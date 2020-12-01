"Слуга народу" Корнієнко про можливу відставку Степанова: Не час, але якщо сам захоче піти, тримати не будемо

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що відставка голови Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова поки не розглядається, але, якщо він захоче піти, то тримати його не будуть.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Hromadske.

"Я не думаю, що зараз час робити якісь звільнення і призначення у сфері охорони здоров’я. Тому що зараз дуже критична ситуація, нею потрібно терміново займатися. Але якщо міністр сам захоче піти, ми тримати його не будемо. Хоча 226 голосів на це теж треба", - сказав нардеп, відповідаючи на запитання про те, чи вважає він, що Степанов не справляється з коронакризою і може бути кандидатом на звільнення.

Коментуючи репліку журналіста про те, що на попередньому парламентському тижні на розгляд парламенту хотіли винести рішення про звільнення міністрів, зокрема Степанова, Корнієнко сказав: "Мені невідомо про це. Це чутки. Заяви не було, на засіданнях комітетів цього не було, нічого не було. Це якісь чутки ...

У нас же прем’єр може пропонувати звільняти міністрів. Або вони пишуть за власним бажанням. Якщо в уряді буде консенсус між прем’єром та міністрами щодо того, хто далі працює / не працює, то нас обов’язково швидко повідомлять. Якщо немає до нас ніяких офіційних документів, то, значить, вони всі далі працюють".

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