Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 1799 нових випадків. Серед лідерів - Одеська і Дніпропетровська області

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві (1799), Одеській (889) та Дніпропетровській (870) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 1 грудня в Києві на коронавірус захворіло 1 799 осіб, це найбільший показник з початку пандемії.

Загальна кількість інфікованих становить 72 277 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1 323 особи, за минулу добу - 31. З початку епідемії одужали 23 252 пацієнти.

Станом на 1 грудня кількість активних хворих Києві становить 47 702 особи.

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Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 29 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 1740 осіб.

У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Дніпропетровська і Одеська області.

Так, в Одеській області на коронавірус захворіли 889 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 45 838 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 585 осіб, за минулу добу - 6. З початку епідемії одужали 9 488 пацієнтів. Кількість активних хворих в Одеській області становить 35 765 осіб.

У Дніпропетровській області добовий приріст хворих на коронавірус становив 870 осіб. Загальна кількість інфікованих - 39 659. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 902 людини, за добу - 10. З початку епідемії одужали 19 857 пацієнтів. Кількість активних хворих у Дніпропетровській області - 18 900.