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Новини Агресія Росії проти України
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Українські воїни зосередженим вогнем збили безпілотник найманців РФ поблизу Водяного. За добу - 4 порушення "тиші" з боку ворога, втрат немає, - штаб

Українські воїни зосередженим вогнем збили безпілотник найманців РФ поблизу Водяного. За добу - 4 порушення

Впродовж минулої доби, 30 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили домовленості, досягнуті під час засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували поблизу населених пунктів Водяне та Новотошківське. Окрім того, режим припинення вогню противник порушив у районі Гнутового, задіявши на цій ділянці станковий протитанковий гранатомет.

Бойових втрат і поранень унаслідок провокаційних ворожих пострілів серед українських захисників не було.

Ще одне порушення досягнутих домовленостей задокументовано на Приазов’ї: "Після обіду поблизу населеного пункту Водяне зафіксовано проліт ворожого БПЛА типу "Квадро" із перетином лінії розмежування. Зосередженим вогнем зі стрілецької зброї українські воїни збили безпілотний літальний апарат противника".

Також читайте: Українські воїни зірвали спробу ДРГ ворога провести мінування позицій ЗСУ і збили ворожий безпілотник. Втрат немає

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 1 грудня, уздовж лінії розмежування пострілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано, на всіх ділянках відповідальності підрозділів Об’єднаних сил спостерігається тиша.

"Українські військовослужбовці продовжують виконувати визначені завдання і перебувають напоготові надати адекватну відсіч ворогу", - додали в пресцентрі ОС.

Українські воїни зосередженим вогнем збили безпілотник найманців РФ поблизу Водяного. За добу - 4 порушення тиші з боку ворога, втрат немає, - штаб 01

Автор: 

обстріл (28183) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+9
не давайте рашистськтм окупантам захоплювати украінську землю. Малороси зелені сьогодні є. а завтра - іх нема. Украіна ж вічна. Слава героям!
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01.12.2020 07:37
+5
А що не так ?
Ворожий снайпер вбив нашого захисника і яка реакція влади ?
Нам показують вдоволену розгодовану пику херанта, який меле казна що в кварталівському репертуарі.
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01.12.2020 08:10
+4
Любишь брехати?
Бреши далі.
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01.12.2020 07:56
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не давайте рашистськтм окупантам захоплювати украінську землю. Малороси зелені сьогодні є. а завтра - іх нема. Украіна ж вічна. Слава героям!
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01.12.2020 07:37 Відповісти
Поштрафують хлопців, будуть на НР без зарплати.
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01.12.2020 07:53 Відповісти
Любишь брехати?
Бреши далі.
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01.12.2020 07:56 Відповісти
О , адепт зеленої шмарклі намалювався, вже 100 раз говорилося, що українських бійців будуть штрафувати за відкриття вогню навіть у відповідь на їх вбивство, а тут вони мирний безпілотник збили, та твій гівнокомандувач від люті лусне.
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01.12.2020 08:06 Відповісти
Давай так - якщо "Поштрафують хлопців, будуть на НР без зарплати", я вибачусь.
А ти обіцяй більше не брехати.
Згоден?
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01.12.2020 08:21 Відповісти
А в ответ - тишина.
Что и требовалось доказать.
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01.12.2020 08:44 Відповісти
А що не так ?
Ворожий снайпер вбив нашого захисника і яка реакція влади ?
Нам показують вдоволену розгодовану пику херанта, який меле казна що в кварталівському репертуарі.
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01.12.2020 08:10 Відповісти
А що так?
Навіщо писати брехню, а потім мене звинувачувати у тому, що хтось брехню написав?
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01.12.2020 08:22 Відповісти
а ти не чув про офіційно запроваджені херантом штрафи ?
не бреши.
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01.12.2020 08:31 Відповісти
Я чув, що дозволено захищатись і якщо йде напад - то ніяких покарань за застосування зброї у відповідь не буде. Заборонено відкривати вогонь у відповідь на провокаційні обстріли.
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01.12.2020 08:40 Відповісти
З цією дамою спілкуватися безглуздо.
Котрий раз у цьому переконуюся.
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01.12.2020 08:42 Відповісти
Так, читаючи її дописи, навіть неозброєним оком видно, що це - професійна зрадофілка, якій аби щось закинути.
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01.12.2020 10:18 Відповісти
Я чув!
Річ іде саме про цю новину.
Ніхто нікого штрафувати не буде.
То, хто бреше?
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01.12.2020 08:41 Відповісти
Приказ № 330: министр обороны Таран обязал штрафовать и лишать премий военнослужащих за ведение ответного огня по российским оккупантам!

https://censor.net/ru/resonance/3220133/**********************************************************************************************************
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01.12.2020 09:24 Відповісти
Ты ещё объявление со столба приведи в качестве первоисточника.
Иди цветы выращивай. Они у вас в большом спросе.
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01.12.2020 09:27 Відповісти
Другого ответа от дебила я не ожидал.

Українські воїни зосередженим вогнем збили безпілотник найманців РФ поблизу Водяного. За добу - 4 порушення "тиші" з боку ворога, втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 9237

Українські воїни зосередженим вогнем збили безпілотник найманців РФ поблизу Водяного. За добу - 4 порушення "тиші" з боку ворога, втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 1917
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01.12.2020 10:02 Відповісти
Вот и почитай, дебил.
"крім випадків військової необхідності".
И сбивали они беспилотник по Приказу.
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01.12.2020 10:12 Відповісти
Типовий дебіл - хоч в очі сци.
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01.12.2020 10:28 Відповісти
Самокритично.
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01.12.2020 10:50 Відповісти
Поки надуть всі дозволи безпілотника вже не буде. Але дебілам того не зрозуміти.
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01.12.2020 10:59 Відповісти
Така вранішня новина навіть зменшує гидкий настрій від присутності поряд малого гівнюка COVIDа. Молодці, хлопці!!! Нехай вас омине ця та інша зараза і ПОВЕРТАЙТЕСЬ ЖИВИМИ!!!
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01.12.2020 08:18 Відповісти
Головне, щоб кулі та уламки оминали. Живіть, повертайтесь, будуємо нову Украіну без рабів малоросів
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01.12.2020 08:46 Відповісти
Терористи нічого ж не порушили? В гібридному перемир'ї ВАЗеленского ж ні слова про літальні апарати.
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01.12.2020 10:47 Відповісти
И кто дал разрешение на открытие огня по БПЛА? Это же нарушение приказа - теперь штраф и депремирование.
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01.12.2020 11:34 Відповісти
нет потерь - зрада.
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01.12.2020 20:30 Відповісти
 
 