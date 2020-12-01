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Повені в Україні пов'язані з вирубкою Карпат, а "активісти за викликом" маніпулюють екотемою, - експерт

Повені в Україні пов'язані з вирубкою Карпат, а

Вирубка лісу в українських Карпатах безпосередньо пов'язана з повенями в західних регіонах. Країні катастрофічно не вистачає зусиль центральної і місцевої влади для того, щоб не допустити екологічної катастрофи, а "активісти за викликом" тільки маніпулюють екологічними проблемами.

Таку думку висловила президент Професійної асоціації екологів Людмила Циганок, йдеться в матеріалі OBOZREVATEL "Владу закликали захистити Карпати від вирубки: Україні може загрожувати екокатастрофа через маніпуляції щодо екології". На її думку, чим більше буде вирубуватися ліс, тим більше Україна буде страждати від повеней.

"Ба більше. У природі все між собою пов'язано. І вирубка дерев, наприклад, у Карпатах викличе подальші процеси деградації ґрунтів і пилові бурі. Здавалося б – до чого пилова буря в Києві до вирубки лісів в довколишніхх областях? Але зв'язок – прямий. Минула зима була малосніжною. Прийдешня за прогнозами буде такою ж. Ми очікуємо, що продовжиться пересихання нарозораних грунтів. Вирубуються ліси, які не затримують пилові потоки. І традиційні вже для початку весни суховії масштабуватимуть таке нове для України явище, як пилові бурі", – розповіла Циганок.

Експертка також відзначила, що в Україні почастішали псевдомітинги, на яких "активісти за викликом" маніпулюють екологічними проблемами.

"Ми бачимо, як багато зараз з'явилося експертів, які наділи "зелений" камуфляж і пропонують дуже швидкі рішення наболілих роками проблем. Хотілося б сказати, що, на жаль, легких рішень в сфері охорони довкілля немає. Це повинна бути постійна і системна робота для збереження якості майбутнього життя", – сказала Циганок.

Вона переконана: спекуляції на екологічну тематику можуть мати під собою різні цілі, починаючи від бажання окремих політиків чи партій роздобути кілька додаткових відсотків до свого рейтингу перед виборами – закінчуючи банальним бажанням заробити грошей, виконуючи замовлення по медійного знищення підприємства від його конкурентів або намагаючись шантажувати власників бізнесу.

"У промислових регіонах є два формати: маніпулюють темою навколишнього середовища або з метою виборчої, або ж з метою бізнесової боротьби і, на жаль, цей формат розтягнутий у часі. Його складно припинити, тому що замість реальних кроків по покращення навколишнього середовища деякі структури починають продукувати різного роду хайпи, на яких будується маркетингова стратегія", – переконана Циганок.

За її словами, особливо активно про те, як шкодить промисловість навколишньому середовищу, починають говорити перед виборами. При цьому маніпуляторів відрізняє дивовижна простота пропонованих ними стратегій вирішення складних проблем.

"Вирішення складних викликів – не на поверхні, і воно не у владі чарівної палички. У галузь прийшли експерти, які стверджують, що дуже легко і швидко можна поліпшити стан навколишнього середовища, потрібно лише вибрати їх ... Коли ми говоримо, що промислові підприємства – це єдиний біль, ми замикаємо коло на больової точки і втрачаємо час", – підкреслила Циганок.

Автор: 

вирубка (168) екологія (1346)


