яке було опубліковане у журналі "Cicero", є Ріхард Герцінгер. Повідомляється, що журнал має аудиторію в 500 тис. Читачів і це - найкраща стаття про Голодомор, яка коли-небуть друкувалася у німецьких ЗМІ.

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"Із проривом України в нову еру демократії і незалежності від російського панування після "Революції Гідності", що почалася сім років тому на Майдані, Голодомор перемістився в епіцентр української національної пам’яті. Тепер країна страсно прагне всесвітнього визнання історичної несправедливості, що була їй заподіяна. Однак Німеччина і досі ніяк не може сама себе перебороти, щоб задовільнити це бажання... Ані страх перед конкуренцією жертв, ані суперечки навколо юридичних дефініцій не мають стати на шляху офіційному історично-політичному жесту солідарності з Україною... Однак його засудженням Німецький Бундестаг подав би сигнал єдності з Україною, яка після тривалої багатостраждальної історії здійснює новий мужній розбіг під гаслами демократії і європейських цінностей свободи", - написав Ріхард Герцінгер.