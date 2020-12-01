Українські воїни зосередженим вогнем збили безпілотник найманців РФ поблизу Водяного. За добу - 4 порушення "тиші" з боку ворога, втрат немає, - штаб

Впродовж минулої доби, 30 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили домовленості, досягнуті під час засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували поблизу населених пунктів Водяне та Новотошківське. Окрім того, режим припинення вогню противник порушив у районі Гнутового, задіявши на цій ділянці станковий протитанковий гранатомет.

Бойових втрат і поранень унаслідок провокаційних ворожих пострілів серед українських захисників не було.

Ще одне порушення досягнутих домовленостей задокументовано на Приазов’ї: "Після обіду поблизу населеного пункту Водяне зафіксовано проліт ворожого БПЛА типу "Квадро" із перетином лінії розмежування. Зосередженим вогнем зі стрілецької зброї українські воїни збили безпілотний літальний апарат противника".

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Також повідомляється, що від початку поточної доби, 1 грудня, уздовж лінії розмежування пострілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано, на всіх ділянках відповідальності підрозділів Об’єднаних сил спостерігається тиша.

"Українські військовослужбовці продовжують виконувати визначені завдання і перебувають напоготові надати адекватну відсіч ворогу", - додали в пресцентрі ОС.