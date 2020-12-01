Бюджет охорони здоров'я у 2021 році потрібно збільшити на 57 млрд грн, - Степанов
Мінімальне збільшення бюджету, яке дозволить вижити системі охорони здоров'я в 2021 році, має становити щонайменше 57 млрд грн.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV в понеділок,
"Зрозуміло, що ми розглядали різні варіанти, щоб забезпечити мінімум і щоб ми, без перебільшення, вижили. Я думаю, що потрібно додати ще приблизно 57 млрд грн", - сказав він, відповідаючи на питання, на скільки необхідно збільшити фінансування системи охорони здоров'я, передбачене в поданому урядом на розгляд Верховної Ради проєкті держбюджету на 2021 рік.
Степанов уточнив, що в бюджетному запиті, який підготував МОЗ, на систему охорони здоров'я були передбачені 296 млрд грн, зокрема 225 млрд грн на фінансування програми медичних гарантій (ПМГ) і 15,1 млрд на закупівлю вакцини від COVID-19 для всіх груп ризику. Решта коштів це, зокрема, інвестиційні проєкти.
"Нам запропонували 159 млрд разом із спеціальним фондом, 151 млрд грн загального фонду", - сказав Степанов.
"Якщо я говорю, що потрібно додати ще щонайменше приблизно 57 млрд грн, це не означає 56 млрд, це означає 57 млрд грн", - наголосив він.
"Якщо нам не дадуть цих грошей, ми будемо більше вмирати, нас нікому буде лікувати, наші лікарі і наші медсестри просто виїдуть за кордон. Це реальність, яку ми побачимо з 1 січня", - сказав він.
Водночас, Степанов висловив упевненість, що йому вдасться переконати депутатів збільшити фінансування системи охорони здоров'я.
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1. Врачи, различных категорий - 28-33%, по некоторым категориям, например инфекционисты - до 50%.
2. Средний медицинский персонал 25-30%. По некоторым категориям, например манипуляционные сестры - до 60%
3. Младший медицинский персонал - 20-25%.
Общее уменьшение медицинских кадров 6-8% в месяц.
Кризис системы здравоохранения начинается не тогда, когда не хватает лекарств, или коек в больницах.
Кризис здравоохранения начинается тогда, когда не хватает врачей.
В случае сохранения данного положения мы к концу года будем иметь рост смертности исключительно по причине несвоевременного и ненадлежащего оказания медицинской помощи. (с)
- Бог дал, Бог взял.
- Спасибо. Мы выслушали министра здравоохранения об освоении бюджета на внедрение новых технологий в медицине
- Папа , а что такое секвестр бюджета?
- Это, сынок, когда расходы на кнуты увеличивают, а на пряники - урезают.
Но я считаю, что напечатать можно.
Наверняка, Ермак закупил в ОП хорошие принтеры, пусть он Шмыгалю напечатает фантиков.
Увеличивай, Степанов.
Обратись, например, в ВОЗ и попроси денег.
Или в Белый Дом.
Или еще куда можно пойти за деньгами, например, можно встать с банкой у станции метро за подаяниями..
В казну не ходи, там нет, казна пустая но нарисовать цифры, ничем не обеспеченные, в бюджете Слуги Народа могут. Карандаши принеси Шмыгалю цветные - он и нарисует.