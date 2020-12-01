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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померла 221 особа, виявлено 12 498 нових випадків, одужали - 10 023

В Україні за добу від COVID-19 померла 221 особа, виявлено 12 498 нових випадків, одужали - 10 023

В Україні станом на ранок вівторка, 1 грудня, зафіксовано 12 498 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужали - 10 023 особи, помер 221 пацієнт.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"12 498 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 586 дітей та 646 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померла 221 особа, виявлено 12 498 нових випадків, одужали - 10 023 01

В Україні за добу від COVID-19 померла 221 особа, виявлено 12 498 нових випадків, одужали - 10 023 02госпіталізовано – 1 470 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померла 221 особа, виявлено 12 498 нових випадків, одужали - 10 023 02летальних випадків – 221;

В Україні за добу від COVID-19 померла 221 особа, виявлено 12 498 нових випадків, одужали - 10 023 02одужало – 10 023 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померла 221 особа, виявлено 12 498 нових випадків, одужали - 10 023 02здійснено тестувань за добу – 62 327 (зокрема методом ПЛР – 33 817, методом ІФА – 28 510).

Також читайте: Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 473 тис. осіб, кількість хворих перевищила 63,5 млн. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померла 221 особа, виявлено 12 498 нових випадків, одужали - 10 023 01

В Україні за добу від COVID-19 померла 221 особа, виявлено 12 498 нових випадків, одужали - 10 023 07захворіло – 745 123 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померла 221 особа, виявлено 12 498 нових випадків, одужали - 10 023 07одужало – 355 172 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померла 221 особа, виявлено 12 498 нових випадків, одужали - 10 023 07летальних випадків – 12 548;

В Україні за добу від COVID-19 померла 221 особа, виявлено 12 498 нових випадків, одужали - 10 023 07проведено ПЛР-тестувань – 4 562 589.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померла 221 особа, виявлено 12 498 нових випадків, одужали - 10 023 11
В Україні за добу від COVID-19 померла 221 особа, виявлено 12 498 нових випадків, одужали - 10 023 12

