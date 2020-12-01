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"Слуга народу" Корнієнко про можливу відставку Степанова: Не час, але якщо сам захоче піти, тримати не будемо

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що відставка голови Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова поки не розглядається, але, якщо він захоче піти, то тримати його не будуть.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Hromadske.

"Я не думаю, що зараз час робити якісь звільнення і призначення у сфері охорони здоров’я. Тому що зараз дуже критична ситуація, нею потрібно терміново займатися. Але якщо міністр сам захоче піти, ми тримати його не будемо. Хоча 226 голосів  на це теж треба", - сказав нардеп, відповідаючи на запитання про те, чи вважає він, що Степанов не справляється з коронакризою і може бути кандидатом на звільнення.

Коментуючи репліку журналіста про те, що на попередньому парламентському тижні на розгляд парламенту хотіли винести рішення про звільнення міністрів, зокрема Степанова, Корнієнко сказав: "Мені невідомо про це. Це чутки. Заяви не було, на засіданнях комітетів цього не було, нічого не було. Це якісь чутки ...

У нас же прем’єр може пропонувати звільняти міністрів. Або вони пишуть за власним бажанням. Якщо в уряді буде консенсус між прем’єром та міністрами щодо того, хто далі працює / не працює, то нас обов’язково швидко повідомлять. Якщо немає до нас ніяких офіційних документів, то, значить, вони всі далі працюють".

Також читайте: "Слуга народу" Арахамія про можливу відставку Степанова: "Коней на переправі у жодному разі міняти не можна"

Автор: 

МОЗ (5390) відставка (1459) Степанов Максим (2196) Корнієнко (666)


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Топ коментарі
+3
Супрун позбулись бо вона розворушила це мафіозне кубло в медицині. З наших податків ідуть величезні суми на цю галузь, але насправді ми платимо за все: лікарю, за ліки, за операціб, за наркоз, медсестрам за кожну процедуру. Нема грошей- сдохнеш і ніхто не підійде до тебе. Як у нас у місті. Є завод із середньою зарплатнею у 9-10 К, роботяга приізжий з гуртожитку вийшов і його збила автівка. Рідних в нього не було особливо, накопичення з такою зарплатою не мав, звісно. Полежав просто декіька днів, а потім відвезли в морг. Операцію ніхто не робив. Хлопцю біля 30 років було. Керівництву заводу насрати на людей, прстіше нову людину знайти. Тому кажу всім, не сидить тут за ці копійки. Якщо вже ідете кудись, ідьте закордон: там хоч накопити можна щось. 10000 в Украіні - це лише на виживання....
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01.12.2020 07:46
+2
Степанов, ти провалив своб роботу. Навколо хворіють люди! Сімейним просто наказали не відсилати людей на тести, щоб занизити кількість нових випадків. Ваша влада, як і ти сам, брехлива, антиукраінська, мафіозна!
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01.12.2020 07:48
+2
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому. В школах після уроків підпільно працюють всякі танці, гуртки, секціі. Батьки лазять, всі без масок
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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01.12.2020 07:50
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Да щас. Разбежался и сам ушёл.
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01.12.2020 07:33 Відповісти
Супрун позбулись бо вона розворушила це мафіозне кубло в медицині. З наших податків ідуть величезні суми на цю галузь, але насправді ми платимо за все: лікарю, за ліки, за операціб, за наркоз, медсестрам за кожну процедуру. Нема грошей- сдохнеш і ніхто не підійде до тебе. Як у нас у місті. Є завод із середньою зарплатнею у 9-10 К, роботяга приізжий з гуртожитку вийшов і його збила автівка. Рідних в нього не було особливо, накопичення з такою зарплатою не мав, звісно. Полежав просто декіька днів, а потім відвезли в морг. Операцію ніхто не робив. Хлопцю біля 30 років було. Керівництву заводу насрати на людей, прстіше нову людину знайти. Тому кажу всім, не сидить тут за ці копійки. Якщо вже ідете кудись, ідьте закордон: там хоч накопити можна щось. 10000 в Украіні - це лише на виживання....
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01.12.2020 07:46 Відповісти
Во всем мире так- где есть хорошая работа - туда и едут работать . А в совке идёт пропаганда типа « мой туалеты и не отвлекайся» - троли пишут это с удовольствием И ЗА КОПЕЙКИ ОТ ОЛИГАРХОВ. Им нужна дешевая и послушная рабская сила

Потому надо разрушить власть украинских олигархов
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01.12.2020 08:54 Відповісти
Блин , ну где в Европе такой цирк увидишь 😀😀😀
Царьки из подворотни царствуют , а депутаты им прислуживают
"Слуга народу" Корнієнко про можливу відставку Степанова: Не час, але якщо сам захоче піти, тримати не будемо - Цензор.НЕТ 5118
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01.12.2020 08:55 Відповісти
этот уже наверное какую-то ПИХТУ КОРАБЕЛЬНУЮ присмотрел
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01.12.2020 11:48 Відповісти
Д**ильные рассуждения на тему "я не знаю как сделать лучше, но так как есть плохо" Сам бы сел в кресло Степанова и сразу получил бы сапогом в **@ло. Много сейчас таких зиц-председстелей непонятно откуда взявшихся партий.
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01.12.2020 07:34 Відповісти
Не материся- не виростеш.
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01.12.2020 08:12 Відповісти
Я уже вырос, мне можно))))
Кроме того, я не со зла так сказал. Просто не люблю людей типа этого кренделя, которые хорошо знают как нельзя, а вот как надо - не очень.
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01.12.2020 08:41 Відповісти
Не виростеш людиною, а залишишся мавпою. Хоча вже...
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01.12.2020 08:43 Відповісти
Ти навмисне пишеш нісенітницю чи просто прийшов на сайт полаятись та поплювати на адресу будь кого аби розвіятись?
Виходячи з відсутності логіки в твоїх словах від мавпи тебе відрізняє лише наявність паспорту, але не розвиток мозку. Нажаль.
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01.12.2020 08:56 Відповісти
Я просто пам'ятаю твій попередній допис мені.
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01.12.2020 08:57 Відповісти
Ти просто укол пропустив
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01.12.2020 09:12 Відповісти
У власти ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ЧИСТЫЕ ЛЮДИ 😎😎😎

