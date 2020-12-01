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Новини Коронавірус і карантин
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У МВС за добу виявили 377 випадків коронавірусу, більшість у Києві, Запорізькій та Івано-Франківській областях

У МВС за добу виявили 377 випадків коронавірусу, більшість у Києві, Запорізькій та Івано-Франківській областях

Сьогодні, 1 грудня, зафіксовано 377 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу у працівників МВС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Найбільша кількість хворих – у Запорізькій (26) та Івано-Франківській (20) областях, а також у Києві (45).

Від початку пандемії COVID-19 виявили у 22 605 правоохоронців МВС, одужали - 21 615 осіб, померли від коронавірусної хвороби - 70.

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Автор: 

карантин (18172) МВС (3499) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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У них усіх поголовно вірус тупорилості, а з масочками ,скоро в туалеті будуть срати забувши зняти штани, деменція аднака!
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01.12.2020 11:48 Відповісти
 
 