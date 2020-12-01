Проєкт Держбюджету-2021 передбачає 2,6 млрд грн на вакцинацію проти COVID-19 замість необхідних 15 млрд грн, - Степанов

Проєкт держбюджету на 2021 рік передбачає виділення 2,6 млрд грн на вакцинацію проти COVID-19, тоді як МОЗ у своєму бюджетному запиті передбачило 15,1 млрд грн, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У бюджетному запиті ми подали на вакцинацію проти COVID-19 15,1 млрд грн. Ми розрахували, кого саме ми маємо вакцинувати, з урахуванням цін, які заявили світові виробники. Зараз у бюджеті стоїть 2,6 млрд грн. Ми не можемо з цим миритися, я буду з цим боротися і дуже розраховую на народних депутатів", - сказав він на брифінгу у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Степанов зазначив, що МОЗ розрахував обсяг фінансування на вакцинацію проти COVID-19 для всіх груп ризику.

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"Ми розрахували, що потрібно вакцинувати всі групи ризику - медичних працівників, працівників освіти, Нацполіції, інших професій, також людей від 65 років, людей, які мають супутні захворювання", - сказав він.

Степанов нагадав, що в бюджетному запиті МОЗ на охорону здоров'я було закладено 296 млрд грн, тоді як у проєкті держбюджету, поданому Кабміном до Верховної Ради на охорону здоров'я передбачено 159 млрд грн.