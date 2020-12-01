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"Ми маємо бути дуже-дуже уважними", - Меркель попередила про можливість третьої хвилі пандемії
Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила з попередженням про можливість третьої хвилі пандемії коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона повідомила під час відеоконференції з представниками поліції ФРН.
"Взимку ми маємо бути ще дуже-дуже уважними ... Інакше у нас буде знову нова хвиля", - цитує Меркель телеканал Welt.
Вона наголосила, що взимку люди завжди більше хворіють і без пандемії, холоди можуть тільки збільшити кількість хворих.
За даними інституту Роберта Коха, за останню добу кількість випадків коронавірусу у ФРН збільшилася на 13 тис. 604.
Топ коментарі
+6 Solomon #418722
показати весь коментар01.12.2020 11:38
+3 Татьяна Бобошко
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+2 Sergiy Nimuy
показати весь коментар01.12.2020 11:41
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Когда могзов нет - лечится только так ))
Да.. Ты ж антиковидник .. Значит идиот.. Кароче.. Пока сам не пройдешь этот ад.. Хотя ад не страшен.. А страшны такие идиоты....
Больные которые задыхаюстся..им все равно...
Знаете моя подруга которая чаи гоняет при пур плюс... Офигела.. Её соседка задыхается (с ней по телеОны общалась) и говорит мне что делать.. Блин я что спец.. Скорую вызывать..это уже не шутки.. Одно дело иметь.. А другое слышать.. Она не может говор то... Колет себе два укола в живот... А я что? Я сама этот ужас пережила.... Скорую вызывать.. Если приедет.. А если нет.. Антибиотики Херачить по проТоколу... Блин.. Мой опыт это мой опыт.. Пу то и негативный.. МРжет ее скорая заборет...другого пути не вижу...
Украине надо вводить самые жестокие санкции против немцев