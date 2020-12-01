УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6749 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 254 71

Після COVID-19 українські лікарі стали магнітом для всіх країн Європи. Якщо ми не піднімемо їм зарплату, вони почнуть виїжджати, - Степанов. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наполягає на істотному підвищенні зарплат лікарям і медичним працівникам, тому що якщо цього не зробити - вони поїдуть за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це Степанов заявив в ефірі шоу "Свобода слова" на ICTV.

"Якщо ми не піднімемо заробітну плату нашим медичним працівникам… Вони, особливо після ковіду, стали магнітом для всіх європейських країн. І зараз наші медичні працівники почнуть виїжджати, і почнуть зі спеціальності, яку, мабуть, уже всі вивчили в нашій країні — реаніматолог-анестезіолог", — наголосив міністр.

Він додав, що таких лікарів в Україні 7,5 тисячі, і вони довели, що є дуже фаховими спеціалістами.

Як уточнив міністр, у своєму бюджетному запиті МОЗ заклало 23 тисячі гривень зарплати для лікарів, 17 тисяч — для медсестер, 12 — для санітарок. Але уряд це не підтримав, саме тому Степанов є єдиним міністром, який не підтримав проєкт бюджету до другого читання.

"Зараз не питання якихось шикарних речей, нам потрібно банально вижити. Ми побачили всі, в якому стані наша медицина", — підсумував міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін не передбачив підвищення зарплати медикам у проєкті Держбюджету-2021, - Степанов

Раніше в Національній службі здоров’я заявили, що передбачених у проєкті бюджету 123 млрд гривень на охорону здоров’я не вистачить, щоб повноцінно боротися з пандемією коронавірусу в Україні, зокрема, щоби провести вакцинацію.

А президент Володимир Зеленський у жовтні обіцяв, що у 2021-му медики отримуватимуть від 20 тисяч гривень.

Згідно з даними Держстату за жовтень 2020 року, середня місячна зарплата працівників зі сфери "Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги" в Україні становила 8 300 гривень. Це один з найменш оплачуваних видів економічної діяльності в Україні.

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) зарплата (2236) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Відкрийте йому очі - лікарі, як і решта, вже років з десять масово тікають з України.
показати весь коментар
01.12.2020 10:37
+8
Як і інші люди. Наприклад, якого хріна работяги їхати за 500-700 км працювати на заводі під Києвом за 10000, якщо краще проїхати таку ж відстань і працювати у Польші за 20-30 000. При дешевших ліках, продуктах. Хоч накочити можна та приїхати вдома відпочити декілька місяців, а у нас працюй-працюй на виживання тільки, а, не дай Бог, захворієш, де гроші взяти ???
показати весь коментар
01.12.2020 10:41
+8
Бегите.
Потом сдадите экзамен на владение языком страны пребывания и подтвердите свой купленный диплом в одном из ведущих вузов Европы
После этого вам позволят работать по специальности, а не выносить горшки из-под престарелых.
Нечего надувать щеки.
Никому там наши врачи и нафиг не нужны.
показати весь коментар
01.12.2020 10:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Відкрийте йому очі - лікарі, як і решта, вже років з десять масово тікають з України.
показати весь коментар
01.12.2020 10:37 Відповісти
Як і інші люди. Наприклад, якого хріна работяги їхати за 500-700 км працювати на заводі під Києвом за 10000, якщо краще проїхати таку ж відстань і працювати у Польші за 20-30 000. При дешевших ліках, продуктах. Хоч накочити можна та приїхати вдома відпочити декілька місяців, а у нас працюй-працюй на виживання тільки, а, не дай Бог, захворієш, де гроші взяти ???
показати весь коментар
01.12.2020 10:41 Відповісти
В нього очі як у Сірка. А під шум трамваю і собі не погано підніме!
показати весь коментар
01.12.2020 10:51 Відповісти
- "Свобода, равенство и братство", а меня хотят заставить работать в этой крысиной норе.
- Вы--дезертир трудового фронта! (с)
показати весь коментар
01.12.2020 10:59 Відповісти
Та да, підвищать, до 6500 з 01.01.2022го... Можливо, як хто доживе...
показати весь коментар
01.12.2020 10:40 Відповісти
А тим часом курс буде скільки? 50? 80? 120?
показати весь коментар
01.12.2020 10:41 Відповісти
а нашо ж ти, Костя, за зюзю голосував?
показати весь коментар
01.12.2020 10:47 Відповісти
Знову гундиш? Хоча про що я? Ти ж Гундяй.
показати весь коментар
01.12.2020 11:24 Відповісти
скоріше навпаки: Європа стала магнітом для українських лікарів
показати весь коментар
01.12.2020 10:41 Відповісти
А до того не була? Не гунди.
показати весь коментар
01.12.2020 10:42 Відповісти
ти вже повернулось з мандіровки, в яку я тебе послав?
показати весь коментар
01.12.2020 10:44 Відповісти
Гундосий, тобі привіт від Гунявого.
показати весь коментар
01.12.2020 11:25 Відповісти
Так вы же на словах уже несколько раз подняли еще весной. Или только на словах? Вы хоть долги по зарплатам отдайте, уроды.
показати весь коментар
01.12.2020 10:42 Відповісти
Состоянием на 20.11.2020 г. дефицит медицинских кадров определенных ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях составляет:
1. Врачи, различных категорий - 28-33%, по некоторым категориям, например инфекционисты - до 50%.
2. Средний медицинский персонал 25-30%. По некоторым категориям, например манипуляционные сестры - до 60%
3. Младший медицинский персонал - 20-25%.
Общее уменьшение медицинских кадров 6-8% в месяц.

