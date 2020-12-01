Проєкт Держбюджету-2021 передбачає 2,6 млрд грн на вакцинацію проти COVID-19 замість необхідних 15 млрд грн, - Степанов
Проєкт держбюджету на 2021 рік передбачає виділення 2,6 млрд грн на вакцинацію проти COVID-19, тоді як МОЗ у своєму бюджетному запиті передбачило 15,1 млрд грн, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"У бюджетному запиті ми подали на вакцинацію проти COVID-19 15,1 млрд грн. Ми розрахували, кого саме ми маємо вакцинувати, з урахуванням цін, які заявили світові виробники. Зараз у бюджеті стоїть 2,6 млрд грн. Ми не можемо з цим миритися, я буду з цим боротися і дуже розраховую на народних депутатів", - сказав він на брифінгу у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Степанов зазначив, що МОЗ розрахував обсяг фінансування на вакцинацію проти COVID-19 для всіх груп ризику.
"Ми розрахували, що потрібно вакцинувати всі групи ризику - медичних працівників, працівників освіти, Нацполіції, інших професій, також людей від 65 років, людей, які мають супутні захворювання", - сказав він.
Степанов нагадав, що в бюджетному запиті МОЗ на охорону здоров'я було закладено 296 млрд грн, тоді як у проєкті держбюджету, поданому Кабміном до Верховної Ради на охорону здоров'я передбачено 159 млрд грн.
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Хлеб-соль лежала на дне машины, между ногами Паниковского. Он все время отщипывал от каравая кусочки и в конце концов проделал в нем мышиную дыру.(с)
Никогда ранее олигархи не жили в Украине так хорошо, как сейчас при Зеленском…
НКРЕКП, 4 из 7 членов которой назначил уже Зеленский, одобрила повышение тарифов на доставку и распределение газа (абонплата, которая появилась в этом году, при Зеленском) в среднем в два раза с 1 января 2021 года.
Об этом заявил глава Жилищного союза Украины Александр Скубенко, https://glavred.info/opinions/ukraincev-eshche-nikogda-ne-grabili-tak-kak-pri-zelenskom-novosti-ukrainy-i-mira-10226879.html?fbclid=IwAR2mS817JfqjN1C18d-dKNLU52_oM6reQIgDT4Vjazep6DJAFfeayTbqIlY передает сегодня «Гллавред».
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/11/%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%80.html С нового года в Украине почти вдвое вырастет средняя абонплата на газ
Это ещё не все хорошие новости от НКРЕКП Зеленского. С 1 января не только абонплата за газ практически в два раза будет увеличена, но и тарифы на воду - в среднем на 20% по стране.
Напомню, что вода и канализация при Зеленском уже в полтора раза стали дороже в этом году.
Год назад эти дилетанты хотя бы делали вид, что хотят снизить тарифы на отопление. К этой зиме вообще вдвое тарифы на отопление снизить обещали. Но уже Зеленский и его команда даже не говорят о тарифах. Грабёж без тормозов.
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Паралич власти, бессистемность работы правительства, не эффективность парламента не может продолжаться бесконечно. Президент должен перестать прятаться за спины своих марионеток и взять всю полноту власти и ответственность за страну на себя. Необходимо введение "надзвичайного стану", формирование команды управленцев, предоставление ей гарантий невмешательства с постановкой четких задач и графика выполнения. Необходимо привлечь специалистов имеющих опыт кризисного управления и способных восстановить международное кредитование в сжатые сроки.