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Новини Коронавірус і карантин
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За добу від COVID-19 у Києві померла 31 особа, виявили рекордні 1799 випадків і госпіталізували 148 пацієнтів - найбільшу кількість з початку пандемії, - Кличко

У Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за весь період пандемії - 1799 осіб. 31 випадок - летальний. Всього від вірусу померли 1323 киянина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram.

За його словами, на сьогоднішній день, підтверджених випадків захворювання вже 72 277. Так, захворіли: 902 жінки віком від 19 до 86 років, 791 чоловік віком від 19 до 91 року, 63 дівчинки від 11 місяців до 17 років і 43 хлопчики від 3 місяців до 17 років. Також захворіли 63 медики.

У лікарні столиці минулої доби було госпіталізовано найбільшу кількість пацієнтів з початку пандемії - 148 осіб. Інші перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали в столиці за добу 409 осіб. Всього коронавірус подолали 23 252 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (317), Подільському (235) і Святошинському (216) районах.

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"Динаміка захворюваності не зменшується. І все більше хворих потребують госпіталізації. Ставтеся свідомо до правил безпеки і до свого здоров'я. За найперших симптомів залишайтеся вдома і телефонуйте сімейному лікарю. Бережіть себе!" - написав Кличко.

За добу від COVID-19 у Києві померла 31 особа, виявили рекордні 1799 випадків і госпіталізували 148 пацієнтів - найбільшу кількість з початку пандемії, - Кличко 01
За добу від COVID-19 у Києві померла 31 особа, виявили рекордні 1799 випадків і госпіталізували 148 пацієнтів - найбільшу кількість з початку пандемії, - Кличко 02

Автор: 

карантин (18172) Київ (19408) Кличко (3507) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Я бы достал из толстых штанин
Крепкую маску с мою хлеборезку
В ней я тот час бы побег в магазин
И на метро совершил бы поездку

"Клечкочмо, давайвзадЛенюкосмоса"!!111
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01.12.2020 10:58 Відповісти
а от носіть маски як слід громадяни, прикривайте свого носа, а не щьолкайте іплом
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01.12.2020 11:00 Відповісти
Одень три маски и успокойся, Ковид тебя помилует.
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01.12.2020 11:23 Відповісти
НЕУЖЕЛИ кто-то верит этой брехне про ПАНДЕМИЮ? нигде этих "ковидных" нет, никакого увеличения смертности в Украине и Мире НЕТ.
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01.12.2020 11:23 Відповісти
А все це із-за дебілів, які не можуть одягти маску.
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01.12.2020 11:27 Відповісти
Закройте школы и закройте Киев на вьезд селюков!
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01.12.2020 12:41 Відповісти
 
 