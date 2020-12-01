Обшуки СБУ на Закарпатті: посла України викликали в МЗС Угорщини, Сійярто погрожує порушити питання "залякування" в НАТО

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що вважає "неприйнятними" дії Служби безпеки України на Закарпатті, де в понеділок, 30 листопада, відбулися обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, який підозрюється в діяльності, спрямованій на порушення державного суверенітету України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє пресслужба МЗС Угорщини.

У зв'язку обшуками, що відбулися, уряд Угорщини висловив протест МЗС України, а в Будапешті викликали посла України.

"Міністр вважає неприйнятним, що, хоча країна хоче бути частиною трансатлантичної спільноти, меншість, що належить країні-члену НАТО, "постійно залякується і піддається тиску". Тому уряд озвучить свою вимогу, щоб "Україна припинила образи щодо угорської національної спільноти і постійне залякування", - наголошується в повідомленні.

Глава відомства Петер Сійярто також заявив, що планує порушити питання про обшуки на Закарпатті на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у вівторок.

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Як повідомлялося раніше, Служба безпеки України провела в Закарпатській області обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, який підозрюється в діяльності, спрямованій на порушення державного суверенітету України.

Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" і створення етнічної автономії на Закарпатті. Також вилучено комп'ютерну техніку, засоби зв'язку та інші матеріали, які слідчі досліджуватимуть як доказову базу протиправної діяльності фігурантів.

Слідчі дії тривають.