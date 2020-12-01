Сьогодні народні депутати розглянуть заборону продажу електронних сигарет і IQOS дітям

Про це йдеться в проєкті закону № 3628, який має розглянути Верховна Рада на сьогоднішньому пленарному засіданні в другому читанні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, законопроєкт передбачає, що продаж електронних сигарет і пристроїв для нагрівання тютюну буде з 1 січня 2021 року заборонена особам, які не досягли 18 років.

Порушників цих вимог чекатиме штраф від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 6800 до 13600 грн), а в разі повторного вчинення такого правопорушення штраф становитиме від 800 до 1400 мінімумів (від 13600 грн до 23800 грн).

Передбачається, що продавець матиме право вимагати від покупців документи, що підтверджують вік. У разі відмови їх надати, продавець буде відмовляти в продажу.

Також законопроєкт забороняє продаж електронних сигарет і засобів для нагріву тютюну в закладах освіти, охорони здоров'я, в торгових відділах з дитячим асортиментом, забороняє торгівлю з рук і стихійні місця продажу. Не буде допускатися продаж дитячих товарів, які імітують електронні сигарети і засоби для нагріву тютюну.

Законопроєкт був розроблений і ініційований урядом ще в червні, проте парламент його досі не розглянув.

Нині продажі таких виробів дітям законом не заборонені, що часто стає причиною того, що електронні сигарети і засоби для нагріву тютюну опиняються в руках неповнолітніх.