"Ми маємо бути дуже-дуже уважними", - Меркель попередила про можливість третьої хвилі пандемії

Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила з попередженням про можливість третьої хвилі пандемії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона повідомила під час відеоконференції з представниками поліції ФРН.

"Взимку ми маємо бути ще дуже-дуже уважними ... Інакше у нас буде знову нова хвиля", - цитує Меркель телеканал Welt.

Вона наголосила, що взимку люди завжди більше хворіють і без пандемії, холоди можуть тільки збільшити кількість хворих.

За даними інституту Роберта Коха, за останню добу кількість випадків коронавірусу у ФРН збільшилася на 13 тис. 604.

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