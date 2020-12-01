"Не вбивайте малий бізнес": ФОПи протестують під Радою проти карантину і фіскалізації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 1 грудня, підприємці знову вийшли на акцію протесту під будівлю Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Мітингувальники розташувалися на площі Конституції, вул. Грушевського прилеглих до будівлі Верховної Ради, а також на вул. Садовій біля будівлі Комітетів ВР. Рух автотранспорту на цих ділянках перекрито. Підприємці тримають плакати зі своїми гаслами. Основна вимога мітингувальників + прийняття законопроєктів №3853-1 (2), 3993, які скасовують фіскалізацію малого і мікробізнесу. Крім того, підприємці протестують проти введення карантинних обмежень для бізнесу.

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Поки триває засідання профільного комітету Верховної Ради, учасники мітингу вирішили пройтимаршем навколо урядового кварталу і повернутися під будівлю ВР. Вони пройшли по вулиціГрушевського до Європейської площі, потім пішли по вул. Хрещатик. Рух на цих ділянках дорогиперекрито.



































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