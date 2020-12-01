Немчінов про результати карантину вихідного дня: Статистика показує уповільнення і стабілізацію кількості випадків COVID-19
Міністр Кабміну Олег Немчінов розповів, від чого залежить рішення про інтелектуальний карантин і локдаун.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Складно коментувати те, що ще не затверджено. Ми чекаємо офіційних висновків МОЗ за підсумками трьох тижнів карантину вихідного дня, і вже на підставі цього будуть прийматися подальші рішення. За результатами аналізу Секретаріату РНБО, є по тижнях явне зниження активності у вихідні, а якщо подивитися статистику зі зростання кількості захворюваності, щотижневі показники говорять про те, що йде суттєве уповільнення і практично стабілізація кількості українців, які захворіли і виявлені з коронавірусною інфекцією. Я думаю, що ми завтра побачимо пропозиції Міністерства охорони здоров'я і відповідно будемо приймати рішення", - зазначив міністр.
Також Немчінов прокоментував інформацію про ймовірність повного локдауну.
"Припинення економічної активності розглядається, але воно може бути скориговано за підсумками тієї чи іншої сфери. Це стосується, наприклад, креативної сфери, діяльність якої припинено у вихідні дні", - пояснив Немчінов.
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Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
анализ делают более недели
реанимация вся забита - очередь
он про ету стабилизацию говорит ?
...
все стабільно херово
"ссущественно" твой батя одевал/надевал изделие номер .... сам знаешь какое.
че ты шепчешь то?
Дауни.
Але ви цього не змогли проконтролювати. Чи не схотіли. Хтось у цій мутній водиці гроші заробляє.
Феномен насправді цікавий. Адже ковід19 забирає багато життів. А загальна смертність менша. Лікарі перестали лікувати інших важких хворих і ті ще якось доживають? Зменшилась кількість планових операцій із безнадійним для пацієнта результатом? Хто пояснить?
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