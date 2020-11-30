УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9995 відвідувачів онлайн
Новини
2 117 34

Посол у Німеччині Мельник розкритикував Бундестаг за затягування ухвалення резолюції стосовно Голодомору

Посол у Німеччині Мельник розкритикував Бундестаг за затягування ухвалення резолюції стосовно Голодомору

Посол України у Федеративній Республіці Німеччина Андрій Мельник розкритикував Бундестаг через затягування з визнанням Голодомору геноцидом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба посольства України у Федеративній Республіці Німеччина.

Зокрема, глава дипмісії в інтерв'ю "Чому Бундестаг ніяк не наважиться визнати Голодомор геноцидом?" назвав "розчаруванням те, яким чином у Бундестагу поводяться із Голодомором і наскільки легковажать цією центральною для кожного українця темою".

Вказано, що головною причиною для Бундестагу не займатися Голодомором є, очевидно, саме страх перед подальшою конфронтацією із путінською Росією, що посол називає "ганебним".

Автором інтерв'ю, яке було опубліковане у журналі "Cicero", є Ріхард Герцінгер. Повідомляється, що журнал має аудиторію в 500 тис. Читачів і це - найкраща стаття про Голодомор, яка коли-небуть друкувалася у німецьких ЗМІ.

Читайте також: Українці в Римі закликали парламент Італії визнати Голодомор геноцидом. ФОТОрепортаж

"Із проривом України в нову еру демократії і незалежності від російського панування після "Революції Гідності", що почалася сім років тому на Майдані, Голодомор перемістився в епіцентр української національної пам’яті. Тепер країна страсно прагне всесвітнього визнання історичної несправедливості, що була їй заподіяна. Однак Німеччина і досі ніяк не може сама себе перебороти, щоб задовільнити це бажання... Ані страх перед конкуренцією жертв, ані суперечки навколо юридичних дефініцій не мають стати на шляху офіційному історично-політичному жесту солідарності з Україною... Однак його засудженням Німецький Бундестаг подав би сигнал єдності з Україною, яка після тривалої багатостраждальної історії здійснює новий мужній розбіг під гаслами демократії і європейських цінностей свободи", - написав Ріхард Герцінгер.

Автор: 

Німеччина (7317) голодомор (402) Мельник Андрій (232)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Подвиг Ґарета Джоунса. Валлієць, котрому було не "какая разніца".

