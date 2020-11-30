Фахівці російського НДІ попередили про ризик інцидентів через неякісну воду в окупованому Криму

Спеціалісти російського науково-дослідного інституту з проблем цивільної оборони та надзвичайних ситуацій МНС Росії попередили про збільшення ризиків інцидентів у Криму через використання неякісної води на тлі її дефіциту на півострові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

В інституті зазначили, що основні причини, які привели до складної обстановки, пов'язаної із забезпеченням населення питною водою в Криму, полягають у незначних опадах у вересні-листопаді цього року, обмілінням водосховищ і зношеністю водопровідних мереж, інформує російське інформагентство ТАСС. У зв'язку з припиненням роботи каптажів та свердловин 29 населених пунктів Криму переведені на режимне водопостачання, організоване підвезення води. Так, минулого тижня в населеному пункті Скалисте воду подавали двічі за день тільки на 15 хвилин. У багатьох населених пунктах гаряче водопостачання відключено.

"До ситуації з дефіцитом води в Криму додаються ризики збільшення інцидентів, пов'язаних з використанням неякісної води в Алуштинському, Бахчисарайському районах, в Сімферополі, Феодосії, Євпаторії та Ялті", - сказано в повідомленні інституту.

У зв'язку зі сформованою ситуацією начальник науково-дослідного інституту МНС Росії Сергій Діденко рекомендує "зацікавленим органам виконавчої влади суб'єкта у взаємодії з органами місцевого самоврядування в умовах, що склалися, посилити моніторинг за забезпеченням необхідного обсягу та якості питної води в Криму".

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