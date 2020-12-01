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Новини Коронавірус і карантин
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Мер Івано-Франківська Марцінків виступає проти новорічного локдауну: Хворих вже менше, а бізнесу треба заробити

Мер Івано-Франківська Марцінків виступає проти новорічного локдауну: Хворих вже менше, а бізнесу треба заробити

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків не підтримує запровадження жорсткого карантину, оскільки в місті є позитивна тенденція щодо ситуації з коронавірусом.

Про це він заявив під час прямого ефіру в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Локдаун доб'є малий і середній бізнес, який не просто переживає цей рік. Дуже важливо враховувати, що саме перед Днем Св. Миколая, перед новорічними та різдвяними святами підприємці зароблять ті кошти, за які потім можуть утримувати свої господарства, своїх працівників у січні- березні. Тому прохання до уряду не запроваджувати локдаун, щоб наше місто, наша країна могли вижити в такий непростий час", - сказав Марцінків.

За його словами, в місті знижується як кількість хворих на стаціонарі, так і в реанімаціях. Крім того, вже кілька днів не фіксуються летальні випадки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наполягатиму, щоб весь транспорт у разі локдауну залишався робочим, - Криклій. ВIДЕО

Автор: 

Івано-Франківськ (516) карантин (18172) Марцінків (100) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Ніякого локдауну в середині країни не потрібно, навпаки потрібно зробити всі дні робочими без вихідних та святкових днів, а аеропорти та кордони потрібно закрити щоб депутати та чиновники не поїхали за кордон відпочивати і не притащили к нам нову заразу!
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01.12.2020 11:29 Відповісти
Бизнеса быть не должно! (с) Кабмин.
К стати, больше половины населения ратуют за исчезновение мелкого бизнеса, как такового.
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01.12.2020 11:33 Відповісти
Я його підтримую. Всі ці локдауни - до сраки. Достатньо заборонити концерти і обмежити кількість відвідувачів у кабаках.
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01.12.2020 11:38 Відповісти
А также закрыть все КПВВ с ордло и Крымом. Нечего к нам заразу везти.
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01.12.2020 11:45 Відповісти
Оля Полякова оторвет тебе ноги за такие слова.
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01.12.2020 11:47 Відповісти
Обов'язково треба локдаун для освіти. Я проти щоб щодня вмирало стільки людей від короновірусу... Розумію, що торгаші хочуть під новий рік заробити. Але вони з голоду не помруть, по раз 10 на рік ганяють на відпочинок до Таїланду та Мальдів... Також дорогі машини мають. Також в деклараціях показують мінімальний прибуток, дехто навіть щей субсидію має, бо весь бізнес на дітей чи коханок переписали. Користі від такого бізнесу нуль... Тому карантин має бути. Але розумний.
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01.12.2020 12:29 Відповісти
 
 