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
Отличная ЗЕленая статистика! С учетом того, что бесплатное тестирование уменьшили в 2 раза. Значит в районк 40 000 новых.
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01.12.2020 08:35
+6
Брехня від брехливоі влади. Сімейним наказали перестати відправляти на тестування, щоб показати, що "інтелектуальний карантин" Степанова діє. Хворіють вже всі знайомі та родичі. Хто легше, хто важче, хто в лікарні за 100 км від міста, де ще ьули місця. Але місця закінчуються та лікування дедалі стає дорожчим - попит змушує лікарів пілнімати розцінки. В нашому місті треьа заплатити 1000 доларів, щоь тебе не відвезли кудись далеко. Це лише ща койку...
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01.12.2020 08:44
+4
тест негативный - здоров!) а сколько он ещё будет дома болеть - это уже никого не интересует)))
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01.12.2020 08:22
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Цікаво , як саме рахують вилікуваних.
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01.12.2020 08:19 Відповісти
по тестах.
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01.12.2020 08:20 Відповісти
тест негативный - здоров!) а сколько он ещё будет дома болеть - это уже никого не интересует)))
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01.12.2020 08:22 Відповісти
ПЛР тест буде позитивним ще 70 діб після коронавірусу!
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01.12.2020 15:25 Відповісти
ви звідкілля??? ви напевно методику тестування сплутали??? не сійте в людях оману.
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01.12.2020 16:08 Відповісти
Нет. Сейчас тест при выписке делают не всем. А температура до 37.5 считается нормальной.
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01.12.2020 08:26 Відповісти
Не знаю. В нас всім роблять.
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01.12.2020 08:30 Відповісти
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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01.12.2020 08:39 Відповісти
Вибачте, а в якому регіоні ви проживаєте? Особисто я за Одесу та Вінницю знаю щонайменше трьох людей яким після ковіду (правда дома хворіли) на виписку тест не робився. А ще одному (в Одесі) тест на виписку - зробили, але пройшло вже більше двох тижнів, а результату так і не має))) Людина правда себе нормально почуває, ходить на роботу, але факт! Тест робили - результату немає)))
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01.12.2020 08:59 Відповісти
У нас ( Харьков) тесты с ноября стали делать только при высокой температуре и подозрении на пневмонию, поэтому и статистика по области стала " гладенькой", а с больничных, через 2 недели выписывают без тестов.
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01.12.2020 09:15 Відповісти
вот только такое халатное отношение приведёт к тому, что в один прекрасный день у нас будет количество выявленных новых случаев всё меньше, а смертей от ковида всё больше (((
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01.12.2020 09:29 Відповісти
а вони в причину смерті не будуть записувати ковід, як на рашці, тому і смерьей стане менше
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02.12.2020 04:46 Відповісти
меня ещё поражает скепсис и чёрствость людей в данной ситуации, особенно когда говорят: - вы посмотрите на статистику смертности от других болячек..... да, есть, и что? добавим ещё одну графу? таким людям ведь не страшно когда умирают чужие им люди - это всего лишь цифры... но когда это затрагивает их родных, у которых есть какие-то проблемы со здоровьем, но благодаря лекарствам и технологиям они научились жить с этими проблемами и продолжают жить и тут - БАЦ! COVID - обострил, спровоцировал и родного человека нет, только тогда начинают задумываться и постепенно менять точку зрения...
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01.12.2020 09:44 Відповісти
Супер....
А оті легкохворі швендяють скрізь з відкритими писками.
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01.12.2020 12:44 Відповісти
Уже месяца полтора, как изменили протоколы. Возможно, Вы просто не в курсе.
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01.12.2020 21:29 Відповісти
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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01.12.2020 09:10 Відповісти
Такие мантры от ковиидиотов звучат уже ТРИ месяца. Брехня, брехня и еще раз брехня. Все, у кого дети в школы ходят, это подтвердят.
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01.12.2020 09:46 Відповісти
Підтверджую, нам дитина занесла саме зі школи: 10 річний син тільки покашляв пару днів, а ми з дружиною перехворіли з температурою за 39. Сподіваюмось, до ускладнень не дійде. Так ми молоді, а якщо б з нами жила бабуся .....
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01.12.2020 10:25 Відповісти
Это такое подтверждение Пандемии? "Мы кашляли!" Напишите лучше что все, включая всех учеников и учителей и вас, умерли. Но в принципе было бы неплохо чтобы вы умерли, а то статистика о Держстата говорит что никакой Пандимии нет и Ковиду вот обидно очень.
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01.12.2020 10:37 Відповісти
Дешевим рашкоботам платять мало, що таких неякісних беруть? Написано ж чорним по білому, що кашляв син лише, а ми середньо перехворіли, а кашляємо до сих пір. Одразу видно фабрику "антиковідщиків". Вас з "антивакцинаторів" на нову роботу перевели ?
https://www.dw.com/ru/%D0%B5%D1%81-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5/a-53243161
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01.12.2020 10:49 Відповісти
Я вот и говорю, жалко что вы живы остались и Ковиду статистику портите. Вот Держстат Украины ясно говорит - ваши руские разговоры о Ковиде в Украине это ложь. Никакой Пандемии нет потому что число умерших в 20году меньше 19ого.
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01.12.2020 11:16 Відповісти
Ніби поменше, але хто знає як насправді.
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01.12.2020 08:19 Відповісти
погоди, сейчас увидим количество проведённых тестов - если до 70 тыс. то эи цифры фигня, если больше - значит действительно чуточку меньше.....
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01.12.2020 08:24 Відповісти
а як тоді визначити - ковід чи грві ?
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01.12.2020 08:30 Відповісти
мммм.....шляхом самонавіювання, напевно (( покладайтесь лише на себе - мийте ручки, носіть маску, дотримуйтесь соціальної дистанції, зайвий раз в невідомих компаніях не пийте каву і тоді, швидше за все - вбережитесь. А головне - не панікуйте та намагайтесь думати про якомога більш позитивні речі - попереду св. Миколай, Різдво, Новий рік - рідним, діткам заздалегіть потурбуйтесь про подарунки, подумайте - що смачненького приготуєте на свята (чим рідко себе балуєте) і все буде гаразд Потрібно засвоїти одну річ - біля влади кон'юнктурщики і ці цифри - це як і їхні соціологічні опитування. Їм потрібно хоч якось виправдати свій недолугий "карантин вихідного дня" - вони будуть брехати, будуть бачити, що ситуація вкрай критична, скажуть: "нажаль...."
