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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Фахівці російського НДІ попередили про ризик інцидентів через неякісну воду в окупованому Криму

Фахівці російського НДІ попередили про ризик інцидентів через неякісну воду в окупованому Криму

Спеціалісти російського науково-дослідного інституту з проблем цивільної оборони та надзвичайних ситуацій МНС Росії попередили про збільшення ризиків інцидентів у Криму через використання неякісної води на тлі її дефіциту на півострові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

В інституті зазначили, що основні причини, які привели до складної обстановки, пов'язаної із забезпеченням населення питною водою в Криму, полягають у незначних опадах у вересні-листопаді цього року, обмілінням водосховищ і зношеністю водопровідних мереж, інформує російське інформагентство ТАСС. У зв'язку з припиненням роботи каптажів та свердловин 29 населених пунктів Криму переведені на режимне водопостачання, організоване підвезення води. Так, минулого тижня в населеному пункті Скалисте воду подавали двічі за день тільки на 15 хвилин. У багатьох населених пунктах гаряче водопостачання відключено.

"До ситуації з дефіцитом води в Криму додаються ризики збільшення інцидентів, пов'язаних з використанням неякісної води в Алуштинському, Бахчисарайському районах, в Сімферополі, Феодосії, Євпаторії та Ялті", - сказано в повідомленні інституту.

У зв'язку зі сформованою ситуацією начальник науково-дослідного інституту МНС Росії Сергій Діденко рекомендує "зацікавленим органам виконавчої влади суб'єкта у взаємодії з органами місцевого самоврядування в умовах, що склалися, посилити моніторинг за забезпеченням необхідного обсягу та якості питної води в Криму".

Читайте також: Щоб забезпечити водою окупований Севастополь, прокладають водогін до озера в Інкермані. Місцеві мешканці протестують

Автор: 

Крим (14124) водопостачання (831) вода (1176)


