Немчінов про результати карантину вихідного дня: Статистика показує уповільнення і стабілізацію кількості випадків COVID-19

Міністр Кабміну Олег Немчінов розповів, від чого залежить рішення про інтелектуальний карантин і локдаун.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Складно коментувати те, що ще не затверджено. Ми чекаємо офіційних висновків МОЗ за підсумками трьох тижнів карантину вихідного дня, і вже на підставі цього будуть прийматися подальші рішення. За результатами аналізу Секретаріату РНБО, є по тижнях явне зниження активності у вихідні, а якщо подивитися статистику зі зростання кількості захворюваності, щотижневі показники говорять про те, що йде суттєве уповільнення і практично стабілізація кількості українців, які захворіли і виявлені з коронавірусною інфекцією. Я думаю, що ми завтра побачимо пропозиції Міністерства охорони здоров'я і відповідно будемо приймати рішення", - зазначив міністр.

Також Немчінов прокоментував інформацію про ймовірність повного локдауну.

Також дивіться: "Не вбивайте малий бізнес": ФОПи протестують під Радою проти карантину і фіскалізації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Припинення економічної активності розглядається, але воно може бути скориговано за підсумками тієї чи іншої сфери. Це стосується, наприклад, креативної сфери, діяльність якої припинено у вихідні дні", - пояснив Немчінов.