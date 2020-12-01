Повені в Україні пов'язані з вирубкою Карпат, а "активісти за викликом" маніпулюють екотемою, - експерт

Вирубка лісу в українських Карпатах безпосередньо пов'язана з повенями в західних регіонах. Країні катастрофічно не вистачає зусиль центральної і місцевої влади для того, щоб не допустити екологічної катастрофи, а "активісти за викликом" тільки маніпулюють екологічними проблемами.

Таку думку висловила президент Професійної асоціації екологів Людмила Циганок, йдеться в матеріалі OBOZREVATEL "Владу закликали захистити Карпати від вирубки: Україні може загрожувати екокатастрофа через маніпуляції щодо екології". На її думку, чим більше буде вирубуватися ліс, тим більше Україна буде страждати від повеней.

"Ба більше. У природі все між собою пов'язано. І вирубка дерев, наприклад, у Карпатах викличе подальші процеси деградації ґрунтів і пилові бурі. Здавалося б – до чого пилова буря в Києві до вирубки лісів в довколишніхх областях? Але зв'язок – прямий. Минула зима була малосніжною. Прийдешня за прогнозами буде такою ж. Ми очікуємо, що продовжиться пересихання нарозораних грунтів. Вирубуються ліси, які не затримують пилові потоки. І традиційні вже для початку весни суховії масштабуватимуть таке нове для України явище, як пилові бурі", – розповіла Циганок.

Експертка також відзначила, що в Україні почастішали псевдомітинги, на яких "активісти за викликом" маніпулюють екологічними проблемами.

"Ми бачимо, як багато зараз з'явилося експертів, які наділи "зелений" камуфляж і пропонують дуже швидкі рішення наболілих роками проблем. Хотілося б сказати, що, на жаль, легких рішень в сфері охорони довкілля немає. Це повинна бути постійна і системна робота для збереження якості майбутнього життя", – сказала Циганок.

Вона переконана: спекуляції на екологічну тематику можуть мати під собою різні цілі, починаючи від бажання окремих політиків чи партій роздобути кілька додаткових відсотків до свого рейтингу перед виборами – закінчуючи банальним бажанням заробити грошей, виконуючи замовлення по медійного знищення підприємства від його конкурентів або намагаючись шантажувати власників бізнесу.

"У промислових регіонах є два формати: маніпулюють темою навколишнього середовища або з метою виборчої, або ж з метою бізнесової боротьби і, на жаль, цей формат розтягнутий у часі. Його складно припинити, тому що замість реальних кроків по покращення навколишнього середовища деякі структури починають продукувати різного роду хайпи, на яких будується маркетингова стратегія", – переконана Циганок.

За її словами, особливо активно про те, як шкодить промисловість навколишньому середовищу, починають говорити перед виборами. При цьому маніпуляторів відрізняє дивовижна простота пропонованих ними стратегій вирішення складних проблем.

"Вирішення складних викликів – не на поверхні, і воно не у владі чарівної палички. У галузь прийшли експерти, які стверджують, що дуже легко і швидко можна поліпшити стан навколишнього середовища, потрібно лише вибрати їх ... Коли ми говоримо, що промислові підприємства – це єдиний біль, ми замикаємо коло на больової точки і втрачаємо час", – підкреслила Циганок.