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Новини Боротьба з коронавірусом
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Розраховуємо, що розроблені Pfizer і Moderna вакцини проти COVID-19 вийдуть в обіг і стануть доступними до Різдва, - глава МОЗ США

Розраховуємо, що розроблені Pfizer і Moderna вакцини проти COVID-19 вийдуть в обіг і стануть доступними до Різдва, - глава МОЗ США

Дві вакцини проти COVID-19, розроблені Pfizer і Moderna, можуть з'явитися в обігу до Різдва (25 грудня).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр охорони здоров'я США Алекс Азар.

За його словами, дозвіл на застосування вакцини від Pfizer, як очікується, FDA видасть на засіданні 10 грудня.

"Таким чином, ми розраховуємо, що обидві ці вакцини вийдуть в обіг і стануть доступними до Різдва", - сказав Азар в ефірі телеканалу CBS.

Поставками вакцини займатиметься федеральний уряд, питаннями розподілу всередині штатів - губернатори.

Раніше Управління із санітарного нагляду США (FDA) повідомило, що проведе засідання, на якому розгляне заявку компанії Moderna на екстрене використання її вакцини проти коронавірусу COVID-19, 17 грудня.

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"FDA запланувало засідання комітету з вакцин на 17 грудня, щоб обговорити запит на екстрене використання вакцини проти COVID-19, розробленої компанією Moderna Inc. (SPB: MRNA)", - йдеться в заяві відомства.

Вакцина компанії Moderna - друга в черзі на схвалення. Американська компанія Pfizer і німецька BioNTech минулої п'ятниці подали запит на екстрене використання в США їхньої вакцини проти коронавірусу COVID-19. Раніше повідомлялося про 95% ефективності препарату.

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вакцина (4418) США (22455) COVID-19 (19765)


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Пусть американские вакцины будут действенными и спасают жизни людей!
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01.12.2020 09:19 Відповісти
В США может быть и станут.
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01.12.2020 09:21 Відповісти
А кацапскими помоями хоть унитазы можно будет дезинфецировать?
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01.12.2020 09:38 Відповісти
вакцина это - не помощь тем кто уже болеет за Динамо
И дофига писало шо год-два-3 надо шоп сделать, а тут - нате, заплатите и потерпите.
Слишком странно. Я понимаю шо людей просто развести, но то шо написали о вирусе и то как резко, ВНЕЗАПНО создали вакцину, навевает плюнуть на мог., то есть "память" о Задорнове и сказать "нунетупыыые".
Шото из двух одно - либо все писавшие шо вакцину ждать пару лет - "онилохи, хотя им не 46 лет", либо нам сделали так как Вите Овощу на зоне.... дядя Вова на Майдане сообщил что ему сделали там.
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01.12.2020 09:39 Відповісти
Одна справа робити вакцину від якоїсь умовної *****, яка косить в основному негрів у африці. Інша справа виробництво вакцини від хвороби, яка безпосередньо загрожує всім, навіть найбагатішим
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01.12.2020 11:59 Відповісти
за найбагатших не переживай.те. вон навіть наша Зєля вилікувалась РАПТОВО(як і Трамп з Разумковим)
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01.12.2020 12:20 Відповісти
мировая Брехня высшей гильдии этот весь ковид, развели демократию по всем странам, а выполнять эту же демократию потом стало невозможно
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01.12.2020 10:13 Відповісти
Это итак на долго даже с вакциной - так что расслабляемся и «получаем удовольствие». Аналитические данные что только группу риска (пожилые , диабет и тд ) в идеальных условиях что все они дружно взяли и пошли вакцинироваться а терапевты , семейные и участковые так же дружно без выходных их вакцинируют то на это уйдет по меньшей мере пол года
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01.12.2020 10:19 Відповісти
 
 