Фахівці російського НДІ попередили про ризик інцидентів через неякісну воду в окупованому Криму
Спеціалісти російського науково-дослідного інституту з проблем цивільної оборони та надзвичайних ситуацій МНС Росії попередили про збільшення ризиків інцидентів у Криму через використання неякісної води на тлі її дефіциту на півострові.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
В інституті зазначили, що основні причини, які привели до складної обстановки, пов'язаної із забезпеченням населення питною водою в Криму, полягають у незначних опадах у вересні-листопаді цього року, обмілінням водосховищ і зношеністю водопровідних мереж, інформує російське інформагентство ТАСС. У зв'язку з припиненням роботи каптажів та свердловин 29 населених пунктів Криму переведені на режимне водопостачання, організоване підвезення води. Так, минулого тижня в населеному пункті Скалисте воду подавали двічі за день тільки на 15 хвилин. У багатьох населених пунктах гаряче водопостачання відключено.
"До ситуації з дефіцитом води в Криму додаються ризики збільшення інцидентів, пов'язаних з використанням неякісної води в Алуштинському, Бахчисарайському районах, в Сімферополі, Феодосії, Євпаторії та Ялті", - сказано в повідомленні інституту.
У зв'язку зі сформованою ситуацією начальник науково-дослідного інституту МНС Росії Сергій Діденко рекомендує "зацікавленим органам виконавчої влади суб'єкта у взаємодії з органами місцевого самоврядування в умовах, що склалися, посилити моніторинг за забезпеченням необхідного обсягу та якості питної води в Криму".
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а в небо стрелять йодистым серебром просто заморылысь?
Точно также поступают и ********** сегодня покупая у рашки углеводороды....
Совки поступили и учились бесплатно за счет всех родителей ссср...)))
В тоже время набирали тупых и иницативных жополизов от производства (типа будущий начальник), национальных кадров из республик средней азии которые не знали таблицы умножения (такой у нас учился в военном училище) ....Содержали кучи спортсменов которые вообще не учились...
Но были дармовыми военноприкладные виды спорта, особенно дармовой альпинизм...стрельба в тире из разных видов оружия ...(Сходи в горы без денег и пострелляй боевыми)....
https://reznichenko-d.livejournal.com/493859.html И.К. Айвазовский "Корабль помощи" (1892)
Была такая радость, что Айвазовский, аж 2 картины, за один заход нарисовал
Біда з хромосомами саме до того і призведе!