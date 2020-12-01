В Україні за добу від COVID-19 померла 221 особа, виявлено 12 498 нових випадків, одужали - 10 023

В Україні станом на ранок вівторка, 1 грудня, зафіксовано 12 498 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужали - 10 023 особи, помер 221 пацієнт.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"12 498 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 586 дітей та 646 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 470 осіб;

летальних випадків – 221;

одужало – 10 023 особи;

здійснено тестувань за добу – 62 327 (зокрема методом ПЛР – 33 817, методом ІФА – 28 510).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 745 123 особи;

одужало – 355 172 особи;

летальних випадків – 12 548;

проведено ПЛР-тестувань – 4 562 589.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях", - розповів Степанов.







