Міносвіти спростувало інформацію, що діти підуть до школи з 5 років - "триває обговорення питання"

Міністерство освіти і науки України ще не починало реформу шкільної освіти для навчання дітей з п'яти років. Нині триває обговорення цього питання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МОН.

Так, до обговорення долучилися дитячі психологи, педагоги та інші фахівці.

"Звичайно, діти в 5-річному віці й діти у 6 років мають абсолютно різні рівні психофізичного розвитку і, дійсно, в організації освітнього процесу мають бути також зовсім різні підходи", - зазначають у МОН.

Зокрема, обговорюється зміна державних освітніх стандартів і навчальних програм.

"Сьогодні у світі багато країн розпочинають навчання дітей з п’яти років. Такий досвід мають США, Велика Британія, Нідерланди та інші країни. Для нас же важливо врахувати особливості української школи ... МОН хоче почути думки та пропозиції. Процес їхньої обробки буде доволі тривалим. І точно не буде одностороннім", - переконують в міністерстві.

Раніше тимчасовий виконувач обов'язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет назвав три ключові аргументи запровадження шкільного навчання з 5-ти років.

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