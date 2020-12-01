Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 473 тис. осіб, кількість хворих перевищила 63,5 млн. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 1 грудня у світі зареєстрували 496 256 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8291 особа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 63 589 725 випадків інфікування, з них 496 256 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 473 926 осіб, з них 8291 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 43,9 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му у Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає десяту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - п'яту. Перед нашою державою опинилися Росія, Італія, Німеччина та Велика Британія.
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Якщо перестати підгодовувати фруктових мушок фруктами ,то вони зникають в невідомому напрямку. Аналогічно якщо перестати солідно доплачувати за якийсь певний діагноз інтерес ,нахабно ліпити його на все що рухається, пропаде автоматично,подібно як у мух на гівно.
Я хоч пишу без помилок і коми після кожного слова не ліплю ,навіть після закінчення речення ставлю одну "." крапку.
Далі прогнозую кидання Вами какашок в мій бік- чиста шаріковщина.
Станом на сьогодні в світі померло 54 мільйони людей в цьому році.