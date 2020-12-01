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"Запроваджений Кабміном карантин добив малий і середній бізнес. Хочу вибачитися перед підприємцями", - "слуга народу" Леонов
Запроваджений Кабміном "карантин вихідного дня" дав дуже сумнівні результати в епідеміологічній ситуації, але точно добив малий і середній бізнес.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп "СН" Олексій Леонов, передає Цензор.НЕТ.
"Єдине, що мені хочеться зробити за три тижні "карантину вихідного дня" - це вибачитися перед підприємцями ... Запроваджений Кабміном карантин дав дуже сумнівні результати в епідеміологічній ситуації, але точно добив малий і середній бізнес. У мене все ..." – заявив "слуга народу" Леонов.
Топ коментарі
+59 wake up-UA
показати весь коментар01.12.2020 12:08
+32 Валерия Ларченко #413106
показати весь коментар01.12.2020 12:08
+28 Валерия Ларченко #413106
показати весь коментар01.12.2020 12:17
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ФОПи?
У людей із совістю, більше ніяких питань не буде.
Я коли чую розмови ФОПів про їх мега-податки, то просто ржу. Ці люди поняття не мають, що таке справжні податки...
Ладно якщо ти ремонтуєш той дах, ремонтуєш, а він тече і тече, але сказати я тебе латати не буду поки ти текти не перестанеш? Люди, та що у вас із головою???
Спочатку зроби дах, потім він тебе захистить!
Паразитическое. Т.е. некий механизм в роли "арбитра", который типа устанавливает правила для всех. И ни за что не отвечает на деле...
Семейное. Государство-отец. Своего рода. Который является основным источником дохода в семье (в виде прибыли гос. предприятий), которое дает тебе - его сыну - еду (поначалу, потом ты, наученный зарабатываешь ее и сам и вкладываешь в семейный или если угодно родовой бюджет) и поддержку, обучает и воспитывает тебя.
В общих чертах как-то так.
Ну а дальше думай сам. В твоей системе ценностей (из вышнего поста) люди для государства. Т.е. первый случай. А не государство для людей - второй.
Що в ньому поганого??? Вас широта чи довгота не влаштовує? Наявність лісу, води прісної, виходу до моря не має, грунти не ті? Що не так, окрім звісно вас самих... Господарем потрібно бути, а не квартиронаймачем...
а) паразитическим
б) семейно-отцовским
Ты совершенно прав. Именно мы этот набор индивидуумов и создаем. Действием и/или бездействием.
Вот и все.
Наглядный пример: Вот к примеру я относительно активно слежу за законотворчеством. И направляю возражения / рекомендации по некоторым законопроектам. Ну такое вот у меня есть право. Как думаешь, получаю ли я что-то кроме отписки?
А в итоге я буду вынужден исполнять тот закон который эти Ивы Гандоны примут.
Ну так кто... менее влиятелен? Я или государственный деятель? Или может дядя Беня, который финансирует партию? От которой профессионалы в сфере продвижения уже реализуют технологии социо-психологического воздействия, от которых у среднестатистического гражданина шансов уклониться - ноль без палочки?
А кто этот дядя в таком случае как не паразит?
А вот будь на самом деле эти гос. деятели - отцами... то все было бы иначе. Они бы несли ответственность. Да-да, перед народом.
Ни Вы ни я ... по сравнению с ними - ничто.
Ну не подейтсовал он на Вас... ну и что. Он разработан для того чтоб на большинство воздействовать и таким образом чтоб это большинство было настолько бОльшим, чтоб вы ни на что не влияли. Ибо таких как Вы будет критически мало.
Все рассчитано и продумано задолго до Вас). Вот и ... чините крышу в домике, которую вы чините, а полсотни идиотов - ломают. Причем за спиной той полсотни стоят ... обученные люди со спецсредствами... на Ваши возгласы идиотам мол "одумайтесь!!!" специально обученные люди вам отвечают мол вы дурак... а все это оплачивает волшебник упомнятуый выше.
Вот вам и домик... в итоге.
А ответ в общих чертах "Предложения получили, но депутаты проголосуют так как хотят"... это отписка.
Не проще. Я вот его туда не выбирал? Но что я против технологий и денег дяди Бени? Как показали выборы - ничто. А все потому... что паразит не спрашивает мнения организма, на котором паразитирует. В то время как отец прислушивается к мнению сына.
У відповідь кому? Як ви собі це уявляєте? У нас 46 лямів населення, з них десь мільйон мають відхилення психіки і є хронічними писаками. Але і без них, більшість реально тупі дебіли і ідіоти, як їм відписувати??? Для цього ви делегуєте повноваження на виборах. Йдіть самі депутатом, якщо такий активний. Вам до речі корисно буде, спроба переконання тупих дебілів у власній правоті, це неоціненний досвід!
Мне низзя быть депутатом. Вы не проголосуете за амитал натрия и полиграф, а без этого... как куклу вместо женщины что ли.
втопитеся гурьбою, разом з бубочкою - може тоді отримаєте прощення,,,