Кравчук про відмову Кремля від обміну утримуваними особами: Росія і Путін не хочуть миру в Україні

На думку глави української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Леоніда Кравчука, Росія виконує своє стратегічне завдання: зробити Україну слухняною.

"Ми подали на обмін список з 11 прізвищ. І ми просили, щоб вони дали аналогічний список нам. Хоча б для обміну списками. Але мені очевидно, що вони навіть цього робити не хочуть", - сказав LIGA.net глава делегації в ТКГ Леонід Кравчук, коментуючи відмову Росії провести на Донбасі обмін утримуваними особами до кінця року, передає Цензор.НЕТ.

Після цього обміну людьми, списки яких повністю готові, Кравчук пропонував діяти далі за принципом "всіх на всіх".

"Росія на мінських переговорах блокує не тільки обмін полоненими, а взагалі все. Будь-які питання навіть не політичного, а суто технічного характеру. Скажімо, заблоковано відкриття двох контрольно-пропускних пунктів", - зауважив Кравчук.

"У нас нерви міцні, витримають. Але справа не в нервах. Справа в тому, що ми не бачимо реальних кроків до миру з боку Росії, - каже Кравчук. - Шість років триває війна. Шість років працює ТКГ. І за ці шість років , можна сказати, більш-менш вирішено тільки одне питання: про режим тиші. І то: більш-менш. Усе інше блокується. А люди гинуть, інфраструктура руйнується, мир не настає".

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"Я впевнений, що Росія, - а не ОРДЛО, вони тільки волю Кремля виконують, - Росія і Путін не хочуть миру в Україні. Росія виконує своє стратегічне завдання: зробити Україну слухняною, щоб вона жила за політикою Кремля", - резюмував Кравчук