https://youtu.be/Y9H7j1mTco4
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01.12.2020 08:58 Відповісти
Степанов, ти провалив своб роботу. Навколо хворіють люди! Сімейним просто наказали не відсилати людей на тести, щоб занизити кількість нових випадків. Ваша влада, як і ти сам, брехлива, антиукраінська, мафіозна!
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01.12.2020 07:48 Відповісти
що Ви хочете від учня санітара і клоунівської шобли
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01.12.2020 08:32 Відповісти
Заболеваемость в цифрах занижена в 3-5 раз - хирург Тодуров
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01.12.2020 09:00 Відповісти
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому. В школах після уроків підпільно працюють всякі танці, гуртки, секціі. Батьки лазять, всі без масок
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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01.12.2020 07:50 Відповісти
)))
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01.12.2020 08:11 Відповісти
Для контроля всего перечисленного нужны 2 вещи: либо увеличить полицию в пять раз для контроля, либо хорошее самосознание населения. А у нас невозможно ни то ни другое.
Чисто не там где убирают а там где не сорят. Тоже самое с ковид, никакая полиция не удержит в повиновении население, которое само по себе не боится ни ковида ни штрафов.
Увы. К сожалению. Заходишь в маленький магазин, а там пятеро стоят и обсуждают куда они этот ковид имели и через какое плечо, а сами стоят без масок.
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01.12.2020 08:47 Відповісти
Та пішли б ви лісом вже всі.Дегенерати.
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01.12.2020 07:57 Відповісти
Корниенко заявил, что отставка главы Минздрава Максима Степанова пока не рассматривается, но, если он захочет уйти, то держать его не будут.Источник: https://censor.net/ru/n3234192
Хххххххххххххххххх
С конспирологической т.з ето Степашке знак:"Чувак, уходишь по собственному и все ОК.
Не ОК если тебя снимут в виду несоответствия"

Но ето если люди думающие. В случае с етим небритьім чмом Корниенко его же фразу можно сократить до "я не думаю..." и звучит его вьісер так "да, Степашка - ето говно, держать, если захочет уйти, не будем, но и снимать тоже. Потому что у нас все такие говнюки-недоумки"
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01.12.2020 07:57 Відповісти
А зачем увольнять Степашку?
Что бы поставить на его место такого же клоуна?
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01.12.2020 07:57 Відповісти
Я вот вспомнил как Супрун поносили самыми грязными словами, даже називали "доктор смерть" и говорили, надо её уволить и тогда сразу заживём!!! Супрун уволили а жить лучше не стали. Со Степановым то же самое. Каждый хочет порубить министерством и подпилить денег, про народ мало кто думает.
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01.12.2020 08:52 Відповісти
Не слышать советов или не хотеть их слышать ПРИВЕЛО К ГИБЕЛИ БОЛЬНЫХ БЕЗ КИСЛОРОДА
О чем я?

Весной Аваков возил на пару недель для получения опыта украинских врачей в Италию ( за счёт бюджета - кто бы сумму подсчитал) . Врачи шо не видели , что в Италии кроме ИВЛ, клиники обеспечены централизованным кислородом по стандарту ? Они шо не отчитывались об жтом в Украине?

ИЛИ ИХ НЕ СЛЫШАЛИ ?
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01.12.2020 09:07 Відповісти
Да при чём здесь слышали - не слышали, когда денег на хатынку не хватает.
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01.12.2020 09:18 Відповісти
Гарно відповів журношлюхам- нема їм за що вчепитися, шулікам чорноротим!
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01.12.2020 08:11 Відповісти
Зебилоид, не пропускай уколы, не для того тебя родственники в дуреу сдали
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01.12.2020 09:14 Відповісти
Ви на форум надовго?)))
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01.12.2020 09:18 Відповісти
А шото «Спасителя»Ляшко не слышно - а с экранов не слазил . Он тоже не знал про проблемы с кислородом в больницах ?

Два пиарщика Степашка и Ляшко . А теперь ОП разруливает проблему с кислородом - через 9 месяцев с начала пандемии !!!!!
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01.12.2020 09:11 Відповісти
...но если сам не захочет уйти...

"Слуга народу" Корнієнко про можливу відставку Степанова: Не час, але якщо сам захоче піти, тримати не будемо - Цензор.НЕТ 8600
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01.12.2020 09:44 Відповісти
Я бы степанова не увольнял бы! Я бы весь 95 отослал бы к бененной матери, во главе с зЕлохом...
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01.12.2020 10:10 Відповісти
"Слуга народу" Корнієнко про можливу відставку Степанова: Не час, але якщо сам захоче піти, тримати не будемо - Цензор.НЕТ 1890
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01.12.2020 10:28 Відповісти
 
 