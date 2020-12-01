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Обшуки СБУ на Закарпатті: посла України викликали в МЗС Угорщини, Сійярто погрожує порушити питання "залякування" в НАТО

Обшуки СБУ на Закарпатті: посла України викликали в МЗС Угорщини, Сійярто погрожує порушити питання

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що вважає "неприйнятними" дії Служби безпеки України на Закарпатті, де в понеділок, 30 листопада, відбулися обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, який підозрюється в діяльності, спрямованій на порушення державного суверенітету України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє пресслужба МЗС Угорщини.

У зв'язку обшуками, що відбулися, уряд Угорщини висловив протест МЗС України, а в Будапешті викликали посла України.

"Міністр вважає неприйнятним, що, хоча країна хоче бути частиною трансатлантичної спільноти, меншість, що належить країні-члену НАТО, "постійно залякується і піддається тиску". Тому уряд озвучить свою вимогу, щоб "Україна припинила образи щодо угорської національної спільноти і постійне залякування", - наголошується в повідомленні.

Глава відомства Петер Сійярто також заявив, що планує порушити питання про обшуки на Закарпатті на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у вівторок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ здійснює заходи щодо дестабілізації відносин з Угорщиною, - Сійярто

Як повідомлялося раніше, Служба безпеки України провела в Закарпатській області обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, який підозрюється в діяльності, спрямованій на порушення державного суверенітету України.

Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" і створення етнічної автономії на Закарпатті. Також вилучено комп'ютерну техніку, засоби зв'язку та інші матеріали, які слідчі досліджуватимуть як доказову базу протиправної діяльності фігурантів.

Слідчі дії тривають.

Автор: 

Угорщина (2257) обшук (1970) посол (1094) СБУ (12765) Закарпатська область (2044)


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Топ коментарі
+55
Сколько поляков у нас живут, словаков, румын и молдаван... но воняют только касапы и мадьяры.
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01.12.2020 10:53
+49
Тут главное перестать вестись на угрозы этих недоимперцев и делать своё дело пока не поздно...
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01.12.2020 10:53
+29
Ну что, зелепень, умиротворил венгров? Можешь заглянуть им в глаза или еще в какое место, бездарный ты клоун.
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01.12.2020 10:53
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Балаганов скорбно покачал головой. Из мировых очагов культуры он знал только Киев, Мелитополь и Жмеринку. И вообще он был убежден, что земля плоская.(с)
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01.12.2020 11:06 Відповісти
Тут главное перестать вестись на угрозы этих недоимперцев и делать своё дело пока не поздно...
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01.12.2020 10:53 Відповісти
Для этого надо иметь "яйца". А с этим у лицедеев всегда проблемы
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01.12.2020 11:22 Відповісти
Сказал трусливый диван🤣
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01.12.2020 14:53 Відповісти
Сколько поляков у нас живут, словаков, румын и молдаван... но воняют только касапы и мадьяры.
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01.12.2020 10:53 Відповісти
Бо лішнєхромосомна рідня, з однієї мокшанської породи.
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01.12.2020 10:54 Відповісти
Найближчі родичі мод"яр,це ханти і мансі !!! )))
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01.12.2020 11:00 Відповісти
А мокші, то далекі?

Угорці прийшли на територію Паннонії в ІX сторічі. Прийшли з Уралу та Волги. Без сумніву, мадяри - близькі родичі ******** росіян.
Переселенці - варвари відразу стали проблемою цивілізованої Європи. Воно і ясно - мадяри ну вже дуже сильно нагадувалитілько позабутих гунів. Займалися вони тим самим, що і Аттіла - грабували території своїх більш заможних сусідів, збирали данину.
Угорці компактно проживають в, так званому, «Притисянському районі» (близько 150 тисяч). Саме тут ідеологи угорської ультраправої партії «******» бачать можливим створити мадярську автономію. Звісно, що на автономії вони не зупиняться. Їхня ціль - відокремлення всього (а не лише району з великою кількість угорців) Закарпаття від України.
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01.12.2020 11:04 Відповісти
Так прочитайте історію хто такі мадяри. Якщо коротко то вони родичі кацапів. Коріння в них одне. Це були кочові племена на півдні Уралу. Потім вони перебрались на територію ******** венгрії та вигнали корінних жителів в гори, а сами зайняли пасовиська у підніжжі Карпат. Одним словом родичі кацапів.
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01.12.2020 11:16 Відповісти
Так щодо їх генетичного споріднення з кацапською породою ніяких сумнівів немає.
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01.12.2020 13:44 Відповісти
Большая часть проблеммы с мадьяроками (и это не только у украинцев... но и у румынов, словаков, австрийцев... всех соседей) - это языковый вопрос....
Например НІЧ- NIGHT -NACHT - NOAPTE(румын)-NOCHE (исп.).... Много у этих языках, слов созвучных, много начинается на ту же букву.... Поэтому проще учить эти языки.....

