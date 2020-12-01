Арахамія про інтелектуальний локдаун: Вихід буде нерівномірним, а з урахуванням епідситуації в регіонах. ВIДЕО
Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що "інтелектуальний локдаун" передбачатиме вихід з нього регіонів у різний час.
Про це Арахамія заявив в ефірі "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Йшлося про те, коли буде локдаун, чи буде локдаун, який саме це буде локдаун. То прем'єр-міністр визначив, що це не буде копія того локдауну, який був навесні, а це буде так званий "інтелектуальний локдаун", який має за собою мету, що після локдауну вихід нерівномірний, а з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіонах", - пояснив Арахамія.
За словами Арахамії, така ідея була озвучена на одній із нарад, за участю голови Кабміну та голів фракцій.
Головний критерій виходу із локдауну кожного регіону – епідситуація.
"Наскільки мені відомо, в уряді ще немає конкретної фінальної моделі локдауну, але вона розробляється для того, саме зменшити та мінімізувати економічні збитки", – сказав голова фракції "Слуга народу".
Раніше очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія оцінив імовірність запровадження жорстких карантинних заходів на певний період для протидії поширенню коронавірусу у 90% і повідомив, що уряд готує "інтелектуальний локдаун".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Были какие-то жалкие потуги, на фоне тотального страха ЗЕ потерять рейтинг еще больше.
По крайней мере в Киеве, толпы какиех-то уе...анов все равно перлись в центр, на базары, в магазины и пр.
Нормальный карантин - это когда тебя дальше километра от дома не отпустят и только за едой и лекарствами.
А вобще примеров море от ЕС и Турции до Китая. Вопрос в том, чтобы полиция не статистами была, а реально работала и закон должен быть одним для всех.
Не надо сваливать на "особенность" украинцев. От штрафа никакие особенности не спасают. Но этот штраф должен быть выписан на законных основаниях.
А ви хотіли розумних рішень від натовпу клованів? Цей натовп верещав, що навчить увесь світ боротьбі з ковідом. Навчили... навчили як довести дефіцит бюджету до захмарних висот, як закатати в асфальт мільярди, як поставити рачки мільйони співгромадян на рівному місці, як використати головнокомандувачем десяток відпусток на протязі року... Про втрату контролю над усіма процесами в державі навчили, про безмежний дерібан...
Головне, що не зупиняться і навчать ще багато чому(
Судячи з коментів, ви обирали, як пересічний виборець! Щей маєте нахабство, тут виступати)
Вопрос в том, что за "интеллектуалы" этого дауна в социальный лифт своим выбором посадили в 2019-м. и что с этими "гениями" делать?
- Получают ли себе бабло с региона.
- Весь ли малый бизнес загнулся.
Если два "Да" - лохДаун снимается!
Снижение ВВП на 2% снижает среднюю продолжительность жизни на 1 год. А снижение доходов граждан на 30% увеличивает количество болезней перешедших в хронические на 50%.
В весенний карантин "нужные" бизнесы работали на всю катушку.
- Слушай, Довід, а што такоє "інтєллєктуальний лохдаун"?
А Ахрєнамія їй відповідає: - Ну ти дайош. Нє знать елємєнтарних вєщєй. - і, тихенько прочинивши двері кабінету ***********, вказує їй на Торчка, що *баше кокс: - Смотрі
- Н-ну?
- Пєчєн'є ґну!
@Oleksandr_Karin
А ви хотіли розумних рішень від натовпу клованів? Цей натовп верещав, що навчить увесь світ боротьбі з ковідом. Навчили... навчили як довести дефіцит бюджету до захмарних висот, як закатати в асфальт мільярди, як поставити рачки мільйони співгромадян на рівному місці, як використати головнокомандувачем десяток відпусток на протязі року... Про втрату контролю над усіма процесами в державі навчили, про безмежний дерібан...
Головне, що не зупиняться і навчать ще багато чому(
касается и Арахамии 😀😀😀
https://youtu.be/Y9H7j1mTco4
Боярам в думах говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была.
хоч якось виправдатисьпокрасуватися перед лохторатом. Якби не діяв, то і розповідати таке не було б сенсу.
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
От цікаво: чим цей додік закидається у пошуках натхнення? Що не ідея - то маячня, що не вислів, то бздура...
Зараз вже пізно.
Дійшло навіть до того, що навіть вирваний з контексту Арахамія приймає якісь державні рішення.
Це навіть гірше, ніж членом по роялю, якщо відверто !
Почему в Израиле управляют страной евреи, в Германии немцы, а в Украине по духу не украинцы .