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Новини Агресія Росії проти України Обмін полоненими
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Кравчук про відмову Кремля від обміну утримуваними особами: Росія і Путін не хочуть миру в Україні

Кравчук про відмову Кремля від обміну утримуваними особами: Росія і Путін не хочуть миру в Україні

На думку глави української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Леоніда Кравчука, Росія виконує своє стратегічне завдання: зробити Україну слухняною.

"Ми подали на обмін список з 11 прізвищ. І ми просили, щоб вони дали аналогічний список нам. Хоча б для обміну списками. Але мені очевидно, що вони навіть цього робити не хочуть", - сказав LIGA.net глава делегації в ТКГ Леонід Кравчук, коментуючи відмову Росії провести на Донбасі обмін утримуваними особами до кінця року, передає Цензор.НЕТ.

Після цього обміну людьми, списки яких повністю готові, Кравчук пропонував діяти далі за принципом "всіх на всіх".

"Росія на мінських переговорах блокує не тільки обмін полоненими, а взагалі все. Будь-які питання навіть не політичного, а суто технічного характеру. Скажімо, заблоковано відкриття двох контрольно-пропускних пунктів", - зауважив Кравчук.

"У нас нерви міцні, витримають. Але справа не в нервах. Справа в тому, що ми не бачимо реальних кроків до миру з боку Росії, - каже Кравчук. - Шість років триває війна. Шість років працює ТКГ. І за ці шість років , можна сказати, більш-менш вирішено тільки одне питання: про режим тиші. І то: більш-менш. Усе інше блокується. А люди гинуть, інфраструктура руйнується, мир не настає".

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"Я впевнений, що Росія, - а не ОРДЛО, вони тільки волю Кремля виконують, - Росія і Путін не хочуть миру в Україні. Росія виконує своє стратегічне завдання: зробити Україну слухняною, щоб вона жила за політикою Кремля", - резюмував Кравчук

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Кравчук (546) росія (64911) Донбас (22354) полонені (2250) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+42
Кравчук об отказе Кремля от обмена удерживаемыми лицами: Россия и Путин не хотят мира в Украине - Цензор.НЕТ 6905
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01.12.2020 12:00
+40
прозрел миротворец альцгеймерный
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01.12.2020 11:53
+37
ПреЗЕдент с этим не согласен....это все Порох мира не хотел, а в глазах Пукина сплошной мир....
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01.12.2020 11:52
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Прозрел.
Интересно, когда Зеля то же самое скажет.
А потом показать ему его предвыборные выступления, где "достаточно просто прекратить стрелять" . . .
И чтобы сказал : "Петро Алексеевич, извините, Вы правду говорили насчёт сроков окончания войны, что проблема в россии, а не в нас. Был неправ".

Только это вряд ли. Я бы очень удивился, если бы Зеля шаблон порвал . . .
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01.12.2020 15:42 Відповісти
Вот это блин открытие после 6 лет войны!!!

Еще через год ЗЕленые и нафталиновые откроют, что это Роися начала войну.
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01.12.2020 16:03 Відповісти
ТОЛЬКО РАЗДУПЛИЛСЯ КГБЭШНИК СТАРЫЙ !!!???
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01.12.2020 16:59 Відповісти
Такого "жирафа" еще не видел!
Чтоб за 17+ лет дошло!
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01.12.2020 17:03 Відповісти
Кто бы мог подумать.... Это же надо... Кто бы мог представить... Старый предатель косит под дурачка...
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01.12.2020 19:35 Відповісти
давно ясно, что рф будет тянуть резину как можно дольше.
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01.12.2020 20:54 Відповісти
***** старий нашатнулся в сартире , глаза открились ублюдоккомуняцкий
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02.12.2020 01:22 Відповісти
А від зеЛоха ми це коли почуємо ?
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02.12.2020 07:42 Відповісти
А де тебе це щойно дійшло, покруч ?
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02.12.2020 09:10 Відповісти
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