Росія зросійщує окупований Крим. Це явне порушення міжнародного гуманітарного права, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що Росія рано чи пізно звільнить окупований Крим.
Про це він розповів в інтерв'ю турецькому Anadolu, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Росія зросійщує Крим. Меджліс кримських татар — представницький орган — заборонений. Навчатися українською мовою мають змогу тільки 0,2% школярів Криму. Все це явне порушення міжнародного гуманітарного права", - сказав Кулеба.
Міністр нагадав про систематичні пригнічення Росією меншин та будь-яких груп, які не згодні з російською окупацією Криму.
"Я абсолютно впевнений, що Росія зрештою піде з Криму, що Україна поверне свій суверенітет, кримські татари повернуться на півострів і будуть насолоджуватися життям на своїй рідній землі", - додав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То союзник Пруссии, то враг, то Франции враг, то союзник. Лохи дохнут, а Ампираторам на лохов плевать. странно шо большевизм не накрыл Европу, а просто стравил между собой, а потом засрал весь мир.
Грамотный урка, с грузинским лицом, на сраной россии нашел он свой доом, стравил пол-Европы, ни упасть и не встать, такой то был Вождь...(Членин, Сралин, правда Членин больше по писанине и по сифилису, а урка больше по посрать от ужаса в кустах(это реально - обосрался, услышав гул орудий рабов своих под маасквой, ублюдок))
Улас Самчук. 1941 р.
https://zbruc.eu/node/94693
Все простіше.
На всі виборні/невиборні, керівні (хлібні) посади, починаючи з голови ОСББ - тільки громадян України. За станком, у полі, на будівництві, баранку крутить, біля барної стойки - хоч з Мадагаскарським паспортом. Бажаєш отримати паспорт громадянина України - здай відповідні тести, докажи, що володієш українською мовою. І все буде файно, бо жлобство - найкраща мотивація.
Це, як в анекдоті про "китайських комсомольців", які спочатку створюють тягарі у житті, а потім "стійко їм протистоять...". Не в мові справа, а в її носіях... В СРСР, в довоєнні часи, діти в школах масово відмовлялися вчить німецьку мову, бо це була "мова фашистів"... Бабка розповідала - мій дід, що помер у 40-му, був викладачем німецької мови... Поезії Гейне, романи Гьоте і філософські трактати Канта і Гегеля написані тією ж мовою, що і "Майн кампф" і накази по "остаточному вирішенню єврейського питання"...
Думаєш, чого я непогано тут виловлюю "лахтинців"? Бо знаю російські діалектні вислови краще, ніж вони самі...
Все татары говорят только на украинском!