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01.12.2020 08:44 Відповісти
только комент написал - появилось обновление)))) количество проведённых тестов 62 327, 14.11.2020 при 78 179 проведённых тестах выявленно 12 524 новых случаев ( https://censor.net/ru/news/3231059/v_ukraine_vyyavleny_rekordnye_12_524_novyh_sluchaya_covid19_umer_191_chelovek_4_962_vyzdoroveli ) что составляет 16% от тестированых
А вчера 20,05% чувствуете рост??? Это при том, что они сейчас негласно дали указание делать как можно меньше тестов - конечно под соусом экономии - т.е. контактным лицам не делают, с лёгкой клинической формой не делают - а то что по телевизору говорят: засопляли-тест- это фигня)))
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01.12.2020 08:32 Відповісти
от суук.....І
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01.12.2020 12:46 Відповісти
Что бы улучшить статистику ПРОСТО НАДО ПЕРЕСТАТЬ ТЕСТИРОВАТЬ. Берите 40 000 и не меньше.
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01.12.2020 08:36 Відповісти
это из сериала - "надо просто перестать стрелять"?
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01.12.2020 08:45 Відповісти
в Израиле при населении 9млн. каждый день делают 100 тыс. тестов - выявляют, изолируют принимают контрмеры, а тут - тестов меньше делать стали - меньше заболевших..... ура товарищи!!! наш карантин выходного дня самый карантинный карантин!!! а после как снежный ком навалится - идиоты с телевизора скажут: вы сами виноваты, вы сами заражаетесь и заражаете своих близких!
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01.12.2020 08:54 Відповісти
Отличная ЗЕленая статистика! С учетом того, что бесплатное тестирование уменьшили в 2 раза. Значит в районк 40 000 новых.
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01.12.2020 08:35 Відповісти
....посмотрите на плотность заболевших на 100 тыс.населения в мире и здесь...
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01.12.2020 08:40 Відповісти
Плотность рожи "заболевшего" Бубочки, за время лечения точно увеличилась!
Так что, что у них плотность, что у нас "плотность"...
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01.12.2020 10:24 Відповісти
Брехня від брехливоі влади. Сімейним наказали перестати відправляти на тестування, щоб показати, що "інтелектуальний карантин" Степанова діє. Хворіють вже всі знайомі та родичі. Хто легше, хто важче, хто в лікарні за 100 км від міста, де ще ьули місця. Але місця закінчуються та лікування дедалі стає дорожчим - попит змушує лікарів пілнімати розцінки. В нашому місті треьа заплатити 1000 доларів, щоь тебе не відвезли кудись далеко. Це лише ща койку...
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01.12.2020 08:44 Відповісти
У нас на работе одновременно восемь человек заболели с одинаковыми симптомами, все между собой тесно общались. Чтоб не переплачивать, скинулись одному на платный тест - он положительный. Остальные просто дома сидят, болеют. Вот вам и вся статистика.
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01.12.2020 08:59 Відповісти
Рекомендация ВОЗ: максимум 15 минут контакта за сутки
Всемирная организация здравоохранения разрабатывает новые рекомендации для определения "близкий контакт" при коронавирусе COVID-19.
"Рекомендация составит 15 минут в течение 24 часов в общей сумме. Это может быть пять минут плюс пять минут и пять минут на дистанции менее 2 м".
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01.12.2020 09:12 Відповісти
Значит нужно всех садить дома на 3 недели
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01.12.2020 09:24 Відповісти
Те у кого дома нет спец-связи, дома садить нельзя!
(проверено двумя такими "авторитетами" как Бубочка и Ермак)
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01.12.2020 10:21 Відповісти
НЕУЖЕЛИ кто-то верит этой брехне про ПАНДЕМИЮ? нигде этих "ковидных" нет, никакого увеличения смертности в Украине и Мире НЕТ.
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01.12.2020 09:44 Відповісти
А Бубочка с д"Ерьмаком в "Феофании" что тогда делали?..
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01.12.2020 10:17 Відповісти
Сосались друг с другом.
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01.12.2020 10:38 Відповісти
По-вашему инфекционные больницы стоят пустые и закрытые?
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01.12.2020 11:08 Відповісти
Ну, попробуйте туда зайти и опровергнуть. Предупреждаю - вас не пустят и будут применять силу чтобы не дать зайти посмотреть на "забитую до потолка ковидными больницу".
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01.12.2020 11:18 Відповісти
Справедливости ради в инфекционные отделения никогда не пускали. Если Вы и Ваши близкие не столкнулись с этой болезнью , то это не значит , что другие люди прошедшие этот путь молчат и не рассказывают о ситуации в больницах , лабораториях и реанимациям.
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01.12.2020 11:47 Відповісти
Это прямая ложь, я неоднократно заходил в инфекционки до ковида. А рассказы о Пандемии это круто! Именно рассказам и надо верить. Можно еще и сказкам про Бабу Ягу, чего уж там!
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01.12.2020 11:54 Відповісти
То есть заговор и тебе все врут? Не можешь в больничку попасть? Ну так спроси тех кто от туда вышел живым. Или мозгов на такое простое действие не хватает? Все вы, питекантропы, так орете пока кто-то из родственников или друзей не заболеют серьезно или копыта не двинут. Знаю многих таких и многие уже излечились от этой тупости. К сожалению многие после смерти близких.
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01.12.2020 13:18 Відповісти
це ботяра рашистська, свою роботу робить
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02.12.2020 04:49 Відповісти
Ну да.. Была одна антиковидницу.. Пока ковид 19 не переболела.. Правда в легкой форме.. И дома сидела.. И антибиотики пила.. И на кт ходила.. Начальная стадия воспаления легких... Так что..
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01.12.2020 21:28 Відповісти
750 000 заболело-350 000 выздоровели , -а остальные 300 000 -болеют уже полгода ?Странная арифметика .Аппарат ивл ,если до него дошло положение больного редко спасает .Что бы в таком состоянии организм насыщался кислородом ,мешает слизь в виде плёнки на лёгких .И качай кислород, или не качай -толку ноль .Но есть выход -чтобы частично убрать слизь люди уже придумали ,-нужно намочить спиртом ткань ,или через ингалятор и дышать по 5 -10 минут парами пищевого спирта или водки .И всё ! Человек сможет насытить кровь кислородом.Так как пары спирта растворяют слизь , так же как ацетон пенопласт .Это придумал не я ,но есть ролик в ютубе .
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01.12.2020 22:05 Відповісти
 
 