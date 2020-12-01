За добу від COVID-19 у Києві померла 31 особа, виявили рекордні 1799 випадків і госпіталізували 148 пацієнтів - найбільшу кількість з початку пандемії, - Кличко
У Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за весь період пандемії - 1799 осіб. 31 випадок - летальний. Всього від вірусу померли 1323 киянина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram.
За його словами, на сьогоднішній день, підтверджених випадків захворювання вже 72 277. Так, захворіли: 902 жінки віком від 19 до 86 років, 791 чоловік віком від 19 до 91 року, 63 дівчинки від 11 місяців до 17 років і 43 хлопчики від 3 місяців до 17 років. Також захворіли 63 медики.
У лікарні столиці минулої доби було госпіталізовано найбільшу кількість пацієнтів з початку пандемії - 148 осіб. Інші перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.
Одужали в столиці за добу 409 осіб. Всього коронавірус подолали 23 252 жителі Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (317), Подільському (235) і Святошинському (216) районах.
"Динаміка захворюваності не зменшується. І все більше хворих потребують госпіталізації. Ставтеся свідомо до правил безпеки і до свого здоров'я. За найперших симптомів залишайтеся вдома і телефонуйте сімейному лікарю. Бережіть себе!" - написав Кличко.
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В ней я тот час бы побег в магазин
И на метро совершил бы поездку
"Клечкочмо, давайвзадЛенюкосмоса"!!111