Міносвіти спростувало інформацію, що діти підуть до школи з 5 років - "триває обговорення питання"
Міністерство освіти і науки України ще не починало реформу шкільної освіти для навчання дітей з п'яти років. Нині триває обговорення цього питання.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МОН.
Так, до обговорення долучилися дитячі психологи, педагоги та інші фахівці.
"Звичайно, діти в 5-річному віці й діти у 6 років мають абсолютно різні рівні психофізичного розвитку і, дійсно, в організації освітнього процесу мають бути також зовсім різні підходи", - зазначають у МОН.
Зокрема, обговорюється зміна державних освітніх стандартів і навчальних програм.
"Сьогодні у світі багато країн розпочинають навчання дітей з п’яти років. Такий досвід мають США, Велика Британія, Нідерланди та інші країни. Для нас же важливо врахувати особливості української школи ... МОН хоче почути думки та пропозиції. Процес їхньої обробки буде доволі тривалим. І точно не буде одностороннім", - переконують в міністерстві.
Раніше тимчасовий виконувач обов'язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет назвав три ключові аргументи запровадження шкільного навчання з 5-ти років.
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1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (20-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
Так що "імбецилів" шукай у дзеркалі... При Порошенку до такого ідіотизму не доходили...
Да что мелочиться. Давайте первый класс с 1 года!
подивіться і проаналізуйте якість подання матеріалу ******** підручників
А я уже портфели купил...
Теперь будут 5-ть лет пылиться.