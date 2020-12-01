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Новини Коронавірус і карантин
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Арахамія про інтелектуальний локдаун: Вихід буде нерівномірним, а з урахуванням епідситуації в регіонах. ВIДЕО

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що "інтелектуальний локдаун" передбачатиме вихід з нього регіонів у різний час.

Про це Арахамія заявив в ефірі "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Йшлося про те, коли буде локдаун, чи буде локдаун, який саме це буде локдаун. То прем'єр-міністр визначив, що це не буде копія того локдауну, який був навесні, а це буде так званий "інтелектуальний локдаун", який має за собою мету, що після локдауну вихід нерівномірний, а з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіонах", - пояснив Арахамія.

За словами Арахамії, така ідея була озвучена на одній із нарад, за участю голови Кабміну та голів фракцій.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померла 221 особа, виявлено 12 498 нових випадків, одужали - 10 023

Головний критерій виходу із локдауну кожного регіону – епідситуація.

"Наскільки мені відомо, в уряді ще немає конкретної фінальної моделі локдауну, але вона розробляється для того, саме зменшити та мінімізувати економічні збитки", – сказав голова фракції "Слуга народу".

Раніше очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія оцінив імовірність запровадження жорстких карантинних заходів на певний період для протидії поширенню коронавірусу у 90% і повідомив, що уряд готує "інтелектуальний локдаун".

Автор: 

карантин (18172) Арахамія (1103) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+26
Арахамия об интеллектуальном локдауне: Выход будет неравномерным, а с учетом эпидситуации в регионах - Цензор.НЕТ 9745
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01.12.2020 08:56
+26
Это узколобое чмо само является интеллектуальным дауном..
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01.12.2020 08:58
+26
Арахамія про інтелектуальний локдаун: Вихід буде нерівномірним, а з урахуванням епідситуації в регіонах - Цензор.НЕТ 446
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01.12.2020 09:06
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Арахамия об интеллектуальном локдауне: Выход будет неравномерным, а с учетом эпидситуации в регионах - Цензор.НЕТ 9745
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01.12.2020 08:56 Відповісти
Задля покращення економічної ситуації потрібно до весни робити всі дні робочими, без святкових та вихідних, а працівників переводити на плаваючі вихідні серед тижня! Ніякого карантину бути не може, грошей на це немає! Влада має знайти інші методи боротьби з коронавірусом, або йти геть!
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01.12.2020 15:17 Відповісти
Вы правы, но ведь у них цель не улучшение экономики, совсем наоборот. Нужно чтобы нищие аборигены ( коими делают нас) работали на того же Ахметова и Коломойского за гроздь бананов. И повод тут нарисовался замечательный- страшный ковид. Железобетонная отмазка.
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01.12.2020 20:14 Відповісти
Это узколобое чмо само является интеллектуальным дауном..
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01.12.2020 08:58 Відповісти
Бери выше, он теперь локдаун.
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01.12.2020 09:00 Відповісти
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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01.12.2020 09:40 Відповісти
Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она не моя, а Филиппа Филипповича. Просто - это вредно. Это - раз, а второе - вы и без водки держите себя неприлично.(с)
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01.12.2020 10:08 Відповісти
Як i Ви, вельмишановний -людина з"ПРИВЕТОм."Кiнчайте ляпати язиком.Антизебiл!
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01.12.2020 11:30 Відповісти
Да у него харя ярковыраженного дебила
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01.12.2020 15:16 Відповісти
Почему в других странах на новогодние праздники смягчают карантин, а у нас ужесточают?
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01.12.2020 08:58 Відповісти
Потому что у нас нормального карантина по сути и не было.

Были какие-то жалкие потуги, на фоне тотального страха ЗЕ потерять рейтинг еще больше.
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01.12.2020 09:01 Відповісти
А весною то що було?
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01.12.2020 09:02 Відповісти
А хз, как назвать ситуацию, когда все работает, но туда просто доехать нечем.

По крайней мере в Киеве, толпы какиех-то уе...анов все равно перлись в центр, на базары, в магазины и пр.

Нормальный карантин - это когда тебя дальше километра от дома не отпустят и только за едой и лекарствами.
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01.12.2020 09:07 Відповісти
Так. От тільки я навіть не уявляю, як такий карантин ввести і як при цьому забезпечити його виконання. Просто не уявляю- бо українці закон не поважають, як і БУДЬ-ЯКУ владу.
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01.12.2020 09:20 Відповісти
Пан гетман пiдкаже як...
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01.12.2020 11:31 Відповісти
Ну, если сцаться за рейтинги, то никак. Тогда можно ограничиться одним плавцом на Днепре.

