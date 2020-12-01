Після COVID-19 українські лікарі стали магнітом для всіх країн Європи. Якщо ми не піднімемо їм зарплату, вони почнуть виїжджати, - Степанов. ВIДЕО
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наполягає на істотному підвищенні зарплат лікарям і медичним працівникам, тому що якщо цього не зробити - вони поїдуть за кордон.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це Степанов заявив в ефірі шоу "Свобода слова" на ICTV.
"Якщо ми не піднімемо заробітну плату нашим медичним працівникам… Вони, особливо після ковіду, стали магнітом для всіх європейських країн. І зараз наші медичні працівники почнуть виїжджати, і почнуть зі спеціальності, яку, мабуть, уже всі вивчили в нашій країні — реаніматолог-анестезіолог", — наголосив міністр.
Він додав, що таких лікарів в Україні 7,5 тисячі, і вони довели, що є дуже фаховими спеціалістами.
Як уточнив міністр, у своєму бюджетному запиті МОЗ заклало 23 тисячі гривень зарплати для лікарів, 17 тисяч — для медсестер, 12 — для санітарок. Але уряд це не підтримав, саме тому Степанов є єдиним міністром, який не підтримав проєкт бюджету до другого читання.
"Зараз не питання якихось шикарних речей, нам потрібно банально вижити. Ми побачили всі, в якому стані наша медицина", — підсумував міністр.
Раніше в Національній службі здоров’я заявили, що передбачених у проєкті бюджету 123 млрд гривень на охорону здоров’я не вистачить, щоб повноцінно боротися з пандемією коронавірусу в Україні, зокрема, щоби провести вакцинацію.
А президент Володимир Зеленський у жовтні обіцяв, що у 2021-му медики отримуватимуть від 20 тисяч гривень.
Згідно з даними Держстату за жовтень 2020 року, середня місячна зарплата працівників зі сфери "Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги" в Україні становила 8 300 гривень. Це один з найменш оплачуваних видів економічної діяльності в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
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- Вы--дезертир трудового фронта! (с)
1. Врачи, различных категорий - 28-33%, по некоторым категориям, например инфекционисты - до 50%.
2. Средний медицинский персонал 25-30%. По некоторым категориям, например манипуляционные сестры - до 60%
3. Младший медицинский персонал - 20-25%.
Общее уменьшение медицинских кадров 6-8% в месяц.
Кризис системы здравоохранения начинается не тогда, когда не хватает лекарств, или коек в больницах.
Кризис здравоохранения начинается тогда, когда не хватает врачей.
В случае сохранения данного положения мы к концу года будем иметь рост смертности исключительно по причине несвоевременного и ненадлежащего оказания медицинской помощи.
https://www.youtube.com/watch?v=DasHLUCGJ2Y&feature=emb_logo Напад на лікаря
И правильно сделают , смогут не только накормить своих детей , но и последнюю плэйстейшн им купят без напряга
асфальтом им платите
Потом сдадите экзамен на владение языком страны пребывания и подтвердите свой купленный диплом в одном из ведущих вузов Европы
После этого вам позволят работать по специальности, а не выносить горшки из-под престарелых.
Нечего надувать щеки.
Никому там наши врачи и нафиг не нужны.
"степанов" просто хоче більше грошей для розкрадання у моз.
И, если, обладатели дипломов технических специальностей просто подают копию диплома в какой-нибудь берлинский технический университет и через месяц получают европейский сертификат без всяких экзаменов, то медики получают талмуд с тысячей вопросов, на которые надо будет ответить на экзамене.
Що дивує, то це відгуки (таких іноземців) про якість. Я не очікував, але вони кажуть, що у нас медицина (приватна на Закарпатті) на висоті і якість мед.послуг значно вища ніж у країнах де вони живуть. Я не знаю із чим це пов'язано, можливо вони дорого лікаря там просто не можуть собі дозволити... з чим є проблема, це хірургія і стаціонар. Держава десятиліттями ставила палки у колеса приватній медицині і вони тільки зараз починають розвиватись...
От я завжди вважав що аргументувати слід виключно правдою, бо брехню швидко вираховують і від цього тільки шкода.
От поясніть, суддя районного суду отримує 80к, але так отримує десь рік, півтора. До цього рік отримував десь 25к, а перед цим мав зарплату меншу ніж швея на фабриці і мав ДЕСЯТИЛІТТЯМИ! Добре, забудемо цей факт і візьмемо ******* їх зарплату (явно не захмарну для судді в Європі) але ЯК??? Як чоловіче ви сюди всрали в один ряд прокурора?