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Топ коментарі
+7
Довбодятли вирубують ліс, а потім верещать що у них катастрофа.Наводнения в Украине связаны с вырубкой Карпат, а "активисты по вызову" манипулируют экотемами, – эксперт - Цензор.НЕТ 3444
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01.12.2020 09:49
+5
Надо всё вырубить и на продажу за кордон. Все недра добыть и гроши в офшор. С землёй и водой то же самое. И вообще 40 млн тут не надо. Пенсию ещё им платить. 10 млн батраков для обслуги олигархов хватит. А хто против, тот зраднык.
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01.12.2020 09:46
+3
Лес принадлежит государству, чиновникам, Гослесхозам...
По сути, государство Украина - ВОР!
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01.12.2020 09:52
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Доколе, скоморох? Доколе?
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01.12.2020 09:43 Відповісти
Неужели и леса он вырубил?!
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01.12.2020 10:55 Відповісти
Скоморох? Да, его работа.
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01.12.2020 12:41 Відповісти
Надо всё вырубить и на продажу за кордон. Все недра добыть и гроши в офшор. С землёй и водой то же самое. И вообще 40 млн тут не надо. Пенсию ещё им платить. 10 млн батраков для обслуги олигархов хватит. А хто против, тот зраднык.
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01.12.2020 09:46 Відповісти
У себе в рашкостані так і зробіть.
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01.12.2020 12:17 Відповісти
не ми, а ви у себе в рашкостані так і зробіть.
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01.12.2020 20:02 Відповісти
Довбодятли вирубують ліс, а потім верещать що у них катастрофа.Наводнения в Украине связаны с вырубкой Карпат, а "активисты по вызову" манипулируют экотемами, – эксперт - Цензор.НЕТ 3444
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01.12.2020 09:49 Відповісти
Довбодятли вирубують ліс, а потім верещать що у них катастрофа. -- почему вы пишете как буто марсианин ? Вы же такой же участник уничтожение как и все граждане Украины . Только одни активные , другие пассивные
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01.12.2020 10:02 Відповісти
Ну я же все-таки не Медведчук, не братья Суркисы и не Балога.
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01.12.2020 10:07 Відповісти
А каким образом я участник, если живу, например, в другом регионе? Мне что, ехать и объяснять, что ли? Не. Одни пилят бабки на уничтожении леса, другие якобы на теме экологии.
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01.12.2020 23:09 Відповісти
А не помнишь случаем при каком президенте разрешили МАССОВО вывозить лес в Европу?
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01.12.2020 10:18 Відповісти
Лес принадлежит государству, чиновникам, Гослесхозам...
По сути, государство Украина - ВОР!
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01.12.2020 09:52 Відповісти
По правді кажучи,це якраз той випадок,коли народ краде не менше чиновників.
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01.12.2020 12:20 Відповісти
Так много написано и ничего конкретно не сказано про этих самых активистов.
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01.12.2020 09:57 Відповісти
В Украине все делается через скаку ! Вчера на цензор была такая статья « Офицер Штефан показал новый бригадный городок, построенный на полигоне "Широкий Лан": "Как по мне, хорошо". ФОТОрепортаж« и на первом фото есть сосны . И зачем садить сосны , а не льстивее деревья ?

Сколько в Украине есть земли , которая просто лежит и сколько на этой земли такая эксперт по экологии посадила льстивые деревья ?
Никто так Украину не уничтожает как украинцы с еврейской властью
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01.12.2020 09:59 Відповісти
Ти якщо не тямиш, де які дерева садить, то не пробуй когось навчить... Під полігони завжди відводилися "бідні" грунти, в основному - піщані... На них краще росте сосна і береза. Вони мають поверхневу кореневу систему, і порівняно швидко ростуть... "Льстівєє" (тобто листяні) дерева, вимагають більш плодородних грунтів і їх товщого шару. Із "швидкоростучих" це різні види тополі (осокір, явір, пірамідальна тополя, осика), вільха... Однак вони краще ростуть на перезволожених, заболочених грунтах. Ти таке бачив, де-небудь, на полігонах? Є... У Десні, Гончароівському... Однак там лісів вистачає... А на "Широкому Лані" тополям просто не вистачить вологи...
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01.12.2020 10:58 Відповісти
Що ты чесышь ? Ты перекручиваешь , говоря о полигоне , но я говорил о том месте где построили казармы и там можно было и землю подготовить под деревья, если она уже такая плохая , посмотри на фото , и ты ещё не видел земли в Дании и никто сосны не садит . В Дании вместо бетонных или кирпичных заборов делают зелёные заборы с граба и это листья . Никогда не поймёшь за чем это .
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01.12.2020 15:03 Відповісти
И ещё ! Посмотри на фото , куда с крыши уходят вода , а ее можно сохранять и в нужное время деревья полить ?
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01.12.2020 15:12 Відповісти
Я не "чесу", а кажу те, що є... У мене батько був агрономом, і довідники його у мене до цих пір зберігаються... Там і по лісівництву є... І сам я вивчав у школі, як предмет, "Основи агротехніки і лісівництва"... А ремінь у батька був не тільки для підтримки штанів...
В Данії підвищена вологість як у повітрі, так і в грунті... Це раз. А "сосна на болоті не росте...". По-друге, граб більш підходить до "зелёных заборов", бо дає кореневі паростки і легко переносить стрижку... По-третє, у Європі сильно розповсюдився сибірський непарний шовкопряд, що знищує соснові насадження... Навіщо вирощувать ті дерева, які будуть знищені шкідниками? Це все одно, що культивувать сорти картоплі, що чутливі до фітофтори, чи кукурудзи, що уражуються головневим грибком...
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01.12.2020 15:16 Відповісти
В Карпатах - наводнения.
На юге - засухи.
И всё из за вырубки деревьев!
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01.12.2020 10:10 Відповісти
Вырубать старое надо - но следом надо засаживать молодняком .
А вот это и не делается , наверно .
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01.12.2020 10:14 Відповісти
Не верю в то, что нельзя так просто решить проблему:
1. Всем лесам в Карпатам - статус природного заповедника.
2. Внедрение европейской практики по наказанию за незаконную вырубку леса, добычу янтаря (там ущерб природе не меньший) в заповедниках, предусмотреть жесткое наказание с реальным сроком, конфискацией имущества и упрощенный порядок уголовного производства (что-то типа как сделали с наказанием за сепаратизм).
3. Проводить разъяснительную работу среди населения, чтоб вопли "задержали бабушку-пенсинерку, которая себе дерево срубила, чтоб не замерзнуть зимой, мусаракозлы" не вызывали поддержки в обществе.
Но глвная проблема в том, что п.п. 1 и 2 не получат поддержку в парламенте, догадываетесь почему? А потому что там лобби у тех, кто и занмается этим промыслом.