А вобще примеров море от ЕС и Турции до Китая. Вопрос в том, чтобы полиция не статистами была, а реально работала и закон должен быть одним для всех.

Не надо сваливать на "особенность" украинцев. От штрафа никакие особенности не спасают. Но этот штраф должен быть выписан на законных основаниях.
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01.12.2020 15:51 Відповісти
Хід думок вірний- От тільки із самими законами та їх виконанням в нас давно нічого не виходить.
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01.12.2020 18:00 Відповісти
Навесні був суперінтелектуальний локДАУН від тупорилої влади.

А ви хотіли розумних рішень від натовпу клованів? Цей натовп верещав, що навчить увесь світ боротьбі з ковідом. Навчили... навчили як довести дефіцит бюджету до захмарних висот, як закатати в асфальт мільярди, як поставити рачки мільйони співгромадян на рівному місці, як використати головнокомандувачем десяток відпусток на протязі року... Про втрату контролю над усіма процесами в державі навчили, про безмежний дерібан...

Головне, що не зупиняться і навчать ще багато чому(
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01.12.2020 09:20 Відповісти
Влада така, як і її виборці.
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01.12.2020 09:21 Відповісти
Ні хвилинки не мав сумнівів!

Судячи з коментів, ви обирали, як пересічний виборець! Щей маєте нахабство, тут виступати)
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01.12.2020 11:25 Відповісти
Я голосував за Пороха- старожили форума це добре знають.
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01.12.2020 18:02 Відповісти
Чтобы ты не заболел и не сдох...
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01.12.2020 10:14 Відповісти
Тому що - інтелектуальний
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01.12.2020 12:47 Відповісти
Судя по генерируемому Арахамией бреду, он с рождения из интеллектуального локдауна не выходил. Это понятно и понятно давно.

Вопрос в том, что за "интеллектуалы" этого дауна в социальный лифт своим выбором посадили в 2019-м. и что с этими "гениями" делать?
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01.12.2020 08:59 Відповісти
А может его отправить в нокдаун, чтобы не "пипикал".
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01.12.2020 09:35 Відповісти
ГЕРХАРД! Вам найкраще помовчати, замiсть розповсюдження бредових постiв. Все було сказано по дiлу, малошановний.
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01.12.2020 11:35 Відповісти
Арахамия об интеллектуальном локдауне: Выход будет неравномерным, а с учетом эпидситуации в регионах - Цензор.НЕТ 6089
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01.12.2020 09:00 Відповісти
Інтелектуальний локдаун,Вова,це коли твої прокурені і пронюхані мозги витікають і не здатні придумати нічого кращого за черговий дебільний ролик...
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01.12.2020 10:06 Відповісти
Володя- На жаль,. ваше тлумачення багато чого може сказатиме саме про ваш занадто високий антиiнтелект! Виба
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01.12.2020 11:39 Відповісти
Як же вам хочеться мати важелі тиску на місцеве самоврядування....
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01.12.2020 09:01 Відповісти
Арахамия об интеллектуальном локдауне: Выход будет неравномерным, а с учетом эпидситуации в регионах - Цензор.НЕТ 5355
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01.12.2020 09:02 Відповісти
Локдаун в регионах будет зависеть:
- Получают ли себе бабло с региона.
- Весь ли малый бизнес загнулся.
Если два "Да" - лохДаун снимается!
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01.12.2020 09:04 Відповісти
Живете побрехеньками, Паровозе! Мова йде про життя люде, паскуднику!
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01.12.2020 11:41 Відповісти
За что ты так ненавидишь украинцев?
Снижение ВВП на 2% снижает среднюю продолжительность жизни на 1 год. А снижение доходов граждан на 30% увеличивает количество болезней перешедших в хронические на 50%.
В весенний карантин "нужные" бизнесы работали на всю катушку.
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01.12.2020 11:57 Відповісти
Арахамія про інтелектуальний локдаун: Вихід буде нерівномірним, а з урахуванням епідситуації в регіонах - Цензор.НЕТ 446
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01.12.2020 09:06 Відповісти
Край(н), бабо край(н) або плач люба, плач...
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01.12.2020 09:11 Відповісти
Птичий язык всегда был прикрытием для интеллектуальных импотентов.
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01.12.2020 09:11 Відповісти
Питає якось МандЄль Ахрєнамію:
- Слушай, Довід, а што такоє "інтєллєктуальний лохдаун"?
А Ахрєнамія їй відповідає: - Ну ти дайош. Нє знать елємєнтарних вєщєй. - і, тихенько прочинивши двері кабінету ***********, вказує їй на Торчка, що *баше кокс: - Смотрі
- Н-ну?
- Пєчєн'є ґну!