Кризис системы здравоохранения начинается не тогда, когда не хватает лекарств, или коек в больницах.
Кризис здравоохранения начинается тогда, когда не хватает врачей.
В случае сохранения данного положения мы к концу года будем иметь рост смертности исключительно по причине несвоевременного и ненадлежащего оказания медицинской помощи.
показати весь коментар
01.12.2020 10:45 Відповісти
І це ще лікарів не почали масово лупити живі родичі, за те що вони "антіпрівівочніка без маски" не вилікували.
https://www.youtube.com/watch?v=DasHLUCGJ2Y&feature=emb_logo Напад на лікаря
показати весь коментар
01.12.2020 11:30 Відповісти
Ага а те врачи что остались приписывают антибиотики направо налево не делая никаких анализов.
показати весь коментар
01.12.2020 22:03 Відповісти
Если мы не поднимем им зарплату, они начнут уезжать, - Степанов

И правильно сделают , смогут не только накормить своих детей , но и последнюю плэйстейшн им купят без напряга
показати весь коментар
01.12.2020 10:48 Відповісти
зато дороги

асфальтом им платите
показати весь коментар
01.12.2020 10:51 Відповісти
в этой стране скоро останутся только чиновники ворюги и рабы которые рады им прислужывать,остальные люди уже выехали,выезжают и будут выезжать ибо в этом болоте ловить нечего
показати весь коментар
01.12.2020 10:53 Відповісти
Врачи стали магнитом? Может заграница для врачей?
показати весь коментар
01.12.2020 10:55 Відповісти
Ті хто хтів вже втікли, доречі деякі після закінчення ВУЗів за державний кошт і ніхто про це не каже, а мають платити податки лише дрібні підприємці.
показати весь коментар
01.12.2020 10:56 Відповісти
Бегите.
Потом сдадите экзамен на владение языком страны пребывания и подтвердите свой купленный диплом в одном из ведущих вузов Европы
После этого вам позволят работать по специальности, а не выносить горшки из-под престарелых.
Нечего надувать щеки.
Никому там наши врачи и нафиг не нужны.
показати весь коментар
01.12.2020 10:57 Відповісти
Мабуть так.
"степанов" просто хоче більше грошей для розкрадання у моз.
показати весь коментар
01.12.2020 11:02 Відповісти
Да точно так
И, если, обладатели дипломов технических специальностей просто подают копию диплома в какой-нибудь берлинский технический университет и через месяц получают европейский сертификат без всяких экзаменов, то медики получают талмуд с тысячей вопросов, на которые надо будет ответить на экзамене.
показати весь коментар
01.12.2020 11:09 Відповісти
Вже ні. Поляки з чехами беруть за спрощеною схемою.
показати весь коментар
01.12.2020 11:33 Відповісти
Не усюди. До того ж для СМП взагалі вимог іноді не існує. Мадяри і Словаки зараз лікарні забезпечили перекладачами, спеціально для наших лікарів, але у них виникла колосальна проблема. Вони дивились на офіційну статистику (білу Україну), за нею, усі лікарі давно мали втекти. Основна їх мета, це прикордонні регіони. Причин багато. І менталітет схожий і мову краще розуміють і можуть вахтовим методом працювати (два тижні відпрацював, 100 км проїхав і тиждень вдома відпочиваєш). Їм дійсно вдалось частку лікарів перетягти, але це переважно молоді спеціалісти (яких тут просто не бажають вчити і не допускають до пацієнтів) і лікарі, для яких не має альтернативи державній медицині. От для прикладу, у нас не має в приватних клініках гемодіалізу і лікарі за цією спеціальністю відразу виїхали, а КТ повно і вони усі вдома, але в приватних. Почали вербувати гінекологів і хірургів. 1-2 к євро + житло і що ви думаєте? ЖОДНОГО не змогли перетягти. Словаки у шоці, але ж вони бачать білу зарплату... і не розуміють, що реальна зовсім інша...
показати весь коментар
01.12.2020 12:46 Відповісти
Не знаю, як там наші лікарі штурмують Європу, але, в реаліях, автобуси з поляками штурмують Львів, Луцьк, Хмельницький. Стоматологія, аборти, пластика - ось лише короткий перелік, за чим їдуть європейці. Причина? У нас дешевше в кілька раз. Приватні клініки, не дуже хочуть говорити про свій бізнес, частина лікарів працює і на державних роботах паралельно з приватною. І зарплата у них не менша, ніж мали б в ЄС...
