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Новини Коронавірус і карантин
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Бюджет охорони здоров'я у 2021 році потрібно збільшити на 57 млрд грн, - Степанов

Бюджет охорони здоров'я у 2021 році потрібно збільшити на 57 млрд грн, - Степанов

Мінімальне збільшення бюджету, яке дозволить вижити системі охорони здоров'я в 2021 році, має становити щонайменше 57 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV в понеділок,

"Зрозуміло, що ми розглядали різні варіанти, щоб забезпечити мінімум і щоб ми, без перебільшення, вижили. Я думаю, що потрібно додати ще приблизно 57 млрд грн", - сказав він, відповідаючи на питання, на скільки необхідно збільшити фінансування системи охорони здоров'я, передбачене в поданому урядом на розгляд Верховної Ради проєкті держбюджету на 2021 рік.

Степанов уточнив, що в бюджетному запиті, який підготував МОЗ, на систему охорони здоров'я були передбачені 296 млрд грн, зокрема 225 млрд грн на фінансування програми медичних гарантій (ПМГ) і 15,1 млрд на закупівлю вакцини від COVID-19 для всіх груп ризику. Решта коштів це, зокрема, інвестиційні проєкти.

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"Нам запропонували 159 млрд разом із спеціальним фондом, 151 млрд грн загального фонду", - сказав Степанов.

"Якщо я говорю, що потрібно додати ще щонайменше приблизно 57 млрд грн, це не означає 56 млрд, це означає 57 млрд грн", - наголосив він.

"Якщо нам не дадуть цих грошей, ми будемо більше вмирати, нас нікому буде лікувати, наші лікарі і наші медсестри просто виїдуть за кордон. Це реальність, яку ми побачимо з 1 січня", - сказав він.

Водночас, Степанов висловив упевненість, що йому вдасться переконати депутатів збільшити фінансування системи охорони здоров'я.

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Автор: 

бюджет (2978) карантин (18172) фінансування (3087) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
ха ха ха

Бюджет здравоохранения в 2021 году нужно увеличить на 57 млрд грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 395
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01.12.2020 00:23
+7
Бюджет здравоохранения в 2021 году нужно увеличить на 57 млрд грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 9235
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01.12.2020 00:36
+4
Зебобы, тепрь можете к Зе обращаться "Дражайший Владимир Ссаныч!"
Бюджет здравоохранения в 2021 году нужно увеличить на 57 млрд грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 495
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01.12.2020 08:13
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ха ха ха

Бюджет здравоохранения в 2021 году нужно увеличить на 57 млрд грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 395
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01.12.2020 00:23 Відповісти
да, без мин. развития громад будет трудно
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01.12.2020 01:05 Відповісти
Зебобы, тепрь можете к Зе обращаться "Дражайший Владимир Ссаныч!"
Бюджет здравоохранения в 2021 году нужно увеличить на 57 млрд грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 495
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01.12.2020 08:13 Відповісти
бо щёки уже впалые...
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01.12.2020 00:24 Відповісти
Состоянием на 20.11.2020 г. дефицит медицинских кадров определенных ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях составляет:
1. Врачи, различных категорий - 28-33%, по некоторым категориям, например инфекционисты - до 50%.
2. Средний медицинский персонал 25-30%. По некоторым категориям, например манипуляционные сестры - до 60%
3. Младший медицинский персонал - 20-25%.
Общее уменьшение медицинских кадров 6-8% в месяц.
Кризис системы здравоохранения начинается не тогда, когда не хватает лекарств, или коек в больницах.
Кризис здравоохранения начинается тогда, когда не хватает врачей.
В случае сохранения данного положения мы к концу года будем иметь рост смертности исключительно по причине несвоевременного и ненадлежащего оказания медицинской помощи. (с)
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01.12.2020 00:28 Відповісти
Бюджет здравоохранения в 2021 году нужно увеличить на 57 млрд грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 9235
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01.12.2020 00:36 Відповісти
100% в этом Порошенко виноват! Да, зебобы?
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01.12.2020 07:37 Відповісти
Бюджет здравоохранения в 2021 году нужно увеличить на 57 млрд грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 2603
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01.12.2020 07:59 Відповісти
І звідки ви їх візьмете? Просрали економіку.
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01.12.2020 00:39 Відповісти
хочу передать огромную благодарность за возвращение родимого дизайна. Спасибо же редакции. Прислушались, за это надо выпить и не единожды. Цензоровикам вива!
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01.12.2020 00:41 Відповісти
Можно больше добавить, а то на асфальт не хватит
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01.12.2020 00:44 Відповісти
Так Степашкину сколько не дай - все как в прорубь выкинь. Он как мотун, или санитар леса по части бабло выгрести - выгребает все, а куда девается- неизвестно. Только морда растет и постоянно дефицит коек. Есть подозрение, что он матрацы с баблом поставляет в офшоры, а дома карусели с кроватями крутит и койки с больниц на базар сплавляет по дикой цене. Куда не сунется - после себя оставляет дефицит коек.
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01.12.2020 00:49 Відповісти
губа не треснет?
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01.12.2020 01:00 Відповісти
стєпанов-вор і баран.
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01.12.2020 01:07 Відповісти
😀😀😀

- Бог дал, Бог взял.
- Спасибо. Мы выслушали министра здравоохранения об освоении бюджета на внедрение новых технологий в медицине
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01.12.2020 01:25 Відповісти
😀😀😀

- Папа , а что такое секвестр бюджета?
- Это, сынок, когда расходы на кнуты увеличивают, а на пряники - урезают.
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01.12.2020 01:27 Відповісти
Ніколи з кацапа не вийде розумного міністра.
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01.12.2020 02:45 Відповісти
Зачем увеличивать бюджет, если за всё платит сам больной ?
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01.12.2020 04:20 Відповісти
А зачем? Все равноты с Зеленским и слугами разворуете. Пустите на дороги.
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01.12.2020 05:38 Відповісти
Да им были дали, но негде взять - в Казначействе закончились деньги.
Но я считаю, что напечатать можно.
Наверняка, Ермак закупил в ОП хорошие принтеры, пусть он Шмыгалю напечатает фантиков.
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01.12.2020 08:33 Відповісти
"Бюджет здравоохранения в 2021 году нужно увеличить на 57 млрд грн, - Степанов"

Увеличивай, Степанов.
Обратись, например, в ВОЗ и попроси денег.
Или в Белый Дом.
Или еще куда можно пойти за деньгами, например, можно встать с банкой у станции метро за подаяниями..
В казну не ходи, там нет, казна пустая но нарисовать цифры, ничем не обеспеченные, в бюджете Слуги Народа могут. Карандаши принеси Шмыгалю цветные - он и нарисует.
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01.12.2020 08:31 Відповісти
А дороги, нах надда зелёным медицина
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01.12.2020 09:38 Відповісти
 
 