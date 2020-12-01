За вихідні ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 160 порушень "тиші", від початку перемир'я - 2756

На Донбасі з вечора 27 до вечора 29 листопада Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 163 порушення "тиші", більшість з яких - у Луганській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті ОБСЄ за 30 листопада.

У період з вечора 27 по вечір 29 листопада в Донецькій області СММ зафіксувала 76 порушень режиму припинення вогню, більшість з яких сталися вранці 29 листопада, зокрема 9 пострілів від вихідного вогню, в південному напрямку від Донецької фільтраційної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька), а також 25 вибухів невизначеного походження в районах на південь від н. п. Авдіївка (підконтрольний уряду, 17 км на північ від Донецька). За попередній звітний період Місія зафіксувала 24 порушення режиму припинення вогню в цій області.

У період з вечора 27 по вечір 29 листопада в Луганській області СММ зафіксувала 87 порушень режиму припинення вогню (постріли зі стрілецької зброї), що сталися в ніч із 27 на 28 листопада в районах на південний схід від н. п. Станиця Луганська (підконтрольний уряду, 16 км на північний схід від Луганська). За попередній звітний період Місія зафіксувала 5 порушень режиму припинення вогню.

Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому досягнуто домовленість про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала в цілому 2756 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (у тому числі 1064 вибухи, 83 прольоти невизначених боєприпасів, 33 спалахи дульного полум'я, 27 освітлювальних ракет, 1549 черг і пострілів).

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