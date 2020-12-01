"Запроваджений Кабміном карантин добив малий і середній бізнес. Хочу вибачитися перед підприємцями", - "слуга народу" Леонов

Запроваджений Кабміном "карантин вихідного дня" дав дуже сумнівні результати в епідеміологічній ситуації, але точно добив малий і середній бізнес.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп "СН" Олексій Леонов, передає Цензор.НЕТ.

"Єдине, що мені хочеться зробити за три тижні "карантину вихідного дня" - це вибачитися перед підприємцями ... Запроваджений Кабміном карантин дав дуже сумнівні результати в епідеміологічній ситуації, але точно добив малий і середній бізнес. У мене все ..." – заявив "слуга народу" Леонов.

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