показати весь коментар
01.12.2020 14:05 Відповісти
Саме так. Зарплата в 2-3 к євро, в таких лікарнях для потужного лікаря (на прийомі в клініці=полікліліці) норма. На рахунок чи штурмують європейці... ну тут як сказати. З одного боку пацієнтів, які тут постійно лікуються і з сусідніх країн і навіть із В.Британії чи США дійсно багато. Але вони усі колишні наші. Дуже часто суміщають із відвідуванням батьківщини. Таких, щоби це був корінний швейцарець, чи француз, я не знаю. Думаю, що корінні там просто мають страховку, за яку тут не можуть лікуватись, а наші мають що там платити, що тут, то обирають де їм краще.
Що дивує, то це відгуки (таких іноземців) про якість. Я не очікував, але вони кажуть, що у нас медицина (приватна на Закарпатті) на висоті і якість мед.послуг значно вища ніж у країнах де вони живуть. Я не знаю із чим це пов'язано, можливо вони дорого лікаря там просто не можуть собі дозволити... з чим є проблема, це хірургія і стаціонар. Держава десятиліттями ставила палки у колеса приватній медицині і вони тільки зараз починають розвиватись...
показати весь коментар
01.12.2020 14:32 Відповісти
Польша принимает всех подряд и не требует подтверждения насколько я знаю.
показати весь коментар
01.12.2020 22:05 Відповісти
Дебильно шутовская власть каждій день перлі скоро как Кличко нужно издавать многотомник віражений дебильной власти войдет в изучении мировой психотерапии как бестелелр
показати весь коментар
01.12.2020 11:04 Відповісти
Это у каких медработников 8300грн зарплата, чего он брешит. Средняя по Украине 5000грн плюс вычеты, остается 2900грн.
показати весь коментар
01.12.2020 11:12 Відповісти
Дебіл, середня - 12000. 5000 - мінімалка.
показати весь коментар
01.12.2020 14:06 Відповісти
У медработников 12000 грн средняя зарплата, ты что вообще **** токнулся.
показати весь коментар
01.12.2020 15:48 Відповісти
Зарплату безусловно повышать надо (и не только медикам), но сцать в глаза не надо! Какая, нах "заграница"? Шо ты мелешь? Ты хоть понимаешь, что нужно что бы работать врачом в Европе? У меня знакомый, кстати, очень квалифицированный специалист, пятый год в Австрии пытается получить лицензию врача. Пока безрезультатно.
показати весь коментар
01.12.2020 11:13 Відповісти
украинские врачи стали магнитом для всех стран Европы.... Що ти с**а несеш за бред? Хто і для чого став магнітом?
показати весь коментар
01.12.2020 11:19 Відповісти
Сколько раз уже слышали о повышении зарплат врачам,,, а воз и ныне там. Если эти слуги народа не дают работать даже за такие копейки. Закрывают больницы прикрываясь COVID и при этом деребанят бабло. Не верим ни единому слову. И это правительство гнилое.
показати весь коментар
01.12.2020 11:30 Відповісти
Нас врятує тільки повний піздєц. Нехай їдуть.
показати весь коментар
01.12.2020 11:32 Відповісти
А що, мєнти і прокурори з суддями за такі свої величезні (а надалі ще й підвищені) зряплати лікувати КОВІДників не хочуть? Дивно... А ще цікаво, чому для суддів і прокурорів Європа не стає магнітом?
показати весь коментар
01.12.2020 11:33 Відповісти
Ви впевнені що від брехні і маніпуляції є користь?
От я завжди вважав що аргументувати слід виключно правдою, бо брехню швидко вираховують і від цього тільки шкода.
От поясніть, суддя районного суду отримує 80к, але так отримує десь рік, півтора. До цього рік отримував десь 25к, а перед цим мав зарплату меншу ніж швея на фабриці і мав ДЕСЯТИЛІТТЯМИ! Добре, забудемо цей факт і візьмемо ******* їх зарплату (явно не захмарну для судді в Європі) але ЯК??? Як чоловіче ви сюди всрали в один ряд прокурора?
На сьогодні, зарплата рядового прокурора 15к гривень проти (5-8 к євро в Європі)! Як у вашій голові людина із зарплатою в 15к, може стояти поруч із зарплатою в 80к?
Якась фантастика... Ви би ще секретаря суду із зарплатою в 5к сюди ух.рачили...