@Oleksandr_Karin
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01.12.2020 09:12 Відповісти
Чому ж... Можна спробувати дебелим дрючком по організму. Гарантій жодних, але шанс є.
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01.12.2020 09:51 Відповісти
Отправьте арахамию на словесный карантин.
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01.12.2020 09:15 Відповісти
...лікувати логорею.
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01.12.2020 09:49 Відповісти
"Интелектуалльный локдаун" звучит прям как "инвалид умственного труда". Как говорил один известный деятель "немножко по-дебильному".
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01.12.2020 09:24 Відповісти
Схоже, єдиним критерієм для відбору в Зю"-команду є діагноз "інвалід розумової праці".
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01.12.2020 12:07 Відповісти
коректним синонімом йому буде "інтелектуально стерильний" - тобто такий, де на розум ніколи не орано
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01.12.2020 12:10 Відповісти
Навесні був суперінтелектуальний локДАУН від тупорилої влади.

А ви хотіли розумних рішень від натовпу клованів? Цей натовп верещав, що навчить увесь світ боротьбі з ковідом. Навчили... навчили як довести дефіцит бюджету до захмарних висот, як закатати в асфальт мільярди, як поставити рачки мільйони співгромадян на рівному місці, як використати головнокомандувачем десяток відпусток на протязі року... Про втрату контролю над усіма процесами в державі навчили, про безмежний дерібан...

Головне, що не зупиняться і навчать ще багато чому(
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01.12.2020 09:26 Відповісти
Интересный коммент про ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ЧИСТЫХ ЛЮДЕЙ ВО ВЛАСТИ
касается и Арахамии 😀😀😀

