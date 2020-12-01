Обшуки СБУ на Закарпатті: посла України викликали в МЗС Угорщини, Сійярто погрожує порушити питання "залякування" в НАТО
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що вважає "неприйнятними" дії Служби безпеки України на Закарпатті, де в понеділок, 30 листопада, відбулися обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, який підозрюється в діяльності, спрямованій на порушення державного суверенітету України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє пресслужба МЗС Угорщини.
У зв'язку обшуками, що відбулися, уряд Угорщини висловив протест МЗС України, а в Будапешті викликали посла України.
"Міністр вважає неприйнятним, що, хоча країна хоче бути частиною трансатлантичної спільноти, меншість, що належить країні-члену НАТО, "постійно залякується і піддається тиску". Тому уряд озвучить свою вимогу, щоб "Україна припинила образи щодо угорської національної спільноти і постійне залякування", - наголошується в повідомленні.
Глава відомства Петер Сійярто також заявив, що планує порушити питання про обшуки на Закарпатті на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у вівторок.
Як повідомлялося раніше, Служба безпеки України провела в Закарпатській області обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, який підозрюється в діяльності, спрямованій на порушення державного суверенітету України.
Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" і створення етнічної автономії на Закарпатті. Також вилучено комп'ютерну техніку, засоби зв'язку та інші матеріали, які слідчі досліджуватимуть як доказову базу протиправної діяльності фігурантів.
Слідчі дії тривають.
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Угорці прийшли на територію Паннонії в ІX сторічі. Прийшли з Уралу та Волги. Без сумніву, мадяри - близькі родичі ******** росіян.
Переселенці - варвари відразу стали проблемою цивілізованої Європи. Воно і ясно - мадяри ну вже дуже сильно нагадувалитілько позабутих гунів. Займалися вони тим самим, що і Аттіла - грабували території своїх більш заможних сусідів, збирали данину.
Угорці компактно проживають в, так званому, «Притисянському районі» (близько 150 тисяч). Саме тут ідеологи угорської ультраправої партії «******» бачать можливим створити мадярську автономію. Звісно, що на автономії вони не зупиняться. Їхня ціль - відокремлення всього (а не лише району з великою кількість угорців) Закарпаття від України.
Например НІЧ- NIGHT -NACHT - NOAPTE(румын)-NOCHE (исп.).... Много у этих языках, слов созвучных, много начинается на ту же букву.... Поэтому проще учить эти языки.....
С мадьяроками другая история.... У мадьяроков очень сложный язык, из финно-угорской группы... 90% слов - ничего общего с индоевропейскими языками. Та же НОЧЬ на мадьярокском -
Éjszaka, все равно что учить европейцу китайский язык...... Поэтому никто из соседей не хочет учить этот сложный язык, которым к тому же пользуется всего лишь 10 млн. населения ЄС...
Вот поэтому мадьяроки такие наглые и борзые.... Ну а у кацапов с Украиной и украинским язіком совсем другая история.....
А воняють постійно тільки через підтримку грошима братів кацапів.
як справи у лугандоні?
мерщій додому на ленту сру
а то там уже Грузию грозятся принять
обыски прошли в Венгрии??? или таки на нашей суверенной территории???
а если на территории УКРАИНЫ.. то какое собачье дело министру иностранных дел соседнего государства???? уймись, шантажист!
27 травня :https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/05/27/7110392/ У МЗС підтвердили візит Кулеби в Угорщину: через карантин поїде на авто
9 червня : https://www.radiosvoboda.org/a/30659882.html Планують створити «угорський» район: влада України пішла на поступки Будапешту
30 листопада :https://nv.ua/ukr/ukraine/events/skandal-na-zakarpatti-deputati-spivali-ugorskiy-gimn-novini-ukrajini-50127368.html?fbclid=IwAR1p8yLl8dRU3KRGpStnQodE48RJlDr5qKUHsgbwrD4DWD0j5w6Fkiqhox8 На Закарпатті новообрані депутати співали гімн Угорщини після присяги - відео
Те ж саме буде з нашими мадярами... Допустимо, гіпотетично, що вони стали частиною Угорщини. Відразу вони почнуть платить податки в її бюджет. А вони набагато вищі, ніж в Україні. Це - раз. По-друге, втратять ті гроші, які їм платить Угорщина, як допомогу. Це два... І, по-третє, втратять право на безплатну вищу освіту, яку отримують зараз в мадярському університеті, що створений на території Закарпаття - вона в Угорщині - платна.... І, саме головне - вони втратять можливість гнать "контрабас" через мадярський кордон, що є основною статтею доходів теперешніх нащадків Арпада... Але до основної маси ідіотів це не доходить...
Не допускаю, бо я цього не побачу. Або мене десь у окопі вб'ють, або я їх покладу. Але жити під мадярами, я не збираюсь!
Черга на здачу мадярських паспортів вишикується досить швидко. НМВД.
"А далі, нехай ці мадяри із с/г регіону думають, читають, чи може бути у власності іноземця с/г земля, чи ні" І це також важіль.
Це сталося на День Гідності та Свободи 21 листопада.
вспомните, как подонки под присягой Народу Украины убили Олега Мужчиля ...
Основная задача этого клоуна - это дети!!!! Лошара какой то!!!!