С мадьяроками другая история.... У мадьяроков очень сложный язык, из финно-угорской группы... 90% слов - ничего общего с индоевропейскими языками. Та же НОЧЬ на мадьярокском -

Éjszaka, все равно что учить европейцу китайский язык...... Поэтому никто из соседей не хочет учить этот сложный язык, которым к тому же пользуется всего лишь 10 млн. населения ЄС...
Вот поэтому мадьяроки такие наглые и борзые.... Ну а у кацапов с Украиной и украинским язіком совсем другая история.....
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01.12.2020 11:35 Відповісти
Кацапи і мадяри одного роду -племені. Ці ******* мігрували з відрогів Північного Уралу і в 896 році появились в Закарпатті. Тому й не дивно, що ці недоімперці так себе ведуть.. Хами і злочинці признають лише силу. Якби в Украіні влада була украінськоюю, то ці вискочки тримали б своі вимоги глибоко в дупі. "Безкарність породжує нову безкарність".
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01.12.2020 12:51 Відповісти
Так они выходцы из одних болот
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01.12.2020 15:00 Відповісти
Чисто, як кацапи, мадярські іхтамнєти. Тут, або того мадярського хробака притиснути і задушити, або буде мадярська народна.
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01.12.2020 10:53 Відповісти
яка нахер мадярська народна ви про що, ці недоімперці компактно проживають на невеликій території Закарпаття.
А воняють постійно тільки через підтримку грошима братів кацапів.
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01.12.2020 10:58 Відповісти
Якщо не звертати уваги і дозволити, то взагалі відріжуть ту територію.
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01.12.2020 11:01 Відповісти
зверніть увагу, з угро-фінами, що зі сходу, що на заході, в нас комунікації не получаються... висновок напрошується сам - угро-фіни ворожі нам племена, одні безпідставно хочуть нашої землі, інші і землю крадуть, історію вкрали ще й назву вкрали... зато рядаться в овечі шкури "дружби, братства." і ще якоїсь окупаційної херні.
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01.12.2020 12:59 Відповісти
Ну что, зелепень, умиротворил венгров? Можешь заглянуть им в глаза или еще в какое место, бездарный ты клоун.
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01.12.2020 10:53 Відповісти
Ага ты наверно забыл что маляры начали тявкать на Украину при сивочолом когда приняли закон Украины об украинском языке. И им уже не понравилось что маляров в Украине притесняют. Мадяры наверно по методичке ФСБ тролят Украину. И поэтому я считаю нужно не вестись на них.
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01.12.2020 12:26 Відповісти
І що вони тоді вигавкали окркім облизнів?
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01.12.2020 13:41 Відповісти
Тоже самое что и сейчас. Мадяры в НАТО пустое место, никто, полные ничтожества в военном и экономическом отношении. И тем-же англичанам или канадцам никакая угорщына не помешает сотрудничать с Украиной🤣 Сиярто снова хряпнет вялого и будет ждать очередной провокации своих недовеликомадярских уродцев чтоб снова хряпнуть вялого и так по-кругу😂
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01.12.2020 15:00 Відповісти
Сийярто необходимо подавать в международный розыск как сепаратиста . Негайно .
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01.12.2020 10:54 Відповісти
засудити його заочно та стратити нах!
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01.12.2020 10:56 Відповісти
кацапа,не подсказуй...все равно ж ничо умного не выродишь
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01.12.2020 10:58 Відповісти
це ти цапорила ледача кацапа, прикрився українським прапорцем, а мови і не знаєш курво
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01.12.2020 11:03 Відповісти
Два "патриота" ********. Ай, маладца! Давайте давайте, гавкайте друг на друга, на радость цапам, ********, полякам и прочим . Вот так и ******** два исторических шанса создать государство, из-за своей грызни. Такими темпами и третий ***** не за горами.
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01.12.2020 11:22 Відповісти
Це не «два патріота *********», а кацапський троль бзднув на гілці.
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01.12.2020 11:48 Відповісти
гавкають тут "на хрюцькій мові", бо так звикли, їх так виховали як генетичних нащадків московії, що вже власних мізків не мають
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01.12.2020 12:00 Відповісти
як показує життя,знання мови ще не все...треба бути українцем,а не малоросом.
