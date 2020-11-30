Оперний театр в Севастополі на замовлення окупантів проєктує відоме австрійське архітектурне бюро "Coop Himmelblau", - посол України Щерба
Україна може ввести санкції проти бюро і його керівника.
Про це повідомив у Фейсбуці посол України в Австрії Олександр Щерба, інформує Цензор.НЕТ.
"На початку жовтня я подзвонив директору бюро Вольфу Пріксу і намагався переконати його не руйнувати свою репутацію участю в цій непрямій і водночас однозначній легітимізації анексії. На жаль, він не прислухався до моїх аргументів", - написав Щерба.
Дипломат додав, що Україна серйозно вивчає питання введення санкцій проти бюро "Coop Himmelblau" і його керівника Вольфа Прікса.
"Наші партнери у всьому світі будуть повідомлені, що колись респектабельне архітектурне бюро укладає зараз сумнівні угоди з Путіним", - додав він.
Топ коментарі
+13 Утилизация ватников
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+8 Иннокентий beer
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+7 Юрий Шевчук #479200
показати весь коментар30.11.2020 23:18
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https://www.youtube.com/watch?v=Xh2P8u36QEs Передайте это Буратино, если вдруг его встретите
Премьера оперы состоялась в Мариинском театре в Петербурге 14 апреля (ст. ст.) 1863 года, а в 1864-1865 годах ставилась в Москве в Большом театре и имела значительный успех. В обоих спектаклях роль Карася исполнял автор. Однако в следующем сезоне оперу сняли из репертуара, поскольку выяснилось, что музыка оперы «позаимствована» у Моцарта (из оперы «Похищение из сераля»); автор в неё добавил несколько народных мелодий и чуть-чуть переработал отдельные места
Нужно делать реальные вещи, а не заниматься онанизмом! Для начала было бы неплохо отстранить от власти Клоуна и судить за гос.измену
СП-2 уже воняет мертвечинкой
Пусть сдерут с московитов побольше десятков тысяч евро за проект.
А построят казарму без сантехники для оперов.