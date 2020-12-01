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Новини Коронавірус і карантин
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Немчінов про результати карантину вихідного дня: Статистика показує уповільнення і стабілізацію кількості випадків COVID-19

Немчінов про результати карантину вихідного дня: Статистика показує уповільнення і стабілізацію кількості випадків COVID-19

Міністр Кабміну Олег Немчінов розповів, від чого залежить рішення про інтелектуальний карантин і локдаун.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Складно коментувати те, що ще не затверджено. Ми чекаємо офіційних висновків МОЗ за підсумками трьох тижнів карантину вихідного дня, і вже на підставі цього будуть прийматися подальші рішення. За результатами аналізу Секретаріату РНБО, є по тижнях явне зниження активності у вихідні, а якщо подивитися статистику зі зростання кількості захворюваності, щотижневі показники говорять про те, що йде суттєве уповільнення і практично стабілізація кількості українців, які захворіли і виявлені з коронавірусною інфекцією. Я думаю, що ми завтра побачимо пропозиції Міністерства охорони здоров'я і відповідно будемо приймати рішення", - зазначив міністр.

Також Немчінов прокоментував інформацію про ймовірність повного локдауну.

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"Припинення економічної активності розглядається, але воно може бути скориговано за підсумками тієї чи іншої сфери. Це стосується, наприклад, креативної сфери, діяльність якої припинено у вихідні дні", - пояснив Немчінов.

Автор: 

Кабмін (14062) карантин (18172) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (207) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
"Спостерігається прискорений ріст темпів падіння..." (с)
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01.12.2020 11:46
+6
Немчінов про результати карантину вихідного дня: Статистика показує уповільнення і стабілізацію кількості випадків COVID-19 - Цензор.НЕТ 6757

...
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01.12.2020 11:59
+5
Да вы хоть договоритесь врать одинаково. Какафония получается.
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01.12.2020 11:47
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"Спостерігається прискорений ріст темпів падіння..." (с)
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01.12.2020 11:46 Відповісти
Наказали сімейним лікарям не направляти легкі та середні випадки ковіду на тестування. В мене сестра лікар. Степанову треба показати, що він гарно бореться з ковідом тому, будуть занижувати цифри, хоча всі навколо хворіюють.

Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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01.12.2020 12:00 Відповісти
6) Відкривайте вікна, ать еать....Цей вірус накоплюється в повітрі і його можна і потрібно вивітрювати...
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01.12.2020 14:06 Відповісти
стабилизация свободних мест в больницах нет

анализ делают более недели
реанимация вся забита - очередь
он про ету стабилизацию говорит ?
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01.12.2020 12:00 Відповісти
Да вы хоть договоритесь врать одинаково. Какафония получается.
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01.12.2020 11:47 Відповісти
"Интеллектуальный" карантин такое допускает...
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01.12.2020 11:55 Відповісти
Немчінов про результати карантину вихідного дня: Статистика показує уповільнення і стабілізацію кількості випадків COVID-19 - Цензор.НЕТ 6500
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01.12.2020 11:56 Відповісти
Немчінов про результати карантину вихідного дня: Статистика показує уповільнення і стабілізацію кількості випадків COVID-19 - Цензор.НЕТ 2157
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01.12.2020 11:55 Відповісти
В інституті наш викладач статистики одного разу сказав:"Є три ступені брехні - брехня,цинічна брехня і державна статистика".
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01.12.2020 12:10 Відповісти
Дадада, по понедельникам и вторникам уже которую неделю стабилизируется. А в четверг хоть в тырнет не выходи
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01.12.2020 11:52 Відповісти
Статистика за выходные. Когда мало тестов делают.
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01.12.2020 11:57 Відповісти
Ну да, так і до карантину вихідного дня було!
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01.12.2020 12:19 Відповісти
Немчінов про результати карантину вихідного дня: Статистика показує уповільнення і стабілізацію кількості випадків COVID-19 - Цензор.НЕТ 6757

...
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01.12.2020 11:59 Відповісти
Статистика показывает замедление и стабилизацию количества случаев COVID-19

все стабільно херово
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01.12.2020 12:04 Відповісти
а если посмотреть статистику по росту количества заболеваемости, еженедельные показатели говорят о том, что идет существенное замедление Источник: https://censor.net/ru/n3234245\\\\\\\\\\

"ссущественно" твой батя одевал/надевал изделие номер .... сам знаешь какое.
че ты шепчешь то?
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01.12.2020 12:07 Відповісти
просто оставлю это здесь:
Немчінов про результати карантину вихідного дня: Статистика показує уповільнення і стабілізацію кількості випадків COVID-19 - Цензор.НЕТ 4367
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01.12.2020 12:07 Відповісти
Статистика ковіду як рейтенг зеДибіла, який хочуть такий і ставлять ніякого відношення до реалії не має.
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01.12.2020 12:17 Відповісти
А як же 5-14 денна затримка, від зараження короновірусом, до його проявів?
Дауни.
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01.12.2020 12:18 Відповісти
Або відправити лише освіту на карантин, або не трогати торгівлю і промисловості. Тому лише освіту!
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01.12.2020 12:21 Відповісти
скальпы снимать с вас ,гнид зеленых пора
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01.12.2020 12:32 Відповісти
Якби контроль за дотриманням карантину був більш послідовним та чітким, то і захворюваність була би на рівні літніх показників.
Але ви цього не змогли проконтролювати. Чи не схотіли. Хтось у цій мутній водиці гроші заробляє.
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01.12.2020 12:33 Відповісти
Статистика показує одне: кількість смертей від захворювань у 2020 році за девять місяців на шістнадцять тисяч менша від кількості смертей за відповідний період 2019 року. Зеленим би слід гордитись: вони зменшили смертність від всяких хвороб. Незрозуміло тільки одне: чому вони при цьому міністрів МОЗ поміняли вже двох.
Феномен насправді цікавий. Адже ковід19 забирає багато життів. А загальна смертність менша. Лікарі перестали лікувати інших важких хворих і ті ще якось доживають? Зменшилась кількість планових операцій із безнадійним для пацієнта результатом? Хто пояснить?
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01.12.2020 13:00 Відповісти
Резкий рост начался только в сентябре. Подождите стату за год, тогда и сделаете выводы.
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01.12.2020 15:02 Відповісти
«Ученые Берлинского университета имени Гумбольдта доказали, что коронавирус SARS-CoV-2 способен проникать в мозг по обонятельному нерву, вызывая прямые повреждения центральной нервной системы и опасные неврологические симптомы. Патоген также может поражать центр контроля дыхания и сердечно-сосудистой системы в продолговатом мозге. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Natural Neuroscience.
Исследователи продемонстрировали присутствие вирусной РНК в различных областях носоглотки и головного мозга пациентов с COVID-19. Это подтверждает, что SARS-CoV-2 действительно способен проникать в центральную нервную систему. Ранее считалось, что неврологические симптомы проявляются опосредованно через нарушение иммунной системы.
Как пишут авторы, они наблюдали у коронавируса выраженный нейротропизм, то есть способность инфицировать нервные клетки. Он проникает через слизистую оболочку в носовой полости и использует для распространения в нервной системе близость между эндотелиальной тканью, обонятельной слизистой оболочкой и нервной тканью, включая обонятельные и сенсорные нервные окончания. Далее, по нейроанатомическим структурам, он проникает в важные центра мозга, вызывая неврологические расстройства.
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01.12.2020 15:30 Відповісти
Очень похоже на правду.
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01.12.2020 16:50 Відповісти
 
 