По суті, не стає магнітом бо різні системи права. Ви не зможете маючи нашу юр.освіту там працювати,а вони із їхньою - тут. Лікарі, можуть, будова людини однакова. Тому професія лікаря в Україні у десятки разів більш перспективна ніж юриста.
показати весь коментар
01.12.2020 12:36 Відповісти
Аааа... Ну звичайно, це ж тільки людей лікувати за 4700 треба добре, бо інакше прийдуть ніщеброди правоохоронці всім стадом і будуть під носа корочками тикати і розстрільними статтями погрожувати! А не дай бо доведеться звільнятися з органів, то 800000 вихідного пАсобія це теж як знущання над чесними прямоохоронцями! Як після такого на ті 25-30 тисяч пенсії прожити?!
показати весь коментар
01.12.2020 14:22 Відповісти
Якийсь набір слів... Вас важко зрозуміти, не пишіть х.рні.
Де і кого лікують за 4,7 к? Більше того, де я подібне казав? От моя позиція загально відома (в усякому разі на цьому сайті) лікарі, юристи, гарні інженери мають бути самими високооплачуваними у нашій країні. Саме вони еліта, а не "продавець бананів із ринку" (як зараз). Для цього я пропонує конкретні кроки, такі як перехід до приватної страхової медицини і т.п.
От як це ув'язати із написаним вами постом???
показати весь коментар
01.12.2020 14:38 Відповісти
В поліклініці вторинна недореформована ланка отримує 4700 - мінімальну ставку! А як ти, падло, не в курсі то піди і спитай у любого лікаря спеціаліста! За роботу з КОВІДниками (як що таке зафіксовано) можуть доплатити 2900, схоже на 300%? Що до приватної медицини, на даний момент в Харкові платять щось біля 7000 + відсоток за кожного пацієнта як що вони є! До поки в державній поліклініці лікар отримуватиме 4700 ні один приватний медцентр не платитиме більше 7000! Зеленопика брехлива паскуда!!!
показати весь коментар
02.12.2020 08:21 Відповісти
Гнида брехлива, на якій машині ти їздиш за "4,7"к? Скільки разів ти за останні 5 років на цю зарплату відпочивав за кордоном? Я знаю лікарів у приватних мед.закладах Харкова, запхай собі у дупу 7к, паскудь брехлива. Вони і гузиці від стільця за такі смішні гроші не відірвуть.
До вас, покидьків, лицемірів гребаних, треба з обшуками йти і народу викладати, як ви жируєте на пацієнтах. Це якою су.кою треба бути? Знати, що ніхто із лікарів державних лікарень не працює на зарплату, усі обклали пацієнтів податями і плакатись тут про зарплату? Та ти урод моральний!
показати весь коментар
02.12.2020 10:25 Відповісти
Ти мені не неси херню, а відповідай яка зарплата у вторинної ланки! А потім розкажеш звідки і за які заслуги у мєнтів, прокурорів і всіх інших чиновників - "слуг народу" виростають маєтки, купуються іномарки, і відпочивається на островах в океані на кожні свята!
А то як захищати Україну від росії так всі мєнти, прокурори і інші чиновники одразу перефарбувалися в триколори начепили колорадки і забалакали з московським акцентом!
Гнидота зеленопика!!!
показати весь коментар
02.12.2020 12:12 Відповісти
Після COVID-19 українські лікарі стали магнітом для всіх країн Європи. Якщо ми не піднімемо їм зарплату, вони почнуть виїжджати, - Степанов - Цензор.НЕТ 3017
показати весь коментар
02.12.2020 12:20 Відповісти
Если верхушка страны не патриоты, как ожидать патриотизма от граждан?
показати весь коментар
01.12.2020 11:58 Відповісти
Що за дурня? Чому моя любов чи не любов до власної країни має залежати від якогось пі.араса на якійсь посаді??
показати весь коментар
01.12.2020 12:29 Відповісти
Тому що, вони продають тебе оптом і в роздріб.
показати весь коментар
01.12.2020 14:23 Відповісти
Нічого нового він не сказав. Дивно, що проблему, яка існує десятиліттями міністр побачив зараз. Більше того, проблема нестачі лікарів, а особливо СМП, це давня загальноєвропейська проблема, а у Східній Європі тим паче. Лікарі з усього світу їдуть у США. Там мега-зарплати у порівнянні із якими ніяка Німеччина чи В.Британія нездатні нічого запропонувати. Їх нестачу компенсують поляки, словаки, мадяри, ми компенсуємо і східну Європу і Центральну і "Америку" напряму.

