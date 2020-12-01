Кількість загиблих у ДТП біля Мукачева зросла до п'яти: в лікарні померла друга дитина
30 листопада о 13 год. 14 хв. на автодорозі Н-09 Мукачево-Львів поблизу с. Лалово Мукачівського району сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів, унаслідок чого загинули 5 осіб, з них двоє дітей (2007 р.н.).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Закарпатській області.
"30 листопада о 13:14 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю легкового автомобіля ВАЗ-2115 та вантажівки Scania. Подія трапилася на відрізку автошляху Мукачево-Рогатин між селами Лалово та Пістрялово Мукачівського району. Внаслідок зіткнення загинули 4 людини, серед яких одна дитина, що перебували в легковику. Ще одна дитина зазнала травм. Водій вантажної машини у ДТП не постраждав", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що прибулі на місце події рятувальники насамперед витягли з понівеченої машини травмованого хлопчика і передали його в карету екстреної медичної допомоги.
"На жаль, попри на старання медиків дитина померла в лікарні", - повідомили в ДСНС.
Чотирьох загиблих бійці ДСНС деблокували з автомобіля за допомогою спецінструменту і передали правоохоронним органам.
Відео та фото з місця події можна переглянути за посиланням.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Шо ты мелешь?
Спочатку подумай хоч трохи, а потім пиши.
Щоб робити висновки, треба знати обставини ДТП!
Блин, даже не считаю нужным в них разбираться 😀😀😀 а Вы сидите на диване и разбирайтесь, Крещатик 😀😀😀
Так і ця груда металу, що на фото, це 15ка.
Не позорь ся.
Отлично.
Видео по аварии