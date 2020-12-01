Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 1799 нових випадків. Серед лідерів - Одеська і Дніпропетровська області
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві (1799), Одеській (889) та Дніпропетровській (870) областях.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Станом на ранок 1 грудня в Києві на коронавірус захворіло 1 799 осіб, це найбільший показник з початку пандемії.
Загальна кількість інфікованих становить 72 277 осіб.
Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1 323 особи, за минулу добу - 31. З початку епідемії одужали 23 252 пацієнти.
Станом на 1 грудня кількість активних хворих Києві становить 47 702 особи.
Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 29 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 1740 осіб.
У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Дніпропетровська і Одеська області.
Так, в Одеській області на коронавірус захворіли 889 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 45 838 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 585 осіб, за минулу добу - 6. З початку епідемії одужали 9 488 пацієнтів. Кількість активних хворих в Одеській області становить 35 765 осіб.
У Дніпропетровській області добовий приріст хворих на коронавірус становив 870 осіб. Загальна кількість інфікованих - 39 659. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 902 людини, за добу - 10. З початку епідемії одужали 19 857 пацієнтів. Кількість активних хворих у Дніпропетровській області - 18 900.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.dw.com/uk/%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B6%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D1%96-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BC/a-43073938
Достал из широких штанин.
Толстую маску с мою хлеборезку.
В ней я за водкой бегу в магазин.
И на метро обеспечу поездку)
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
Маскот
Антисептант
Виробедитель
Вирионнах
Кисловир
Зелялох
Дайнамаск
Маскуанесса
Вируспох
Роговир
Кислохват
Вирокапка
Нюховкус
Обоян
Вкусонет
Шприцедав
.......
https://coronavirus.d3.ru/kogda-tvoi-shef-antikovidnik-2078849/ Когда твой шеф антиковидник
https://t.me/s/nexta_live Мы публикуем новый разговор Наталии «Массандры» Эйсмонт . Запись сделана в воскресенье 22 ноября в 11 часов утра. Эйсмонт звонит помощнику Лукашенко по общим вопросам Николаю Латышёнку: жалуется, что шеф ей давно уже не звонил, и просит сообщить главарю, что её не будет сегодня в штабе из-за плохого самочувствия.
Из разговора выясняется, что Эйсмонт подцепила коронавирус во время совещания по внешней политике 17 ноября. Шеф тогда распорядился, чтобы на встрече лично присутствовал больной коронавирусом Игорь Сергиенко - глава администрации президента. А чтобы никого лишнего не заражать, рядом с ним Лукашенко велел посадить Наталью Эймонт, которая к тому времени была уже привита российской чудо-вакциной.
На совещании Сергиенко хотел быть в маске, но, увидев реакцию шефа, тотчас же спрятал маску в карман.
В результате Игорь Сергиенко оказался в критическом состоянии в больнице на искусственной вентиляции лёгких, а «Массандра» просто слегла с ковидом и теперь боится, что шеф решит будто она «спрыгнула».
Здесь прекрасно всё! И е@анутость антиковидника-Лукашенко и глава Администрации на ИВЛе и "эффективность" российской вакцины и боязнь надеть маску при " шефе" и даже страх по телефону называть коронавирус коронавиросом...