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Сьогодні народні депутати розглянуть заборону продажу електронних сигарет і IQOS дітям

Сьогодні народні депутати розглянуть заборону продажу електронних сигарет і IQOS дітям

Про це йдеться в проєкті закону № 3628, який має розглянути Верховна Рада на сьогоднішньому пленарному засіданні в другому читанні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, законопроєкт передбачає, що продаж електронних сигарет і пристроїв для нагрівання тютюну буде з 1 січня 2021 року заборонена особам, які не досягли 18 років.

Порушників цих вимог чекатиме штраф від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 6800 до 13600 грн), а в разі повторного вчинення такого правопорушення штраф становитиме від 800 до 1400 мінімумів (від 13600 грн до 23800 грн).

Передбачається, що продавець матиме право вимагати від покупців документи, що підтверджують вік. У разі відмови їх надати, продавець буде відмовляти в продажу.

Також законопроєкт забороняє продаж електронних сигарет і засобів для нагріву тютюну в закладах освіти, охорони здоров'я, в торгових відділах з дитячим асортиментом, забороняє торгівлю з рук і стихійні місця продажу. Не буде допускатися продаж дитячих товарів, які імітують електронні сигарети і засоби для нагріву тютюну.

Законопроєкт був розроблений і ініційований урядом ще в червні, проте парламент його досі не розглянув.

Нині продажі таких виробів дітям законом не заборонені, що часто стає причиною того, що електронні сигарети і засоби для нагріву тютюну опиняються в руках неповнолітніх.

Автор: 

діти (5038) законопроєкт (3583) куріння (83) IQOS (10)


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Топ коментарі
+4
Вот оно как, чтобы запретить продажу сигарет детям кабмину специальный закон нужен, без которого - никак !
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01.12.2020 09:37
+4
Да-да! Это сейчас самое важный вопрос!
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01.12.2020 09:48
+3
Дебилы, их и так не продают до 18 лет. ну ска насовали во ВРУ
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01.12.2020 10:05
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Вот оно как, чтобы запретить продажу сигарет детям кабмину специальный закон нужен, без которого - никак !
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01.12.2020 09:37 Відповісти
Да-да! Это сейчас самое важный вопрос!
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01.12.2020 09:48 Відповісти
Дебилы, их и так не продают до 18 лет. ну ска насовали во ВРУ
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01.12.2020 10:05 Відповісти
ну блин одни дебилы в парламенте, а как они проследят все покупки, 10 лет покупаю через интернет, львиная доля закупок идет именно таким образом, я в шоке от этих деятелях
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01.12.2020 10:08 Відповісти
Сигареты и спиртное давно запрещено продавать!
Действует? Малолетки не курят и не пьют?
Штрафы нужно вводить родителям!
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01.12.2020 10:16 Відповісти
курю табак (не электрон) уже 46 лет. Бросал - максимум на 3 дня. Доктор сказала - курится - кури. Нервы дороже
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01.12.2020 10:18 Відповісти
Навіщо забороняти,нехай курять якщо батьки не проти чи не вміють виховувати. І алкоголь дозвольте, а то не випивши курить не хочеться.
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01.12.2020 10:27 Відповісти
Очень своевременно.
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01.12.2020 10:52 Відповісти
основная проблема страны.... а то что игорный бизнес с каждого рекламного ролика прёт это как то не в тему.
сборище ДЕБИЛОВ И ИНВАЛИДОВ УМСТВЕННОГО ТРУДА, А НЕ РАДА.
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01.12.2020 11:21 Відповісти
электронные сигареты -- запретить
канабис ---- разрешить
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01.12.2020 11:54 Відповісти
 
 