Але зверніть увагу, на його дебільну логіку. Грошей реально не має, економіка у дупі. Основний вид бізнесу - спекуляція на "ширпотребі" ввезеному нелегально за хабарі через митницю. І тут він пропонує збільшити видатки з бюджету?
За рахунок чого? Хтось більше почав сплачувати податки? Ми родовище нафти чи золота відкрили? Може ми якусь революційну технологію винайшли, що буде нас годувати?
Супрунка "реформу проводила" по принципу - дайте більше грошей я вам кращу медицину зроблю, цей міністр, те саме говорить...
Це все хєрня! Потрібна реальна реформа, яка дозволить зменшити витрати на медицину і підняти її якість. Вже зараз у нас є лікарі, які працюють у приватній сфері і яким не потрібна ніяка Польща чи Німеччина. Причому бюджету вони не вартують жодної копійки! Їм не потрібні сотні (якщо не тисячі) чиновників в Облздравах та Міністерстві, вони самі підвищують свій фаховий рівень, їздять по крутим курсам (і о диво, виявилось що для цього не потрібно спецкафедр (ФПО) при ВНЗ!!).
Державна медицина це корупція. З першого дня навчання до останнього дня роботи. Корупція, корупція і ще раз корупція. За вступ до мед.ВНЗ хабар дай, за вибір спеціальності - дай, за розподіл дай, на робочому місці щоби навчили - дай, щоби дозволили обкладати пацієнтів даниною - частку головному лікарю віддай і так щодня!
НЕМАЄ сенсу піднімати якісь зарплати в державній медицині. Там є лікарі, які по своєму фаховому рівню, не відповідають... та взагалі нічому! А є сильні фахівців, талановиті (особливо хірургічні спеціальності), що мають запропоновану зарплату за день-два.
Систему потрібно повністю змінювати. Не бажають українці сплачувати податки? ФОПи, Євробляхєри і т.п., тоді ні про які "спільні казани" медичний, пенсійний, освітній і т.п. не може йти мова.
Тоді кожен сам за себе! З ПДВ фінансувати державну медицину, але виключно для реальних жебраків і невідкладну допомогу, медицину для військових і медицину катастроф, а решта - приватна страхова. І тоді ринок, дуже швидко визначить, хто в цій країні лікар, а хто непотріб і лікарі будуть мати не менше ніж у Польщі, а я думаю, що й більше.
показати весь коментар
01.12.2020 12:28 Відповісти
"реальна реформа, яка дозволить зменшити витрати на медицину і підняти її якість"
Після COVID-19 українські лікарі стали магнітом для всіх країн Європи. Якщо ми не піднімемо їм зарплату, вони почнуть виїжджати, - Степанов - Цензор.НЕТ 5389
показати весь коментар
03.12.2020 08:31 Відповісти
А що тобі смішно? Медицина це бізнес, вона повинна прибуток до бюджету приносити (у вигляді податків) і не малий, а у нас це виключно видатки з бюджету.
Чи ти думав тобі дозволить зменшити видатки? На тебе мені насрать, я писав про державу.
показати весь коментар
03.12.2020 17:05 Відповісти
