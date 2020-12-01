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Україна скористається досвідом Хорватії у впровадженні роботизованих систем для розмінування окупованих територій, - Мінреінтеграції

Україна скористається досвідом Хорватії у впровадженні роботизованих систем для розмінування окупованих територій, - Мінреінтеграції

Україна скористається хорватським досвідом впровадження роботизованих систем для розмінування територій, забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами на Донбасі.

Про це йшлося під час семінару "Військово-технічне співробітництво між Хорватією і Україною в механічному розмінуванні: досвід, статус і можливості", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна перейматиме хорватський досвід впровадження роботизованих систем для розмінування території по обидва боки лінії дотику на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, учасники семінару відзначили, що східні регіони України критично забруднені мінами та вибухонебезпечними предметами. Так, тільки на підконтрольній українському уряду території поблизу лінії дотику у Донецькій та Луганській областях близько 7 тисяч квадратних кілометрів земель забруднено мінами. Ще близько 15 тисяч квадратних кілометрів заміновано на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Відтак, в рамках семінару було наголошено, що Україна одна з найзабрудненіших мінами країн поряд з Афганістаном та Сирією.

У Мінреінтеграції висловили зацікавленість у використанні досвіду Республіки Хорватія в розмінуванні та очищенні території від вибухонебезпечних предметів. Про поглиблення ефективної співпраці між двома країнами йшлося і в рамках нещодавнього візиту віцепрем‘єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова до Хорватії. Зокрема, метою візита Олексія Резнікова було ознайомлення з досвідом Хорватії у питаннях деокупації та безпечної реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Також читайте: Повне завершення розмінування на Донбасі може зайняти не менше 25 років, - Резніков

Мінреінтеграції наразі проводить на Донбасі просвітницьку діяльність щодо мінної небезпеки: у школах регіону розповсюджується навчальна література для дітей та методичні посібники для вчителів про мінну небезпеку, а також проводяться інформаційні кампанії на цю тему серед місцевого населення Донецької та Луганської областей.

Автор: 

Донбас (22354) розмінування (982) Міністерство реінтеграції (500)


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Пока наши разминируют сепары минируют. Так видит победу чучело увидевшее мир в глазах *****.
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01.12.2020 10:09 Відповісти
Краще б досвід Хорватії по деокупації перейняли...
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01.12.2020 10:15 Відповісти
Лучше бы они опыт сша в Ираке или в Афгане использовали
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01.12.2020 10:39 Відповісти
Самый лучший сапёр -- беспородный Шарик. По опыту Афгана.
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01.12.2020 11:04 Відповісти
Це вам не ослаблена Югославія, якій НАТО дружно наваляло. Поки не наваляють "тій стороні" будь-яке розмінування буде дурноробством. Будуть зайвохромосомні партизани/терористи/бандити, що мінуватимуть уже в типа мирний час.
Треба організувати "політичний карантин" і залишити цей гадюшник як компостну яму - перегнівати. Але разом із тим робити "чистки" - виявляти подвійних громадян і відправляти на їх істеричну родіну, жерти гімно з лопати та тявкати на американських президентів.
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01.12.2020 13:19 Відповісти
 
 