Центральна лікарня Івано-Франківська відновила госпіталізацію хворих із COVID-19 після тижневої перерви

Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня, яка приймає людей з підозрою на коронавірусну інфекцію, відновила госпіталізацію хворих.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське",про це заявила начальниця управління охорони здоров'я міської ради Марія Бойко під час оперативної наради 1 грудня.

За її словами, наповненість ліжко-місць у центральній лікарні становить 50%, в міській лікарні №1 - 80%. Киснем забезпечені 50% лікарняних ліжок.

Зараз ведуться необхідні роботи для збільшення кисневих точок у медичних установах. До середини грудня обіцяють, що киснем будуть забезпечені 80% ліжок в лікарнях.

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Бойко зазначила, що після "карантину вихідного дня" в Івано-Франківську реєструють зменшення захворювання коронавірусною інфекцією і смертності від COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центральна лікарня Івано-Франківська припинила приймати хворих з COVID-19 через велике навантаження на апарати з киснем.