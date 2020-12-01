У МВС за добу виявили 377 випадків коронавірусу, більшість у Києві, Запорізькій та Івано-Франківській областях
Сьогодні, 1 грудня, зафіксовано 377 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу у працівників МВС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.
Найбільша кількість хворих – у Запорізькій (26) та Івано-Франківській (20) областях, а також у Києві (45).
Від початку пандемії COVID-19 виявили у 22 605 правоохоронців МВС, одужали - 21 615 осіб, померли від коронавірусної хвороби - 70.
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Пан Телемон #394890
показати весь коментар01.12.2020 11:48 Відповісти Мені подобається 0
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