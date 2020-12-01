УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6749 відвідувачів онлайн
Новини
432 7

Рада планує розглянути питання підтримки бізнесу і створення ТСК для розслідування пожеж на Луганщині

Рада планує розглянути питання підтримки бізнесу і створення ТСК для розслідування пожеж на Луганщині

Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути законопроєкти, спрямовані на підтримку бізнесу в умовах карантину, а також створення ТСК з розслідування причин пожеж на Луганщині та низку інших законодавчих ініціатив.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному парламенту.

Верховна Рада планує розглянути питання про внесення до порядку денного і ухвалення рішення про скорочення терміну для внесення альтернативних проєктів щодо трьох законопроєктів, спрямованих на соціальну підтримку підприємців на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, №№ 4429, 4430, 4431.

Також парламентарі планують розглянути проєкт постанови №4262 про створення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування причин виникнення в 2020 році масштабних пожеж у Луганській області та дії/бездіяльності Луганського обласного управління ДСНС та Луганської обласної державної адміністрації - військово-цивільної адміністрації щодо своєчасного реагування та виникнення і недопущення виникнення подій надзвичайного характеру.

Також читайте: Стефанчук закликав Раду розглянути законопроєкт про народовладдя через референдум у вівторок

Також у другому читанні планується розгляд проєкту закону № 3087-д про Бюро економічної безпеки України.

На порядку денному для повторного розгляду з пропозиціями Президента України значиться Закон України № 3014 "Про електронні комунікації".

Очікується розгляд у другому читанні проєкту закону № 3628 про посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, які використовуються в електронних сигаретах.

Крім того, планується розгляд у другому читанні законопроєкту №3039а про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість за окремими операціями на період реалізації Договору між урядом України та урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги та інших питань державного боргу .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс у Раду законопроєкт про підтримку підприємців під час карантину

Автор: 

ВР (14941) ТСК (373) законопроєкт (3583)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у зеленых все впереди паровоза, они уже наобещали фопам по 8, а сами только законопроект рассматривают
показати весь коментар
01.12.2020 09:46 Відповісти
а зачем вообще эту дрянь разрешать ввозить в нашу страну? потому что бубочка курит??? От сигарет одно зло..
показати весь коментар
01.12.2020 09:47 Відповісти
посмотрите на Австралию - где мы и где они! Но у них айкосы под запретом....Или нужно как в Тайланде - айкос в рот и сразу на нары?
показати весь коментар
01.12.2020 09:51 Відповісти
Вава шмалить айкоси, а йому вже 42 рочки.
показати весь коментар
01.12.2020 09:54 Відповісти
Коли буде створена ТСК по вагнерівцям?
показати весь коментар
01.12.2020 09:52 Відповісти
С 1 января 2021 года отключат газ 9 млн украинцев, которым своевременно не установили бесплатно газовые счетчики. Все ожидали, что Верховная Рада примет изменения в закон, которые позволят продлить отсрочку, но в течение года депутаты к рассмотрению этого вопроса не подходили. В Раде уже есть проект Закона о продлении срока установки счетчиков. Почему бы его не принять? В СМИ уже высказывается мнение, что счетчики жильцам придется устанавливать самим и за деньги. У меня вопрос: в нашем районе есть дома, где Киевгаз уже установил счетчики бесплатно, так почему мне нужно за установку платить? причем в нынешних нестабильных условиях в плане работы?
показати весь коментар
01.12.2020 10:36 Відповісти
ДЕ ЗАКОН ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АГРЕСІЇ РФ
МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати
показати весь коментар
01.12.2020 10:43 Відповісти
 
 