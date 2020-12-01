Бюджет охорони здоров'я у 2021 році потрібно збільшити на 57 млрд грн, - Степанов

Мінімальне збільшення бюджету, яке дозволить вижити системі охорони здоров'я в 2021 році, має становити щонайменше 57 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV в понеділок,

"Зрозуміло, що ми розглядали різні варіанти, щоб забезпечити мінімум і щоб ми, без перебільшення, вижили. Я думаю, що потрібно додати ще приблизно 57 млрд грн", - сказав він, відповідаючи на питання, на скільки необхідно збільшити фінансування системи охорони здоров'я, передбачене в поданому урядом на розгляд Верховної Ради проєкті держбюджету на 2021 рік.

Степанов уточнив, що в бюджетному запиті, який підготував МОЗ, на систему охорони здоров'я були передбачені 296 млрд грн, зокрема 225 млрд грн на фінансування програми медичних гарантій (ПМГ) і 15,1 млрд на закупівлю вакцини від COVID-19 для всіх груп ризику. Решта коштів це, зокрема, інвестиційні проєкти.

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"Нам запропонували 159 млрд разом із спеціальним фондом, 151 млрд грн загального фонду", - сказав Степанов.

"Якщо я говорю, що потрібно додати ще щонайменше приблизно 57 млрд грн, це не означає 56 млрд, це означає 57 млрд грн", - наголосив він.

"Якщо нам не дадуть цих грошей, ми будемо більше вмирати, нас нікому буде лікувати, наші лікарі і наші медсестри просто виїдуть за кордон. Це реальність, яку ми побачимо з 1 січня", - сказав він.

Водночас, Степанов висловив упевненість, що йому вдасться переконати депутатів збільшити фінансування системи охорони здоров'я.

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