як справи у лугандоні?
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01.12.2020 11:57 Відповісти
спочатку потикай себе в очі, гигандон, я з тобой на брудершафт не пиячив та не збираюсь
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01.12.2020 12:02 Відповісти
а як для тебе мова "ще не все" та "какая разница", то який ти українець?
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01.12.2020 12:04 Відповісти
так я тебе і не запрошував,кацапляче
мерщій додому на ленту сру
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01.12.2020 12:05 Відповісти
цапяче лайно, не кажи що мені робить, звикло тут срати на всіх як справжня москальська курва, чим ти і є насправді
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01.12.2020 12:14 Відповісти
Обосгаться и не жить! сійярто-грім,гроза!
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01.12.2020 10:54 Відповісти
якщо Угорщина не відіжме в зюзі хоч клапоть України, то ******* - такі самі лохи, як і зюзя
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01.12.2020 10:54 Відповісти
В очах сіярта він побачить мир і віддасть Берегово і Виноградово. По одному району за кожне око.
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01.12.2020 11:01 Відповісти
А пока что районы отдавал лишь поцреот порох. То новоазоск и широкино "демилитазовывал", то дебальцево "планомерно" слил, то 2 десятка моряков тупо в плен отправил. Задолбаюсь все перемоги пэтра перечислять. Куда уж там зюзе до сывочолого майстра котлов.
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01.12.2020 15:06 Відповісти
Вас там Нет? Ми вже мовчали, коли така фігня в Криму і на Донбасі відбувалася. Гімн Угорщини, а не України на сесії ОТГ це нормально? Може вже нехай поліція в мадярський формі ходить.
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01.12.2020 10:55 Відповісти
Ну хай підіймуть своє "питання", може тоді НАТО придивиться уважно на наявність внутрішнього ворога у вигляді мадярівської п'ятой колони, та ще подивиться на можливість прийому до НАТО хрюцькой ************ сербії
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01.12.2020 10:55 Відповісти
хунгары получили вказивку из мацквы начать портить отношения Украины с НАТО.
а то там уже Грузию грозятся принять
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01.12.2020 10:56 Відповісти
Чим більше ******* будуть галасувати, тим сильніше тре крутить гайки різним їхнім мєньшинствам з приводу всіляких "культурних автономій" та інших "історічєскіх справєдлівостєй".
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01.12.2020 10:57 Відповісти
Украине нужен Порох. Он всю эту бродячую цыганщину просто слал на три буквы.
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01.12.2020 10:58 Відповісти
мадяры наглеют.
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01.12.2020 11:00 Відповісти
Цікаво, у "сір`яти" соцмережі є?
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01.12.2020 11:03 Відповісти
А наш МИД может вообще объяснить в Европе,что мядьярня вытворяет на Закарпатье? Или только сопли способны жевать? Почему истеричка сиярто устраивает постоянные провокации?
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01.12.2020 11:04 Відповісти
раньше мог. сейчас нет. потому как "эта барыга рассорил нас с венгрией! нада дружить" вот и подняли голову мадьярские собаки. нехер было на уступки им идти.
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01.12.2020 11:07 Відповісти
Україні варто винести питання на обговорення членів-країн НАТО про виключення мадяр зі свого блоку.... чи може країна, що є членом НАТО, (яке сповідує і захищає принципи рівноправ'я і справедливості, а також є ворогом світового тероризму) мати у своєму альянсі країну-шантажиста і посібника кацапського тероризму?
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01.12.2020 11:06 Відповісти
Да уже давали им предупреждение, что они членство в альянсе используют в своих личных целях, но, как видим, дальше разговоров дело не идёт. Видимо в альянсе надеются, что эти ******* когда-нибудь отойдут от власти и всё устаканится.
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01.12.2020 11:15 Відповісти
Мадяры патологические враги Украины, так-что с этой стороны всё "устаканится" лишь десантом ВСУ в будапеште и полной депортацией угров на родной урал.
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01.12.2020 15:10 Відповісти
Это их нужно вызывать в наш МИД и поднимать вопрос вмешательства во внутренние дела Украины (при чём на международном уровне), а не наоборот. Пока власть стоИт раком перед всякими утырками, наше государство никто уважать не будет.
