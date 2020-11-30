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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Оперний театр в Севастополі на замовлення окупантів проєктує відоме австрійське архітектурне бюро "Coop Himmelblau", - посол України Щерба

Оперний театр в Севастополі на замовлення окупантів проєктує відоме австрійське архітектурне бюро

Україна може ввести санкції проти бюро і його керівника.

Про це повідомив у Фейсбуці посол України в Австрії Олександр Щерба, інформує Цензор.НЕТ.

"На початку жовтня я подзвонив директору бюро Вольфу Пріксу і намагався переконати його не руйнувати свою репутацію участю в цій непрямій і водночас однозначній легітимізації анексії. На жаль, він не прислухався до моїх аргументів", - написав Щерба.

Дипломат додав, що Україна серйозно вивчає питання введення санкцій проти бюро "Coop Himmelblau" і його керівника Вольфа Прікса.

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"Наші партнери у всьому світі будуть повідомлені, що колись респектабельне архітектурне бюро укладає зараз сумнівні угоди з Путіним", - додав він.

Оперний театр в Севастополі на замовлення окупантів проєктує відоме австрійське архітектурне бюро Coop Himmelblau, - посол України Щерба 01

Автор: 

Австрія (958) Крим (14124) посол (1094) Севастополь (553) Щерба (61)