На сьогодні, зарплата рядового прокурора 15к гривень проти (5-8 к євро в Європі)! Як у вашій голові людина із зарплатою в 15к, може стояти поруч із зарплатою в 80к?
Якась фантастика... Ви би ще секретаря суду із зарплатою в 5к сюди ух.рачили...
По суті, не стає магнітом бо різні системи права. Ви не зможете маючи нашу юр.освіту там працювати,а вони із їхньою - тут. Лікарі, можуть, будова людини однакова. Тому професія лікаря в Україні у десятки разів більш перспективна ніж юриста.
Де і кого лікують за 4,7 к? Більше того, де я подібне казав? От моя позиція загально відома (в усякому разі на цьому сайті) лікарі, юристи, гарні інженери мають бути самими високооплачуваними у нашій країні. Саме вони еліта, а не "продавець бананів із ринку" (як зараз). Для цього я пропонує конкретні кроки, такі як перехід до приватної страхової медицини і т.п.
От як це ув'язати із написаним вами постом???
До вас, покидьків, лицемірів гребаних, треба з обшуками йти і народу викладати, як ви жируєте на пацієнтах. Це якою су.кою треба бути? Знати, що ніхто із лікарів державних лікарень не працює на зарплату, усі обклали пацієнтів податями і плакатись тут про зарплату? Та ти урод моральний!
А то як захищати Україну від росії так всі мєнти, прокурори і інші чиновники одразу перефарбувалися в триколори начепили колорадки і забалакали з московським акцентом!
Гнидота зеленопика!!!
Але зверніть увагу, на його дебільну логіку. Грошей реально не має, економіка у дупі. Основний вид бізнесу - спекуляція на "ширпотребі" ввезеному нелегально за хабарі через митницю. І тут він пропонує збільшити видатки з бюджету?
За рахунок чого? Хтось більше почав сплачувати податки? Ми родовище нафти чи золота відкрили? Може ми якусь революційну технологію винайшли, що буде нас годувати?
Супрунка "реформу проводила" по принципу - дайте більше грошей я вам кращу медицину зроблю, цей міністр, те саме говорить...
Це все хєрня! Потрібна реальна реформа, яка дозволить зменшити витрати на медицину і підняти її якість. Вже зараз у нас є лікарі, які працюють у приватній сфері і яким не потрібна ніяка Польща чи Німеччина. Причому бюджету вони не вартують жодної копійки! Їм не потрібні сотні (якщо не тисячі) чиновників в Облздравах та Міністерстві, вони самі підвищують свій фаховий рівень, їздять по крутим курсам (і о диво, виявилось що для цього не потрібно спецкафедр (ФПО) при ВНЗ!!).
Державна медицина це корупція. З першого дня навчання до останнього дня роботи. Корупція, корупція і ще раз корупція. За вступ до мед.ВНЗ хабар дай, за вибір спеціальності - дай, за розподіл дай, на робочому місці щоби навчили - дай, щоби дозволили обкладати пацієнтів даниною - частку головному лікарю віддай і так щодня!
НЕМАЄ сенсу піднімати якісь зарплати в державній медицині. Там є лікарі, які по своєму фаховому рівню, не відповідають... та взагалі нічому! А є сильні фахівців, талановиті (особливо хірургічні спеціальності), що мають запропоновану зарплату за день-два.
Систему потрібно повністю змінювати. Не бажають українці сплачувати податки? ФОПи, Євробляхєри і т.п., тоді ні про які "спільні казани" медичний, пенсійний, освітній і т.п. не може йти мова.
Тоді кожен сам за себе! З ПДВ фінансувати державну медицину, але виключно для реальних жебраків і невідкладну допомогу, медицину для військових і медицину катастроф, а решта - приватна страхова. І тоді ринок, дуже швидко визначить, хто в цій країні лікар, а хто непотріб і лікарі будуть мати не менше ніж у Польщі, а я думаю, що й більше.
Чи ти думав тобі дозволить зменшити видатки? На тебе мені насрать, я писав про державу.
Про силу лазерної терапії (українська високонаукова розробка) в моїй статті: "Природно-науковий підхід до лікування хворих" http://inerton.kiev.ua/V.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20[UKR].pdf
Брошура з описом лазерного апарату "Геліос":
http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017)[UKR].pdf
Мені подобається ----- та не можна по-українськи (мені подобає себе); правильно:
МЕНІ ДО ВПОДОБИ
Цим все сказано.