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01.12.2020 11:12 Відповісти
кравчука і кучму, доки вони ще не здохли своєю смертю потрібно негайно судити та як мінімум увязнити до кінця їхніх днів з позбавленням всіх нагород які вони собі повиписували. Це як мінімум. Нажаль через гуманність не можна повісити чи розстріляти цих тупих та продажних виродків за державну зраду та здачу ядерного арсеналу і розграбування держави криміналом. Якась всрана недобита венгрія не кажучи про інших "братішкек" і та чекає, щоб відірвати собі кусок від України, а це через те що продажні тварі, які "керували" державую спокійно живуть і не відповіли за свої злочини.
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01.12.2020 11:13 Відповісти
З загальної кількості угорської діаспори на закарпатті, тисяч 10 є особливо агресивно налаштовані на сепаратні дії, тому потрбна спецоперація по їх відлову і депортації. Інші зрозуміють, що держава в ігри гратись не буде і дискусії про державну мову, суверенітет, територіалні притензії, закінчаться. Для кращого розуміння різними сияртами, потрібне розміщення в регіоні хоба б однієї бригади зсу з кількома десятками одинить тяжкої техніки і пару-трійку байрактарів. Але все це треба робити рішуче і швидко, щоб не було навіть натяку на сумнів в твердості державної позиції. P.S. звісно ж не клоунська це справа
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01.12.2020 11:21 Відповісти
100%, Ви праві, бо буде ще один Донбас
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01.12.2020 11:30 Відповісти
сиярто...ты лядь себя хоть слышишь???
обыски прошли в Венгрии??? или таки на нашей суверенной территории???
а если на территории УКРАИНЫ.. то какое собачье дело министру иностранных дел соседнего государства???? уймись, шантажист!
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01.12.2020 11:21 Відповісти
Всі співпадіння випадкові...
27 травня :https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/05/27/7110392/ У МЗС підтвердили візит Кулеби в Угорщину: через карантин поїде на авто
9 червня : https://www.radiosvoboda.org/a/30659882.html Планують створити «угорський» район: влада України пішла на поступки Будапешту
30 листопада :https://nv.ua/ukr/ukraine/events/skandal-na-zakarpatti-deputati-spivali-ugorskiy-gimn-novini-ukrajini-50127368.html?fbclid=IwAR1p8yLl8dRU3KRGpStnQodE48RJlDr5qKUHsgbwrD4DWD0j5w6Fkiqhox8 На Закарпатті новообрані депутати співали гімн Угорщини після присяги - відео
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01.12.2020 11:28 Відповісти
Поменше слухати і лякатись цього мадьяра, гірше вже не буде, як є, пора українцям погазати фігу цим шантажистам.
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01.12.2020 11:28 Відповісти
Там все упирається у будівництво АЕС кацапами, на території Угорщини... Договір про будівництво Орбаном і Сійярто, засекречений. А коли щось подібне, що не стосується війни та нацбезпеки, ховається, значить, там є чийсь "особистий інтерес"... По-друге, у мадяр проблеми з робочою силою... Їм хронічно не вистачає "роботяг",бо свої розбіглись по Європі... А якщо наші "телепні" з мадярськими предками не будуть знать української мови, то в Україні їм нема чого робить - попруться батрачить "на історичну батьківщину"... Саме головне - вони не бачать віддалених наслідків... Коли в Криму була база ВМФ Росії, то севастопольці "кип"ятком сцяли", щоб стать "рассєянами". А коли Росія окупувала Крим, то "посадила на сраку" навіть своїх - зняла з них "надбавки за службу на іноземних територіях"... Крім того, привела ціни у відповідність зі своїми "стандартами"... А росіяни "жирували" в Криму, при Україні, саме з-за цієї різниці...
Те ж саме буде з нашими мадярами... Допустимо, гіпотетично, що вони стали частиною Угорщини. Відразу вони почнуть платить податки в її бюджет. А вони набагато вищі, ніж в Україні. Це - раз. По-друге, втратять ті гроші, які їм платить Угорщина, як допомогу. Це два... І, по-третє, втратять право на безплатну вищу освіту, яку отримують зараз в мадярському університеті, що створений на території Закарпаття - вона в Угорщині - платна.... І, саме головне - вони втратять можливість гнать "контрабас" через мадярський кордон, що є основною статтею доходів теперешніх нащадків Арпада... Але до основної маси ідіотів це не доходить...
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01.12.2020 11:32 Відповісти
Допустимо, гіпотетично, що вони стали частиною Угорщини.