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Топ коментарі
+13
Пусть сразу в этом театре проектируют туалеты с замкнутой системой водоснабжения. Поссал, а сосед руки моет.
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30.11.2020 23:17
+8
По нечетным с рашкой сотрудничают, по четным обеспокоенность выражают.
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30.11.2020 23:14
+7
Хороший театр нам после освобождения Севастополя не помешает. Пусть строят.
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30.11.2020 23:18
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Оперный театр в Севастополе по заказу оккупантов проектирует известное австрийское архитектурное бюро "Coop Himmelblau", - посол Украины Щерба - Цензор.НЕТ 2853
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30.11.2020 23:14 Відповісти
давайте сразу санкции против Австрии...
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30.11.2020 23:14 Відповісти
мда, это очень серьезно, австрийское бюро прямо в нокдауне.... столько заказов зразу накрылось...
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01.12.2020 08:14 Відповісти
При правильном подходе так бы и было. Можно было потребовать распространения санкций на это бюро других стран ЕС + США и они бы на это пошли. Но боюсь не с нынешним МИДом, Бубочка не желает портить отношения ни с кем (а то еще и денег не дадут)....и МИД вынужден это учитывать
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01.12.2020 09:57 Відповісти
По нечетным с рашкой сотрудничают, по четным обеспокоенность выражают.
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30.11.2020 23:14 Відповісти
....театр имени С.А. Бандеры И первой оперой прозвучит *Запорожец за Дунаем*. А следующая опера будет *Наталка-Полтавка*. Ну а третьей само собой *Мазепа*.
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30.11.2020 23:16 Відповісти
А пока репетируют арию Буратино
https://www.youtube.com/watch?v=Xh2P8u36QEs Передайте это Буратино, если вдруг его встретите
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30.11.2020 23:28 Відповісти
Ария Карася "Теперь я турок, не казак"
Премьера оперы состоялась в Мариинском театре в Петербурге 14 апреля (ст. ст.) 1863 года, а в 1864-1865 годах ставилась в Москве в Большом театре и имела значительный успех. В обоих спектаклях роль Карася исполнял автор. Однако в следующем сезоне оперу сняли из репертуара, поскольку выяснилось, что музыка оперы «позаимствована» у Моцарта (из оперы «Похищение из сераля»); автор в неё добавил несколько народных мелодий и чуть-чуть переработал отдельные места
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30.11.2020 23:48 Відповісти
Мне почему то с детсва ещё нравилось по радио слушая эту оперу то место где великолепно звучит дуэтом то место где Одарка ругается с мужем. Нет у меня укр. шрифта---но это где Карась начинает *Ой Одарка---годи будэ, пэрэстань мовже кричать...* Ну примерно так. Там высокая манера и сложная в исполнении как бы ария звучит перепевом. Обратите кстати внимание---эти оперы которые тогда просто шли на ура и в Европе тоже и долго та и при совдепии кстати---начисто пропали в эти времена. Всё скороспелое фуфло и примитив.
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01.12.2020 00:12 Відповісти
Мечты, про театр им.Бандеры или переименование красной площади в пл.Бандеры это конечно хорошо, но это как онанизм перед зеркалом - эффект и польза абсолютно одинаковые и равны 0, только что самоудовлетворился....
Нужно делать реальные вещи, а не заниматься онанизмом! Для начала было бы неплохо отстранить от власти Клоуна и судить за гос.измену
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01.12.2020 10:02 Відповісти
Банальный и быстрый стёб---что очень люблю. Не стоит дрочить и ананировать если с чувством юмора не случилось. Похоже я ошибся перечитав второе предложение----возраст зараза. Наоборот стоит---когда на юмор не стоит. Там ведь и проекта нет в реале, ну а строить так далеко. Одно странно. Слово Клоун с большой буквы---так вроде же судить? Я в душе надеюсь дотянуть до 68 пасочки в своей жизни. То уже пусть молодые судят, им жить дальше, мне клоун интересен по прямому назначению.
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01.12.2020 13:22 Відповісти
Колись адольф илозович теж полюбив австрійську оперу . З неї все і почалось ... . Закінчилось каністрой бензину . ))
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30.11.2020 23:16 Відповісти
Пусть сразу в этом театре проектируют туалеты с замкнутой системой водоснабжения. Поссал, а сосед руки моет.
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30.11.2020 23:17 Відповісти
Хороший театр нам после освобождения Севастополя не помешает. Пусть строят.
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30.11.2020 23:18 Відповісти
а почему при нас такое не строили?
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01.12.2020 07:44 Відповісти
перекопский перешеек надо углублять...
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30.11.2020 23:20 Відповісти
В отличие от людей кошки лижут жопу только самим себе
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30.11.2020 23:22 Відповісти
Треба спонукати союзників з США і ЄС теж ввести проти Австрії санкції.
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30.11.2020 23:39 Відповісти
Гроші не пахнуть, думають австрійці, але гроші Путлєра смердять і користі не приносять тим, хто їх бере. Марадона - "фанат Путлєра" лише 2 роки прожив після ЧС-2018 у раші, де він ганебно заробив, як йому здавалося, до глибокої старості...
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30.11.2020 23:46 Відповісти
Оперний театр в Севастополі на замовлення окупантів проєктує відоме австрійське архітектурне бюро "Coop Himmelblau", - посол України Щерба - Цензор.НЕТ 5326
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01.12.2020 13:34 Відповісти
Эти грёбаные недонемцы, дай им волю, нового Гитлера на свет произвели бы.
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01.12.2020 00:05 Відповісти
Якщо я не помиляюсь ху№ло на весілля до когось саме в Австрію їздило, вже після окупації і санкцій.
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01.12.2020 00:14 Відповісти
Деньги не пахнут.
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01.12.2020 00:38 Відповісти
когда США прижмут, очень даже запахнут

СП-2 уже воняет мертвечинкой
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01.12.2020 02:14 Відповісти
Как раз таки именно СП-2, положил глубокую трещину между союзниками в лице ЕС и США. Вероятно и эти архитекторы, уже плюнули на американскую диктатуру, как раз благодаря примеру с поведением США в отношении далёкого для них газопровода. В сущности, не важно, построят тот газопровод, или не построят, но путин уже выиграл, рассорив континентальный и морской состав некогда единого Запада.
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19.12.2020 21:21 Відповісти
А СТОЛЫПИНА ТОЖЕ В ТЕАТРЕ ПРИСТРЕЛИЛИ КАК СОБАКУ !)
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01.12.2020 01:32 Відповісти
А ДИРЕКТОРА БЮРО И ВСЮ ЕГО СЕМЬЮ МОЖНО НАКАЗАТЬ !)
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01.12.2020 01:34 Відповісти
ОПЕРНЫЙ театр - база для схрона ОПЕРоНЕуполномоченных "шестёрок"
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01.12.2020 10:19 Відповісти
Проектировать - не строить.
Пусть сдерут с московитов побольше десятков тысяч евро за проект.
А построят казарму без сантехники для оперов.
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01.12.2020 12:47 Відповісти
 
 