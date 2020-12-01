Розраховуємо, що розроблені Pfizer і Moderna вакцини проти COVID-19 вийдуть в обіг і стануть доступними до Різдва, - глава МОЗ США

Дві вакцини проти COVID-19, розроблені Pfizer і Moderna, можуть з'явитися в обігу до Різдва (25 грудня).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр охорони здоров'я США Алекс Азар.

За його словами, дозвіл на застосування вакцини від Pfizer, як очікується, FDA видасть на засіданні 10 грудня.

"Таким чином, ми розраховуємо, що обидві ці вакцини вийдуть в обіг і стануть доступними до Різдва", - сказав Азар в ефірі телеканалу CBS.

Поставками вакцини займатиметься федеральний уряд, питаннями розподілу всередині штатів - губернатори.

Раніше Управління із санітарного нагляду США (FDA) повідомило, що проведе засідання, на якому розгляне заявку компанії Moderna на екстрене використання її вакцини проти коронавірусу COVID-19, 17 грудня.

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"FDA запланувало засідання комітету з вакцин на 17 грудня, щоб обговорити запит на екстрене використання вакцини проти COVID-19, розробленої компанією Moderna Inc. (SPB: MRNA)", - йдеться в заяві відомства.

Вакцина компанії Moderna - друга в черзі на схвалення. Американська компанія Pfizer і німецька BioNTech минулої п'ятниці подали запит на екстрене використання в США їхньої вакцини проти коронавірусу COVID-19. Раніше повідомлялося про 95% ефективності препарату.