Не допускаю, бо я цього не побачу. Або мене десь у окопі вб'ють, або я їх покладу. Але жити під мадярами, я не збираюсь!
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01.12.2020 13:01 Відповісти
Я просто показав віддалені наслідки того, що називається "Назло бабушке отморожу уши...".
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01.12.2020 13:19 Відповісти
Навіщо "в окопі". Все можна зробити без крові. Виявляти ЧИНОВНИКІВ з угорським/румунським/іншим громадянством і УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА визнавати їх такими, що втратили громадянство України через добровільне набуття громадянства іншої країни. Далі - "плюшки" у вигляді неможливості обіймання посад в органах влади, неможливості отримання субсидій, перебування на території України не більше 90 днів протягом півроку, необхідності медичної страховки, статусу "нерезидента" тощо, тощо, тощо. І, найголовніше, - все це відповідає чинним законам України і знаходиться у межах міжнародного правового поля.
Черга на здачу мадярських паспортів вишикується досить швидко. НМВД.
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01.12.2020 13:53 Відповісти
Чому тільки чиновників? У нас давно повинна бути відповідальність за подвійне громадянство із наслідком - втрата українського. А далі, нехай ці мадяри із с/г регіону думають, читають, чи може бути у власності іноземця с/г земля, чи ні. Держслужбовці за подібну фігню мають у в'язницю сідати, а ті, що мають допуск до держтаємниці, на довго!
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01.12.2020 13:58 Відповісти
Навіщо "в окопі". - сам не хочу...
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01.12.2020 13:59 Відповісти
Починати треба саме з чиновників і представників влади (депутатів, силовиків тощо), бо вони більше шкоди роблять, а "бабусі-пенсіонерки" і заробітчани самі свій вибір зроблять...
"А далі, нехай ці мадяри із с/г регіону думають, читають, чи може бути у власності іноземця с/г земля, чи ні" І це також важіль.
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01.12.2020 14:10 Відповісти
Чиновник це у нас дуже розмита категорія. Але так, депутати, голови сільрад і вище. Про держслужбовців я взагалі мовчу.
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01.12.2020 14:34 Відповісти
"можливість гнать "контрабас" через мадярський кордон" - без участі "нашої" влади такої можливості у них не було б.

