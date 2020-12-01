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Новини Коронавірус і карантин
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Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 1799 нових випадків. Серед лідерів - Одеська і Дніпропетровська області

Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 1799 нових випадків. Серед лідерів - Одеська і Дніпропетровська області

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві (1799), Одеській (889) та Дніпропетровській (870) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 1 грудня в Києві на коронавірус захворіло 1 799 осіб, це найбільший показник з початку пандемії.

Загальна кількість інфікованих становить 72 277 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1 323 особи, за минулу добу - 31. З початку епідемії одужали 23 252 пацієнти.

Станом на 1 грудня кількість активних хворих Києві становить 47 702 особи.

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Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 29 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 1740 осіб.

У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Дніпропетровська і Одеська області.

Так, в Одеській області на коронавірус захворіли 889 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 45 838 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 585 осіб, за минулу добу - 6. З початку епідемії одужали 9 488 пацієнтів. Кількість активних хворих в Одеській області становить 35 765 осіб.

У Дніпропетровській області добовий приріст хворих на коронавірус становив 870 осіб. Загальна кількість інфікованих - 39 659. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 902 людини, за добу - 10. З початку епідемії одужали 19 857 пацієнтів. Кількість активних хворих у Дніпропетровській області - 18 900.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19405) Одеська область (3180) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Дніпропетровська область (3613)


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Топ коментарі
+3
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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01.12.2020 09:10
+3
Уляна, ти?
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01.12.2020 09:13
+3
Таке саме зроблено у Польші, Чехії, Румунії. Чи у вас будь-хто говорить українською - ворог ?
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01.12.2020 09:17
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Рейтинг заболеваемости по областям - парад бесстрашных идиотов.
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01.12.2020 09:03 Відповісти
Степанова - в палату Наполеонов, сколько можно брехать. Совсем обнаглел.
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01.12.2020 09:07 Відповісти
В стране - https://www.dw.com/uk/%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B6%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D1%96-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BC/a-43073938 40 миллионов больных туберкулёзом , а вы о таких мелочах...
https://www.dw.com/uk/%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B6%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D1%96-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BC/a-43073938
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01.12.2020 09:08 Відповісти
ВНЕЗАПНО!-
Достал из широких штанин.
Толстую маску с мою хлеборезку.
В ней я за водкой бегу в магазин.
И на метро обеспечу поездку)
показати весь коментар
01.12.2020 09:08 Відповісти
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
показати весь коментар
01.12.2020 09:10 Відповісти
Уляна, ти?
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01.12.2020 09:13 Відповісти
Таке саме зроблено у Польші, Чехії, Румунії. Чи у вас будь-хто говорить українською - ворог ?
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01.12.2020 09:17 Відповісти
Андрей, а до чого тут мова, взагалі?
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01.12.2020 09:24 Відповісти
А до чого тут Супрун ?
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01.12.2020 09:40 Відповісти
Вона теж ******** давати тупо-медичні поради, Андрей.
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01.12.2020 09:45 Відповісти
Не, какой-то малахольный.
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01.12.2020 09:44 Відповісти
Кстати, киевляне, давай.те имена своим детям типо:

Маскот
Антисептант
Виробедитель
Вирионнах
Кисловир
Зелялох
Дайнамаск
Маскуанесса
Вируспох
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01.12.2020 09:11 Відповісти
Витамэр
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01.12.2020 09:15 Відповісти
Кривовир
Роговир
Кислохват
Вирокапка
Нюховкус
Обоян
Вкусонет
Шприцедав
.......
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01.12.2020 09:56 Відповісти
Белорусское:
https://coronavirus.d3.ru/kogda-tvoi-shef-antikovidnik-2078849/ Когда твой шеф антиковидник

https://t.me/s/nexta_live Мы публикуем новый разговор Наталии «Массандры» Эйсмонт . Запись сделана в воскресенье 22 ноября в 11 часов утра. Эйсмонт звонит помощнику Лукашенко по общим вопросам Николаю Латышёнку: жалуется, что шеф ей давно уже не звонил, и просит сообщить главарю, что её не будет сегодня в штабе из-за плохого самочувствия.

Из разговора выясняется, что Эйсмонт подцепила коронавирус во время совещания по внешней политике 17 ноября. Шеф тогда распорядился, чтобы на встрече лично присутствовал больной коронавирусом Игорь Сергиенко - глава администрации президента. А чтобы никого лишнего не заражать, рядом с ним Лукашенко велел посадить Наталью Эймонт, которая к тому времени была уже привита российской чудо-вакциной.

На совещании Сергиенко хотел быть в маске, но, увидев реакцию шефа, тотчас же спрятал маску в карман.

В результате Игорь Сергиенко оказался в критическом состоянии в больнице на искусственной вентиляции лёгких, а «Массандра» просто слегла с ковидом и теперь боится, что шеф решит будто она «спрыгнула».

Здесь прекрасно всё! И е@анутость антиковидника-Лукашенко и глава Администрации на ИВЛе и "эффективность" российской вакцины и боязнь надеть маску при " шефе" и даже страх по телефону называть коронавирус коронавиросом...
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01.12.2020 09:41 Відповісти
 
 