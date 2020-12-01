Рада планує розглянути питання підтримки бізнесу і створення ТСК для розслідування пожеж на Луганщині

Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути законопроєкти, спрямовані на підтримку бізнесу в умовах карантину, а також створення ТСК з розслідування причин пожеж на Луганщині та низку інших законодавчих ініціатив.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному парламенту.

Верховна Рада планує розглянути питання про внесення до порядку денного і ухвалення рішення про скорочення терміну для внесення альтернативних проєктів щодо трьох законопроєктів, спрямованих на соціальну підтримку підприємців на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, №№ 4429, 4430, 4431.

Також парламентарі планують розглянути проєкт постанови №4262 про створення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування причин виникнення в 2020 році масштабних пожеж у Луганській області та дії/бездіяльності Луганського обласного управління ДСНС та Луганської обласної державної адміністрації - військово-цивільної адміністрації щодо своєчасного реагування та виникнення і недопущення виникнення подій надзвичайного характеру.

Також читайте: Стефанчук закликав Раду розглянути законопроєкт про народовладдя через референдум у вівторок

Також у другому читанні планується розгляд проєкту закону № 3087-д про Бюро економічної безпеки України.

На порядку денному для повторного розгляду з пропозиціями Президента України значиться Закон України № 3014 "Про електронні комунікації".

Очікується розгляд у другому читанні проєкту закону № 3628 про посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, які використовуються в електронних сигаретах.

Крім того, планується розгляд у другому читанні законопроєкту №3039а про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість за окремими операціями на період реалізації Договору між урядом України та урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги та інших питань державного боргу .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс у Раду законопроєкт про підтримку підприємців під час карантину