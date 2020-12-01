"Слуга народу" Корнієнко про можливу відставку Степанова: Не час, але якщо сам захоче піти, тримати не будемо
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що відставка голови Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова поки не розглядається, але, якщо він захоче піти, то тримати його не будуть.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Hromadske.
"Я не думаю, що зараз час робити якісь звільнення і призначення у сфері охорони здоров’я. Тому що зараз дуже критична ситуація, нею потрібно терміново займатися. Але якщо міністр сам захоче піти, ми тримати його не будемо. Хоча 226 голосів на це теж треба", - сказав нардеп, відповідаючи на запитання про те, чи вважає він, що Степанов не справляється з коронакризою і може бути кандидатом на звільнення.
Коментуючи репліку журналіста про те, що на попередньому парламентському тижні на розгляд парламенту хотіли винести рішення про звільнення міністрів, зокрема Степанова, Корнієнко сказав: "Мені невідомо про це. Це чутки. Заяви не було, на засіданнях комітетів цього не було, нічого не було. Це якісь чутки ...
У нас же прем’єр може пропонувати звільняти міністрів. Або вони пишуть за власним бажанням. Якщо в уряді буде консенсус між прем’єром та міністрами щодо того, хто далі працює / не працює, то нас обов’язково швидко повідомлять. Якщо немає до нас ніяких офіційних документів, то, значить, вони всі далі працюють".
Будь ласка, зачекайте...
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Потому надо разрушить власть украинских олигархов
Царьки из подворотни царствуют , а депутаты им прислуживают
Кроме того, я не со зла так сказал. Просто не люблю людей типа этого кренделя, которые хорошо знают как нельзя, а вот как надо - не очень.
Виходячи з відсутності логіки в твоїх словах від мавпи тебе відрізняє лише наявність паспорту, але не розвиток мозку. Нажаль.
https://youtu.be/Y9H7j1mTco4
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому. В школах після уроків підпільно працюють всякі танці, гуртки, секціі. Батьки лазять, всі без масок
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
Чисто не там где убирают а там где не сорят. Тоже самое с ковид, никакая полиция не удержит в повиновении население, которое само по себе не боится ни ковида ни штрафов.
Увы. К сожалению. Заходишь в маленький магазин, а там пятеро стоят и обсуждают куда они этот ковид имели и через какое плечо, а сами стоят без масок.
Хххххххххххххххххх
С конспирологической т.з ето Степашке знак:"Чувак, уходишь по собственному и все ОК.
Не ОК если тебя снимут в виду несоответствия"
Но ето если люди думающие. В случае с етим небритьім чмом Корниенко его же фразу можно сократить до "я не думаю..." и звучит его вьісер так "да, Степашка - ето говно, держать, если захочет уйти, не будем, но и снимать тоже. Потому что у нас все такие говнюки-недоумки"
Что бы поставить на его место такого же клоуна?
О чем я?
Весной Аваков возил на пару недель для получения опыта украинских врачей в Италию ( за счёт бюджета - кто бы сумму подсчитал) . Врачи шо не видели , что в Италии кроме ИВЛ, клиники обеспечены централизованным кислородом по стандарту ? Они шо не отчитывались об жтом в Украине?
ИЛИ ИХ НЕ СЛЫШАЛИ ?
Два пиарщика Степашка и Ляшко . А теперь ОП разруливает проблему с кислородом - через 9 месяцев с начала пандемии !!!!!