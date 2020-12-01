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Новини Коронавірус і карантин
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"Запроваджений Кабміном карантин добив малий і середній бізнес. Хочу вибачитися перед підприємцями", - "слуга народу" Леонов

Запроваджений Кабміном "карантин вихідного дня" дав дуже сумнівні результати в епідеміологічній ситуації, але точно добив малий і середній бізнес.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп "СН" Олексій Леонов, передає Цензор.НЕТ.

"Єдине, що мені хочеться зробити за три тижні "карантину вихідного дня" - це вибачитися перед підприємцями ... Запроваджений Кабміном карантин дав дуже сумнівні результати в епідеміологічній ситуації, але точно добив малий і середній бізнес. У мене все ..." – заявив "слуга народу" Леонов.

Також читайте: Карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту, - Степанов

Запроваджений Кабміном карантин добив малий і середній бізнес. Хочу вибачитися перед підприємцями, - слуга народу Леонов 01

Автор: 

бізнес (1970) Кабмін (14062) карантин (18172) підприємці (618) малий бізнес (280) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Леонов Олексій (13)


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Топ коментарі
+59
"Введенный Кабмином карантин добил малый и средний бизнес. Хочу извиниться перед предпринимателями" - "слуга народа" Леонов - Цензор.НЕТ 6252
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01.12.2020 12:08
+32
"Введенный Кабмином карантин добил малый и средний бизнес. Хочу извиниться перед предпринимателями" - "слуга народа" Леонов - Цензор.НЕТ 1456
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01.12.2020 12:08
+28
"Введенный Кабмином карантин добил малый и средний бизнес. Хочу извиниться перед предпринимателями" - "слуга народа" Леонов - Цензор.НЕТ 1388
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01.12.2020 12:17
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если Вы про намордники, то я вот что скажу. Я на Вас намордник не одевал, Вы его одели своими руками по доброй воле без принуждения САМИ. Замечаете разницу? Вот и я одену сам, если посчитаю нужным. А кнутом учить детей своих вы только сможете, если они не нажалуются в опекунский
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01.12.2020 15:27 Відповісти
Вот и я одену сам, если посчитаю нужным. Ні, ви його одягнете, або будете покарані. Не за те, що себе не захищаєте. Усі відверто по боку на вас, а за те, що посягаєте на мою безпеку. А ось на це, ви ніякого права не маєте. Усі ваші "мега-права" закінчуються там, де починаються мої і навпаки.
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01.12.2020 15:30 Відповісти
Ну ты же больной очевидно. А я здоровый
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01.12.2020 15:35 Відповісти
Кому очевидно? І з чого ти вирішив, що ти здоровий? Це завжди тільки припущення.
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01.12.2020 15:39 Відповісти
С чего это ты взял,что ты здоровый? Разве здоровый человек может плюсануть "Дидовик"-у (вместе со "святосом")? Нет,конечно...
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01.12.2020 16:36 Відповісти
Мальчик, ты тупой? Я подозреваю, что да. Маски и дистанция есть метод снижения риска заражения любым инфекционным заболеванием передающимся воздушнокапельным путем. К сожалению такие как ты не способны понять простых истин. А потому таких как ты надо штрафовать нещадно пока вы не убили кого-то своей беспечностью и тупостью. Такие как вы прозревают только когда кто-то из близких или друзей умирает, тогда вы начинаете орать "врачи не спасли, врачи убили"...
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01.12.2020 15:24 Відповісти
Чо истеришь, пойди руки помой и дистанционно больше не изучай медицину
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01.12.2020 15:29 Відповісти
Два валета и вот это!
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01.12.2020 16:38 Відповісти
да это ты истеришь. Тебе взрослые люди советуют беречь себя и не подвергать риску окружающих, а ты со своей паранойей бьешься головой об пол и орешь про заговор. Шапочку из фольги не забудь
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01.12.2020 16:39 Відповісти
Сразу сказал, что карантин выходного дня - это антинаучный бред, который только насилует бизнес. Но многие этот бред поддержали.
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01.12.2020 13:26 Відповісти
У вихiднi нiде у свiтi не роблять. Йдуть до церкви та вiдпочивають. Шо за базар з цього приводу?
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01.12.2020 17:44 Відповісти
не до карантину буде сказано, але всі хто треба - роблять. фітнеси, кінотеатри, аутлети і т.д... Звісно, такої вакханалії "вихідних у ТРЦ" в Європі немає, але ніхто не сидить як миши по норах (хіба у маленьких селищах та містечках, де крім церкви і городу нічого нема... - але є інфраструктура дістатись столиці за пару годин)
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01.12.2020 18:26 Відповісти
ви були в Європі? Там ТРЦ зачинені на вихідних, в усякому разі в Угорщині
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01.12.2020 18:52 Відповісти
В Прибалтике и Скандинавии всё открыто и полно людей.
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02.12.2020 01:47 Відповісти
Крокодил також може лити сльози, доїдаючи жертву. Не вибачення треба просити, а всією "кварталівською братвою" ідти в відставку.
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01.12.2020 13:29 Відповісти
Производство, торговлю, с/х, транспорт не трогать,заставить выполнять требования санэпида. Школы, ВУЗы, армия, бюджетники можно погружать в юёсткий карантин с отслеживанием эфективности мер.
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01.12.2020 13:38 Відповісти
Геніально. От поясніть мені, просто цікаво, як у вас працює логіка, а хто ж буде відслідковувати жорсткий карантин, якщо тих, хто це має робити ви помістите у нього???
ФОПи?
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01.12.2020 13:54 Відповісти
Виробництво згідний, решта популізм
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01.12.2020 13:54 Відповісти
Коли держава має тобі щось дати, запитай себе, а за що і що ти їй перед цим дав?
У людей із совістю, більше ніяких питань не буде.
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01.12.2020 13:51 Відповісти
Яка совість , що Ви кажете ? Якщо це стосується фопів - то , скоріш за все , Ви праві . А я особисто 2 місяці знаходжусь на лікарняному і вимушений був ввалити за лікування стільки , що ворогу не побажаю . А гроші за ці лікарняні ще з часів уродів януковича та азарова я буду отримувати через 2-4 місяці (в кращому випадку) . А щодо фопів-мопів - можливо , Ви праві . Тут один фопівець пише з гордістю : "я заплатив 9 тис. за рік податків!" - та з мене за 2 місяці більше витягнули .
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01.12.2020 14:34 Відповісти
та з мене за 2 місяці більше витягнули... давайте я не буду писати скільки я сплачую податків, а якщо із дружиною взяти, то вам може погіршати, аж до реанімації (не дай Бог)

