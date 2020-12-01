У разі запровадження в Україні локдауну міжнародне авіасполучення не припинятимуть, - "слуга народу" Камельчук

У разі запровадження в Україні локдауну міжнародне авіасполучення не припинятимуть, проте ймовірні обмеження для внутрішніх авіарейсів.

Про це розповів нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.

Депутат стверджує, що пасажирські літаки під час різдвяних і новорічних свят курсуватимуть.

"Наскільки я знаю, ніхто не збирається закривати повітряні шляхи, тобто люди зможуть вилітати за кордон. Тобто новорічний відпочинок вдасться тим, хто його планує", - сказав він.

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Втім, за словами нардепа, в межах України можуть бути ті ж обмеження для авіакомпаній, які були на початку карантину навесні цього року.