Та почекай, Степанов, спочатку хай отримають зарплату вчителі по 4 000 евро, а потім і до медиків добереться слуга Бені. Вам всім дай, а що залишиться неолігарху Бені? Вчора тільки кусочок Приваьбанку відсудив, а ще скільки роботи попереду. Терпіть, зато не Порошенко і хуже не буде.
показати весь коментар
01.12.2020 12:39 Відповісти
Да пусть едут.
показати весь коментар
01.12.2020 13:09 Відповісти
бла бла бла в духе членограя, одном 700 пачек за смену названия должности, другим 5 пачек за кайлування ...
показати весь коментар
01.12.2020 13:27 Відповісти
Після COVID-19 українські лікарі стали магнітом для всіх країн Європи. Якщо ми не піднімемо їм зарплату, вони почнуть виїжджати, - Степанов - Цензор.НЕТ 2548
показати весь коментар
01.12.2020 13:33 Відповісти
Степанов намекает на себя?
показати весь коментар
01.12.2020 13:36 Відповісти
Поздно всрались.
показати весь коментар
01.12.2020 13:53 Відповісти
Хто б такі магніти начепив на ляшків-степанових-зеленських-шмигалів... та решту бездарів.
показати весь коментар
01.12.2020 16:44 Відповісти
С 52000000 УКРАИНЦЕВ ОСТАЛОСЬ 37000000 !!! А ЭТИ ШМЫГАЛИ ДАЖЕ ПРО ГЕНОЦИД НЕ ГОВОРЯТ !!!??? ТВАРИ СМЕРТНЫЕ !!!
показати весь коментар
01.12.2020 17:07 Відповісти
больше чем половине наших так называемых "медиков" платить в принципе не за что. Рукожопы, взяточники, бездари и коновалы. Жалко что уедут лучшие, а говно останется и дальше "лечить" ЗЕленого обывателя
показати весь коментар
01.12.2020 18:23 Відповісти
Вже понад 5 років точаться розмови про закриття Медичного Університету ім. Богомольця в Києві - поголовна корупція, ніякого викладання реальної медицини...
показати весь коментар
02.12.2020 10:02 Відповісти
Запускайте лазерну терапію і паралельно скасовуйте носіння масок.
Про силу лазерної терапії (українська високонаукова розробка) в моїй статті: "Природно-науковий підхід до лікування хворих" http://inerton.kiev.ua/V.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20[UKR].pdf
Брошура з описом лазерного апарату "Геліос":
http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017)[UKR].pdf
показати весь коментар
02.12.2020 10:00 Відповісти
ДО АДМІНІСТРАТОРІВ ЦЕНЗОР.НЕТ:
Мені подобається ----- та не можна по-українськи (мені подобає себе); правильно:
МЕНІ ДО ВПОДОБИ
показати весь коментар
02.12.2020 10:04 Відповісти
Тільки лікарі? З країни тікають всі, у кого є можливість. На жаль, всі влади на протязі скоро вже 30 років, знищують Україну та українців. Найбідніша держава Європи.
Цим все сказано.
показати весь коментар
02.12.2020 10:31 Відповісти
...всі влади на протязі...
Після COVID-19 українські лікарі стали магнітом для всіх країн Європи. Якщо ми не піднімемо їм зарплату, вони почнуть виїжджати, - Степанов - Цензор.НЕТ 6587
показати весь коментар
03.12.2020 08:36 Відповісти
 
 