Я коли чую розмови ФОПів про їх мега-податки, то просто ржу. Ці люди поняття не мають, що таке справжні податки...
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01.12.2020 14:41 Відповісти
Знаєте як працють вони на ринках ? Так звані податки(просто смішна сума , копійки) платять в банк , державі . А в багато разів більше заносять в адміністрацію ринка на якому знаходяться .
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01.12.2020 14:51 Відповісти
Ну то нехай коли треба викликати швидку дзвонять в адміністрацію ринку? Чому вони дзвонять на швидку, яку я утримую???
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01.12.2020 15:13 Відповісти
Ти нічого не утримуєшь,крім своєі сходовой клітини
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01.12.2020 15:36 Відповісти
Ти не можеш цього знати.
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01.12.2020 15:38 Відповісти
Верно и обратное: Перед тем, как что-либо давать государству... спроси себя: а что тебе дало это государство.
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01.12.2020 15:24 Відповісти
Цікаво, а що тобі має дати держава??? Держава це будинок. Його тобі можуть дати, ти можеш його набути, або просто народитись у ньому, але сам по собі будинок нічого не дає. В нього є дах, вікна. вони тебе захищають, якщо ти їх належно утримуєш. В ньому є камін, якщо ти його натопиш, він зігріє, а ось уявити собі людину, яка зайде до будинку і скаже - ну все, будинок, давай мені шось, грій сволота мене!!! Вам не здається, що це трохи дебільне уявлення?
Ладно якщо ти ремонтуєш той дах, ремонтуєш, а він тече і тече, але сказати я тебе латати не буду поки ти текти не перестанеш? Люди, та що у вас із головою???
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01.12.2020 15:28 Відповісти
І шо тебе назахищили в період карантина?не в дураках чи ти сьогодні?
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01.12.2020 15:38 Відповісти
Звісно що в дураках, але тут є проблема, держава це величезний будинок і сам ти дах не зробиш. Я, чесно його робив, інші ні. Тепер я (разом із іншими) в дурнях, бо пішов дощ і він тече... Але це ж не змінює концептуального підходу до проблеми.
Спочатку зроби дах, потім він тебе захистить!
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01.12.2020 15:42 Відповісти
Есть два типа государства.
Паразитическое. Т.е. некий механизм в роли "арбитра", который типа устанавливает правила для всех. И ни за что не отвечает на деле...
Семейное. Государство-отец. Своего рода. Который является основным источником дохода в семье (в виде прибыли гос. предприятий), которое дает тебе - его сыну - еду (поначалу, потом ты, наученный зарабатываешь ее и сам и вкладываешь в семейный или если угодно родовой бюджет) и поддержку, обучает и воспитывает тебя.
В общих чертах как-то так.
Ну а дальше думай сам. В твоей системе ценностей (из вышнего поста) люди для государства. Т.е. первый случай. А не государство для людей - второй.
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01.12.2020 15:58 Відповісти
Що там думати? Ви дурню написали. Це характеристика індивідуума, живої істоти, яка здатна щось робити і за щось відповідати, а держава це набір елементів. Будинок не може бути паразитичним чи сімейним, без волі того, хто у ньому живе. Що збудував, те і маєш, не подобається? Перебудуй, а сидіти на дупі і казати, що мені поганий будинок дістався?
Що в ньому поганого??? Вас широта чи довгота не влаштовує? Наявність лісу, води прісної, виходу до моря не має, грунти не ті? Що не так, окрім звісно вас самих... Господарем потрібно бути, а не квартиронаймачем...
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01.12.2020 16:03 Відповісти
Вот-вот. Набор индивидуумов, который мы характеризуем как "государственные деятели", которые собственно и есть этим самым государством (которых конечно же мы выбираем... вроде) можеть быть:
