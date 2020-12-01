Мер Івано-Франківська Марцінків виступає проти новорічного локдауну: Хворих вже менше, а бізнесу треба заробити

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків не підтримує запровадження жорсткого карантину, оскільки в місті є позитивна тенденція щодо ситуації з коронавірусом.

Про це він заявив під час прямого ефіру в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Локдаун доб'є малий і середній бізнес, який не просто переживає цей рік. Дуже важливо враховувати, що саме перед Днем Св. Миколая, перед новорічними та різдвяними святами підприємці зароблять ті кошти, за які потім можуть утримувати свої господарства, своїх працівників у січні- березні. Тому прохання до уряду не запроваджувати локдаун, щоб наше місто, наша країна могли вижити в такий непростий час", - сказав Марцінків.

За його словами, в місті знижується як кількість хворих на стаціонарі, так і в реанімаціях. Крім того, вже кілька днів не фіксуються летальні випадки.

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