https://www.youtube.com/watch?v=jxlKJyvbmXs

ГЕРОЮ СЛАВА !!!
показати весь коментар
30.11.2020 23:18
+4
та ватки у фрицев не меньше чем у нас...
показати весь коментар
30.11.2020 22:34
+4
В Україні мертвечукрвці не визнають Голодомору.
показати весь коментар
30.11.2020 23:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Меркель скоро на пенсию Угадайте почему Германия СП-2 хочет достроить.. И где Меркель на пенсии подрабатывать будет?
Посол в Германии Мельник раскритиковал бундестаг за затягивание принятия резолюции по Голодомору - Цензор.НЕТ 7502
показати весь коментар
30.11.2020 22:31 Відповісти
Посол в Германии Мельник раскритиковал бундестаг за затягивание принятия резолюции по Голодомору - Цензор.НЕТ 8926Посол в Германии Мельник раскритиковал бундестаг за затягивание принятия резолюции по Голодомору - Цензор.НЕТ 4142Посол в Германии Мельник раскритиковал бундестаг за затягивание принятия резолюции по Голодомору - Цензор.НЕТ 6102Посол в Германии Мельник раскритиковал бундестаг за затягивание принятия резолюции по Голодомору - Цензор.НЕТ 9914Посол в Германии Мельник раскритиковал бундестаг за затягивание принятия резолюции по Голодомору - Цензор.НЕТ 5438Посол в Германии Мельник раскритиковал бундестаг за затягивание принятия резолюции по Голодомору - Цензор.НЕТ 8
показати весь коментар
30.11.2020 22:32 Відповісти
та ватки у фрицев не меньше чем у нас...
показати весь коментар
30.11.2020 22:34 Відповісти
Тоді би прийшлось пояснювати німецькій молоді, що їхні улюблені комуністи влаштували геноцид.
показати весь коментар
30.11.2020 22:36 Відповісти
так Германия, Англия и тд покупали тогда украинское зерно пароходами за дешево..., и о голоде знали..
Зачем им делить ответственность?
показати весь коментар
30.11.2020 22:41 Відповісти
потому что Сталин показать хотел как при СССР жить хорошо . А в реале отбирали последнее у селян .
показати весь коментар
01.12.2020 01:03 Відповісти
потому что не было геноцида армян это раз...
и во вторых - тебе идти на армянский сайт нужно...
показати весь коментар
30.11.2020 22:47 Відповісти
не правда, а глупость..
показати весь коментар
30.11.2020 22:54 Відповісти
Яка нах правда?! До чого тут вірмени?!
показати весь коментар
30.11.2020 22:55 Відповісти
можно несколько примеров из массы?
показати весь коментар
30.11.2020 22:49 Відповісти
гугл в помощь
показати весь коментар
30.11.2020 22:51 Відповісти
гугл о таком не знает..
показати весь коментар
30.11.2020 22:52 Відповісти
Іди в дупу, мерзота.
показати весь коментар
30.11.2020 22:56 Відповісти
Мокша скільки за українську доплачують ?
показати весь коментар
30.11.2020 22:59 Відповісти
Ґівно в тебе перекладач з кацапської 😄
показати весь коментар
30.11.2020 23:05 Відповісти
Израиль и Германия не хотят испортить отношения с рашкой.
Деньги правят бал а не мораль.
показати весь коментар
30.11.2020 22:45 Відповісти
Народ.. ну расскажите, что нам даст єта резолюция ? КРОМЕ ПРИЗНАНИЯ!!!
показати весь коментар
30.11.2020 22:57 Відповісти
Не до нас им
показати весь коментар
30.11.2020 23:03 Відповісти
В Україні мертвечукрвці не визнають Голодомору.
показати весь коментар
30.11.2020 23:04 Відповісти
Подвиг Ґарета Джоунса. Валлієць, котрому було не "какая разніца".

https://www.youtube.com/watch?v=jxlKJyvbmXs

ГЕРОЮ СЛАВА !!!
показати весь коментар
30.11.2020 23:18 Відповісти
Завтра ЗЕбіл йоого звільнить.
показати весь коментар
30.11.2020 23:41 Відповісти
Это леваки из шредеровской группы очень стараются, чтобы резолюция не прошла. *уйловское баблишко не пахнет
показати весь коментар
01.12.2020 00:10 Відповісти
усі країни "західної европи", були в курсі що в Україні відбувається Голодомор, бо були донесення від послів, вийшла стаття Гарета Джонса про голодомор. Але керівництво "цивілізованих країн" не хотіло йти на конфронтацію зі сталіним, заради якихось аборигенів які трошки вмирають. Джонса зацькували лауреат "пуліцеровської премії" та інші любителі комуняцьких ідей. Те ж саме відбувається зараз - так званому цивілізованому заходу плювати на те, що московія веде війну і не тільки в Україні, а ще в Грузії, Сирії, і тому подібне.
За сто років ситуація не змінилася, і, доречи, це один із аргументів не вступати в ЄС. Особисто для мене.
показати весь коментар
01.12.2020 06:06 Відповісти
Голодомор як і різня в Руанді, їх "демократична" Європа чомусь не помітила. ТОРГСІНи процвітали, хліб йшов товарняками з України як фуражне зерно до бауерів Германії, а на виручену валюту від вирваного голодомором золото, тих у кого воно ще залишилось, Сталін і його банда озброювався і готував Другу світову війну, тому пестив і вигодовував Адольфа Гітлера цього криголама світової революції до речі як і Путіна (Шаломова) пестять і вигодовують ці ліберали і масони з ЄС.
показати весь коментар
01.12.2020 10:04 Відповісти
Щось кацапів малувато.
показати весь коментар
01.12.2020 18:57 Відповісти
 
 