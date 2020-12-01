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Новини ДТП
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Кількість загиблих у ДТП біля Мукачева зросла до п'яти: в лікарні померла друга дитина

Кількість загиблих у ДТП біля Мукачева зросла до п'яти: в лікарні померла друга дитина

30 листопада о 13 год. 14 хв. на автодорозі Н-09 Мукачево-Львів поблизу с. Лалово Мукачівського району сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів, унаслідок чого загинули 5 осіб, з них двоє дітей (2007 р.н.).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Закарпатській області.

"30 листопада о 13:14 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю легкового автомобіля ВАЗ-2115 та вантажівки Scania. Подія трапилася на відрізку автошляху Мукачево-Рогатин між селами Лалово та Пістрялово Мукачівського району. Внаслідок зіткнення загинули 4 людини, серед яких одна дитина, що перебували в легковику. Ще одна дитина зазнала травм. Водій вантажної машини у ДТП не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прибулі на місце події рятувальники насамперед витягли з понівеченої машини травмованого хлопчика і передали його в карету екстреної медичної допомоги.

"На жаль, попри на старання медиків дитина померла в лікарні", - повідомили в ДСНС.

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Чотирьох загиблих бійці ДСНС деблокували з автомобіля за допомогою спецінструменту і передали правоохоронним органам.

Відео та фото з місця події можна переглянути за посиланням.

Автор: 

діти (5038) ДТП (4465) смерть (6739) ДСНС (5083)


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Топ коментарі
+5
Какая пятёрка?
Шо ты мелешь?
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01.12.2020 08:47
+1
Послухайте, архі-конструктор, ви цифри відрізняєте, взагалі?
Спочатку подумай хоч трохи, а потім пиши.
Щоб робити висновки, треба знати обставини ДТП!
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01.12.2020 08:50
+1
R.I.P.
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01.12.2020 08:56
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Какая пятёрка?
Шо ты мелешь?
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01.12.2020 08:47 Відповісти
Послухайте, архі-конструктор, ви цифри відрізняєте, взагалі?
Спочатку подумай хоч трохи, а потім пиши.
Щоб робити висновки, треба знати обставини ДТП!
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01.12.2020 08:50 Відповісти
Чого ви причепилися до "письменниці"? Вона веде тут "Автотему" і про все знає краще за нас.)))
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01.12.2020 08:54 Відповісти
Давно не видела кацапских корыт , как Вы. Потому так досконально в них не разбираюсь
Блин, даже не считаю нужным в них разбираться 😀😀😀 а Вы сидите на диване и разбирайтесь, Крещатик 😀😀😀
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01.12.2020 09:37 Відповісти
Саме тому ти свій комент прибрала?)))
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01.12.2020 18:08 Відповісти
Розповідаю, дідо за кермом, маючи в машині доньку, співмешканця і двох онуків (так розумію від першого шлюбу) близнюкіи, вийшов на мокрій дорозі на обгін і влупив фуру.
Так і ця груда металу, що на фото, це 15ка.
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01.12.2020 13:06 Відповісти
Удали свой пост.
Не позорь ся.
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01.12.2020 08:52 Відповісти
Консервная банка - есть консервная банка . Даже под номером 15
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01.12.2020 09:40 Відповісти
А дура и в Словакии - дура.
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01.12.2020 09:41 Відповісти
А быдло и в Украине - быдло
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01.12.2020 09:47 Відповісти
Самоликвидировалась?
Отлично.
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01.12.2020 09:51 Відповісти
Вообще то это пятнашка, а не пятерка. Переделанная девяносто девятая. Безопасности, конечно, ноль,но рулевое управление очень точное
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01.12.2020 09:28 Відповісти
Тваю ж мать.........
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01.12.2020 08:45 Відповісти
Чтобы так сплющить машину, надо лететь, а не ехать! И это при наличии детворы в салоне! Наверное, вся семья погибла... Ужас!!! Душа водителя долго не будет знать покоя... Царства Небесного всем покинувшим этот бренный мир!
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01.12.2020 08:47 Відповісти
Эта жигуляка еще весьма бодро выглядит, как после лобового столкновения с грузовиком и грузовик не сильно побитый, так что скорость столкновения была скорее всего небольшой. Другое дело, что эта консервная банка не обеспечивает никакой защиты пассажирам и будь на ее месте какой-нибудь современный автомобиль, пристегнутые пассажиры скорее всего остались бы живыми.
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01.12.2020 08:58 Відповісти
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01.12.2020 09:41 Відповісти
Знайома картина. Когось обганяв, а назустріч вантажівка.
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01.12.2020 08:50 Відповісти
Влада не встановлює усюди камери, бо вони ж перші порушники.
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01.12.2020 08:53 Відповісти
R.I.P.
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01.12.2020 08:56 Відповісти
СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ- МАЙЖЕ ЩОДНЯ КІЛЬКА СМЕРТЕЙ !!!!!!!! А СКІЛЬКИ ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЯКЩО НЕ НАЙВАГОМІША ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ РНБО ТЕРМІНОВО
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01.12.2020 10:45 Відповісти
https://youtu.be/ZW40Vdr97U4
Видео по аварии
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01.12.2020 11:44 Відповісти
 
 