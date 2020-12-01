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Новини Коронавірус і карантин
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Наполягатиму, щоб весь транспорт у разі локдауну залишався робочим, - Криклій. ВIДЕО

Під час консультацій щодо запровадження більш жорсткого карантину питання закриття транспорту не порушується.

Про це в ефірі "Сніданку з 1 + 1" розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Навіть ті країни, які вводили деякі обмеження щодо функціонування різних галузей, транспорт залишали працювати. Це артерія в першу чергу для економіки. Інакше важко ділову активність підтримувати. Я наполягатиму, щоб транспорт залишався робочим", - сказав міністр.

За його словами, не планується обмежувати будь-який транспорт: міські, внутрішньообласні, міжміські перевезення та залізниця працюватимуть. Внутрішні перельоти скасовувати не будуть, що стосується міжнародного авіасполучення, то варто брати до уваги ситуацію в іншій країні.

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"Окремі випадки можливі, але вони не розглядалися. Тривають консультації щодо запровадження більш жорсткого карантину, але фінальних дат немає", - наголосив очільник міністерства інфраструктури.

На запитання, хто матиме права користуватися транспортом, міністр сказав: "Ви пам'ятаєте, як обмежувалося (транспорт - Ред.) на початку, коли критична інфраструктура працювала. Виходити треба із раціонального підходу. Умовно, якщо не треба їхати на роботу, бо карантин, чи до торгового центру, бо він закритий, то і навантаження на транспорт менше. Тому люди пересуватимуться переважно із бізнес-потреб".

Автор: 

карантин (18172) транспорт (1390) Криклій (548) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
короче, понятно. закроют только ФОПов.
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01.12.2020 10:33
+5
Смотрите - эти люди сидят в помещении без масок! Видимо не очень верят своей же брехне про "смертельный Вирус"
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01.12.2020 10:40
+3
А давайте сделаем популистский локдаун - транспорт остается рабочим, детсады рабочими, школы и институты - рабочими, рестораны, парикмахерские и все магазины - тоже. Чтоб народ не волновать. И будем сидеть и ждать, когда вирус умрет. От хохота.
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01.12.2020 10:19
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А давайте сделаем популистский локдаун - транспорт остается рабочим, детсады рабочими, школы и институты - рабочими, рестораны, парикмахерские и все магазины - тоже. Чтоб народ не волновать. И будем сидеть и ждать, когда вирус умрет. От хохота.
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01.12.2020 10:19 Відповісти
Що за локдаун такий ? Хай і школи працюють та садочки відкриті, щоб діти перезаразились всі і принесли ковід додому... Недоробла зелені почали ще й статистіку накручувати....
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01.12.2020 10:22 Відповісти
Транспорт-главный переносчик вируса.В чем тогда смысл?
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01.12.2020 10:25 Відповісти
В школах на 40 квадратних метрах сидить 6-7 годин 30-35 учнів. Всі без масок. В коридорах на перервах вони дууууже тісно спілкуються - це ж діти. Потім несуть вірус до бабусь та дідусів
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01.12.2020 10:31 Відповісти
в Словакии что сделали?
сколько настигли зараженных?
Вот именно "статистика" у нас это как у Сралина - скока дидов уложил на удобрения? ну, там, 2, ой, 5, ой, 10, ой, всего лишь 27 млн.
так и тут - скока тестов делают, и сколько из них не депутатам, мусорам, мэрам и их семьям и прочим ..... я не коммунист, а то бы сказал шо "врагам отечества"))
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01.12.2020 10:28 Відповісти
нам теперь тебе в ножки кланяться?
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01.12.2020 10:24 Відповісти
Можно полицейского в каждую маршрутку определить, и так ниче не делают то.
Правда и санитара, шоб помочь избитому полицейскому.
Тогда кордовца еще бы... хотя, это такие ребята шо своих простреливали при штурме, и более того, ждали "домушников" ..... в доме, в засаде, начали в темноте стрелять = 1 300-сотый кордовец. Палят в пол(рикошет) и куда-то в воздух(нафига?), страйкболисты - и то бы грамотней сделали.
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01.12.2020 10:25 Відповісти
Смысл в таких карантинах, если все передвижения не перекрываются. Сейчас с европы по авиасообщениям на рождество и НГ прилетчт кучу роботяг, транспорт тоже не перекрывается. И главное цены на все не забудьте с введением лакдауна поднять, уроды
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01.12.2020 10:27 Відповісти
Может открою тебе секрет- но не работяг бояться нужно , а то что они могут заболеть уже тут...
У нас реальная картина в 3-4 раза хуже чем показывают.
Статистику искажают, больным диагнозы не ставят.
Сам болею - температура 38,5. Потеря вкуса и запаха- отдышки только нет ( пронесло) - диагноз Орв.
Хочешь что то доказать - сам за свои делай тест - потом поставят ковид .
А на бесплатный тест от правительства -нет симптомов ..
Политика понятна ?
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01.12.2020 10:32 Відповісти
а ти хотів щоб тобі безкоштовний тест зробили ? так він лише для держморд призначений.
а простому сметрному його хіба на грані або після смерті роблять.
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01.12.2020 10:38 Відповісти
короче, понятно. закроют только ФОПов.
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01.12.2020 10:33 Відповісти
лохдаун це типу коли все закрито крім продуктових і аптек ?.
чи такий лохдаун як весною з велюрами і концертами 95-ої ригаловки ?
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01.12.2020 10:34 Відповісти
Украина единственная страна где весной транспорт заерывали ни в Италии где рекорд тысячи умирали Украине с 80 человеком в сутки на всю страну и не снилось,Испания везде ходил
транспорт полупостой но ходил
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01.12.2020 11:34 Відповісти
Транспорт должен работать. Good news!!
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01.12.2020 10:35 Відповісти
а ну ясноу всьому винні Супрун і Порох )))..... при чьом тут ваЗельонській ))
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01.12.2020 10:41 Відповісти
так так так, а ну конкредно розкажіть що "знищила" Супрун ?.
інститут сімейних лікарів діє у всьому світі, і це правильна реформа.
є звісно мінуси для вати яка викликала швидку щоб "давленіє померять"
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01.12.2020 10:52 Відповісти
Там бесполезно что то объяснять, человек изъясняется словами из новостей ватных. Мозгов там нет, самому думать у него не выходит...
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01.12.2020 12:07 Відповісти
Смотрите - эти люди сидят в помещении без масок! Видимо не очень верят своей же брехне про "смертельный Вирус"
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01.12.2020 10:40 Відповісти
Головне щоб эпіцентри працювали. Доречі якщо є епідемія він за такі заяви має нести повну відповідальнісь, бо гинуть люди.
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01.12.2020 10:49 Відповісти
Транспорт должен работать!
Как иначе развозить заразу?
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01.12.2020 12:02 Відповісти
смердючі маршрутки з зачиненими вікнами, без вентиляції, випари "здорових" пасажирів замерзле на вікнах... ні, не заразно, можна їздити)
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01.12.2020 12:23 Відповісти
это сумашедший, его надо связать
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01.12.2020 17:54 Відповісти
Сегодняшние представители власти (Господи прости) напоминают Петроград 1917 года, когда к власти пришла тупая и наглая матросня и малограмотные слесаря с Путиловского завода...
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02.12.2020 09:06 Відповісти
 
 