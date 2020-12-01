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Міносвіти спростувало інформацію, що діти підуть до школи з 5 років - "триває обговорення питання"

Міносвіти спростувало інформацію, що діти підуть до школи з 5 років -

Міністерство освіти і науки України ще не починало реформу шкільної освіти для навчання дітей з п'яти років. Нині триває обговорення цього питання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МОН.

Так, до обговорення долучилися дитячі психологи, педагоги та інші фахівці.

"Звичайно, діти в 5-річному віці й діти у 6 років мають абсолютно різні рівні психофізичного розвитку і, дійсно, в організації освітнього процесу мають бути також зовсім різні підходи", - зазначають у МОН.

Зокрема, обговорюється зміна державних освітніх стандартів і навчальних програм.

"Сьогодні у світі багато країн розпочинають навчання дітей з п’яти років. Такий досвід мають США, Велика Британія, Нідерланди та інші країни. Для нас же важливо врахувати особливості української школи ... МОН хоче почути думки та пропозиції. Процес їхньої обробки буде доволі тривалим. І точно не буде одностороннім", - переконують в міністерстві.

Раніше тимчасовий виконувач обов'язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет назвав три ключові аргументи запровадження шкільного навчання з 5-ти років.

Також читайте: У МОН заявили, що підручник з хімії з порадою "лікувати" рак содою було надруковано за часів Гриневич і пообіцяли вилучити "недоречні висловлювання"

Автор: 

діти (5038) школа (2203) Міносвіти (1409)