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Топ коментарі
+29
Специалисты российского НИИ предупредили о риске происшествий из-за некачественной воды в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8857
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30.11.2020 22:36
+29
Специалисты российского НИИ предупредили о риске происшествий из-за некачественной воды в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 3872
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30.11.2020 22:41
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Специалисты российского НИИ предупредили о риске происшествий из-за некачественной воды в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 7308Специалисты российского НИИ предупредили о риске происшествий из-за некачественной воды в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 3783
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30.11.2020 22:43
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Специалисты российского НИИ предупредили о риске происшествий из-за некачественной воды в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8857
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30.11.2020 22:36 Відповісти
Навіщо їм вода? У них опади камінням з неба - нехай п'ють.
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30.11.2020 22:37 Відповісти
Пришлют в качестве гуманитарки крепкие дубовые чопики
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30.11.2020 22:38 Відповісти
Самое частое проишествие из за воды, будет кацапами в штаны.
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30.11.2020 22:39 Відповісти
обс*ралово почнеться? калоклізм загрожує кримчанам
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30.11.2020 22:40 Відповісти
тобто шаманы кремлёвские опять совсем штопаные и негодные?
а в небо стрелять йодистым серебром просто заморылысь?
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30.11.2020 22:40 Відповісти
А слухали б Генадія Москаля, усі б були напоєні та здорові.
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30.11.2020 22:41 Відповісти
там, куди лізе паРаша, завжди жах, війна, сльози, біда та деградація...
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30.11.2020 22:41 Відповісти
Специалисты российского НИИ предупредили о риске происшествий из-за некачественной воды в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 3872
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30.11.2020 22:41 Відповісти
Скрепная квартирка, по которой скучают все любители совка! Там, на кухне, по ходу еще унитаз ставили (не шучу)
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01.12.2020 10:06 Відповісти
Фахівці російського НДІ попередили про ризик інцидентів через неякісну воду в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5437
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01.12.2020 11:51 Відповісти
Нехай Ху"ло везе кисчан до води,у Сибір.
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30.11.2020 22:41 Відповісти
Специалисты российского НИИ предупредили о риске происшествий из-за некачественной воды в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 7308Специалисты российского НИИ предупредили о риске происшествий из-за некачественной воды в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 3783
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30.11.2020 22:43 Відповісти
Есть интересный факт по тому времени. В смысле голод в совдепии тогда. Международный Красный Крест очень много тогда помог. Но с деньгами стало сложнее по причине очень больших поставок зерна в совковию. Надежда была только на самую богатую страну США. И тогда в Америке за это взялся молодой политик Трумен. И несколько лет посвятит этому делу. Будут собраны очень большие суммы денег исключительно на благотворительной основе. Он привлечёт много знаковых лиц страны. Будет заниматься доставкой, погрузкой, судами, фрахтом. Вроде и не раз приедет сам увидеть, узнать, проверить. А уже много лет спустя станет в 1945г президентом страны своей. Тогда по сути был спасён народ. Но только об этом никогда не будет написано ни строчки при совдепии.
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30.11.2020 22:59 Відповісти
Янки тоже хороши...вместо того чтобы удушить большевизм они привезли красножопым жрачку....естественно ради прогнозов на обогащение за счет открытия новых рынков....
Точно также поступают и ********** сегодня покупая у рашки углеводороды....
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30.11.2020 23:24 Відповісти
Та здрасте! Не могли они тогда в 1922 г знать наперёд. Та ещё жив был симбирский гимназист. Сразу смекнул тогда и НЭП ввёл. А так бы умерли десятки миллионов.
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30.11.2020 23:50 Відповісти
В 22 это уже был овощ...судя по всему решали уже другие от его имени...
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01.12.2020 17:31 Відповісти
Та и другие как на подбор---изуверы, проходимцы, залётные, иноверцы, уголовники, ничтожники! С чего начали, тем и закончили. Алканами, ворюгами, тупыми дятлами, дешёвыми реформаторами. Но эхо сохранилось. Многим до сих пор мечтается.
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01.12.2020 20:17 Відповісти
Фахівці російського НДІ попередили про ризик інцидентів через неякісну воду в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8231
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30.11.2020 23:31 Відповісти
Какую страну уничтожили гады! Верните совок!!!
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01.12.2020 10:13 Відповісти
Ну тут яда капну каплю...За американских студенток заплатили родители, а студенты отслужили в армии пол контракту и тоже заплатили за учебу...
Совки поступили и учились бесплатно за счет всех родителей ссср...)))
В тоже время набирали тупых и иницативных жополизов от производства (типа будущий начальник), национальных кадров из республик средней азии которые не знали таблицы умножения (такой у нас учился в военном училище) ....Содержали кучи спортсменов которые вообще не учились...
Но были дармовыми военноприкладные виды спорта, особенно дармовой альпинизм...стрельба в тире из разных видов оружия ...(Сходи в горы без денег и пострелляй боевыми)....
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01.12.2020 17:41 Відповісти
https://reznichenko-d.livejournal.com/493859.html И.К. Айвазовский, "Раздача продовольствия" (1892)

Фахівці російського НДІ попередили про ризик інцидентів через неякісну воду в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5153

https://reznichenko-d.livejournal.com/493859.html И.К. Айвазовский "Корабль помощи" (1892)

Фахівці російського НДІ попередили про ризик інцидентів через неякісну воду в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3172

