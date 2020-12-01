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Новини Агресія Росії проти України
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За вихідні ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 160 порушень "тиші", від початку перемир'я - 2756

За вихідні ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 160 порушень

На Донбасі з вечора 27 до вечора 29 листопада Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 163 порушення "тиші", більшість з яких - у Луганській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті ОБСЄ за 30 листопада.

У період з вечора 27 по вечір 29 листопада в Донецькій області СММ зафіксувала 76 порушень режиму припинення вогню, більшість з яких сталися вранці 29 листопада, зокрема 9 пострілів від вихідного вогню, в південному напрямку від Донецької фільтраційної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька), а також 25 вибухів невизначеного походження в районах на південь від н. п. Авдіївка (підконтрольний уряду, 17 км на північ від Донецька). За попередній звітний період Місія зафіксувала 24 порушення режиму припинення вогню в цій області.

У період з вечора 27 по вечір 29 листопада в Луганській області СММ зафіксувала 87 порушень режиму припинення вогню (постріли зі стрілецької зброї), що сталися в ніч із 27 на 28 листопада в районах на південний схід від н. п. Станиця Луганська (підконтрольний уряду, 16 км на північний схід від Луганська). За попередній звітний період Місія зафіксувала 5 порушень режиму припинення вогню.

Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому досягнуто домовленість про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала в цілому 2756 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (у тому числі 1064 вибухи, 83 прольоти невизначених боєприпасів, 33 спалахи дульного полум'я, 27 освітлювальних ракет, 1549 черг і пострілів).

Також читайте: ОБСЄ помітила потяги з порожніми вагонами для вугілля біля кордону з Росією на Донбасі

Автор: 

ОБСЄ (3497) обстріл (28183)


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Топ коментарі
+4
А як рахує міноборони? Кожен десятий постріл, чи тільки постріли з жертвами?
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01.12.2020 08:19
+3
то воно https://censor.net/ru/user/478939 чмо оп*здошене
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01.12.2020 08:22
+2
євгенич підтримує всі президентські дупи.
колись і овоч був його улюбленцем
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01.12.2020 08:32
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ОБСЄ завжди применшувало показники порушень.
Нині ж, вони значно перевищують дані нашого зеленого генштабу.
Уявіть як нам брешуть.
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01.12.2020 08:07 Відповісти
Не треба так делікатно! Ярозуиію, що ви жінка, але вони не заслуговують на делікатні слова!
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01.12.2020 08:13 Відповісти
Так, забанять тоді..
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01.12.2020 08:31 Відповісти
Головне не кидатися в крайнощі)!
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01.12.2020 08:34 Відповісти
Дивні речі відбуваються на теренах України!

Сліпа контора ОБСЕ бачить порушень тиші в десятки разів більше, ніх міноборони за вказівками ЗЕлбойоба! Вам очі зеленим гівном позаліплювало, чи шо?
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01.12.2020 08:10 Відповісти
А ГлавКловану доложили или по-прежнему не хотят в его теплую ванну добавлять холодной субстанции?
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01.12.2020 08:12 Відповісти
Мендель гріє, от воно і не відчуває холоду.
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01.12.2020 08:14 Відповісти
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01.12.2020 08:49 Відповісти
Кожен постріл рахують як порушення. Тому і кількість така.
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01.12.2020 08:14 Відповісти
А як рахує міноборони? Кожен десятий постріл, чи тільки постріли з жертвами?
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01.12.2020 08:19 Відповісти
МО оборони рахує випадки "порушення домовленостей"- тобто рахують не кількість пострілів, а сам факт відкриття вогню. Дивно, що це треба комусь з українців пояснювати після стількох років війни з рашкою.
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01.12.2020 08:21 Відповісти
Тобто, якщо ОБСЄ дає 10 порушень, МО дає нуль. Таких випадків через день.

Ваші висновки?
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01.12.2020 08:27 Відповісти
Мій висновок простий- ви не розумієте, що МО та ОБСЄ рахують по різному. От чому саме ви не розумієте- то вже інша справа.
Ще раз. МО рахує за ОДИН випадок сам факт порушення домовленостей та відкриття вогню. За ОДИН випадок!!!!!!
А ОБСЄ в цьому випадку порахує постріли. Якщо був ОДИН постріл- в них буде ОДИН випадок, а якщо СТО ОДИН постріл- то ОБСЄ зафіксує СТО ОДИН випадок.
Це настільки важко зрозуміти чи просто так хочеться лайна на вентилятор накинути?
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01.12.2020 08:36 Відповісти
Я задав питання про конкретні умови! ОБСЄ ФІКСУЄ, МО ДАЄ НУЛЬ ВИПАДКІВ і це все в один день!

Ви не відповіли, ви полізли в пояснення, які мені не потрібні, я це розумію!