Но и нельзя снимать вину с самих же жителей этих регионов. Потому что техникой, которая пилит деревья, управляют не олигархи, не агенты кремля, а сами же жители этих регионов. И остальные из них - когда был майдан, ведь они готовы были приехать за сотни километров в Киев, так что мешает собраться селом и спалить технику, если государство не реагирует? Только то, что они сами в этом бизнесе.
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01.12.2020 10:28 Відповісти
Лісове господарство це ціла наука, і дендрологія, і лісівництво, і ентомологіяhttps://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBnKuwraztAhUIlhQKHQYrDjUQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2595%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2596%25D1%258F&usg=AOvVaw2hxcQaKHdGPQpSYuwF1AnO , і система протипожених заходів. Так, сосну вирубують в 80 років, березу в 60, ні раніше, ні пізніше тобто ці бариги, які окупували Україну вирубали її національне богатсво так само безжально як колонізатори ліси в Африці, прицьому, вирубують ліс 1940 року. Таке враження, що в Україні діє окупаційна влада, яка зацікавлена в перетворені її в пустеклю типу Каракуми. Жодної лісосмуги бариги так і не посадили. Докучаєв і інші видатні вчені в гробу перевертаються, коли бачать, які маштаби знищення лісів безкарно проходять в Україні.
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01.12.2020 10:31 Відповісти
"...Вирубка лісу в українських Карпатах безпосередньо пов'язана з повенями в західних регіонах..."
===
То вирубка пов'язана з повенями, чи повені з вирубкою? Що є причиною, а що наслідком?
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01.12.2020 10:53 Відповісти
Ой, какой умный иксперт!
А мы не знали!
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01.12.2020 10:55 Відповісти
У Норвегии полно лесов,но они его не рубят,древесину закупают у других стран.А зачем рубить,если рядом есть такие дебилы как русские и украинцы?
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01.12.2020 10:56 Відповісти
Повені були і 300, і 500 років назад.
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01.12.2020 11:42 Відповісти
Я живу в Придніпровьї. Зараз на березі Кременчуцького водосховища. А від старих людей чув, що частина містечка потерпала від Дніпровських весняних повеней кодного року. І на моє питання: а чому вони жили в низинах, а не на горі як інші? Стара тітка відповіла: а скільки тієї повені - до паски вже хата (яку затоплювало інколи аж по піч) підмазана і побілена.
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01.12.2020 13:19 Відповісти
мне вообще трудно разобраться, где настоящий активист, а где манипулятор, который косит под активиста. но что-то мне подсказывает, что фейковых активистов намного больше, чем настоящих. сейчас модная тема экологии, а раньше много спекулировали на теме борьбы с коррупцией...
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01.12.2020 22:27 Відповісти
О. активисты по вызову - лучше не скажешь. Продажные лицемеры, которые только имитируют борьбу за окружающую среду. Завтра пресс денег за другое кинут и тема будет навсегда забыта.
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01.12.2020 23:05 Відповісти
 
 