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Новини Коронавірус і карантин
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У разі запровадження в Україні локдауну міжнародне авіасполучення не припинятимуть, - "слуга народу" Камельчук

У разі запровадження в Україні локдауну міжнародне авіасполучення не припинятимуть, -

У разі запровадження в Україні локдауну міжнародне авіасполучення не припинятимуть, проте ймовірні обмеження для внутрішніх авіарейсів.

Про це розповів нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.

Депутат стверджує, що пасажирські літаки під час різдвяних і новорічних свят курсуватимуть.

"Наскільки я знаю, ніхто не збирається закривати повітряні шляхи, тобто люди зможуть вилітати за кордон. Тобто новорічний відпочинок вдасться тим, хто його планує", - сказав він.

Також читайте: Авіакомпанії розглядають запровадження обов'язкової вакцинації проти коронавірусу для пасажирів міжнародних рейсів, - гендиректор Qantas Джойс

Втім, за словами нардепа, в межах України можуть бути ті ж обмеження для авіакомпаній, які були на початку карантину навесні цього року.

Автор: 

авіація (4113) карантин (18172) літак (2898) туризм (1560) авіасполучення (3064) Камельчук (43) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
Непокоїться про чартер на Мальдіви, яким "слуги" полетять?))
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01.12.2020 09:56
+5
понятно почему...сами улетят а вы сидите, сдыхайте, без денег и медицины
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01.12.2020 09:56
+3
Каким только лайном не кормят зеленожопые свой зебильный лохторат,те все хавают.
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01.12.2020 10:02
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Непокоїться про чартер на Мальдіви, яким "слуги" полетять?))
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01.12.2020 09:56 Відповісти
Украіні негайно треба зробити такі непопулярні кроки:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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01.12.2020 09:59 Відповісти
паникер-контроллер, хорош ковидные молитвы повторять
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01.12.2020 10:01 Відповісти
Що запропонуєш?
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01.12.2020 10:11 Відповісти
Що запропонуєш? Не верь политикам и "подставным докторишкам"
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01.12.2020 10:16 Відповісти
Нет причин не верить. У меня двое знакомых (46 и 48 лет) переболели короновирусом. Первый лечился по корпоративной страховке. Была высокая t, приехали врачи с частной клиники (в средствах защиты по полной программе), взяли анализ, дали препараты, результат был через день, температура после приема стала падать, других симптомов не было, на 7 день повторный тест-уже отрицательный). Второй болел тяжело, дало осложнение на сердце. Но выкарабкался
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01.12.2020 10:38 Відповісти
И что особенного в этом течении простудных или вирусных заболеваний? Ни че го
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01.12.2020 11:04 Відповісти
Це брехня, ПЛР тест позитивний ще 70 діб після хвороби! Тому він не може бути негативним на другий день, якщо був коронавіпус!
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01.12.2020 11:38 Відповісти
По багатьом пунктам згоден (1, 3, 5, 6). Проте їх складно реалізувати по багатьом причинам.
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01.12.2020 10:09 Відповісти
понятно почему...сами улетят а вы сидите, сдыхайте, без денег и медицины
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01.12.2020 09:56 Відповісти
Вы уже локдауном своим задолбали
Как дятлы - локдаун локдаун . Где потом налоги себе на зарплату будете брать ?

Интеллектуально чистые люди - идиоты
https://youtu.be/Y9H7j1mTco4
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01.12.2020 09:58 Відповісти
Розкажіть про локдаун/підготовку до локдауну у Словаччині?
Чи там обмежились тільки примусовим тестуванням і 14-денною примусовою ізоляцією для тих, хто відмовився його проходити?
І окреме питання: є інформація як тестували ромські поселення ?
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01.12.2020 10:14 Відповісти
Цыган тестировали - окружили полицией и протестировали 😀😀😀
Школы у нас уже месяц в онлайне . Мне это нравится. Малые сидят и занимаются с 8-16.00 каждая в своей комнате . Только тарелки с едой заношу
Магазины все работают . Рестораны работают на летних обогретых площадках . Сейчас народ больше гуляет на воздухе , потому в центре везде варят глинтвейны
Все, кто приезжает в Словакию , должны отсидеть в карантине и сделать повторный тест .

В Австрию не пускают , машины разворачивают .

ЕВРОПА К РОЖДЕСТВУ готовится ослабить карантин . Но люди теперь берегутся сами в большинстве
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01.12.2020 10:22 Відповісти
ха. себе еще напечатают
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01.12.2020 10:22 Відповісти
😀
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01.12.2020 10:23 Відповісти
Гениально, а толку от таких локдаунов если границы открыты.
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01.12.2020 09:59 Відповісти
Ну так Гепка как прилетит взад? Или.... труп Гепки
Одесситам респект будет - выбрали даже не кота, как в каком-то городке Канады, а натуральное чучело - повесят там у себя в Горсовете, типо - Он вялик, он следит за вами, правда противогазы нужно раздать шоп одесситы не падали в обморок от своего выбора(те кто заболели - как раз им побоку, вонь не чувствуют ))))
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01.12.2020 10:00 Відповісти
Каким только лайном не кормят зеленожопые свой зебильный лохторат,те все хавают.
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01.12.2020 10:02 Відповісти
Зелені слуги поїдуть в омани відпочивати і прогріти свої дупи і дупи своїх корабельних сосен, а ви тут хоч поздихайте, бо дітям Коломойші все пофіг.
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01.12.2020 10:17 Відповісти
А смысл тогда в локдауне, если все равно понавозят заразы из-за границы. Кстати, фитнес-блогер Стужук, который умер от коронавируса, заразился в пятизвёздочном отеле в Турции. В этих пятизвёздочных отелях только на вид все чисто. А как-то кто-то поставил камеру в китайском Хилтоне и показал, как убирают китайские горничные - одна салфетка и для унитаза и для питьевых стаканов. Там не то что коронавирус, там холеру можно подцепить.
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01.12.2020 10:23 Відповісти
Я не вижу смысла в локдаун..
Если границы открыты...
Хотя какой смысл в идиотах? У них все через жопу......
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01.12.2020 10:32 Відповісти
Це правильно.
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01.12.2020 12:38 Відповісти
 
 