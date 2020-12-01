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Новини Коронавірус і карантин
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"Ми маємо бути дуже-дуже уважними", - Меркель попередила про можливість третьої хвилі пандемії

Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила з попередженням про можливість третьої хвилі пандемії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона повідомила під час відеоконференції з представниками поліції ФРН.

"Взимку ми маємо бути ще дуже-дуже уважними ... Інакше у нас буде знову нова хвиля", - цитує Меркель телеканал Welt.

Вона наголосила, що взимку люди завжди більше хворіють і без пандемії, холоди можуть тільки збільшити кількість хворих.

За даними інституту Роберта Коха, за останню добу кількість випадків коронавірусу у ФРН збільшилася на 13 тис. 604.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада Німеччини вирішила продовжити м'який локдаун до 20 грудня з можливістю продовження до січня

Автор: 

карантин (18172) Меркель (1139) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
Всё это выдумка, нет никакого Рио-де-Жанейро, и Америки нет, и Европы нет, ничего нет. И вообще последний город - это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана.
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01.12.2020 11:38
+3
Заедь в 17..посмотри.. И 9,,
Да.. Ты ж антиковидник .. Значит идиот.. Кароче.. Пока сам не пройдешь этот ад.. Хотя ад не страшен.. А страшны такие идиоты....
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01.12.2020 11:55
+2
Тебе, дорогуша, нужно сначала к психотерапевту, а потом на экскурсию в в ковидное отделение и желательно без маски.
Когда могзов нет - лечится только так ))
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01.12.2020 11:41
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Всё это выдумка, нет никакого Рио-де-Жанейро, и Америки нет, и Европы нет, ничего нет. И вообще последний город - это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана.
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01.12.2020 11:38 Відповісти
Тебе, дорогуша, нужно сначала к психотерапевту, а потом на экскурсию в в ковидное отделение и желательно без маски.
Когда могзов нет - лечится только так ))
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01.12.2020 11:41 Відповісти
Заедь в 17..посмотри.. И 9,,
Да.. Ты ж антиковидник .. Значит идиот.. Кароче.. Пока сам не пройдешь этот ад.. Хотя ад не страшен.. А страшны такие идиоты....
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01.12.2020 11:55 Відповісти
в секте коронопсихозных это не воспринимают, им ляшко, степановы короче разные ушлепки в уши льют вранье. ковидло - надуманные мировые сопли, абы революций в мире поменьше, да и активы по дешевке скупить, потом отменить и втридорога продать. Аферы мирового масштаба, как и биткоин, никто не отменял
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01.12.2020 12:18 Відповісти
Перша, друга, третя хвиля... Так і до 9-го валу доберемось.
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01.12.2020 11:41 Відповісти
Господи 9 вал.. 10 вал..
Больные которые задыхаюстся..им все равно...
Знаете моя подруга которая чаи гоняет при пур плюс... Офигела.. Её соседка задыхается (с ней по телеОны общалась) и говорит мне что делать.. Блин я что спец.. Скорую вызывать..это уже не шутки.. Одно дело иметь.. А другое слышать.. Она не может говор то... Колет себе два укола в живот... А я что? Я сама этот ужас пережила.... Скорую вызывать.. Если приедет.. А если нет.. Антибиотики Херачить по проТоколу... Блин.. Мой опыт это мой опыт.. Пу то и негативный.. МРжет ее скорая заборет...другого пути не вижу...
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01.12.2020 12:08 Відповісти
Забыли еще написать как люди, надеясь выжить, вырывают друг и друга маски на улицах. Уколы в живот делали от бешенства и очень давно, на вас там старую вакцину от сказа тестируют?
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01.12.2020 12:17 Відповісти
'В ФРГ подтвердили сроки начала достройки СП-2' - 5 декабря

Украине надо вводить самые жестокие санкции против немцев
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01.12.2020 14:05 Відповісти
Дебилоиды, по указке сверху, таки загонят народ в стойло, привыкаем к карантинам, ограничению прав и свобод, навсегда..
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01.12.2020 14:24 Відповісти
Уважність- це надійний засіб від третьої хвилі коронованої пандемії?
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01.12.2020 17:52 Відповісти
 
 