За вихідні ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 160 порушень "тиші", від початку перемир'я - 2756
На Донбасі з вечора 27 до вечора 29 листопада Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 163 порушення "тиші", більшість з яких - у Луганській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті ОБСЄ за 30 листопада.
У період з вечора 27 по вечір 29 листопада в Донецькій області СММ зафіксувала 76 порушень режиму припинення вогню, більшість з яких сталися вранці 29 листопада, зокрема 9 пострілів від вихідного вогню, в південному напрямку від Донецької фільтраційної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька), а також 25 вибухів невизначеного походження в районах на південь від н. п. Авдіївка (підконтрольний уряду, 17 км на північ від Донецька). За попередній звітний період Місія зафіксувала 24 порушення режиму припинення вогню в цій області.
У період з вечора 27 по вечір 29 листопада в Луганській області СММ зафіксувала 87 порушень режиму припинення вогню (постріли зі стрілецької зброї), що сталися в ніч із 27 на 28 листопада в районах на південний схід від н. п. Станиця Луганська (підконтрольний уряду, 16 км на північний схід від Луганська). За попередній звітний період Місія зафіксувала 5 порушень режиму припинення вогню.
Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому досягнуто домовленість про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала в цілому 2756 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (у тому числі 1064 вибухи, 83 прольоти невизначених боєприпасів, 33 спалахи дульного полум'я, 27 освітлювальних ракет, 1549 черг і пострілів).
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Нині ж, вони значно перевищують дані нашого зеленого генштабу.
Уявіть як нам брешуть.
Сліпа контора ОБСЕ бачить порушень тиші в десятки разів більше, ніх міноборони за вказівками ЗЕлбойоба! Вам очі зеленим гівном позаліплювало, чи шо?
Ваші висновки?
Ще раз. МО рахує за ОДИН випадок сам факт порушення домовленостей та відкриття вогню. За ОДИН випадок!!!!!!
А ОБСЄ в цьому випадку порахує постріли. Якщо був ОДИН постріл- в них буде ОДИН випадок, а якщо СТО ОДИН постріл- то ОБСЄ зафіксує СТО ОДИН випадок.
Це настільки важко зрозуміти чи просто так хочеться лайна на вентилятор накинути?
Ви не відповіли, ви полізли в пояснення, які мені не потрібні, я це розумію!
Де відповідь на конкретне питання? Ви знаходитеся при повному розумі, читати пам^ятаєте як?
Ваші претезії на хомо, м^яко кажучі, недоречні. Про сапієнса навіть не може бути мови)
Де відповідь на просте запитання? Хома вульгаріс)
Обтікай, мавпо.
Заборона на відповіді, на провокації, та штрафи, з ваших слів не працюють, від слова ^зовсіи^.. У дні тиші з боку ЛДНР, Укоаїнські війска постійно (щоденно, в ОБСЄ знайти дні тиші майже неможливо, в МО через день) ведуть обстріли. Ви досить логічні у своєму ЗЕбілізмі.
На мавпу ви не тягнете, на ЗЕбіла з клавою у лапах, піде.
колись і овоч був його улюбленцем
Ти не маєш мізків аби зрозуміти різницю між замірщиком та монтажником, а щось намагаєшся тут коментувати.)))
смайлами своїми недолугими нікого не наїп*ш... посвіти собі лазером в дупу - там твої мізки
Навіть не смішно(
Відразу відповім - фейсбуком не цікавлюся, від слова зовсім), ламати ваш гордий профіль, та домальовувати вуса не маю намірів!