https://youtu.be/Y9H7j1mTco4
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01.12.2020 09:30 Відповісти
Лох и даун Арахамия, когда ты уже завалишь свою бестолковку...? Угомонись, бестолочь!
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01.12.2020 09:36 Відповісти
Схоже, єдиний закон, який безвідмовно діє в нашій країні, був прийнятий ще Петром І:
Боярам в думах говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была.
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01.12.2020 09:45 Відповісти
І де він діє...? О_о Каждая бестолочь говорит любую глупость, а потом еще рассказывает что его "из контекста вырвали"
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01.12.2020 10:15 Відповісти
Діє-діє. Власне, тому вони і розповідають про "вирвані контексти", щоб хоч якось виправдатись покрасуватися перед лохторатом. Якби не діяв, то і розповідати таке не було б сенсу.
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01.12.2020 11:46 Відповісти
Це все балачки. Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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01.12.2020 09:41 Відповісти
А що робити з бидлодромами (приміром, з нічними клюбами)? Бидло, обмінявшись заразою проміж собою, не пошкодує її і для нас.
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01.12.2020 09:48 Відповісти
Інтелектуальний лох-даун...
От цікаво: чим цей додік закидається у пошуках натхнення? Що не ідея - то маячня, що не вислів, то бздура...
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01.12.2020 09:42 Відповісти
Фракция Слуга народа в Верховной Раде Арахамія про інтелектуальний локдаун: Вихід буде нерівномірним, а з урахуванням епідситуації в регіонах - Цензор.НЕТ 6991
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01.12.2020 09:45 Відповісти
А кто-то еще остался в ВР, кто не комментировал ситуацию с коронавирусом? Позовите уборщицу и сантехника.
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01.12.2020 09:53 Відповісти
Задовбали інтелектуальні назви тих лоХдаунів.
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01.12.2020 09:55 Відповісти
Арахамия и интеллект?!
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01.12.2020 10:08 Відповісти
Як у макаки. Він схожий і зовні.
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01.12.2020 21:10 Відповісти
А чем уборщица или сантехник хуже этих гомодрил?
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01.12.2020 10:10 Відповісти
закрийте абізяні рот.
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01.12.2020 10:17 Відповісти
А куди подівся дубінський з його нездоровим потягом до собачих ротів?..
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01.12.2020 12:10 Відповісти
Виглядає як інтелектуальний кишеньковий злодій. Боже, яке г... підняла на поверхню "зелена" хвиля.
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01.12.2020 11:15 Відповісти
Интеллектуальный лох-даун". Это будет мемом. Как и сам "Охламония".
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01.12.2020 11:18 Відповісти
Інтелектуальний локдаун потрібно було вводити ще до 21 квітня 2019 року.
Зараз вже пізно.
Дійшло навіть до того, що навіть вирваний з контексту Арахамія приймає якісь державні рішення.
Це навіть гірше, ніж членом по роялю, якщо відверто !
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01.12.2020 12:04 Відповісти
Что это такое? Вы с простым не можете справиться,а тут еще интелектуальный.Вы ребята как не называйте ЭТО ,но все понимают что вы ДУБАРИ.
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01.12.2020 12:22 Відповісти
Арахамія про інтелектуальний локдаун: Вихід буде нерівномірним, а з урахуванням епідситуації в регіонах - Цензор.НЕТ 2260
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01.12.2020 12:24 Відповісти
"интеллектуальный локДАУН" - вводить или выходить? - вот в чем вопрос...
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01.12.2020 12:43 Відповісти
Да мы живем в интеллектуальном локдауне всей страной с прихода Зе и его слуг во власть. А сейчас они его официально объявляют.
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01.12.2020 13:34 Відповісти
Пока страной будут управлять кодло залетных запроданців,которых понабирал с собой Зеленский,а до этого Порошенко, а еще до этого Янукович, за которых не кто не голосовал, а голосовали за партию президента,таких как Арахамия,Миловановы, Стефанчуки, Гончаруки, Шмигали,Яреськи, Супруны,и тем более не украинцы по духу в Украине беда будет продолжаться.
Почему в Израиле управляют страной евреи, в Германии немцы, а в Украине по духу не украинцы .
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01.12.2020 14:06 Відповісти
Почему?:- потому что ИХ выбирают, пока украинцы между собой грызутся,кто из них больший патриот.
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01.12.2020 14:10 Відповісти
Конечно.Кто имеет больше всего претензий к зеленой власти-выйдет последним.
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01.12.2020 14:18 Відповісти
Такое впечатление, что у Хламидии родовый интеллектуальный локдаун ... как, впрочем, и у большинства слуг...
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01.12.2020 14:49 Відповісти
Зеленим набридло що усі називають їх дебілами, тому вони вирішили ввести інтелектуальний локдаун...
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01.12.2020 15:17 Відповісти
Арахамія про інтелектуальний локдаун: Вихід буде нерівномірним, а з урахуванням епідситуації в регіонах - Цензор.НЕТ 7784
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01.12.2020 15:30 Відповісти
На якій мові ця особа спілкується? Бере жах, що за законами їх авторства доводиться жити.
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01.12.2020 15:45 Відповісти
Доля Арахамія в якому зоосаду тебе мама залишила?
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01.12.2020 16:39 Відповісти
Значит на Новый год вам всем готовят Интеллектуальный ТрахДаун - вместо шампанского скоту придется запасаться вазелином
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01.12.2020 16:59 Відповісти
Арахамія про інтелектуальний локдаун: Вихід буде нерівномірним, а з урахуванням епідситуації в регіонах - Цензор.НЕТ 7211
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01.12.2020 22:08 Відповісти
Арахамия заявил, что голосовавшим за Зеленского не стоит переживать из-за интеллектуального локдауна, так как он у них врождённый 🤣🤣🤣👏👏
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01.12.2020 23:13 Відповісти
повний карантин не спрацював, адаптивний - провалився, навіть "вихідний" карантин відмінили! Вгадайте з першого разу, що буде з інтелектуальним карантином??? АХАХХАХА але зелені будуть і дальше придумувати нові прикметники і епітети до слова "карантин" поки ВСІ не перехворіють і або не помруть, або отримають природній імунітет, або робочу вакцину не підвезуть...
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02.12.2020 01:57 Відповісти
Арахамия и интеллект - нет сочитания на роже лица. Вызывает когнитивный диссонанс.
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02.12.2020 09:43 Відповісти
 
 