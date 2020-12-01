Наполягатиму, щоб весь транспорт у разі локдауну залишався робочим, - Криклій. ВIДЕО

Під час консультацій щодо запровадження більш жорсткого карантину питання закриття транспорту не порушується.

Про це в ефірі "Сніданку з 1 + 1" розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Навіть ті країни, які вводили деякі обмеження щодо функціонування різних галузей, транспорт залишали працювати. Це артерія в першу чергу для економіки. Інакше важко ділову активність підтримувати. Я наполягатиму, щоб транспорт залишався робочим", - сказав міністр.

За його словами, не планується обмежувати будь-який транспорт: міські, внутрішньообласні, міжміські перевезення та залізниця працюватимуть. Внутрішні перельоти скасовувати не будуть, що стосується міжнародного авіасполучення, то варто брати до уваги ситуацію в іншій країні.

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"Окремі випадки можливі, але вони не розглядалися. Тривають консультації щодо запровадження більш жорсткого карантину, але фінальних дат немає", - наголосив очільник міністерства інфраструктури.

На запитання, хто матиме права користуватися транспортом, міністр сказав: "Ви пам'ятаєте, як обмежувалося (транспорт - Ред.) на початку, коли критична інфраструктура працювала. Виходити треба із раціонального підходу. Умовно, якщо не треба їхати на роботу, бо карантин, чи до торгового центру, бо він закритий, то і навантаження на транспорт менше. Тому люди пересуватимуться переважно із бізнес-потреб".