Де відповідь на конкретне питання? Ви знаходитеся при повному розумі, читати пам^ятаєте як?
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01.12.2020 08:43 Відповісти
Я відповів Homo sapiens. А відповідей для мавп в мене нема.
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01.12.2020 08:45 Відповісти
Ну от, почалося, відповісти не можу, тому ти мавпа)

Ваші претезії на хомо, м^яко кажучі, недоречні. Про сапієнса навіть не може бути мови)

Де відповідь на просте запитання? Хома вульгаріс)
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01.12.2020 09:04 Відповісти
Якщо стріляли з нашого боку, то ОБСЄ це порахує як порушення, а в нашого МО буде "нуль".
Обтікай, мавпо.
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01.12.2020 09:24 Відповісти
Що ще?

Заборона на відповіді, на провокації, та штрафи, з ваших слів не працюють, від слова ^зовсіи^.. У дні тиші з боку ЛДНР, Укоаїнські війска постійно (щоденно, в ОБСЄ знайти дні тиші майже неможливо, в МО через день) ведуть обстріли. Ви досить логічні у своєму ЗЕбілізмі.
На мавпу ви не тягнете, на ЗЕбіла з клавою у лапах, піде.
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01.12.2020 09:38 Відповісти
то воно https://censor.net/ru/user/478939 чмо оп*здошене
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01.12.2020 08:22 Відповісти
а постріл вже не порушення?
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01.12.2020 08:21 Відповісти
Хто сказав?
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01.12.2020 08:22 Відповісти
ти дибіл, кожен постріл - це можливо чиєсь життя!
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01.12.2020 08:24 Відповісти
От тому ми вже стільки років не можемо побудувати сильну державу, бо таких мавп як ти не навчили в дитинстві спілкуватися.
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01.12.2020 08:25 Відповісти
ні, бо такі мавпуни, як ти, сидячи в тепленькому й на з/п у вати, роблять подібні вкиди... бо такі чамори, як ти підтримують невігласів і відвертих зрадників у владі
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01.12.2020 08:31 Відповісти
євгенич підтримує всі президентські дупи.
колись і овоч був його улюбленцем
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01.12.2020 08:32 Відповісти
"Я гналась за вами три дня и три ночи чтобы сказать, как вы мне безразличны!"))))
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01.12.2020 08:39 Відповісти
саме так і є, чамор... Ксеня тобі нікчемному нічого й не писала
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01.12.2020 09:28 Відповісти
В якій буцегарні тебе вчили розмовляти?
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01.12.2020 09:36 Відповісти
у тій, де тебе раком ставили
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01.12.2020 09:42 Відповісти
В мене з/п замірщика натяжних стель і реальний профіль у фейсбук, де про це можна почитати. А ти хамло невиховане.
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01.12.2020 08:38 Відповісти
ото й натягуй свої фуфлостелі... і дивись, щоб тебе не натягли
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01.12.2020 09:29 Відповісти
Це погроза, диванний воЄне?)))
Ти не маєш мізків аби зрозуміти різницю між замірщиком та монтажником, а щось намагаєшся тут коментувати.)))
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01.12.2020 09:33 Відповісти
а ти всралося?
смайлами своїми недолугими нікого не наїп*ш... посвіти собі лазером в дупу - там твої мізки
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01.12.2020 09:38 Відповісти
Заміряти натяжні стелі, це робота. Вирішувати державні проблеми з точки зору замірів розмірів стелі...
Навіть не смішно(
Відразу відповім - фейсбуком не цікавлюся, від слова зовсім), ламати ваш гордий профіль, та домальовувати вуса не маю намірів!
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01.12.2020 09:53 Відповісти
Женя женьевич, ты, как всегда , лепишь неуклюжие отмазки зеленой блевотине.
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01.12.2020 08:22 Відповісти
А ти плюндруєш мій нік, що є порушенням правил форуму.
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01.12.2020 08:23 Відповісти
соси пуй, чаморне
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01.12.2020 08:24 Відповісти
Це фізично неможливо- ти його зі свого рота не виймаєш.
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01.12.2020 08:29 Відповісти
не плач, цаповате
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01.12.2020 08:35 Відповісти
можливо, тобі он вже скільки натикали... бери, тільки дивись пащеку собі не порви
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01.12.2020 08:40 Відповісти
ТИШИНА..... И ТОЛЬКО МЕРТВЫЕ С КОСАМИ СТОЯТ... БРЕХНЯ! Крамаров(с)
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01.12.2020 08:56 Відповісти
От той "тишины" уже тошнота. Не нарушение тишины, а нарушение условий перемирья, так называемого, ибо для России такое понятие неприемлемо.
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01.12.2020 09:50 Відповісти
 
 