а) паразитическим
б) семейно-отцовским
Ты совершенно прав. Именно мы этот набор индивидуумов и создаем. Действием и/или бездействием.
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01.12.2020 16:10 Відповісти
Я не характеризую державу як набір "державних діячів" Для мене це взагалі опосередкований елемент, найменш впливовий на систему. Індивідууми це ми, виборці. І наявність клоуна на чолі країни, це доказ нашої сили і впливу. Так дурної і дебільної сили, але те, що саме вона є першоосновою, то це факт. Жодна влада, сама по собі (наприклад парламент, що обирає без народу), не обрала би президентом такого дебіла, а ми ЗМОГЛИ!!
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01.12.2020 16:16 Відповісти
Та ладно бы "не выбрали". Волшебный дядя Беня финансирует партию... и вуаля. Народ выбирает партию она получает монобольшинство и Зе = президент.
Вот и все.
Наглядный пример: Вот к примеру я относительно активно слежу за законотворчеством. И направляю возражения / рекомендации по некоторым законопроектам. Ну такое вот у меня есть право. Как думаешь, получаю ли я что-то кроме отписки?
А в итоге я буду вынужден исполнять тот закон который эти Ивы Гандоны примут.
Ну так кто... менее влиятелен? Я или государственный деятель? Или может дядя Беня, который финансирует партию? От которой профессионалы в сфере продвижения уже реализуют технологии социо-психологического воздействия, от которых у среднестатистического гражданина шансов уклониться - ноль без палочки?
А кто этот дядя в таком случае как не паразит?
А вот будь на самом деле эти гос. деятели - отцами... то все было бы иначе. Они бы несли ответственность. Да-да, перед народом.
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01.12.2020 16:24 Відповісти
Так, але я не обрав, ні зеленського ні Слуг, не дивлячись ні на якого дядю Бєню? Тому вплив дяді Бєні на дебілів, це окрема тема. До того ж, я сумніваюсь, що захопивши владу у такій ВРУ, Бєня віддав би посаду президенту цьому дебілу. Там би був Богдан, або ще хтось...
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01.12.2020 16:29 Відповісти
Ну так и в сериале мог сниматся Богдан или еще кто...
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01.12.2020 16:33 Відповісти
Міг, але яка різниця хто у ньому знімається, якщо я по перше такі тупі серіали не дивлюсь, а навіть після того, як задля розуміння проблеми спеціально змусив перед виборами себе продивитись, він на мене не вплинув?
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01.12.2020 16:38 Відповісти
Так я к тому и веду. Что вопрос технологии и бабла которое за ней стоит.
Ни Вы ни я ... по сравнению с ними - ничто.
Ну не подейтсовал он на Вас... ну и что. Он разработан для того чтоб на большинство воздействовать и таким образом чтоб это большинство было настолько бОльшим, чтоб вы ни на что не влияли. Ибо таких как Вы будет критически мало.
Все рассчитано и продумано задолго до Вас). Вот и ... чините крышу в домике, которую вы чините, а полсотни идиотов - ломают. Причем за спиной той полсотни стоят ... обученные люди со спецсредствами... на Ваши возгласы идиотам мол "одумайтесь!!!" специально обученные люди вам отвечают мол вы дурак... а все это оплачивает волшебник упомнятуый выше.
Вот вам и домик... в итоге.
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01.12.2020 17:05 Відповісти
Другий раз, Сергiйко. дядя Беня вибире тебе, дебiла. Що ти верзеш?
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01.12.2020 17:48 Відповісти
мені важко оцінити ваші пропозиції до Законів. Ви не думали, що вони можуть бути помилковими, або недолугими? Ваш обов'язок перед державою - голосувати, перед дітьми - голосувати правильно, а закони писати мають саме ті, кого ви обрали. Так не буває, що я обрав дебіла, я йому не довіряю, тому особисто пишу правки до Закону, і мені не вистачає механізму, як цього дебіла примусити врахувати мою правку. Я вибачаюсь,а не простіше було його туди не обирати???
