УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6387 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 239 16

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 473 тис. осіб, кількість хворих перевищила 63,5 млн. ІНФОГРАФІКА

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 473 тис. осіб, кількість хворих перевищила 63,5 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 1 грудня у світі зареєстрували 496 256 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8291 особа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 63 589 725 випадків інфікування, з них 496 256 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 473 926 осіб, з них 8291 за минулу добу.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 473 тис. осіб, кількість хворих перевищила 63,5 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 43,9 млн осіб.

Також читайте: Карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту, - Степанов

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 473 тис. осіб, кількість хворих перевищила 63,5 млн 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му у Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає десяту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - п'яту. Перед нашою державою опинилися Росія, Італія, Німеччина та Велика Британія.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 473 тис. осіб, кількість хворих перевищила 63,5 млн 03
Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 473 тис. осіб, кількість хворих перевищила 63,5 млн 04

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
За 7 месяцев жертв в 2,5 раза больше, чем от самого сильного обычного гриппа. Но свидетелей "обычного гриппа" ничего не убедит.
показати весь коментар
01.12.2020 08:01
+2
Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 473 тыс. человек, число заболевших превысило 63,5 млн - Цензор.НЕТ 3795
показати весь коментар
01.12.2020 08:05
+1
Короновірус - це дійсно серйозно, але...
Станом на сьогодні в світі померло 54 мільйони людей в цьому році.
показати весь коментар
01.12.2020 08:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За 7 месяцев жертв в 2,5 раза больше, чем от самого сильного обычного гриппа. Но свидетелей "обычного гриппа" ничего не убедит.
показати весь коментар
01.12.2020 08:01 Відповісти
Якщо за ковід не доплачувати духтурям то виявиться що у 250 разів менше померло! Але капітанам очевидність туман засцяв мозґи і вони пісДячать титаніком на айзберг.
показати весь коментар
01.12.2020 08:17 Відповісти
На основі якого дослідження Ви дійшли такого висновку? На основі дослідження кавової гущі у філіжанці пана Телемона?
показати весь коментар
01.12.2020 11:05 Відповісти
На основі простого застосування неокортексу за прямим призначенням!
Якщо перестати підгодовувати фруктових мушок фруктами ,то вони зникають в невідомому напрямку. Аналогічно якщо перестати солідно доплачувати за якийсь певний діагноз інтерес ,нахабно ліпити його на все що рухається, пропаде автоматично,подібно як у мух на гівно.
показати весь коментар
01.12.2020 11:38 Відповісти
Просте спостереження спростовує Ваші фантазії. За діагноз "ішемічна хвороба серця" нічого не доплачують. І тих захворювань - хоч греблю гати.
показати весь коментар
01.12.2020 11:47 Відповісти
"Просте спостереження спростовує Ваші фантазії. За діагноз "ішемічна хвороба серця" нічого не доплачують. І тих захворювань - хоч греблю гати."- просте порівняння смертності від серцево- судинних (70%) і від барановірусу (0,14%) тільки доводить Ваше невміння користуватись власним неокортексом!
показати весь коментар
01.12.2020 11:51 Відповісти
То, виявляється, що Ви ще дурніше, ніж здається, не дивлячмсь навіть на те, що Ви титанічними зусиллями навчились смайлики тулити і вивчили термін "неокортекс", який намагаєтеся вставити в кожен свій пост...
показати весь коментар
01.12.2020 12:07 Відповісти
"То, виявляється, що Ви ще дурніше, ніж здається, не дивлячмсь навіть на те, що Ви титанічними зусиллями навчились смайлики тулити і вивчили термін "неокортекс", який намагаєтеся вставити в кожен свій пост..." - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D1%8E%D2%91%D0%B5%D1%80%D0%B0 ефект Даннінга - Крюґера присутній.
Я хоч пишу без помилок і коми після кожного слова не ліплю ,навіть після закінчення речення ставлю одну "." крапку.
Далі прогнозую кидання Вами какашок в мій бік- чиста шаріковщина.
показати весь коментар
01.12.2020 12:24 Відповісти
Шукайте ще друкарські помилки - Вас це так тішить...
показати весь коментар
01.12.2020 12:30 Відповісти
Ви перевершили самі себе - знайшли друкарську помилку і не втулили термін "неокортекс"! А от зі смайликами поки що все погано...
показати весь коментар
01.12.2020 12:31 Відповісти
Біда лиш в тому що власне неокортекс генерує не тільки друкарські помилки. При такій масовості це тільки засмучує.
показати весь коментар
01.12.2020 14:09 Відповісти
Біда лиш в тому що, власне, друкарські помилки неокортекс не генерує.
показати весь коментар
01.12.2020 14:23 Відповісти
Короновірус - це дійсно серйозно, але...
Станом на сьогодні в світі померло 54 мільйони людей в цьому році.
показати весь коментар
01.12.2020 08:02 Відповісти
Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 473 тыс. человек, число заболевших превысило 63,5 млн - Цензор.НЕТ 3795
показати весь коментар
01.12.2020 08:05 Відповісти
А мог бы рисовать и рисовать...
показати весь коментар
01.12.2020 17:37 Відповісти
 
 