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Топ коментарі
+4
То что Зеленые курят и нюхают Мы уже знаем, теперь Мы хотим узнать что они себе колоть начали !?
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01.12.2020 01:59
+3
Раньше шли в 7, учились 10 лет и нормально было.
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01.12.2020 02:11
+3
Минобразовния опровергло информацию, что дети пойдут в школу с 5 лет - "идет обсуждение вопроса" - Цензор.НЕТ 7127
Да что мелочиться. Давайте первый класс с 1 года!
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01.12.2020 02:37
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То что Зеленые курят и нюхают Мы уже знаем, теперь Мы хотим узнать что они себе колоть начали !?
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01.12.2020 01:59 Відповісти
да твоя пэтя алкаш клинический
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01.12.2020 02:02 Відповісти
я пэтю и его фанов ставлю в один ряд с тобой и Зе - одного поля ягода....
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01.12.2020 02:06 Відповісти
«Спутник V»
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01.12.2020 02:23 Відповісти
Дружина все життя пропрацювала в школі, тому проблеми освіти знаю краще міністрів. Не буду починати про те, що школи давно треба було перевести на дистанційне, бо хворіє дуже багато вчителів та, нажаль, помирають, як у сусідній школі вчителька географія 63 роки т.я. діти швидко переносять ковід до рідних, а кашляють та чихають половина дітей : хворіють у легкій формі.
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01.12.2020 07:55 Відповісти
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
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01.12.2020 08:06 Відповісти
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (20-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
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01.12.2020 08:25 Відповісти
Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (15-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 10 доларів на місяць.
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01.12.2020 08:31 Відповісти
Ось це буде реальна реформа, а те що невігласи будуть протирати штани 12 років, а не 9 - нічого не змінить. Ми втратимо еліти та будемо все більше деградувати, нормальні вчителі будуть тікати щі шкіл. Зараз середній вік - 50-60 років. Чи багато залишиться педагогів після випробовування на ковід, коли держава кинула вчитеоів наизаклання у переповнені класи: на новобудовах вони заробили, а школи та дит.садки нікому не треба. Працюйте щ 40 дітьми, працюйте в переповнених школах, заражайтесь : ми вам аж одну маску дали на початку навчального року та ще й заборонили розповідати про ситуацію з ковід у закладі.
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01.12.2020 08:38 Відповісти
а чого не на сайті мон то пишеш?
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01.12.2020 15:02 Відповісти
сразу видно люди делом заняты, а не с пустого в порожнее
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01.12.2020 02:01 Відповісти
ну и чем же они заняты !? зе-интеллектуал ты наш недоделанный !!!
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01.12.2020 02:05 Відповісти
я же не буду ради тебя одного имбецила писать в посте-сарказм
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01.12.2020 02:20 Відповісти
Я дивлюся - ти любиш "красивими" словами кидаться? Монахов правильно сказав - ЗЕ-ідіотам нема чого робить, так вони продовжують "дур"ю маяться"...Для того, щоб почать навчання дітей з 5 років, необхідно дітей належним чином, підготувать... А чи багато дитячих садків мають відповідну базу? Необхідну кількість педагогів, дидактичного матеріалу? Особливо в дитсадках сільських? Так, згоден, деякі батьки займаються дітьми самі, сам у п"ять років уже наполовину знав абетку, а в 6 - читав. Однак це старання батьків, а не вихователів у дитсадку. А пішов у школу в 7 років, а зі мною в класі половина учнів букв не знає... І що ти з ними робить будеш? Посадиш поряд з такими, яким був я? Мою дитину, в Росії ще, теж пробували почать учить з 6 років - якби дружина з нею не займалася, то толку з того навчання,не було ніякого, хоча це був дитсадок у місті і викладала вчителька молодших класів, з загальноосвітньої школи... Тут відбір повинен буть, своєрідне "сортування" дітей по рівню їх розвитку. Скажи - а ти готовий, що твоїх дітей "по сортам" будуть ділить? Цей - "майбутній геній", а цей - "імбецил"... І це не завжди залежить від розумових здібностей дитини - скоріше від того, чи займалися з нею батьки і чи вділяли їй необхідну увагу і чи правильно це робили... Ти з цим будеш згоден? Коли твою дитину, ще в 5 років визнають "неперспективною"?...
Так що "імбецилів" шукай у дзеркалі... При Порошенку до такого ідіотизму не доходили...
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01.12.2020 04:07 Відповісти
не злите меня! Убью!! Абоих!!!
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01.12.2020 06:19 Відповісти
....зуб даю...пута мадре...
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01.12.2020 08:49 Відповісти
Дякую колективу "Цензору" за зручний дизайн , може , орнамент міг би винести трохи різноманіття ь. Успіхів Вам бажаю .
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01.12.2020 02:07 Відповісти
вони ще не перейшли на українську версію по замовчуванню.
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01.12.2020 15:04 Відповісти
Раньше шли в 7, учились 10 лет и нормально было.
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01.12.2020 02:11 Відповісти
Я добре бачу навколо цю "нормальність".
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01.12.2020 06:58 Відповісти
ну слово "йшли, ідуть" викирстовують совки, які окрім своєї системи нічого не бачили і не знають. а мається на увазі програма, яку будуть давати дітям у 5 років перед "йти" у школу. а діти як були у садку, там і провинні зостатися до 6 -7 років.
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01.12.2020 15:06 Відповісти
Нормальное образование было.
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01.12.2020 15:35 Відповісти
Минобразовния опровергло информацию, что дети пойдут в школу с 5 лет - "идет обсуждение вопроса" - Цензор.НЕТ 7127
Да что мелочиться. Давайте первый класс с 1 года!
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01.12.2020 02:37 Відповісти
Спочатку міністерство освіти в перший клас послати треба.
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01.12.2020 02:48 Відповісти
навіщо їх посилати, вони й так постійно залишаються на рівні 1-го або 0-вого класу...
подивіться і проаналізуйте якість подання матеріалу ******** підручників
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01.12.2020 08:53 Відповісти
Во дворе любимой школы...
Минобразовния опровергло информацию, что дети пойдут в школу с 5 лет - "идет обсуждение вопроса" - Цензор.НЕТ 9463
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01.12.2020 02:48 Відповісти
...это колясочный автобазар
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01.12.2020 08:56 Відповісти
Блин...
А я уже портфели купил...
Теперь будут 5-ть лет пылиться.
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01.12.2020 06:10 Відповісти
Міністр озвучив особисте бачення, ви не так все зрозуміли, він мав на увазі в 6 років. Ідіоти!
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01.12.2020 06:53 Відповісти
ну слово "йшли, ідуть" викирстовують совки, які окрім своєї системи нічого не бачили і не знають. а мається на увазі програма, яку будуть давати дітям у 5 років перед "йти" у школу. а діти як були у садку, там і провинні зостатися до 6 -7 років
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01.12.2020 15:08 Відповісти
Дітей треба починати професійно ВИХОВУВАТИ мінімум з 3 років. Якщо це почнуть робити в школі з 5- я тільки "За". Та сильно сумніваюся...
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01.12.2020 06:57 Відповісти
ну слово "йшли, ідуть" викирстовують совки, які окрім своєї системи нічого не бачили і не знають. а мається на увазі програма, яку будуть давати дітям у 5 років перед "йти" у школу. а діти як були у садку, там і провинні зостатися до 6 -7 років
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01.12.2020 15:10 Відповісти
А я тут до чого?
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01.12.2020 18:03 Відповісти
бо ти ж пишеш "...у школі з 5ти...". А воно не буде у школі, убед у садку. повинно бути, якщо буде у школі дитина з 5 років, то це треба не допустити.
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01.12.2020 19:39 Відповісти
Уважаемая редакция, пожалуйста, не обновляйте дизайн !!!! Этот - очень удачный, привычный, удобный и не напрягает глаза.... Солидное издание не нуждается в ярком, аляповатом оформлении.... Проведите опрос читателей, и вы получите стопроцентную поддержку моего мнения.....
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01.12.2020 07:20 Відповісти
написали бы Цсколько за вчерашний день было гневных постов от читателей?
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01.12.2020 08:59 Відповісти
Эй, вы там наверху! А вы готовы будущим выпускникам платить пособие по безработице на пару лет раньше, или потом заделаете время обучения в школе лет 16-ть чтобы родители подольше кормили?
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01.12.2020 07:45 Відповісти
Нащо вам діти, якщо ви не хочете їх годувати?
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01.12.2020 08:04 Відповісти
Діти мої, слава богу, вже нами вигодувані, добре виховані, професіонально вивчені і самі себе добре забезпечують. А от метання влади в пошуках щоб його такого піаристого зробити щоб для цього самим нічого не робити надоїли і виглядають доволі жалюгідно.
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01.12.2020 18:27 Відповісти
Лучше с 3-х лет. А шо.
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01.12.2020 08:16 Відповісти
 
 