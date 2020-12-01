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Новини Агресія Росії проти України
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Викритих контррозвідкою СБУ трьох терористів "ДНР" оголошено в міжнародний розшук. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки України викрила трьох учасників незаконних збройних формувань так званої "ДНР", які брали активну участь у бойових діях проти підрозділів антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, троє фігурантів, один з яких є начальником штабу протитанкового дивізіону так званої Гвардійської оперативно-тактичної групи "Кольчуга", у 2014-2015 роках приєдналися до лав терористичних угруповань. Встановлено, що бойовики причетні до обстрілів позицій українських військових підрозділів та правоохоронних органів.

Через постійне перебування бойовиків на тимчасово непідконтрольній українській владі території слідчі СБУ заочно повідомили їм про підозру у вчинені злочинів за ч. 1 ст. 258-3та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Викритих контррозвідкою СБУ трьох терористів ДНР оголошено в міжнародний розшук 01

Фігурантів оголошено у міжнародний розшук. Наразі судом вирішується питання щодо здійснення стосовно підозрюваних спеціального досудового розслідування.

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Слідчо-розшукові дії відбувалися під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.

Викритих контррозвідкою СБУ трьох терористів ДНР оголошено в міжнародний розшук 02
Викритих контррозвідкою СБУ трьох терористів ДНР оголошено в міжнародний розшук 03
Фото: сайт СБУ

Автор: 

контррозвідка (470) Правоохоронні органи (2706) СБУ (12765) силовики (2512)


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Ну и морды
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01.12.2020 10:04 Відповісти
Та невже? І це всі?
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01.12.2020 10:04 Відповісти
Это мясо просто отправят в Ливию или Судан, но можно быть уверенным - мамки не просто нарожают еще, а нарожают радостно:
- Мань, слышала, моего убили в Сирии?
- Сцаррствие Чудесное.
- Да пошла ты взад, я кредит вон какой закрыла, где взять еще такого же?
- Нет, я первая, вон Вася д.вор.ник какой то стал очень симпатичный, тоже кредит возьмет, но он мой, Вася то.
- Ах так???
(дерутся за Васю)
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01.12.2020 10:05 Відповісти
Ну, а прізвища розшукуваних де,може вони десь тут шастають?
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01.12.2020 10:27 Відповісти
Эти хари мог и информнапалм вычислить,а не контрразведка сбу-у спецслужб должны быть намного более важные задачи
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01.12.2020 10:37 Відповісти
И это все...? Круто !!!!!!
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01.12.2020 11:51 Відповісти
хари просят кирпича
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01.12.2020 16:48 Відповісти
 
 