Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 473 тис. осіб, кількість хворих перевищила 63,5 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 1 грудня у світі зареєстрували 496 256 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8291 особа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 63 589 725 випадків інфікування, з них 496 256 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 473 926 осіб, з них 8291 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 43,9 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му у Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає десяту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - п'яту. Перед нашою державою опинилися Росія, Італія, Німеччина та Велика Британія.