Обшуки СБУ на Закарпатті: посла України викликали в МЗС Угорщини, Сійярто погрожує порушити питання "залякування" в НАТО - Цензор.НЕТ 6708Обшуки СБУ на Закарпатті: посла України викликали в МЗС Угорщини, Сійярто погрожує порушити питання "залякування" в НАТО - Цензор.НЕТ 2988
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01.12.2020 15:08 Відповісти
А я що - заперечую? Просто ТОДІ ці "патріоти Мадярорсаг" не матимуть змоги до контрабандних товарів добраться - жить же будуть ВСЕРЕДИНІ Угорщини...
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01.12.2020 15:32 Відповісти
Граждане, Украинцы! Да сколько же можно терпеть эту венгерскую суку! Да пошлите его НА ХЕР, а подымет бучу - завести уголовки на 80% "наших/его венгров" (100% есть за что!) посадить их в СИЗО на 60 суток, потом продлить на 60 суток..., а потом... посмотреть что будет ******* эта курица мадьярская. Меня как Украинца уже ****** его пугания и наставления... нахера мне НАТО, когда какой то дебил издевается прилюдно над моей страной и гражданами! Надо посадить на место ВСЕХ мадьяр в Украине! А лучше создать обстановку, что бы они сами ухали на свою родину к этому петуху... Пусто он там им и кричит по утрам... ЗАКОН - ОДИН ДЛЯ ВСЕХ!
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01.12.2020 11:34 Відповісти
Нельзя возвращаться во времена кровавого режима Януковича, когда Украина наконец стала демократической страной.
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01.12.2020 12:16 Відповісти
На Закарпатті депутати Суртівської ОТГ виконали гімн після присяги. Гімн Угорщини...
Це сталося на День Гідності та Свободи 21 листопада.
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01.12.2020 11:36 Відповісти
Странные эти венгры. Поляки и рымыны тихой сапой, давая работу и денег ...
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01.12.2020 11:45 Відповісти
Та вони не тільки нас, вони вже усіх сусідів за.пали ці мадяри. Таку саму х.рню у Румунів та Словаків творять.
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01.12.2020 12:59 Відповісти
Венгрия все больше сановится похожей на сварливую старуху из коммунальной квартиры, которая любыми способами старается урвать пару квадратных метров или комнату у соседей.
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01.12.2020 12:23 Відповісти
Вони генетично родичі із кацапами, що тут дивуватись?
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01.12.2020 12:59 Відповісти
Пішли ви мадяри на юх. По НАТО ви нам постійно ставили палку в колеса і ще навіть її не виняли. Гоніть їх з України.
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01.12.2020 12:40 Відповісти
Пакуйте у СІЗО цих мадярасов. Взагалі ох.їли. Відкрито займаються сепаратизмом і ще щось вякають. Україна має ставити питання перед НАТО, чи підтримують вони подібні дії мадярів і чи є це їхньою офіційною позицією, а якщо ні, і мадярів туди приймали не для диверсій під прикриттям НАТО і ЄС, то най заспокоять своїх шавок.
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01.12.2020 12:58 Відповісти
Дать всем сепаратистам максимальный срок не зависимо от мнений заинтересованных иностранцев - жизненная необходимость.
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01.12.2020 13:16 Відповісти
это мадьяры, они , типа , дети Аттилы, им всё можно, как цыганям
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01.12.2020 13:26 Відповісти
Кожному мож не більше ніж йому дозволяє суспільство. Посадити десяток сепаратистів на десяток років кожного, і всі інші замисляться.
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01.12.2020 13:31 Відповісти
в фСБУ сепаратистам почёт и уважуха, Гражданам и Патриотам - ТЮРЬМА и НАГЛАЯ ПУЛЯ,
вспомните, как подонки под присягой Народу Украины убили Олега Мужчиля ...
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01.12.2020 13:39 Відповісти
среди цыган мадьяры самые прикукоженные
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01.12.2020 13:25 Відповісти
27.06.1941 Венгрия объявила войну СССР.
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01.12.2020 13:57 Відповісти
Мадяри "гов хоме".
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01.12.2020 19:20 Відповісти
Или ФСБэшник или Кадыровец - Правым Сектором там и не пахнет!!!!!!
Основная задача этого клоуна - это дети!!!! Лошара какой то!!!!
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02.12.2020 09:15 Відповісти
 
 