Была такая радость, что Айвазовский, аж 2 картины, за один заход нарисовал
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01.12.2020 10:11 Відповісти
Та да, там пахнет!
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30.11.2020 22:51 Відповісти
Специалисты российского НИИ предупредили о риске происшествий из-за некачественной воды в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 9888
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30.11.2020 22:49 Відповісти
для крысьчан есть и хорошая новость. осадков в ближайшее время на крыме не ожидается. так что за зиму, кто из крыс выживет вы сможете привыкнуть к новым условиям окружающей среды.
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30.11.2020 23:04 Відповісти
Эта тема воды в Крыму становится уже смешной. Ох и ржака стоять будет если подобные дурки зачитать народам что живут на Мальте, Сицилии, Кипре, Крите итд. А сколько обжитых но поменьше островов у греков---так караул. И кстати нигде водопадов и рек полноводных сроду там нет. Та и в Крым вода пришла когда канал с Днепра прорыли при бровеносце. А как было до этого? Персики не росли, виноград откуда брался, не было пищевой и прочей промышленности?
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30.11.2020 23:07 Відповісти
А до этого было обжито только побережье и 50 000 населения. Понятно, валянок макшанский? Или вы там в Бурятии историю не учили?
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30.11.2020 23:22 Відповісти
Ты рехнулся Алекс? Там только Керчь с судостроением и рыбкомбинатом консервным что выпускал знаменитую *братскую могилу* консерву *Килька в томате* плюс перевалочный зерновой терминал чего стоил? А по упомянутым мною только островам Средиземного моря мне пришлось работая на пас-лайнера ЧМП побывать десятки раз и не мало лет итд! Садись---Два! И не в журнал и не в дневник, и родителей в школу не звать----это на генном уровне!
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30.11.2020 23:44 Відповісти
До канала население Крыма было тысяч триста, может пятьсот и им воды хватало. Сейчас 2,5 миллиона.
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01.12.2020 09:22 Відповісти
На Мальті 90% води - опріснена морська, це екскурсовод розповідав і показував завод з опріснення. Але ж у рукожопих кацапів завод збудувати не вийде))
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30.11.2020 23:47 Відповісти
На этом острове вообще земли как грунт практически нету. И не было сроду. Воды тем более. Но военно-морская база Англии там судоремонт сильнейший. Туристов ежедневно лайнеры по 5 тыс в день завозят. Население большое---кому надо смотрите. Завозят танкерами, опреснители, накопители дождевой и прочее и так веками! Кацапам нужна провокация---старый козырь это у них. В давние совоквые времена в 50-60гг ездил с мамой отдыхать и в города---та в душе напор был, ушам больно. Сады какие были в совхозах яблоневые, сорт помню *Крымский Джонатан* не знаток, но вроде так. А в Бахчисарае был консервный комбинат варенье с роз выпускал валом. До канала было тогда ещё долго. Татары там умели всё это. Но до 1991 г их там и близко не было с 1944г. Это и причина что всё засохло---мозги особенно.
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01.12.2020 00:03 Відповісти
Та то - таке...главное - там нет солдат НАТО!👹
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30.11.2020 23:08 Відповісти
Читайте класика, читайте Москаля ! "Хай п'ють свою..."
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30.11.2020 23:18 Відповісти
Происшествия? Это холера чума дизентерия вонь немытых крысчан и понаехавших макшан?Так привыкайте. Воды не будет. Вне зависимости от дождей.
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30.11.2020 23:20 Відповісти
Фахівці російського НДІ попередили про ризик інцидентів через неякісну воду в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5797
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30.11.2020 23:36 Відповісти
Чушканы с немытыми ж@пами ощущали себя аристократией при Украине. Рашка быстро вернула к реальности мечтателей.
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30.11.2020 23:50 Відповісти
висновок "заінтєрєсованим...усіліть моніторінг..." ми теж будемо спостерігати...
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01.12.2020 00:04 Відповісти
На дрезине в Ростов за мочёй.
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01.12.2020 00:13 Відповісти
Навіщо москалям чистої води? Щоб ся втруїли?
Біда з хромосомами саме до того і призведе!
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01.12.2020 00:17 Відповісти
Пізно, В 2014 році треба було попередити, коли захотіли камінців з неба. Правда, "народ Бамбаса" може прийти на допомогу, поставлятиме шахтну воду. ЇЇ там повно.
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01.12.2020 07:24 Відповісти
Понавезли з московії мокшім, бо починаючи з моменту окупації населення Криму збільшилося в два рази, Свестополь скоро буде міліонніком, а ресусрів немає. З Сибіру всі мосши повтікали від китайців, які плотненько заселити їх територію. Але мокши їх ніби не помічають, бо що вони їм можуть сказати? Бояться. І це вже не наша проблема, що у окупанта і ураїнських поліцаїв немає води, нам пох. Вернем свою територію, без мокшів і поліцаїв і пустимо туди воду з Дніпра, чистеньку з коропами і карасями.
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01.12.2020 07:38 Відповісти
Пусть Чумак через телевизор очищает.
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01.12.2020 07:49 Відповісти
Так ЧУМАК, наче, помер. Але є альтернатива- КАМНЄВИЖИМАЛКА.
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01.12.2020 08:41 Відповісти
Хотіли референдуму? Мочу хай п"ють (Геннадій Москаль)
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01.12.2020 09:05 Відповісти
да и хер с ними... пусть пьют мочу и грызут камни с неба!
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01.12.2020 09:33 Відповісти
У оккупантов все пошло через задницу.
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01.12.2020 09:55 Відповісти
 
 