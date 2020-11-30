Оперний театр в Севастополі на замовлення окупантів проєктує відоме австрійське архітектурне бюро "Coop Himmelblau", - посол України Щерба

Україна може ввести санкції проти бюро і його керівника.

Про це повідомив у Фейсбуці посол України в Австрії Олександр Щерба, інформує Цензор.НЕТ.

"На початку жовтня я подзвонив директору бюро Вольфу Пріксу і намагався переконати його не руйнувати свою репутацію участю в цій непрямій і водночас однозначній легітимізації анексії. На жаль, він не прислухався до моїх аргументів", - написав Щерба.

Дипломат додав, що Україна серйозно вивчає питання введення санкцій проти бюро "Coop Himmelblau" і його керівника Вольфа Прікса.

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"Наші партнери у всьому світі будуть повідомлені, що колись респектабельне архітектурне бюро укладає зараз сумнівні угоди з Путіним", - додав він.