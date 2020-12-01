Викритих контррозвідкою СБУ трьох терористів "ДНР" оголошено в міжнародний розшук. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки України викрила трьох учасників незаконних збройних формувань так званої "ДНР", які брали активну участь у бойових діях проти підрозділів антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, троє фігурантів, один з яких є начальником штабу протитанкового дивізіону так званої Гвардійської оперативно-тактичної групи "Кольчуга", у 2014-2015 роках приєдналися до лав терористичних угруповань. Встановлено, що бойовики причетні до обстрілів позицій українських військових підрозділів та правоохоронних органів.

Через постійне перебування бойовиків на тимчасово непідконтрольній українській владі території слідчі СБУ заочно повідомили їм про підозру у вчинені злочинів за ч. 1 ст. 258-3та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Фігурантів оголошено у міжнародний розшук. Наразі судом вирішується питання щодо здійснення стосовно підозрюваних спеціального досудового розслідування.

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Слідчо-розшукові дії відбувалися під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.





Фото: сайт СБУ