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01.12.2020 16:32 Відповісти
Могут конечно. Но тогда в ответ должна была бы быть критика: мол тут Вы ошибаетесь, тут правы, тут будем смотреть...
А ответ в общих чертах "Предложения получили, но депутаты проголосуют так как хотят"... это отписка.
Не проще. Я вот его туда не выбирал? Но что я против технологий и денег дяди Бени? Как показали выборы - ничто. А все потому... что паразит не спрашивает мнения организма, на котором паразитирует. В то время как отец прислушивается к мнению сына.
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01.12.2020 16:35 Відповісти
Ви не обирали, я не обирав, багато хто не обирав, але ж більшість обрала? Це факт, тому висувайте претензії цій більшості. Маєте знайомих фанатів Зеленського? Щодня кажіть їм у обличчя, що вони дебіли, нагадуйте. Я так і роблю! Дякувати Богу у моєму оточенні їх не так багато було
У відповідь кому? Як ви собі це уявляєте? У нас 46 лямів населення, з них десь мільйон мають відхилення психіки і є хронічними писаками. Але і без них, більшість реально тупі дебіли і ідіоти, як їм відписувати??? Для цього ви делегуєте повноваження на виборах. Йдіть самі депутатом, якщо такий активний. Вам до речі корисно буде, спроба переконання тупих дебілів у власній правоті, це неоціненний досвід!
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01.12.2020 16:44 Відповісти
Вы преувеличиваете. Там обращений под сотню было. С таким объемом справиться ... несложно, я на сопоставимое кол-во писем в день отвечаю. Ну чуть меньше возможно.
Мне низзя быть депутатом. Вы не проголосуете за амитал натрия и полиграф, а без этого... как куклу вместо женщины что ли.
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01.12.2020 16:59 Відповісти
держава это свиньи у корыта под охраной овчарок чтоб быдло не заваюало.
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01.12.2020 20:03 Відповісти
То був такий бізнес. Що, ФОПам немає що відмивати в готівку? Звиняйте, таке життя.
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01.12.2020 13:55 Відповісти
А все що потрібно це просто вентилювати робочі, торгівельні і житлові приміщення. За Останні пару мільйонів років людина нічого більш еффективного не вигадала. крім вакцинації.
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01.12.2020 14:05 Відповісти
А "малый и средний" бізнес думали головою чи дупою , коли вибирали цю зе ? В багатьох навіть зараз винен Порошенко . А по-друге , це не самі знедолені та зубожілі - запитайте в людей , які при кучмах та кравчуках вимушені були тяжко працювати за копійки в "конвертах" та без оформлення , і яким сказали : "у вас нєхватаєт стажа" . Запитайте в них : вас турбують проблеми малого бізнесу ? Запитайте в тих , хто серйозно хворів та робив операції ще до короновірусу : вас турбують проблеми рестораторів ? Але висновок такий : те що вибрали навесні 2019 - те й отримали .
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01.12.2020 14:20 Відповісти
Що з твоїх вибачень???
втопитеся гурьбою, разом з бубочкою - може тоді отримаєте прощення,,,
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01.12.2020 14:33 Відповісти
Цель была добивать экономику прикрываясь заботой о народе.
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01.12.2020 17:44 Відповісти
Все закономерно, сначала ты голосуешь на выборах непонятно за что, потом тебе пофигу все и ты ходишь без маски, результат - полная )I(опа😁😁😁😁
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01.12.2020 18:38 Відповісти
"зеленые добиватели" малого и среднего бизнеса ,усе,
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01.12.2020 19:44 Відповісти
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